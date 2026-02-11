Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Ердоган извърши промени в кабинета - нови министри на правосъдието и вътрешните работи

11 Февруари, 2026 12:34 656 5

Главният прокурор на Истанбул и управителят на Ерзурум поемат ключови постове в турското правителство

Ердоган извърши промени в кабинета - нови министри на правосъдието и вътрешните работи - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Турският президент Реджеп Ердоган извърши две рокади в кабинета, като смени министрите на правосъдието и вътрешните работи, съобщава Асошиейтед прес, предава News.bg.

Главният прокурор на Истанбул Акън Гюрлек ще заеме поста на министър на правосъдието, заменяйки Йълмаз Тунч. Новият министър на вътрешните работи ще бъде управителят на източната провинция Ерзурум, Мустафа Чифтчи, който наследява Али Йерликая.

Не се посочват конкретни причини за рокадите. Според "Официален вестник" Тунч и Йерликая са поискали освобождаване от задълженията си.

Промените се случват в момент, когато Турция обсъжда възможни конституционни реформи и се стреми към мирна инициатива с Кюрдската работническа партия (ПКК), целяща прекратяване на десетилетен конфликт. Очаква се парламентът да одобри реформи, подкрепящи процеса.

Назначаването на Гюрлек предизвиква противоречиви оценки. Бившият прокурор е водил нашумели съдебни процеси срещу няколко членове на основната опозиционна партия - Републиканската народна партия (РНП). Десетки служители от общини, управлявани от РНП, са били арестувани в рамките на разследвания за корупция, включително кметът на Истанбул Екрем Имамоглу, считан за основен политически съперник на Ердоган, който бе задържан миналата година.

Критиците твърдят, че тези действия имат политически мотиви, докато правителството подчертава, че съдебната система функционира независимо.


  • 1 Дори и там

    5 0 Отговор
    Съдебната система функционира независимо

    12:38 11.02.2026

  • 2 мижав интерес

    1 5 Отговор
    помашки им работи

    Коментиран от #4

    12:38 11.02.2026

  • 3 Аз чакам дойче зеле то да се изока

    2 0 Отговор
    Вярвам само на него🤣🤣🤣

    12:52 11.02.2026

  • 4 Да, само отрепки

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "мижав интерес":

    Коментират, само на тях им е интересно

    12:52 11.02.2026

  • 5 Стенли

    1 2 Отговор
    М да и на обикновените хора в Турция хич не им е лесно както и в България но там още повече обедняха хората особено ако някой си е държал спестявания в националната валута

    13:19 11.02.2026

Новини по държави:
