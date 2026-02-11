Циклонът Гезани удари Мадагаскар и причини девет жертви в Тоамасина

Тропическият циклон Гезани връхлетя източното крайбрежие на Мадагаскар, отнемайки живота на девет души във втория по големина град на острова - Тоамасина, съобщават местните власти, цитирани от "Ройтерс", предава News.bg.

Според Националното бюро за управление на риска и бедствията 19 души са ранени, а близо 1500 жители са евакуирани превантивно, след като циклонът удари крайбрежните общности и продължи навътре в страната.

Жители на Тоамасина описаха хаотични сцени при преминаването на бурята. "Никога не съм преживявал толкова силни ветрове… Вратите и прозорците са метални, но се тресяха силно", разказа местен жител.

В пика си Гезани достигна устойчива скорост на вятъра от около 185 км/ч, с пориви до почти 270 км/ч - достатъчно мощни, за да откъсват метални покриви и да изкореняват големи дървета. Много къщи се срутиха, покриви и стени бяха разрушени, а цели квартали останаха без електричество заради скъсани далекопроводи.

Още преди удара властите затвориха училищата и подготвиха спешни убежища. Метеоролозите предупредиха за повишаване на морското равнище в Тоамасина, което доведе до наводнения по улиците.

Гезани е вторият циклон, който връхлита Мадагаскар тази година. Само преди десет дни тропическият циклон Фития причини смъртта на 14 души и остави над 31 000 без дом, според данни на службата на ООН за хуманитарна помощ.

Към сряда сутринта метеорологичната служба на Мадагаскар съобщи, че Гезани е отслабнал до умерена тропическа буря и се движи на запад, на около 100 км северно от столицата Антананариво. Очаква се бурята да премине през централните възвишения и по-късно да излезе в Мозамбикския проток.