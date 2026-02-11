Кремъл: Засега е рано да се говори за избори в Украйна

Кремъл запази сдържан тон след публикация на "Файненшъл таймс", според която Украйна може да проведе президентски избори и референдум за евентуално мирно споразумение с Русия през май, съобщава Би Би Си, предава News.bg.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков коментира, че засега е преждевременно да се правят изводи. По думите му Москва наблюдава информационния поток, но ще се ориентира единствено по официални източници. "Фактически имаме обмен на подобни съобщения чрез пресата от страна на неидентифицирани източници", каза Песков, цитиран от "Интерфакс", и добави: "От първоизточниците засега такива изявления няма."

Според "Файненшъл таймс" украинският президент Володимир Зеленски планира на 24 февруари - четвъртата годишнина от началото на пълномащабната инвазия - да представи план за провеждане на президентските избори и референдум за мирно споразумение с Русия.

Източници на Ройтерс допълват, че американски и украински делегации обсъждат рамкова сделка, при която условията за мирно уреждане ще бъдат подложени на национален референдум, провеждан паралелно с изборите. Според тях гласуванията могат да се състоят през май.

Зеленски подчерта, че за организирането на изборите са необходими гаранции за сигурност, както и законодателни промени.