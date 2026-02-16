Променят движението по АМ „Струма“ край Кюстендил

През тази седмица се променя организацията на движение в два участъка на автомагистрала „Струма“ в област Кюстендил, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура.

Промяната важи за движението при 44-и км и между 53-и и 54-и км на магистрала „Струма“ в област Кюстендил.

От 9 ч. до 17 ч. на 16 февруари при 44-и км ще се изгражда рекламно съоръжение. За изпълнение на дейностите в аварийната лента в посока София ще се разполага нужната техника. Трафикът ще се осъществява без ограничения в активната и изпреварващата лента.

От 16 до 20 февруари ще се обрушват скатове в участъка между 52-и и 54-и км на магистрала „Струма“. Дейностите ще се изпълняват между 8 ч. и 17 ч. поетапно в платното за Благоевград и в платното за София. Поради това временно ще се ограничава достъпът до аварийната лента.

Превозните средства ще преминават в активната и изпреварващата ленти.

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да се движат внимателно, да спазват правилата и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в агенцията.