Ердоган извърши промени в кабинета - нови министри на правосъдието и вътрешните работи

Турският президент Реджеп Ердоган извърши две рокади в кабинета, като смени министрите на правосъдието и вътрешните работи, съобщава Асошиейтед прес, предава News.bg.

Главният прокурор на Истанбул Акън Гюрлек ще заеме поста на министър на правосъдието, заменяйки Йълмаз Тунч. Новият министър на вътрешните работи ще бъде управителят на източната провинция Ерзурум, Мустафа Чифтчи, който наследява Али Йерликая.

Не се посочват конкретни причини за рокадите. Според "Официален вестник" Тунч и Йерликая са поискали освобождаване от задълженията си.

Промените се случват в момент, когато Турция обсъжда възможни конституционни реформи и се стреми към мирна инициатива с Кюрдската работническа партия (ПКК), целяща прекратяване на десетилетен конфликт. Очаква се парламентът да одобри реформи, подкрепящи процеса.

Назначаването на Гюрлек предизвиква противоречиви оценки. Бившият прокурор е водил нашумели съдебни процеси срещу няколко членове на основната опозиционна партия - Републиканската народна партия (РНП). Десетки служители от общини, управлявани от РНП, са били арестувани в рамките на разследвания за корупция, включително кметът на Истанбул Екрем Имамоглу, считан за основен политически съперник на Ердоган, който бе задържан миналата година.

Критиците твърдят, че тези действия имат политически мотиви, докато правителството подчертава, че съдебната система функционира независимо.