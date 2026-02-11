ПП: Ако Гюров посочи Рашков за вътрешен министър, ще имаме гарант за честни избори

Първи коментари, след като стана ясно, че президентът Илияна Йотова ще посочи подуправителя на БНБ Андрей Гюров за служебен министър-председател.

От „Продължаваме промяната“ излязоха с първа реакция:

„Както винаги сме казвали, в прерогатива на президента Йотова е да реши кой да бъде служебен министър-председател. Най-важното за нас е да има честни избори и ние силно вярваме, че посочването на Андрей Гюров е една добра стъпка в тази посока.

Разбира се, ако господин Рашков стане вътрешен министър, това ще бъде наистина гарант за честни избори, защото си спомняте, че през 2021 година, докато господин Рашков беше министър на вътрешните работи, имаше най-малко купени и контролирани гласове“, се посочва в позицията на политическата формация.