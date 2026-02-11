ПП: Ако Гюров посочи Рашков за вътрешен министър, ще имаме гарант за честни избори

Първи коментари, след като стана ясно, че президентът Илияна Йотова ще посочи подуправителя на БНБ Андрей Гюров за служебен министър-председател.
От „Продължаваме промяната“ излязоха с първа реакция:
„Както винаги сме казвали, в прерогатива на президента Йотова е да реши кой да бъде служебен министър-председател. Най-важното за нас е да има честни избори и ние силно вярваме, че посочването на Андрей Гюров е една добра стъпка в тази посока.
Разбира се, ако господин Рашков стане вътрешен министър, това ще бъде наистина гарант за честни избори, защото си спомняте, че през 2021 година, докато господин Рашков беше министър на вътрешните работи, имаше най-малко купени и контролирани гласове“, се посочва в позицията на политическата формация.
1 Последния Софиянец
Коментиран от #36, #43
13:46 11.02.2026
2 Коиловци брадърс
13:46 11.02.2026
3 Давай
Рашков е човека.
13:46 11.02.2026
4 НЕучуден
13:46 11.02.2026
5 Бонев
Коментиран от #68
13:47 11.02.2026
6 Пич
13:48 11.02.2026
7 Ще има
13:48 11.02.2026
8 Ужас
Тоз пияндурник Рашков, даде 16 разрешителни за оръжие, в един ден, на един човек. Мафия.
Коментиран от #15
13:49 11.02.2026
9 каунь
13:49 11.02.2026
10 ма ДУРО
13:50 11.02.2026
11 Хмм
13:50 11.02.2026
12 пипи
Дано го оставят да си подереди кабинета сам с други читави хора.
Коментиран от #83
13:51 11.02.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 от село
13:53 11.02.2026
15 Ами
До коментар #8 от "Ужас":не ги е дал Рашков, той е бил министър, разрешениета са ги дали протестърите, които бяха назначени навсякъде без нужната квалификация, Асен Василев и сега говори, че трябва да включи протестърите във властта, а някои от тях са с обикновено средно образование
Коментиран от #87
13:54 11.02.2026
16 овчаря
13:54 11.02.2026
17 Ъхъ
13:55 11.02.2026
18 Варна
Коментиран от #29
13:56 11.02.2026
19 Хмм
Коментиран от #25
13:56 11.02.2026
20 Рашков
Машалааа
13:57 11.02.2026
21 Пенчо
13:57 11.02.2026
22 Мнение
13:57 11.02.2026
23 Рашков е човека
ЗАЩО закри РПУ Годеч
Коментиран от #28
13:57 11.02.2026
24 Да и идва и Радев
13:58 11.02.2026
25 Коментар
До коментар #19 от "Хмм":Митов отива направо на Гемето да оставя показания
13:58 11.02.2026
26 Кокорчо
13:58 11.02.2026
27 хаха
ХАХАХА!
Не смеехте да си покажете корумпираните зурли в избирателните секции тогава а?А?А?
Заблатени подчуеци такива!
13:59 11.02.2026
28 Полицай виновен няма
До коментар #23 от "Рашков е човека":Този пък е направо изгнил от корупция
И кучето му такова
14:00 11.02.2026
29 хаха
До коментар #18 от "Варна":Кого ще "изметеш" бе гнусен м@нгал от ГЕП - Ново начало?
ХАХАХА!
Коментиран от #33
14:00 11.02.2026
30 Врачок
14:01 11.02.2026
31 Стига бе
14:01 11.02.2026
32 Ззз
14:01 11.02.2026
33 Ейй
До коментар #29 от "хаха":П едал, я по- спокойно
Коментиран от #40
14:02 11.02.2026
34 Аре Рашков
14:02 11.02.2026
35 Иван
14:02 11.02.2026
36 Трай че
До коментар #1 от "Последния Софиянец":и клюкарките във фризьорския вече се дърпат от тебе.
14:02 11.02.2026
37 Курдо Коленков
Коментиран от #51
14:03 11.02.2026
38 Ако
14:03 11.02.2026
39 Почвай ги Рашков
Коментиран от #52
14:03 11.02.2026
40 хаха
До коментар #33 от "Ейй":Я лай още бе мекимян оср@н!
14:03 11.02.2026
41 бхаха
14:04 11.02.2026
42 Олеееее
14:04 11.02.2026
43 София
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Кажи на глобалистите , на Лондон, сега е Тръмп, недей да плещиш като площадник
Новото ЦРУ е против тях, против лондонсити
Коментиран от #55
14:05 11.02.2026
44 Хмм
14:05 11.02.2026
45 Тъо
14:05 11.02.2026
46 Чичак
14:05 11.02.2026
47 Бою у затвора !
14:05 11.02.2026
48 Моля
Тошко африкански скача ли от клон на клон, а Барабанката, какво врещят тея боклуци
14:06 11.02.2026
49 Подходите към Банкя
Коментиран от #53
14:06 11.02.2026
50 Я стига смехурии
Две несъвместими неща!
Стига с тия мераци, компроментирани личности да ни управляват!
14:07 11.02.2026
51 хаха
До коментар #37 от "Курдо Коленков":Ето я геп-ерастията охвърляна до ушите в кафяво!
Разрешителни за "автоматични оръжия" НЯМА как да се издадат бе м@нгал.
ХАХАХА!
Я врещи още бе п3дал от ГЕП - Ново Начало!
14:07 11.02.2026
52 Дааа....
До коментар #39 от "Почвай ги Рашков":Почвай Рашков... да сгъваш кашони, че пуделите носят пачки и трябва да ги прибираш.
Коментиран от #58
14:07 11.02.2026
53 И аз чух
До коментар #49 от "Подходите към Банкя":Ама никоц низо не казва!
14:08 11.02.2026
54 Последния Софиянец
14:09 11.02.2026
55 Хмм
До коментар #43 от "София":а дали това не е една от причините за трагедията, спрели им парите, дори хижата е нямала ток, хора на възраст свикнали да харчат чужди пари
14:09 11.02.2026
56 Ама Йотова е умна жена....
14:11 11.02.2026
57 Делян
14:12 11.02.2026
58 Сега ще видиш ти
До коментар #52 от "Дааа....":Кой ще сгъне....
14:12 11.02.2026
59 хаха
ХАХАХА!
ГЕПерастия миризлива!
14:12 11.02.2026
60 Хмм
14:13 11.02.2026
61 хаха
Поср@ ги изведнъж! Уффффффф че мирише!
14:14 11.02.2026
62 Радев ще има пълно мнозинство
14:14 11.02.2026
63 Радев ще има пълно мнозинство
14:14 11.02.2026
64 Това означава
14:15 11.02.2026
65 На бас 👍
14:15 11.02.2026
66 хаха
Тиквата и шопарите да се посир@т ежедневно.
Другото е без значение.
GLADE!
Коментиран от #78
14:16 11.02.2026
67 Иво
Коментиран от #69
14:16 11.02.2026
68 Неподписан
До коментар #5 от "Бонев":Таквиз неща не се замитат чадо,с голямата баданарка ще мажат в/у тях...
14:16 11.02.2026
69 Неподписан
До коментар #67 от "Иво":Държавата спря да съществува през 1989 година...
14:17 11.02.2026
70 Аре Рашков !
14:17 11.02.2026
71 Вътрешен министър
Коментиран от #77
14:17 11.02.2026
72 въпросът е ?????
Отстранен от поста и чакащ решение на европейски съд.
И като каже Европата - той не може да е банкер ??
Магнитче в Жопа е слабо нарушение в срвнение с това
Коментиран от #76
14:18 11.02.2026
73 Ще има възможност
14:18 11.02.2026
74 дедо Герчо
14:19 11.02.2026
75 И дЖилезку и ГЕЙргиев
14:19 11.02.2026
76 хаха
До коментар #72 от "въпросът е ?????":Празната ти Тиква е несъвместима!
Няма присъда, няма решение ...всеки е невинен до доказване на противното бе шопар от Ново Начало!
Ае ходи яж л@йна сега.
14:20 11.02.2026
77 Ицето
До коментар #71 от "Вътрешен министър":КОЙ,ДИНКО ЛИ?
14:20 11.02.2026
78 Ами той
До коментар #66 от "хаха":Рашков не е по цвете от тях, ако имаш свободно време върни се назад да видиш какви ги е забърквал ! Най малкото е Петков с двойно гражданство премиер!
Коментиран от #88
14:23 11.02.2026
79 Отвратен
14:24 11.02.2026
80 Абсурдистан
14:24 11.02.2026
81 Днес дЖилезку
14:24 11.02.2026
82 Не съм маймуна
14:26 11.02.2026
83 Ти да видиш
До коментар #12 от "пипи":Пипи, кабинета отдавна е нареден. ;)
14:26 11.02.2026
84 Що има жандармерия
14:27 11.02.2026
85 Чичо Ваньо
14:27 11.02.2026
86 Някой
14:28 11.02.2026
87 Дааа....
До коментар #15 от "Ами":Да, не ги е издал Рашков. Той само се е обадил и наредил да ги издадат веднага.
14:29 11.02.2026
88 хаха
До коментар #78 от "Ами той":Никой не му дреме за пищенето бе кухоглав и необразован паразит!
Ае ходи да ревеш на арменския поп, Гепераст от Ново Начало!
14:30 11.02.2026
89 Безотговорно
14:42 11.02.2026
90 ужас
14:50 11.02.2026
91 срам
14:51 11.02.2026
92 честно,честно ще е всичко
14:51 11.02.2026