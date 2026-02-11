Кремъл: Засега е рано да се говори за избори в Украйна

Кремъл запази сдържан тон след публикация на "Файненшъл таймс", според която Украйна може да проведе президентски избори и референдум за евентуално мирно споразумение с Русия през май, съобщава Би Би Си, предава News.bg.
Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков коментира, че засега е преждевременно да се правят изводи. По думите му Москва наблюдава информационния поток, но ще се ориентира единствено по официални източници. "Фактически имаме обмен на подобни съобщения чрез пресата от страна на неидентифицирани източници", каза Песков, цитиран от "Интерфакс", и добави: "От първоизточниците засега такива изявления няма."
Според "Файненшъл таймс" украинският президент Володимир Зеленски планира на 24 февруари - четвъртата годишнина от началото на пълномащабната инвазия - да представи план за провеждане на президентските избори и референдум за мирно споразумение с Русия.
Източници на Ройтерс допълват, че американски и украински делегации обсъждат рамкова сделка, при която условията за мирно уреждане ще бъдат подложени на национален референдум, провеждан паралелно с изборите. Според тях гласуванията могат да се състоят през май.
Зеленски подчерта, че за организирането на изборите са необходими гаранции за сигурност, както и законодателни промени.
1 Шопо
12:30 11.02.2026
2 име
12:31 11.02.2026
3 Иван
До коментар #1 от "Шопо":Губернатор не се избира, той се назначава.
12:31 11.02.2026
5 Спасение няма
До коментар #3 от "Иван":Иван
До коментар 1 от "Шопо":
Губернатор не се избира, той се назначава.
-;-
И кога Рашмахта превзе несаществуващата Украйна!
Колко са пропаднали рашистите!!!!
12:35 11.02.2026
6 Анонимен
12:35 11.02.2026
7 Данъкоплатец
До коментар #1 от "Шопо":БОРИСОВ, КАЖИ!
Според закона,
Поемното лице е пълнолетен, дееспособен гражданин,
призован от разследващите органи да присъства и да удостовери законосъобразността и точността на следствени действия
като обиск, претърсване, разпознаване или следствен експеримент, като подписва протокола и може да прави възражения
срещу непълноти и нарушения, гарантирайки обективността.
Кметът на село Гинци, който е извикан, като поемно лице
в първото си интервю пред медиите даде едни сведения,
относно това, кой или кои първо са били на местопрестъплението т.е. агентите на ДАНС
и че същите не са допуснали представителите на оперативно - следствената група да се приближат до хижата с часове.
Само след един ден си смени твърденията на 180 градуса.
А, този човек е длъжностно лице с опит и би следвало да знае какво говори!
БОРИСОВ, КАЖИ!
Кой принуди кметът на село Гинци, само
след един ден си смени твърденията на 180 градуса.
Движение на безпартийните граждани, Приятели на Слънцето
12:35 11.02.2026
8 Рашмахта ще прокара тока след ОСВОБОЖДЕ
До коментар #2 от "име":име
Правилно, бандерите първо трябва да си прокарат ток, после да правят избори.
-;-
Значи Рашмахта ще оправи и тока , и тогава ще направи и изборите.
Колко пропаднали са рашистите!
12:37 11.02.2026
9 Град Козлодуй
До коментар #1 от "Шопо":Грешиш приятел. Русия не е държава, а територия. Китайска територия.
12:38 11.02.2026
10 Няма край
12:43 11.02.2026
11 Ха Ха
12:49 11.02.2026
12 Всъщност
До коментар #10 от "Няма край":Ако имаше руско безсилие, Натовска Европа нямаше да се чуди какво да прави без подкрепа отвъд океана. Украйна отече
12:51 11.02.2026
13 Американските данни
персонал – около 1 249 380 (+820) души;
резервоари – 11 661 (+5) единици;
бронирани бойни машини – 24 020 (+2) единици;
артилерийски системи – 37 148 (+59) единици;
МЛРС – 1 638 (+1) единици;
противовъздушна отбрана – 1 298 (+1) единици;
въздухоплавателни средства – 435 единици;
хеликоптери – 347 единици;
Оператор на оперативно-тактическо ниво – 130 711 (+1551) единици;
крилати ракети – 4 270 единици;
кораби/лодки – 28 единици;
подводници – 2 единици;
автомобилна техника и танкови камиони – 77 969 (+235) единици;
специално оборудване – 4 070 единици.
13:00 11.02.2026
14 т-п тpoл cоpоcoиден
До коментар #13 от "Американските данни":Само пропусна да обясниш защо бандерите вече не са във Владивосток при положение, че руснаците са свършили хората и всички оръжия?! А и защо ни надуват главата с руската заплаха, щом са в толкова окаяно положение?!
13:21 11.02.2026
15 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
13:52 11.02.2026
16 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
13:54 11.02.2026
18 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
До коментар #13 от "Американските данни":Загубите на Украйна в убити прехвърлиха три милиона и още толкова инвалиди. ТОВА Е ВИНА НА КИЕВСКАТА ХУНТА, ръководена от НЕ УКРАИНЕЦА Зеленски, вкопчени във властта. Изпращат на фронта 60 годишни и ученици.
13:58 11.02.2026
19 Българин
13:58 11.02.2026
20 койдазнай
До коментар #18 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":Кой ги убил?!? Къде са убити тези 3 млн?
Защо?
13:59 11.02.2026
21 Карго 200
Z-нацистите блогари хвърлят огън и жупел,те са в истерия. "Рибар"(ят) не е на себе си.
14:01 11.02.2026
22 Разкрит
До коментар #18 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":Руски фейк!
14:06 11.02.2026
23 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
До коментар #20 от "койдазнай":Убити са, защото нападат етническите руснаци. Руската армия брани мирното население от украинските фашисти. Руската армия освободителка ще освободи бившата УССР от ТЦК, които бият, грабят и товарят в бусове населението за фронта. Още на първия месец мобилизираните насила украинци бягат, предават се, а някои от тях сключват контракти с армията на РФ и получават честно заплащане.
14:07 11.02.2026
24 Разкрит!
До коментар #23 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":Руски фейк!
14:13 11.02.2026
25 Свободен
С просто око се вижда, че докато свърши СВО ще е грохнал старец!
Не би трябвало толкова да се вълнува!
14:24 11.02.2026
26 Свободен
До коментар #9 от "Град Козлодуй":Не бих казал, че Русия е китайска територия!
По-скоро е нещо като тяхно сметище, което ползват максимално, но нямат намерение да развиват!
14:26 11.02.2026
27 Нали
14:33 11.02.2026
28 име
До коментар #21 от "Карго 200":Пак ли правят перемога бандерите?! Я кажи какво стана с предишните перемоги и ела след 2-3 дни да дадеш сводка за развитието на сегашната.
14:36 11.02.2026
29 Баце,
До коментар #14 от "т-п тpoл cоpоcoиден":За миналата година обмена на тела на загинали военни е общо 12063÷182 в полза на Русия. За тази година има един обмен 1000÷38 в полза на Русия. Съотношението може да си го сметне всеки внимавал в часовете по аритметика в трети клас. Разбира се, това не засяга родните евроатлантически розАви понита, при тях си важат опорките от преди четири години.
А на теб ти се чудя на акъла. Защо въобще влизаш в дискусия с форумния трол? Така му помагаш да си върши работата и да разводнява коментарите с редки г0йH@. Моля те не го прави.
14:48 11.02.2026