WSJ: Белият дом търси начини за натиск върху Техеран

Длъжностни лица в САЩ са обсъждали възможността за конфискация на танкери, превозващи ирански петрол, като средство за оказване на натиск върху Техеран, но изразяват притеснения от евентуални ответни мерки и отражението върху световните петролни пазари.

Това съобщава Wall Street Journal (WSJ), позовавайки се на американски представители, предава News.bg.

Според изданието мярката е сред няколкото опции, които Белият дом обсъжда на фона на преговорите с Иран по ядрената му програма.

Пред WSJ представител на Белия дом е заявил, че президентът Доналд Тръмп „предпочита дипломацията“, но разполага с „многобройни варианти“, ако текущите разговори не доведат до резултат.