Двe товарни и пет леки коли се блъснаха в София

Tир и няколко коли са се блъснали в София, съобщиха от Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР). Инцидентът е станал в квартал "Суходол", а сигналът за него е подаден около 11,00 ч.
От СДВР допълниха, че става въпрос за катастрофа между два товарни автомобила и пет леки коли, като най-вероятно една от леките коли е навлязла в насрещното движение.
На място е пристигнал екип на Спешна помощ, който е установил, че няма пострадали, предаде БТА.
Единствено една жена се е оплакала от болки в главата и е откарана за преглед в Университетската многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина "Н. И. Пирогов", казаха за БТА от Центъра за спешна медицинска помощ.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ами да, те
13:41 11.02.2026
2 ООрана държава
13:47 11.02.2026
3 Жеко
13:47 11.02.2026
4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
13:59 11.02.2026
5 Боко тиквата
14:09 11.02.2026