Новини
Свят »
Мадагаскар »
Циклонът Гезани удари Мадагаскар и причини девет жертви в Тоамасина

Циклонът Гезани удари Мадагаскар и причини девет жертви в Тоамасина

11 Февруари, 2026 12:49 589 0

  • мадагаскар-
  • циклон-
  • жертви-
  • тоамасина

Силният тропически циклон доведе до разрушения, наводнения и масова евакуация на жители

Циклонът Гезани удари Мадагаскар и причини девет жертви в Тоамасина - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Тропическият циклон Гезани връхлетя източното крайбрежие на Мадагаскар, отнемайки живота на девет души във втория по големина град на острова - Тоамасина, съобщават местните власти, цитирани от "Ройтерс", предава News.bg.

Според Националното бюро за управление на риска и бедствията 19 души са ранени, а близо 1500 жители са евакуирани превантивно, след като циклонът удари крайбрежните общности и продължи навътре в страната.

Жители на Тоамасина описаха хаотични сцени при преминаването на бурята. "Никога не съм преживявал толкова силни ветрове… Вратите и прозорците са метални, но се тресяха силно", разказа местен жител.

В пика си Гезани достигна устойчива скорост на вятъра от около 185 км/ч, с пориви до почти 270 км/ч - достатъчно мощни, за да откъсват метални покриви и да изкореняват големи дървета. Много къщи се срутиха, покриви и стени бяха разрушени, а цели квартали останаха без електричество заради скъсани далекопроводи.

Още преди удара властите затвориха училищата и подготвиха спешни убежища. Метеоролозите предупредиха за повишаване на морското равнище в Тоамасина, което доведе до наводнения по улиците.

Гезани е вторият циклон, който връхлита Мадагаскар тази година. Само преди десет дни тропическият циклон Фития причини смъртта на 14 души и остави над 31 000 без дом, според данни на службата на ООН за хуманитарна помощ.

Към сряда сутринта метеорологичната служба на Мадагаскар съобщи, че Гезани е отслабнал до умерена тропическа буря и се движи на запад, на около 100 км северно от столицата Антананариво. Очаква се бурята да премине през централните възвишения и по-късно да излезе в Мозамбикския проток.


Мадагаскар
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ