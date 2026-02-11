Новини
Свят »
Норвегия »
Връзки с Епстийн: Съветът на Европа снема имунитета на Торбьорн Ягланд

Връзки с Епстийн: Съветът на Европа снема имунитета на Торбьорн Ягланд

11 Февруари, 2026 13:54 1 345 15

  • джефри епстийн-
  • съветът на европа-
  • имунитет-
  • торбьорн ягланд

Норвежката полиция разследва възможни връзки на Ягланд с Джефри Епстийн и подозрения за корупция

Връзки с Епстийн: Съветът на Европа снема имунитета на Торбьорн Ягланд - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Съветът на Европа - водещият наблюдател на правата на човека на континента - реши да свали дипломатическия имунитет на бившия си генерален секретар, норвежецът Торбьорн Ягланд, съобщава "Ройтерс". Това ще позволи на полицията да разследва възможните му връзки с осъдения сексуален престъпник Джефри Епстийн, предава News.bg.

Норвежката полиция за престъпления, свързани с "белите якички", започна разследване срещу Ягланд - бивш министър-председател и външен министър на Норвегия и бивш председател на Нобеловия комитет - по подозрение за утежнена корупция.

Решението за разследване се базира на информация от новопубликувани досиета, свързани с Епстийн, който почина в затвора през 2019 г. Адвокатът на Ягланд, Андерс Бросвет, заяви, че снемането на имунитета е очаквано и че Ягланд ще сътрудничи на разследването. "Той приема въпроса много сериозно, но смята, че няма обстоятелства, които да представляват наказателна отговорност", посочи Бросвет.

За да се проведе полицейско разследване, беше необходимо да се свали имунитетът на Ягланд. Министерството на външните работи на Норвегия поиска от 46-те държави членки на Комитета на министрите на Съвета на Европа да одобрят тази стъпка.

Ягланд не е обвинен в престъпление, но разследването цели да установи дали е получил подаръци, пътувания или заеми във връзка с позицията си. "Като генерален секретар на Съвета на Европа, Ягланд би нарушил специалното доверие, свързано с поста, ако е получавал подкупи", се посочва в писмо на норвежката полиция от 8 февруари.

Новите досиета разкриват множество връзки на Епстийн с политици, кралски особи и ултрабогати хора в Европа и САЩ. Те показват, че през 2014 г. Ягланд и асистентите на Епстийн са планирали посещение на Ягланд, семейството му и близки на сина му на имотите на Епстийн в Палм Бийч и Карибите. Ягланд отрича някога да е посещавал частния остров на финансиста.

Имейли от 2014 г. показват, че Ягланд е търсил помощ от Епстийн за финансиране на апартамент в Осло. През 2018 г. Епстийн моли Ягланд да организира среща с руския външен министър Сергей Лавров и предлага идеи за президента Владимир Путин. Ягланд обещава да обсъди въпроса с асистента на Лавров.

Освен Ягланд, норвежката полиция разследва и двама високопоставени дипломати по отделно разследване за корупция, свързано с Епстийн. Престолонаследницата на Норвегия многократно се е извинявала за близките си връзки с финансиста. Парламентарната комисия по надзор на Норвегия единодушно одобри рядко провеждано външно разследване на връзките на Външното министерство с Епстийн.


Норвегия
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 сигурно е

    19 1 Отговор
    Пратете го тук за да го съди БГ. съд , и ще го направят Главен Прокурор !

    13:56 11.02.2026

  • 2 Последния Софиянец

    13 3 Отговор
    Българският остров на Епщайн в Петрохан.

    13:57 11.02.2026

  • 3 Браво

    11 1 Отговор
    Става все по-интересно. Отивам за пуканки.

    13:58 11.02.2026

  • 4 Тома

    11 0 Отговор
    В тези списъци само папардаци бе

    13:58 11.02.2026

  • 5 Пенчо

    11 0 Отговор
    А на всички останали кога!?

    14:03 11.02.2026

  • 6 ВЪЗМОЖНОЕ И В ПЕТРОХАН

    13 3 Отговор
    ДА СА СНАБДЯВАЛИ ПАРЛАМЕНТА С ДЕТСКА РАДОСТ И ЕПСТИЙН Е ЗАПИСАЛ ЧЕ В БЪЛГАРИЯ ХОРАТА СА В ПЕТРОХАН И ЗА ДА НЕ СЕ ИЗОБЛИЧАТ КЛИЕНТИТЕ НА ПЕТРОХАН ГИ БАСТИСВАТ ДО ЕДИН....

    14:04 11.02.2026

  • 7 Психо Лог

    6 1 Отговор
    Тьорборн Ягланд бивш комисар по правата на човека обичалредовно да го подава на малки момчета -13 -14 годишни а пък след това темуБГ го връщали като го лющели като млада върба .А пък ние горките се надявахме на въвеждането у нас "Европейските Ценности " .

    14:08 11.02.2026

  • 8 Жребец под наем

    9 1 Отговор
    Интелегентен изглежда дядото на първо четене ,но явно пък е обичал млади момци да го "яздят "!Де го чукаш ,де се пука ,а нас ни учеха че викингите били мъшшшкари !

    Коментиран от #10

    14:11 11.02.2026

  • 9 овчаря

    5 1 Отговор
    Всички са сатанисти

    14:17 11.02.2026

  • 10 Жбръц

    7 2 Отговор

    До коментар #8 от "Жребец под наем":

    Какви мъжкари са те? Просто по генетика са едри,иначе още от древността ,когато са прекарвали месеци в техните лодки,са се бръмчели помежду си на поразия.Най много прикрити ,меки китки са там.Затова техните жени,или са поклоннички на Лезбос,или се дънят до припадък с емигранти от МАГРЕБ

    14:24 11.02.2026

  • 11 Селянин

    8 1 Отговор
    Да попитам, защо няма осъдени сексуални престъпници от гетата у нас, при положение, че масово булките са между 10 и 12 години. Само вземете една статистика от родилните домове колко малолетни деца раждат. Повечето не са вдигали краката доброволно. Някой нещо да се самосезира?

    14:25 11.02.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Лекари без граници

    6 0 Отговор
    Евроатлантическия елит- президенти, премиери, кралски особи, посланици, политици , артисти, медии и пр.- явно много отдавна е обхванат от тежко задкулисие и педофилия. Как ни е управлявал до сега, как ни управлява, как ще ни управлява ,къде е морала, къде е върховенството на закона, на кой закон и т.н. само той си знае. Затова и стария ред се разпада пред очите ни.

    14:26 11.02.2026

  • 14 Анонимен

    5 0 Отговор
    А аз се чудех защо последните 20 години тонът към педофилията в Европа нещо омекна и от тежко престъпление се превърна в нещо дребно, което е нормално да се смита под килима. Вече някои от тях даже не се преструват на обратни.

    14:27 11.02.2026

  • 15 ЗА КОЛОСАЛНИ КРАЖБИ НЕ ОТНЕМАТ ИМУНИТЕТ

    4 0 Отговор
    НО ЗА ЕПЩАЙН МОЖЕ ............... УЖ ! В ЕС КОЙТО НЕ КРАДЕ ПРОСТО БЪРКА !

    14:30 11.02.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания