Изровиха от гроба "Живата Барби", подозират, че е била удушена при наемане за секс

Тялото на бразилската блогърка и „жива Барби“ Барбара Янкавски Маркес беше ексхумирано след нови разкрития за смъртта ѝ, пише Mirror.

Останките на Барбара Янкавски Маркес бяха извадени от гроба ѝ на 3 февруари, няколко дни след погребението ѝ. Прокурорите оспориха доклада, че причината за смъртта на 31-годишната жена е инфаркт, свързан с кокаин.

Магистратите предположиха, че Маркес може да е била удушена и че нараняванията по врата ѝ са причинени от механична асфиксия. Съдът разреши ексхумацията на тялото ѝ за по-нататъшно съдебномедицинско изследване.

31-годишната „жива Барби“ беше намерена мъртва по бельо в нощта на 2 ноември в Сао Пауло, Бразилия, в дома на 51-годишен адвокат, който призна, че я е наел за сексуални услуги.

Полицията откри синини по лицето на жената. Разследващите първоначално определиха смъртта на жената като инцидент, като не откриха връзка между нараняванията ѝ и евентуално нападение. Сега те правят рентгенови снимки на врата на Маркес, за да проверят за фрактури, и ДНК тестове под ноктите ѝ, за да установят дали се е опитала да се защити.

Двама други души са присъствали, когато „живата Барби“ е издъхнала. Нейна приятелка е казала на полицията, че е видяла Барбара да пада и да се наранява. Адвокатът ѝ от своя страна е признал, че и двете са употребявали кокаин и жената е заспала, но така и не се е събудила. Собственикът на жилището твърди, че е опитал да ѝ окаже първа помощ в продължение на девет минути, преди да пристигнат парамедиците и да я обявят за мъртва.

Барбара Янкавски Маркес е претърпяла 27 пластични операции през живота си, като е похарчила десетки хиляди долари за тях. След като набра популярност в социалните медии, тя се появяваше често в телевизионни програми и рекламни кампании.