Двe товарни и пет леки коли се блъснаха в София

Tир и няколко коли са се блъснали в София, съобщиха от Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР). Инцидентът е станал в квартал "Суходол", а сигналът за него е подаден около 11,00 ч.

От СДВР допълниха, че става въпрос за катастрофа между два товарни автомобила и пет леки коли, като най-вероятно една от леките коли е навлязла в насрещното движение.

На място е пристигнал екип на Спешна помощ, който е установил, че няма пострадали, предаде БТА.

Единствено една жена се е оплакала от болки в главата и е откарана за преглед в Университетската многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина "Н. И. Пирогов", казаха за БТА от Центъра за спешна медицинска помощ.