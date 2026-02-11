Новини
Свят »
Украйна »
Кремъл: Засега е рано да се говори за избори в Украйна
  Тема: Украйна

Кремъл: Засега е рано да се говори за избори в Украйна

11 Февруари, 2026 12:25 843 29

  • кремъл-
  • избори-
  • украйна

Москва следи информацията за едновременно президентско гласуване и референдум за мирно споразумение

Кремъл: Засега е рано да се говори за избори в Украйна - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Кремъл запази сдържан тон след публикация на "Файненшъл таймс", според която Украйна може да проведе президентски избори и референдум за евентуално мирно споразумение с Русия през май, съобщава Би Би Си, предава News.bg.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков коментира, че засега е преждевременно да се правят изводи. По думите му Москва наблюдава информационния поток, но ще се ориентира единствено по официални източници. "Фактически имаме обмен на подобни съобщения чрез пресата от страна на неидентифицирани източници", каза Песков, цитиран от "Интерфакс", и добави: "От първоизточниците засега такива изявления няма."

Според "Файненшъл таймс" украинският президент Володимир Зеленски планира на 24 февруари - четвъртата годишнина от началото на пълномащабната инвазия - да представи план за провеждане на президентските избори и референдум за мирно споразумение с Русия.

Източници на Ройтерс допълват, че американски и украински делегации обсъждат рамкова сделка, при която условията за мирно уреждане ще бъдат подложени на национален референдум, провеждан паралелно с изборите. Според тях гласуванията могат да се състоят през май.

Зеленски подчерта, че за организирането на изборите са необходими гаранции за сигурност, както и законодателни промени.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шопо

    12 6 Отговор
    Украйна не е държава а територия, руска реритория.

    Коментиран от #3, #7, #9

    12:30 11.02.2026

  • 2 име

    11 5 Отговор
    Правилно, бандерите първо трябва да си прокарат ток, после да правят избори. Територия с ниво на развитие от XVIII век няма смисъл да прави избори, има още сол и лабут да ядат докато узреят.

    Коментиран от #8

    12:31 11.02.2026

  • 3 Иван

    7 5 Отговор

    До коментар #1 от "Шопо":

    Губернатор не се избира, той се назначава.

    Коментиран от #5

    12:31 11.02.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Спасение няма

    4 9 Отговор

    До коментар #3 от "Иван":

    Иван
    10ОТГОВОР
    До коментар 1 от "Шопо":

    Губернатор не се избира, той се назначава.
    -;-
    И кога Рашмахта превзе несаществуващата Украйна!
    Колко са пропаднали рашистите!!!!

    12:35 11.02.2026

  • 6 Анонимен

    6 0 Отговор
    Ако в Украйна проведат избори преди нас... няма да имам думи.

    12:35 11.02.2026

  • 7 Данъкоплатец

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Шопо":

    БОРИСОВ, КАЖИ!

    Според закона,
    Поемното лице е пълнолетен, дееспособен гражданин,
    призован от разследващите органи да присъства и да удостовери законосъобразността и точността на следствени действия
    като обиск, претърсване, разпознаване или следствен експеримент, като подписва протокола и може да прави възражения
    срещу непълноти и нарушения, гарантирайки обективността.

    Кметът на село Гинци, който е извикан, като поемно лице
    в първото си интервю пред медиите даде едни сведения,
    относно това, кой или кои първо са били на местопрестъплението т.е. агентите на ДАНС
    и че същите не са допуснали представителите на оперативно - следствената група да се приближат до хижата с часове.
    Само след един ден си смени твърденията на 180 градуса.
    А, този човек е длъжностно лице с опит и би следвало да знае какво говори!

    БОРИСОВ, КАЖИ!
    Кой принуди кметът на село Гинци, само
    след един ден си смени твърденията на 180 градуса.


    Движение на безпартийните граждани, Приятели на Слънцето

    12:35 11.02.2026

  • 8 Рашмахта ще прокара тока след ОСВОБОЖДЕ

    2 8 Отговор

    До коментар #2 от "име":

    име
    10ОТГОВОР
    Правилно, бандерите първо трябва да си прокарат ток, после да правят избори.
    -;-
    Значи Рашмахта ще оправи и тока , и тогава ще направи и изборите.
    Колко пропаднали са рашистите!

    12:37 11.02.2026

  • 9 Град Козлодуй

    7 7 Отговор

    До коментар #1 от "Шопо":

    Грешиш приятел. Русия не е държава, а територия. Китайска територия.

    Коментиран от #26

    12:38 11.02.2026

  • 10 Няма край

    4 7 Отговор
    руското БЕЗСИЛИЕ, няма...

    Коментиран от #12

    12:43 11.02.2026

  • 11 Ха Ха

    6 2 Отговор
    Песков намеква, че нямат намерение да спрат офанзивата, ракетките и дроновете заради измислени украински избори.

    12:49 11.02.2026

  • 12 Всъщност

    6 4 Отговор

    До коментар #10 от "Няма край":

    Ако имаше руско безсилие, Натовска Европа нямаше да се чуди какво да прави без подкрепа отвъд океана. Украйна отече

    12:51 11.02.2026

  • 13 Американските данни

    4 7 Отговор
    Загуби на руската армия от 24.02.2022 -31.01.2026

    персонал – около 1 249 380 (+820) души;
    резервоари – 11 661 (+5) единици;
    бронирани бойни машини – 24 020 (+2) единици;
    артилерийски системи – 37 148 (+59) единици;
    МЛРС – 1 638 (+1) единици;
    противовъздушна отбрана – 1 298 (+1) единици;
    въздухоплавателни средства – 435 единици;
    хеликоптери – 347 единици;
    Оператор на оперативно-тактическо ниво – 130 711 (+1551) единици;
    крилати ракети – 4 270 единици;
    кораби/лодки – 28 единици;
    подводници – 2 единици;
    автомобилна техника и танкови камиони – 77 969 (+235) единици;
    специално оборудване – 4 070 единици.

    Коментиран от #14, #18

    13:00 11.02.2026

  • 14 т-п тpoл cоpоcoиден

    5 0 Отговор

    До коментар #13 от "Американските данни":

    Само пропусна да обясниш защо бандерите вече не са във Владивосток при положение, че руснаците са свършили хората и всички оръжия?! А и защо ни надуват главата с руската заплаха, щом са в толкова окаяно положение?!

    Коментиран от #29

    13:21 11.02.2026

  • 15 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    2 2 Отговор
    Какви избори, в окупирана от бандеровците Украйна? Ще има РЕФЕРЕНДУМ за присъединяване към РФ след освобождението на Украйна от фашизма и филтрация на населението от подривни елементи.

    13:52 11.02.2026

  • 16 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    2 2 Отговор
    Украйна ще се казва област Новорусия в пределите на РФ, а президент ще бъде Владимир Владимирович Путин.

    13:54 11.02.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    2 2 Отговор

    До коментар #13 от "Американските данни":

    Загубите на Украйна в убити прехвърлиха три милиона и още толкова инвалиди. ТОВА Е ВИНА НА КИЕВСКАТА ХУНТА, ръководена от НЕ УКРАИНЕЦА Зеленски, вкопчени във властта. Изпращат на фронта 60 годишни и ученици.

    Коментиран от #20, #22

    13:58 11.02.2026

  • 19 Българин

    0 2 Отговор
    Ми песков да мълчи, като не му се говори. Какво се е разциврил тука!

    13:58 11.02.2026

  • 20 койдазнай

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":

    Кой ги убил?!? Къде са убити тези 3 млн?
    Защо?

    Коментиран от #23

    13:59 11.02.2026

  • 21 Карго 200

    1 1 Отговор
    Руснаците отстъпват в Запорожие.
    Z-нацистите блогари хвърлят огън и жупел,те са в истерия. "Рибар"(ят) не е на себе си.

    Коментиран от #28

    14:01 11.02.2026

  • 22 Разкрит

    0 2 Отговор

    До коментар #18 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":

    Руски фейк!

    14:06 11.02.2026

  • 23 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    2 1 Отговор

    До коментар #20 от "койдазнай":

    Убити са, защото нападат етническите руснаци. Руската армия брани мирното население от украинските фашисти. Руската армия освободителка ще освободи бившата УССР от ТЦК, които бият, грабят и товарят в бусове населението за фронта. Още на първия месец мобилизираните насила украинци бягат, предават се, а някои от тях сключват контракти с армията на РФ и получават честно заплащане.

    Коментиран от #24

    14:07 11.02.2026

  • 24 Разкрит!

    1 2 Отговор

    До коментар #23 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":

    Руски фейк!

    14:13 11.02.2026

  • 25 Свободен

    1 1 Отговор
    Песков беше значително по-млад, когато нападнаха Украйна!
    С просто око се вижда, че докато свърши СВО ще е грохнал старец!
    Не би трябвало толкова да се вълнува!

    14:24 11.02.2026

  • 26 Свободен

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "Град Козлодуй":

    Не бих казал, че Русия е китайска територия!
    По-скоро е нещо като тяхно сметище, което ползват максимално, но нямат намерение да развиват!

    14:26 11.02.2026

  • 27 Нали

    1 1 Отговор
    руснаците настояваха първо да има избори в Украйна че Зеленски бил нелегитимен? Сега пък било рано за избори. Не знаят какво искат

    14:33 11.02.2026

  • 28 име

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Карго 200":

    Пак ли правят перемога бандерите?! Я кажи какво стана с предишните перемоги и ела след 2-3 дни да дадеш сводка за развитието на сегашната.

    14:36 11.02.2026

  • 29 Баце,

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "т-п тpoл cоpоcoиден":

    За миналата година обмена на тела на загинали военни е общо 12063÷182 в полза на Русия. За тази година има един обмен 1000÷38 в полза на Русия. Съотношението може да си го сметне всеки внимавал в часовете по аритметика в трети клас. Разбира се, това не засяга родните евроатлантически розАви понита, при тях си важат опорките от преди четири години.

    А на теб ти се чудя на акъла. Защо въобще влизаш в дискусия с форумния трол? Така му помагаш да си върши работата и да разводнява коментарите с редки г0йH@. Моля те не го прави.

    14:48 11.02.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания