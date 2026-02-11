Новини
ПП: Ако Гюров посочи Рашков за вътрешен министър, ще имаме гарант за честни избори

11 Февруари, 2026 13:44 2 156 92

  • андрей гюров-
  • илияна йотова-
  • избори

Най-важното за нас е да има честни избори, казаха от ПП

ПП: Ако Гюров посочи Рашков за вътрешен министър, ще имаме гарант за честни избори - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Първи коментари, след като стана ясно, че президентът Илияна Йотова ще посочи подуправителя на БНБ Андрей Гюров за служебен министър-председател.

От „Продължаваме промяната“ излязоха с първа реакция:

„Както винаги сме казвали, в прерогатива на президента Йотова е да реши кой да бъде служебен министър-председател. Най-важното за нас е да има честни избори и ние силно вярваме, че посочването на Андрей Гюров е една добра стъпка в тази посока.

Разбира се, ако господин Рашков стане вътрешен министър, това ще бъде наистина гарант за честни избори, защото си спомняте, че през 2021 година, докато господин Рашков беше министър на вътрешните работи, имаше най-малко купени и контролирани гласове“, се посочва в позицията на политическата формация.


България
Оценка 3.8 от 42 гласа.
Оценка 3.8 от 42 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    22 18 Отговор
    Гюров и Калушев имат един спонсор -Дими Паница агент на ЦРУ.

    Коментиран от #36, #43

    13:46 11.02.2026

  • 2 Коиловци брадърс

    38 12 Отговор
    Тези досадници пак почнаха да се завират навсякъде.

    13:46 11.02.2026

  • 3 Давай

    31 29 Отговор
    Гюров,
    Рашков е човека.

    13:46 11.02.2026

  • 4 НЕучуден

    18 11 Отговор
    Хахахаха хахаха.....

    13:46 11.02.2026

  • 5 Бонев

    37 22 Отговор
    Тъкмо да замете случаят Петрохан.

    Коментиран от #68

    13:47 11.02.2026

  • 6 Пич

    49 23 Отговор
    Опаа..... тези срам нямат !!! Рашков ще покрие всички замесени от ПП и ДБ в случая Петрохан !!! Особено нахални същества и безочливи дебили , които трябва да приключим на изборите !!!

    13:48 11.02.2026

  • 7 Ще има

    36 13 Отговор
    Рашков-- да, така ще има пари за 13та тоалетна

    13:48 11.02.2026

  • 8 Ужас

    36 20 Отговор
    Старешен Ужасон.
    Тоз пияндурник Рашков, даде 16 разрешителни за оръжие, в един ден, на един човек. Мафия.

    Коментиран от #15

    13:49 11.02.2026

  • 9 каунь

    19 9 Отговор
    хахахахахаха циркъ е пълен мое и акциика у Банкя хахахахаха ша гледаме пак трагикомедия ако не Рашков мое и Гномъ хахахахаха

    13:49 11.02.2026

  • 10 ма ДУРО

    30 12 Отговор
    Партия ПП - Пее...аси и Пед....фили !

    13:50 11.02.2026

  • 11 Хмм

    19 8 Отговор
    сега да видим дали Радостин е бил прав, защото точно негговите обвинения имаха ефект, на консултациите с Ивелин тя си объркваше приказката, говореше несвързано, най-напред каза че още следващите дни ще обяви премиера

    13:50 11.02.2026

  • 12 пипи

    25 32 Отговор
    Гюров е най-смисления избор. Стойностен и умен човек.
    Дано го оставят да си подереди кабинета сам с други читави хора.

    Коментиран от #83

    13:51 11.02.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 от село

    22 13 Отговор
    Малиии , тикви и свине терска ги тресе !!

    13:53 11.02.2026

  • 15 Ами

    18 13 Отговор

    До коментар #8 от "Ужас":

    не ги е дал Рашков, той е бил министър, разрешениета са ги дали протестърите, които бяха назначени навсякъде без нужната квалификация, Асен Василев и сега говори, че трябва да включи протестърите във властта, а някои от тях са с обикновено средно образование

    Коментиран от #87

    13:54 11.02.2026

  • 16 овчаря

    24 13 Отговор
    Взетеме Лена и Кирчо , да е цирка пълен

    13:54 11.02.2026

  • 17 Ъхъ

    17 12 Отговор
    Ще имаме още въоръжени до зъби педофилски отряди, готови на всичко което им заповядат гном и Два Пръста Чело!

    13:55 11.02.2026

  • 18 Варна

    30 15 Отговор
    Ако този престъпник Рашков който затвори РПУ Годеч,изгони Жандармерията от района,издаде разрешителни за оръжие на престъпниците от Петрохан бъде предложен за Министър на МВР ще стане революция и ще изметем ПП-ДБ.

    Коментиран от #29

    13:56 11.02.2026

  • 19 Хмм

    12 7 Отговор
    да видим сега, като свалят Митов дали ще поведе полицията да щурмува президентството като Калин Стоянов

    Коментиран от #25

    13:56 11.02.2026

  • 20 Рашков

    24 11 Отговор
    Който въоръжи Петрохан..
    Машалааа

    13:57 11.02.2026

  • 21 Пенчо

    21 13 Отговор
    Във всяка секция да има дамаджана и готово!

    13:57 11.02.2026

  • 22 Мнение

    12 7 Отговор
    Най най най нормалното нещо е всеки служител на ДАНС, прокуратурата и МВР, който себе правил, че не вижда упражняването на непозволена власт от Пеевски да дава показания за Гемето и да разбере колко тежи България

    13:57 11.02.2026

  • 23 Рашков е човека

    21 12 Отговор
    Но преди това да разкаже,
    ЗАЩО закри РПУ Годеч

    Коментиран от #28

    13:57 11.02.2026

  • 24 Да и идва и Радев

    12 10 Отговор
    Той ги създаде- античовешко котило

    13:58 11.02.2026

  • 25 Коментар

    14 5 Отговор

    До коментар #19 от "Хмм":

    Митов отива направо на Гемето да оставя показания

    13:58 11.02.2026

  • 26 Кокорчо

    16 8 Отговор
    Направихме пак ала бала с президента

    13:58 11.02.2026

  • 27 хаха

    10 8 Отговор
    М@нгалята как започна да врещи против Рашков.

    ХАХАХА!
    Не смеехте да си покажете корумпираните зурли в избирателните секции тогава а?А?А?
    Заблатени подчуеци такива!

    13:59 11.02.2026

  • 28 Полицай виновен няма

    11 7 Отговор

    До коментар #23 от "Рашков е човека":

    Този пък е направо изгнил от корупция
    И кучето му такова

    14:00 11.02.2026

  • 29 хаха

    16 7 Отговор

    До коментар #18 от "Варна":

    Кого ще "изметеш" бе гнусен м@нгал от ГЕП - Ново начало?

    ХАХАХА!

    Коментиран от #33

    14:00 11.02.2026

  • 30 Врачок

    15 3 Отговор
    Бойко ще се препоти и ще вдигне кръвното.

    14:01 11.02.2026

  • 31 Стига бе

    15 5 Отговор
    И как педофилите с честни избори ще влезнат в парламента?

    14:01 11.02.2026

  • 32 Ззз

    19 6 Отговор
    Тук са прави. Не си спомням друг път, в който Тиквaтa, целия почервенял от яд и високо кръвно, да крещи от някво ромско село "ПИЯНИЦА!! С ГОЛ ГЗ ТАРАЛЕЖ ШЕ МАЧКАШ!!!", задето Рашков му е арестувал купувачите, а в същото време пpacето да квичи от другия край, че му репресират бейовете.

    14:01 11.02.2026

  • 33 Ейй

    3 7 Отговор

    До коментар #29 от "хаха":

    П едал, я по- спокойно

    Коментиран от #40

    14:02 11.02.2026

  • 34 Аре Рашков

    16 8 Отговор
    Сега вече да видим Бою у затвора ! Втори шанс

    14:02 11.02.2026

  • 35 Иван

    6 2 Отговор
    Наглите

    14:02 11.02.2026

  • 36 Трай че

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    и клюкарките във фризьорския вече се дърпат от тебе.

    14:02 11.02.2026

  • 37 Курдо Коленков

    10 8 Отговор
    Най-важното е да има още пудели и пачки и разрешителни за автоматични оръжия!

    Коментиран от #51

    14:03 11.02.2026

  • 38 Ако

    13 7 Отговор
    Рашков стане вътрешен министър двете прасета ще бягат за Дубай.

    14:03 11.02.2026

  • 39 Почвай ги Рашков

    14 6 Отговор
    Почвай ги!

    Коментиран от #52

    14:03 11.02.2026

  • 40 хаха

    7 4 Отговор

    До коментар #33 от "Ейй":

    Я лай още бе мекимян оср@н!

    14:03 11.02.2026

  • 41 бхаха

    11 9 Отговор
    Ако Рашков стане шеф на МВР, те тогава изборите ще са с Вашето МВР и няма да изпаднете от Парламента. Хумористи.

    14:04 11.02.2026

  • 42 Олеееее

    12 7 Отговор
    Всичко шишаво и герберско бяга към летището

    14:04 11.02.2026

  • 43 София

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Кажи на глобалистите , на Лондон, сега е Тръмп, недей да плещиш като площадник
    Новото ЦРУ е против тях, против лондонсити

    Коментиран от #55

    14:05 11.02.2026

  • 44 Хмм

    11 6 Отговор
    ПП да не се месят, иначе само ще навредят, никой министър не трябва да е от ПП, те знаят само да протестират, но не могат да създадт нищо добро, ето случая в Петрохан, служебната министърка спряла дейността на агенцията, сглобката с премиер Денков я възстановила, дори дал лиценз на частно училище което снабдявало Калушев с деца, като си помисля преградили пътя Ком-Емине с верига и табела "Стреля се без предупреждение", точно този преход запалил Наско Скатов по планините да стане алпинист

    14:05 11.02.2026

  • 45 Тъо

    8 6 Отговор
    Освен ряшков пп нямат друг за мвр

    14:05 11.02.2026

  • 46 Чичак

    8 8 Отговор
    Това тоя с имението с 30 тоалетни...

    14:05 11.02.2026

  • 47 Бою у затвора !

    8 2 Отговор
    Още днес оуууу, че ще избяга гнидичката

    14:05 11.02.2026

  • 48 Моля

    8 5 Отговор
    напишете, дали диша от яд на дивана учиндолския чалгар,
    Тошко африкански скача ли от клон на клон, а Барабанката, какво врещят тея боклуци

    14:06 11.02.2026

  • 49 Подходите към Банкя

    9 1 Отговор
    От час са блокирани па не знам

    Коментиран от #53

    14:06 11.02.2026

  • 50 Я стига смехурии

    14 8 Отговор
    Рашков и честност?
    Две несъвместими неща!
    Стига с тия мераци, компроментирани личности да ни управляват!

    14:07 11.02.2026

  • 51 хаха

    7 6 Отговор

    До коментар #37 от "Курдо Коленков":

    Ето я геп-ерастията охвърляна до ушите в кафяво!

    Разрешителни за "автоматични оръжия" НЯМА как да се издадат бе м@нгал.
    ХАХАХА!
    Я врещи още бе п3дал от ГЕП - Ново Начало!

    14:07 11.02.2026

  • 52 Дааа....

    9 9 Отговор

    До коментар #39 от "Почвай ги Рашков":

    Почвай Рашков... да сгъваш кашони, че пуделите носят пачки и трябва да ги прибираш.

    Коментиран от #58

    14:07 11.02.2026

  • 53 И аз чух

    4 2 Отговор

    До коментар #49 от "Подходите към Банкя":

    Ама никоц низо не казва!

    14:08 11.02.2026

  • 54 Последния Софиянец

    8 3 Отговор
    Рашков шеф на МВР

    14:09 11.02.2026

  • 55 Хмм

    4 4 Отговор

    До коментар #43 от "София":

    а дали това не е една от причините за трагедията, спрели им парите, дори хижата е нямала ток, хора на възраст свикнали да харчат чужди пари

    14:09 11.02.2026

  • 56 Ама Йотова е умна жена....

    6 7 Отговор
    Как можа Йлияна Йотова да се изложи така.... Или и тя е с нещо силно зависима от шарлатаните. Пълна пародия на действителност, мъгла и мътна вода.

    14:11 11.02.2026

  • 57 Делян

    7 5 Отговор
    Абе стига с тоя Рашков бре! Едни и същи тенекиени герий! Едни и също корумпета до мозъка не костите си! Всички знаем какво беше при Рашков, Машков и сие! Дано, най после се назначи нормален човек, стига с тия политически, поръчки, договорки, схеми, зглобки и т. н.! Писвате вече! Някой казват, че щял да вкара Буци и Шиши в затвора, аууу, колко наивен народ има по света!

    14:12 11.02.2026

  • 58 Сега ще видиш ти

    3 1 Отговор

    До коментар #52 от "Дааа....":

    Кой ще сгъне....

    14:12 11.02.2026

  • 59 хаха

    6 4 Отговор
    Нископлатените тролчета на ГЕП - Ново Начало напълниха гащите от раз!
    ХАХАХА!

    ГЕПерастия миризлива!

    14:12 11.02.2026

  • 60 Хмм

    6 3 Отговор
    едно е сигурно, това разваля комфорта на пеевски, борисов, кукувците и БСП

    14:13 11.02.2026

  • 61 хаха

    7 1 Отговор
    Браво на Йотова.

    Поср@ ги изведнъж! Уффффффф че мирише!

    14:14 11.02.2026

  • 62 Радев ще има пълно мнозинство

    4 2 Отговор
    Вече е сигурно. И жална им майка на шишавите и боювците

    14:14 11.02.2026

  • 63 Радев ще има пълно мнозинство

    7 2 Отговор
    Вече е сигурно. И жална им майка на шишавите и боювците

    14:14 11.02.2026

  • 64 Това означава

    7 6 Отговор
    Каква гьонсуратщина! Рашков вътрешен министър - това означава случаят Петрохан да се замете.

    14:15 11.02.2026

  • 65 На бас 👍

    3 10 Отговор
    ГЕРБ пак ще спечели изборите с над 20% гласове при избирателна активност под 40%. Всичко друго е мечти 🤣

    14:15 11.02.2026

  • 66 хаха

    7 4 Отговор
    Рашков трябва да го сложат в МВР доживот. Като присъда.
    Тиквата и шопарите да се посир@т ежедневно.
    Другото е без значение.

    GLADE!

    Коментиран от #78

    14:16 11.02.2026

  • 67 Иво

    8 4 Отговор
    Държавата не се съобрази с решение на Конституционния съд по казуса с двойното гражданство на К.Петков, няма да го направи и сега.Тогава КС ясно посочи, че има двойно гражданство, което е пречка да станеш министър председател.И въпреки всичко, услужливата прокуратура без да има мотиви за това стъкми, че няма документно престъпление. Същото ще се случи и ако европ.съд каже че Гюров е в несъвместимост- дори и нашият съд да се съобрази с това, нищо няма да последва, просто няма да го изпълнят, то и няма да има техническо време да се случи до 19и април

    Коментиран от #69

    14:16 11.02.2026

  • 68 Неподписан

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Бонев":

    Таквиз неща не се замитат чадо,с голямата баданарка ще мажат в/у тях...

    14:16 11.02.2026

  • 69 Неподписан

    6 3 Отговор

    До коментар #67 от "Иво":

    Държавата спря да съществува през 1989 година...

    14:17 11.02.2026

  • 70 Аре Рашков !

    6 5 Отговор
    Сега вече трябва да видим Бою у затвора ! Втори шанс имаш, не го пропилявай ! Народа го чака

    14:17 11.02.2026

  • 71 Вътрешен министър

    2 5 Отговор
    Ще е Дерменжиев, а не Дамаджаката.

    Коментиран от #77

    14:17 11.02.2026

  • 72 въпросът е ?????

    5 5 Отговор
    кой ще сезира КС за несъвместимост на длъжност.
    Отстранен от поста и чакащ решение на европейски съд.

    И като каже Европата - той не може да е банкер ??

    Магнитче в Жопа е слабо нарушение в срвнение с това

    Коментиран от #76

    14:18 11.02.2026

  • 73 Ще има възможност

    4 2 Отговор
    да го попитаме и за закрития полицейски участък в Годеч, за спящата руска клетка на Калушев и за още куп престъпления срещу държавата!

    14:18 11.02.2026

  • 74 дедо Герчо

    2 2 Отговор
    ВАНЧО ДЕМЕРДЖИЕВ

    14:19 11.02.2026

  • 75 И дЖилезку и ГЕЙргиев

    4 1 Отговор
    Да бъдат арестувани!

    14:19 11.02.2026

  • 76 хаха

    3 2 Отговор

    До коментар #72 от "въпросът е ?????":

    Празната ти Тиква е несъвместима!

    Няма присъда, няма решение ...всеки е невинен до доказване на противното бе шопар от Ново Начало!
    Ае ходи яж л@йна сега.

    14:20 11.02.2026

  • 77 Ицето

    2 0 Отговор

    До коментар #71 от "Вътрешен министър":

    КОЙ,ДИНКО ЛИ?

    14:20 11.02.2026

  • 78 Ами той

    4 5 Отговор

    До коментар #66 от "хаха":

    Рашков не е по цвете от тях, ако имаш свободно време върни се назад да видиш какви ги е забърквал ! Най малкото е Петков с двойно гражданство премиер!

    Коментиран от #88

    14:23 11.02.2026

  • 79 Отвратен

    6 4 Отговор
    Няма по нагли от ПП

    14:24 11.02.2026

  • 80 Абсурдистан

    4 2 Отговор
    Веднага се понесе и миризмата на алкохол.

    14:24 11.02.2026

  • 81 Днес дЖилезку

    5 2 Отговор
    1% от 90 милиарда евро от нашите пари за Украйна ги е хвърлило нищожеството

    14:24 11.02.2026

  • 82 Не съм маймуна

    4 2 Отговор
    Е, сега видяхте ли къде е мафията! Гласувайте за нея!

    14:26 11.02.2026

  • 83 Ти да видиш

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "пипи":

    Пипи, кабинета отдавна е нареден. ;)

    14:26 11.02.2026

  • 84 Що има жандармерия

    1 0 Отговор
    На Витошка и Л.Мост? А?

    14:27 11.02.2026

  • 85 Чичо Ваньо

    4 1 Отговор
    Бокича да започва да глади раирания костюм, че тоя път и пранги ще има.

    14:27 11.02.2026

  • 86 Някой

    4 0 Отговор
    Рашков ще има стимул. Други ще гледат как да си взимат заплатите без да правят нищо.

    14:28 11.02.2026

  • 87 Дааа....

    3 1 Отговор

    До коментар #15 от "Ами":

    Да, не ги е издал Рашков. Той само се е обадил и наредил да ги издадат веднага.

    14:29 11.02.2026

  • 88 хаха

    2 2 Отговор

    До коментар #78 от "Ами той":

    Никой не му дреме за пищенето бе кухоглав и необразован паразит!

    Ае ходи да ревеш на арменския поп, Гепераст от Ново Начало!

    14:30 11.02.2026

  • 89 Безотговорно

    3 2 Отговор
    Контрабандния Рашков да вътрешен е чисто мафиотско изборно начало.

    14:42 11.02.2026

  • 90 ужас

    1 0 Отговор
    Рашков върви заедно с Паскал, ако си забравил. Йотова я втаса хептен. Назначава човек без право да стане премиер, с текущо съдебно разбирателство по въпроса.

    14:50 11.02.2026

  • 91 срам

    0 0 Отговор
    Явно радев се готви да управлява с шарлатаните.

    14:51 11.02.2026

  • 92 честно,честно ще е всичко

    0 0 Отговор
    А , да и ще ни разреши да си купиме пушки колкото ни душа иска. И даже да си купиме 5 декара на Петрохан в граничната зона .

    14:51 11.02.2026

