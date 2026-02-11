Връзки с Епстийн: Съветът на Европа снема имунитета на Торбьорн Ягланд

Съветът на Европа - водещият наблюдател на правата на човека на континента - реши да свали дипломатическия имунитет на бившия си генерален секретар, норвежецът Торбьорн Ягланд, съобщава "Ройтерс". Това ще позволи на полицията да разследва възможните му връзки с осъдения сексуален престъпник Джефри Епстийн, предава News.bg.

Норвежката полиция за престъпления, свързани с "белите якички", започна разследване срещу Ягланд - бивш министър-председател и външен министър на Норвегия и бивш председател на Нобеловия комитет - по подозрение за утежнена корупция.

Решението за разследване се базира на информация от новопубликувани досиета, свързани с Епстийн, който почина в затвора през 2019 г. Адвокатът на Ягланд, Андерс Бросвет, заяви, че снемането на имунитета е очаквано и че Ягланд ще сътрудничи на разследването. "Той приема въпроса много сериозно, но смята, че няма обстоятелства, които да представляват наказателна отговорност", посочи Бросвет.

За да се проведе полицейско разследване, беше необходимо да се свали имунитетът на Ягланд. Министерството на външните работи на Норвегия поиска от 46-те държави членки на Комитета на министрите на Съвета на Европа да одобрят тази стъпка.

Ягланд не е обвинен в престъпление, но разследването цели да установи дали е получил подаръци, пътувания или заеми във връзка с позицията си. "Като генерален секретар на Съвета на Европа, Ягланд би нарушил специалното доверие, свързано с поста, ако е получавал подкупи", се посочва в писмо на норвежката полиция от 8 февруари.

Новите досиета разкриват множество връзки на Епстийн с политици, кралски особи и ултрабогати хора в Европа и САЩ. Те показват, че през 2014 г. Ягланд и асистентите на Епстийн са планирали посещение на Ягланд, семейството му и близки на сина му на имотите на Епстийн в Палм Бийч и Карибите. Ягланд отрича някога да е посещавал частния остров на финансиста.

Имейли от 2014 г. показват, че Ягланд е търсил помощ от Епстийн за финансиране на апартамент в Осло. През 2018 г. Епстийн моли Ягланд да организира среща с руския външен министър Сергей Лавров и предлага идеи за президента Владимир Путин. Ягланд обещава да обсъди въпроса с асистента на Лавров.

Освен Ягланд, норвежката полиция разследва и двама високопоставени дипломати по отделно разследване за корупция, свързано с Епстийн. Престолонаследницата на Норвегия многократно се е извинявала за близките си връзки с финансиста. Парламентарната комисия по надзор на Норвегия единодушно одобри рядко провеждано външно разследване на връзките на Външното министерство с Епстийн.