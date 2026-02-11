Новини
Свят »
САЩ »
WSJ: Белият дом търси начини за натиск върху Техеран

WSJ: Белият дом търси начини за натиск върху Техеран

11 Февруари, 2026 09:36, обновена 11 Февруари, 2026 09:37 495 2

  • техеран-
  • белият дом-
  • натиск-
  • сащ-
  • иран-
  • петрол

САЩ обсъждат конфискация на танкери с ирански петрол

WSJ: Белият дом търси начини за натиск върху Техеран - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Длъжностни лица в САЩ са обсъждали възможността за конфискация на танкери, превозващи ирански петрол, като средство за оказване на натиск върху Техеран, но изразяват притеснения от евентуални ответни мерки и отражението върху световните петролни пазари.

Това съобщава Wall Street Journal (WSJ), позовавайки се на американски представители, предава News.bg.

Според изданието мярката е сред няколкото опции, които Белият дом обсъжда на фона на преговорите с Иран по ядрената му програма.

Пред WSJ представител на Белия дом е заявил, че президентът Доналд Тръмп „предпочита дипломацията“, но разполага с „многобройни варианти“, ако текущите разговори не доведат до резултат.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 1 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 гост

    5 0 Отговор
    Едно време когато задължително ходехме на политическа просвета пи набиваха в канчетата, че САЩ са световен жандарм. Прави са били хората!

    09:40 11.02.2026

  • 2 хехе

    4 0 Отговор
    Рижия да прати Мелания да натисне аятолаха може и да се получи.

    09:56 11.02.2026