МВР отговори за четирите джипа, движели се към „Петрохан“

МВР отговори за четирите джипа, движели се към „Петрохан“

10 Февруари, 2026 18:20 4 512 64

  • мвр-
  • петрохан-
  • четири джипа

ГДНП продължават да търсят контакт със свидетелката, публикувала информация в социалните мрежи

МВР отговори за четирите джипа, движели се към „Петрохан“ - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Министерство на вътрешните работи коментира пред бТВ информацията за четири джипа, които нa 1 февруари привечер са се движели към хижа „Петрохан“, където намериха телата на трима от рейнджърите, част от „Национална агенция за контрол на защитените територии".

На 9 февруари Милена Малинова, позната на един от загиналите - Ивайло Иванов, разказа: „Направи ми впечатление, че два джипа минаха много бързо. След това минаха още два. Много ме е яд сега, че не им обърнах внимание“.

От ГД „Национална полиция“ посочват, че на отбивката от главния път София към Монтана през прохода на Петрохан, към самата хижа в локалния участък е осигурена с камера и уточняват:

„Прегледът на записите показва, че единственото движение от отбивката на локалния път към Хижата е на два джипа, собственост на сдружението, в 13,50 часа на 01.02.2026 г., които са намерени и при огледа на местопроизшествието.

Пътят, който върви от главния път в тази посока, обслужва и друга територия и е традиционен маршрут. В този смисъл, възможно е по него да са преминали различни моторни превозни средства, но те не са се отклонили към хижата“.

От там допълват, че служителите на ГДНП продължават да търсят контакт със свидетелката, публикувала информация в социалните мрежи, за да бъдат изяснени всички факти и обстоятелства.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 схемата петрохан

    11 61 Отговор
    е руска секта!

    19:07 10.02.2026

  • 2 Последния Софиянец

    90 10 Отговор
    Има манипулации на записи и триене на камерите по пътищата.

    Коментиран от #33

    19:14 10.02.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 76565

    91 5 Отговор
    Олигархът Делян Пеевски се прибра днес от Дубай, където прекара 5 дни в компанията на Таки и Орлин Алексиев, за да бистри как да оцелеят и как да манипулират изборите.

    19:15 10.02.2026

  • 5 Гост

    75 3 Отговор
    Нашите Шерлоци не са ли чували за сателитно наблюдение? Нали сме големи приятели с презокеанците? Поискайте им сними и записи.

    Коментиран от #19, #41

    19:15 10.02.2026

  • 6 За Милена Миланова

    11 33 Отговор
    Болен мозък,сър!

    19:18 10.02.2026

  • 7 Хахаааа

    46 0 Отговор
    Как беше във филма-къде е Гошко,че техните го търсят да го бият!?

    19:20 10.02.2026

  • 8 Само минавам

    68 5 Отговор
    и каква е логиката трима човека да се самоубият на хижата и трма в кемпера под Околчица.

    Моето самоубийсто е по - добро от твоето самоубийство.

    Дано истината излезе наяве.

    Коментиран от #14

    19:23 10.02.2026

  • 9 Като слушах и

    47 2 Отговор
    Гледах всичко до сега 80% на 20% са за намеса от вън в убийствата. Нито една дума действие на службарите не е точно и искрено направено. Не мая от некадърност ли е или послушание към някога. И пак от същото както преди замитане.

    19:29 10.02.2026

  • 10 Дзак

    28 2 Отговор
    Всичко във факти.бг е подвеждащо!

    Коментиран от #45

    19:32 10.02.2026

  • 11 лудия

    35 1 Отговор
    Как така намерили двата джипа,къде са намерени? Тези с кемпера ли са движили или джипове?

    19:32 10.02.2026

  • 12 Отец Онодйи

    26 2 Отговор
    Странна работа чеда мои!

    19:33 10.02.2026

  • 13 ХА ХА ХА

    50 3 Отговор
    АБЕ ДА СИ ГО КАЖЕМ НАПРАВО ! НАШЕТО МВР ДА ПОПИТА НЯКОЙ ОВЧАР И ТОЙ ЩЕ ИМ ДАДЕ ЦЯЛАТА ИНФОРМАЦИЯ КОЯТО ТЕ ТЪЙ И ТЪЙ НЯМА ДА ОТКРИЯТ БАРАБАР СЪС ДАНС !

    19:34 10.02.2026

  • 14 Да точно

    36 4 Отговор

    До коментар #8 от "Само минавам":

    И ТОВА СЛУЖБАРИТЕ УСЛУЖЛИВИ ГО НАРИЧАТ РИТУАЛНО УБИЙСТВО. ВСИЧКИ УЖ ОТ ЕДНА СЕКТА НО ГО ПРАВЯТ НА РАЗЛИЧНИ МЕСТА. И ДНЕС ЗАПОЗНАТИ НАВЪТРЕ В НЕЩАТА ЗА БУДИЗМА КАЗАХА НЯМА ТАКОВА НЕЩО ЗА САМОУБИЙСТВА И РИТУАЛИ ЗА ТАКИВА.

    Коментиран от #31

    19:34 10.02.2026

  • 15 Абе,

    20 1 Отговор
    От къде са изкарвали пари??????????????????!
    Или са си имали?

    Коментиран от #63

    19:36 10.02.2026

  • 16 Има камери бе кьорлюфци !!!!

    49 3 Отговор
    Защо се правите на утрепани .....успяхте да засечете кемпера и да го посочите на гангстерите да ги убият , а сега търсите под вола теле !!!!!

    19:37 10.02.2026

  • 17 Закривай кочината

    29 6 Отговор
    Наречена България !

    19:39 10.02.2026

  • 18 дядото

    23 2 Отговор
    няма какво да отговори.за тях има само една истина - поставената им версия.

    19:39 10.02.2026

  • 19 Това за камери и

    31 2 Отговор

    До коментар #5 от "Гост":

    Сателити го пиша от седмица. Пет дни движение на кемпера поне 600 км. Минати по пътищата а те не знаят къде са. И НАКРАЯ ЕДИН ОВЕН ДРОН ЕДНА САТЕЛИТНА ОВЦА И ТЕХНИЯТ РЪКОВОДИТЕЛ НАМЕРИХА КЕМПЕРА. СМЕХ.

    19:39 10.02.2026

  • 20 Как ли не

    48 1 Отговор
    Те имат 2/два/ джипа.На пуснатия запис се вижда покрит със сняг джип/записа е от същия ден/ които не е мърдал от там- няма следи по снега от движение.Айде МеВеРето не всички сме дебили

    Коментиран от #28

    19:40 10.02.2026

  • 21 компоти или комплоти

    25 1 Отговор
    Не били четири джипа в демонстративна колона, а били два бързи джипа, а по-късно два бавни джипа.
    Натривките по ръката на Калушев са с най-голяма тежест, че умници седмица след убийството в кемпера заподозират за извършител коняра, подал сигнал до 112.

    19:42 10.02.2026

  • 22 Ламбо

    56 2 Отговор
    Интересно ако някога се разкрие истината какво ще последва.Хората се лекуват по различни начини за да си удължат живота.Папата поляк не можеше да ходи но не се гръмна.Брежнев едвам дишаше.Байдън е като извънземен.На никого не му се мре.Будистките религии отричат и осъждат самоубийството.Както и нашата църква.Калушев притежавал 21 имота!Е,защо ги е събирал след като ще се гърми?И кой стои като животно да бъде екзекутиран?Значи стават сутринта,закусват,пият чай или кафе и си викат :абе днес хайде за се самоубием.Това ни обяснява държавата.

    Коментиран от #25, #26, #43

    19:42 10.02.2026

  • 23 Ехааааааа

    43 1 Отговор
    Как ще знае нашето МВР за тия джипки беееее .... като всяка вечер пият със тия дето са били в тях ??

    19:42 10.02.2026

  • 24 Факти

    43 2 Отговор
    Постът на жената в Инстаграм е от 4-ти февруари. 6 дни по-късно полицията още се мъчи да установи контакт с нея, а тя междувременно дане няколко интервюта по телевизиите...

    Коментиран от #46

    19:46 10.02.2026

  • 25 психея

    5 1 Отговор

    До коментар #22 от "Ламбо":

    и евентуално тоя твой въпрос да беше задал към всеизвестния Тодор Славков и от него нямаше да получиш универсален отговор , верен за всяко суицидно събитие.

    19:47 10.02.2026

  • 26 Важно е

    7 2 Отговор

    До коментар #22 от "Ламбо":

    да се отговори еднозначно на въпроса как? , а после кой произведе смъртоносен изстрел.
    На въпроса защо са го направили? отговорите са много и понякога всичките - допълващи се.

    19:56 10.02.2026

  • 27 Само да попитам

    33 3 Отговор
    Вчера имаше статия за масовите самоубийства.
    Всички се самоубиват около водача си и на поляна... ЗАЕДНО.
    Никой не се самоубива в спалнята, в хола, други в трапезарията или да изминат 50-60 км и да се самоубият в кемпер, зсщото е по- красиво.


    Службите прикриват нещо.

    Коментиран от #30

    20:00 10.02.2026

  • 28 версия хх

    0 6 Отговор

    До коментар #20 от "Как ли не":

    При краткотраен локален снеговалеж аргумента ти олеква, ама кой да знай?

    20:00 10.02.2026

  • 29 Предполгам

    31 1 Отговор
    като решиш да се самоубиваш, кемпера е най-кофти място. Те са учили будизъм, предполагам, че снегът, луната, природата е в унисон с фиоософияа на будизма, кемпер... едва ли.
    Кто се самоубиваш, ще искаш да гледаш небето, звездите, природата, в кемпера какво ще гледаш, химическата тоалета. Учили са и са изследвали будизма, там не те учат да се самиубиваш, а да бъдеш в хармония със светът около теб. Нерде Ямбол, нерде Стамбул.

    Коментиран от #44

    20:08 10.02.2026

  • 30 Точно така

    22 1 Отговор

    До коментар #27 от "Само да попитам":

    Както и няма дълбоко религиозни хора, които се самоубиват или се занимават със сек...лни извращения. Обаче властта се надява, че ние сме достатъчно тъпи, че безумията им да минат.

    Коментиран от #42

    20:08 10.02.2026

  • 31 Факти

    24 2 Отговор

    До коментар #14 от "Да точно":

    Самоубиват се будистките монаси в Непал като протест срещу китайската окупация. Правят го публично чрез самозапалване. Целта е да привлекат внимание към каузата си. За пръв път чувам будист да се самоубие без причина, без кауза, без да каже защо и за какво се бори. Те дори са заличи следите от въпросното самоубийство като сами като са подпалили хижата и записите. Будизмът по принцип отрича насилието, убийството и самоубийството. Има редки, екстремни източни практики, в които гладуват до смърт. Такова чудо обаче за пръв път виждам - шестима будисти се гръмнали в главите, разделение на две групички, без кауза, просто ей така за лично освобождение. То идеята на будизма е да достигнеш освобождение в живо тяло, а не да го убиеш, което ти гарантира прераждане и продължаване на кармичния цикъл.

    Коментиран от #34, #35, #40

    20:11 10.02.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Не знам

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Може и да има, а може и да няма, ама след първото тройно убийство или самоубийство, ако имаш някакви данни , записи и др и си се уплашил, редно беше да ги сподели в интернет, а не да се пишат прощални писма

    20:14 10.02.2026

  • 34 Факти

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "Факти":

    Тибет имах предвид...

    20:14 10.02.2026

  • 35 Ами

    8 0 Отговор

    До коментар #31 от "Факти":

    Май много ограничена секта, май трябва всички които са участвували от преди 10 год да бъдат разпитани, не само 15 човека

    20:17 10.02.2026

  • 36 БеГемот

    3 10 Отговор
    Патката си измисля.....щото не може да приеме факта че познатите и са били ненормални....

    Коментиран от #38

    20:22 10.02.2026

  • 37 Така Така

    16 1 Отговор
    Ако са се самоубили за какво им е било да пътуват с кампера до Бургас и После до Околчица , че да го крият в недостъпна местност и шубраци? Чак пеша ходели 700метра полицаите!?

    20:23 10.02.2026

  • 38 Профитата

    10 0 Отговор

    До коментар #36 от "БеГемот":

    Действат по друг начин , гърмят и бягат: Трактора, Г Илиев, Кюлев и други знайни и незнайни герои

    20:26 10.02.2026

  • 39 А50

    13 0 Отговор
    Дървената мафия няма ли да излезе с официално изявление, за да опровергае конспирациите, че те са замесени.

    Коментиран от #49

    20:26 10.02.2026

  • 40 Ами

    4 2 Отговор

    До коментар #31 от "Факти":

    Той го е написал, не е доволен от “кочината” и не е разбран

    20:29 10.02.2026

  • 41 Те руснаците

    0 3 Отговор

    До коментар #5 от "Гост":

    Покриват най точно, но трябва да им се плати, а в момента не сме в добри отношения

    20:33 10.02.2026

  • 42 фразата

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Точно така":

    "Достатъчно тъпи" ли?
    Може би :)

    20:39 10.02.2026

  • 43 Статистик

    3 3 Отговор

    До коментар #22 от "Ламбо":

    Има си някакъв процент, самоубийства , сега се случили наведнъж, ако се увеличи процента спрямо минали години, може да се мисли, че нещо в държавата не е наред

    20:40 10.02.2026

  • 44 И аз предполагам

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "Предполгам":

    Че трябвало е да те попитат за точното място

    20:43 10.02.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 съвсем добронамерен съвет

    12 2 Отговор

    До коментар #24 от "Факти":

    Тази жена да внимава, защото мафията не търпи свидетели!

    20:46 10.02.2026

  • 47 факти

    6 2 Отговор
    паднахте по-ниско от актуално и пик.Вписвате се в регистъра на безполезните сайтове.

    20:49 10.02.2026

  • 48 Да,бе

    11 1 Отговор
    Навремето ликвидационните съвети влязоха в ТКЗС,а не в МВР и затова се докарахме дотук...Поне да го прекръстят на МВД - министерство на всички дебили...

    20:49 10.02.2026

  • 49 дървената мафия

    8 0 Отговор

    До коментар #39 от "А50":

    Нашите фирми секачи секат официално горите във всяка планина с разрешение (подобно на сключеното на еко министерството с НАКЗТ) за санитарна сеч от служба Земеделие и гори при м-во на Земеделието.
    Далаверата е в съдържанието на "празния лист".

    20:54 10.02.2026

  • 50 Дедо Вангьо

    8 3 Отговор
    Свидетелката ще е била напушена, ще си самопризнае. Ще се намерят записи, че това са били гъбари от бялото братство, с 4 каруци. Хванати за ръка са пеели псалми за Бог...

    20:56 10.02.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Ние

    3 4 Отговор
    Води ни Путине!

    21:03 10.02.2026

  • 53 Абе

    1 0 Отговор
    Как да стана рейнджър? Някой да ми помогне!?!?

    Коментиран от #60

    21:05 10.02.2026

  • 54 И колко км. е

    11 1 Отговор
    Тази отбивка на локалния път към Хижата ? То ако някой е решил атентат да прави на паркинга ли трябва да спре? Тея от полицията чуват ли се въобще?

    21:13 10.02.2026

  • 55 двата джипа, собственост на сдружението

    11 0 Отговор
    с общо 3-ма души които много били бързали да се приберат и да се самоубият и после полицията ги била намерила тези двата джипа при огледа на местопроизшествието.

    21:18 10.02.2026

  • 56 И при тоя

    3 0 Отговор
    "традиционен маршрут" дето обслужвал и "друга територия" камери ли няма?

    21:21 10.02.2026

  • 57 Аз се чудя само

    4 0 Отговор
    Защо не са запалили и тези двата джипа ?

    21:24 10.02.2026

  • 58 БОЙС ТУ МЕН

    1 2 Отговор
    Има и пети джееп....кара го елвис преслий

    21:26 10.02.2026

  • 59 Това като заплаха ми звучи!

    6 0 Отговор
    служителите на ГДНП продължават да търсят контакт със свидетелката

    21:43 10.02.2026

  • 60 Като гледам

    1 0 Отговор

    До коментар #53 от "Абе":

    На централните софииски вероятно е записването

    21:45 10.02.2026

  • 61 мврсаопг

    2 0 Отговор
    МВР е ОПГ
    прокуратурата е ОПГ

    утре ще ви застрелят от упор и ще кажат, че е самоубийство. няма да сте яли нищо и това ще е доказателство че сте се самоубили от глад.
    МВР убиха Явор,
    МВР убиха шампиона по борба от Стара Загора
    МВР убиха човек с електрошок в Казанлък

    22:32 10.02.2026

  • 62 Гражданин.

    1 0 Отговор
    И като са отишли да се самоубиват са взели най-важната литература на сексуална тематика ,че да разпуснат малко преди самоубойството.

    Коментиран от #64

    22:38 10.02.2026

  • 63 Ами

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Абе,":

    от спонсори, но сегашното министерство прекратява дейността им и парите секват, на клипа в тъмното влизат в хижата с фенер, няма ток, Терзиев и Безуханова са ги спонсорирали през 2024 година

    22:40 10.02.2026

  • 64 Хмм

    1 0 Отговор

    До коментар #62 от "Гражданин.":

    защо не, както християните ходят с Библията навсякъде, например има джобен формат, който е много удобен

    22:42 10.02.2026

