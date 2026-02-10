МВР отговори за четирите джипа, движели се към „Петрохан“

Министерство на вътрешните работи коментира пред бТВ информацията за четири джипа, които нa 1 февруари привечер са се движели към хижа „Петрохан“, където намериха телата на трима от рейнджърите, част от „Национална агенция за контрол на защитените територии".
На 9 февруари Милена Малинова, позната на един от загиналите - Ивайло Иванов, разказа: „Направи ми впечатление, че два джипа минаха много бързо. След това минаха още два. Много ме е яд сега, че не им обърнах внимание“.
От ГД „Национална полиция“ посочват, че на отбивката от главния път София към Монтана през прохода на Петрохан, към самата хижа в локалния участък е осигурена с камера и уточняват:
„Прегледът на записите показва, че единственото движение от отбивката на локалния път към Хижата е на два джипа, собственост на сдружението, в 13,50 часа на 01.02.2026 г., които са намерени и при огледа на местопроизшествието.
Пътят, който върви от главния път в тази посока, обслужва и друга територия и е традиционен маршрут. В този смисъл, възможно е по него да са преминали различни моторни превозни средства, но те не са се отклонили към хижата“.
От там допълват, че служителите на ГДНП продължават да търсят контакт със свидетелката, публикувала информация в социалните мрежи, за да бъдат изяснени всички факти и обстоятелства.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 схемата петрохан
19:07 10.02.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #33
19:14 10.02.2026
4 76565
19:15 10.02.2026
5 Гост
Коментиран от #19, #41
19:15 10.02.2026
6 За Милена Миланова
19:18 10.02.2026
7 Хахаааа
19:20 10.02.2026
8 Само минавам
Моето самоубийсто е по - добро от твоето самоубийство.
Дано истината излезе наяве.
Коментиран от #14
19:23 10.02.2026
9 Като слушах и
19:29 10.02.2026
10 Дзак
Коментиран от #45
19:32 10.02.2026
11 лудия
19:32 10.02.2026
12 Отец Онодйи
19:33 10.02.2026
13 ХА ХА ХА
19:34 10.02.2026
14 Да точно
До коментар #8 от "Само минавам":И ТОВА СЛУЖБАРИТЕ УСЛУЖЛИВИ ГО НАРИЧАТ РИТУАЛНО УБИЙСТВО. ВСИЧКИ УЖ ОТ ЕДНА СЕКТА НО ГО ПРАВЯТ НА РАЗЛИЧНИ МЕСТА. И ДНЕС ЗАПОЗНАТИ НАВЪТРЕ В НЕЩАТА ЗА БУДИЗМА КАЗАХА НЯМА ТАКОВА НЕЩО ЗА САМОУБИЙСТВА И РИТУАЛИ ЗА ТАКИВА.
Коментиран от #31
19:34 10.02.2026
15 Абе,
Или са си имали?
Коментиран от #63
19:36 10.02.2026
16 Има камери бе кьорлюфци !!!!
19:37 10.02.2026
17 Закривай кочината
19:39 10.02.2026
18 дядото
19:39 10.02.2026
19 Това за камери и
До коментар #5 от "Гост":Сателити го пиша от седмица. Пет дни движение на кемпера поне 600 км. Минати по пътищата а те не знаят къде са. И НАКРАЯ ЕДИН ОВЕН ДРОН ЕДНА САТЕЛИТНА ОВЦА И ТЕХНИЯТ РЪКОВОДИТЕЛ НАМЕРИХА КЕМПЕРА. СМЕХ.
19:39 10.02.2026
20 Как ли не
Коментиран от #28
19:40 10.02.2026
21 компоти или комплоти
Натривките по ръката на Калушев са с най-голяма тежест, че умници седмица след убийството в кемпера заподозират за извършител коняра, подал сигнал до 112.
19:42 10.02.2026
22 Ламбо
Коментиран от #25, #26, #43
19:42 10.02.2026
23 Ехааааааа
19:42 10.02.2026
24 Факти
Коментиран от #46
19:46 10.02.2026
25 психея
До коментар #22 от "Ламбо":и евентуално тоя твой въпрос да беше задал към всеизвестния Тодор Славков и от него нямаше да получиш универсален отговор , верен за всяко суицидно събитие.
19:47 10.02.2026
26 Важно е
До коментар #22 от "Ламбо":да се отговори еднозначно на въпроса как? , а после кой произведе смъртоносен изстрел.
На въпроса защо са го направили? отговорите са много и понякога всичките - допълващи се.
19:56 10.02.2026
27 Само да попитам
Всички се самоубиват около водача си и на поляна... ЗАЕДНО.
Никой не се самоубива в спалнята, в хола, други в трапезарията или да изминат 50-60 км и да се самоубият в кемпер, зсщото е по- красиво.
Службите прикриват нещо.
Коментиран от #30
20:00 10.02.2026
28 версия хх
До коментар #20 от "Как ли не":При краткотраен локален снеговалеж аргумента ти олеква, ама кой да знай?
20:00 10.02.2026
29 Предполгам
Кто се самоубиваш, ще искаш да гледаш небето, звездите, природата, в кемпера какво ще гледаш, химическата тоалета. Учили са и са изследвали будизма, там не те учат да се самиубиваш, а да бъдеш в хармония със светът около теб. Нерде Ямбол, нерде Стамбул.
Коментиран от #44
20:08 10.02.2026
30 Точно така
До коментар #27 от "Само да попитам":Както и няма дълбоко религиозни хора, които се самоубиват или се занимават със сек...лни извращения. Обаче властта се надява, че ние сме достатъчно тъпи, че безумията им да минат.
Коментиран от #42
20:08 10.02.2026
31 Факти
До коментар #14 от "Да точно":Самоубиват се будистките монаси в Непал като протест срещу китайската окупация. Правят го публично чрез самозапалване. Целта е да привлекат внимание към каузата си. За пръв път чувам будист да се самоубие без причина, без кауза, без да каже защо и за какво се бори. Те дори са заличи следите от въпросното самоубийство като сами като са подпалили хижата и записите. Будизмът по принцип отрича насилието, убийството и самоубийството. Има редки, екстремни източни практики, в които гладуват до смърт. Такова чудо обаче за пръв път виждам - шестима будисти се гръмнали в главите, разделение на две групички, без кауза, просто ей така за лично освобождение. То идеята на будизма е да достигнеш освобождение в живо тяло, а не да го убиеш, което ти гарантира прераждане и продължаване на кармичния цикъл.
Коментиран от #34, #35, #40
20:11 10.02.2026
33 Не знам
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Може и да има, а може и да няма, ама след първото тройно убийство или самоубийство, ако имаш някакви данни , записи и др и си се уплашил, редно беше да ги сподели в интернет, а не да се пишат прощални писма
20:14 10.02.2026
34 Факти
До коментар #31 от "Факти":Тибет имах предвид...
20:14 10.02.2026
35 Ами
До коментар #31 от "Факти":Май много ограничена секта, май трябва всички които са участвували от преди 10 год да бъдат разпитани, не само 15 човека
20:17 10.02.2026
36 БеГемот
Коментиран от #38
20:22 10.02.2026
37 Така Така
20:23 10.02.2026
38 Профитата
До коментар #36 от "БеГемот":Действат по друг начин , гърмят и бягат: Трактора, Г Илиев, Кюлев и други знайни и незнайни герои
20:26 10.02.2026
39 А50
Коментиран от #49
20:26 10.02.2026
40 Ами
До коментар #31 от "Факти":Той го е написал, не е доволен от “кочината” и не е разбран
20:29 10.02.2026
41 Те руснаците
До коментар #5 от "Гост":Покриват най точно, но трябва да им се плати, а в момента не сме в добри отношения
20:33 10.02.2026
42 фразата
До коментар #30 от "Точно така":"Достатъчно тъпи" ли?
Може би :)
20:39 10.02.2026
43 Статистик
До коментар #22 от "Ламбо":Има си някакъв процент, самоубийства , сега се случили наведнъж, ако се увеличи процента спрямо минали години, може да се мисли, че нещо в държавата не е наред
20:40 10.02.2026
44 И аз предполагам
До коментар #29 от "Предполгам":Че трябвало е да те попитат за точното място
20:43 10.02.2026
46 съвсем добронамерен съвет
До коментар #24 от "Факти":Тази жена да внимава, защото мафията не търпи свидетели!
20:46 10.02.2026
47 факти
20:49 10.02.2026
48 Да,бе
20:49 10.02.2026
49 дървената мафия
До коментар #39 от "А50":Нашите фирми секачи секат официално горите във всяка планина с разрешение (подобно на сключеното на еко министерството с НАКЗТ) за санитарна сеч от служба Земеделие и гори при м-во на Земеделието.
Далаверата е в съдържанието на "празния лист".
20:54 10.02.2026
50 Дедо Вангьо
20:56 10.02.2026
52 Ние
21:03 10.02.2026
53 Абе
Коментиран от #60
21:05 10.02.2026
54 И колко км. е
21:13 10.02.2026
55 двата джипа, собственост на сдружението
21:18 10.02.2026
56 И при тоя
21:21 10.02.2026
57 Аз се чудя само
21:24 10.02.2026
58 БОЙС ТУ МЕН
21:26 10.02.2026
59 Това като заплаха ми звучи!
21:43 10.02.2026
60 Като гледам
До коментар #53 от "Абе":На централните софииски вероятно е записването
21:45 10.02.2026
61 мврсаопг
прокуратурата е ОПГ
утре ще ви застрелят от упор и ще кажат, че е самоубийство. няма да сте яли нищо и това ще е доказателство че сте се самоубили от глад.
МВР убиха Явор,
МВР убиха шампиона по борба от Стара Загора
МВР убиха човек с електрошок в Казанлък
22:32 10.02.2026
62 Гражданин.
Коментиран от #64
22:38 10.02.2026
63 Ами
До коментар #15 от "Абе,":от спонсори, но сегашното министерство прекратява дейността им и парите секват, на клипа в тъмното влизат в хижата с фенер, няма ток, Терзиев и Безуханова са ги спонсорирали през 2024 година
22:40 10.02.2026
64 Хмм
До коментар #62 от "Гражданин.":защо не, както християните ходят с Библията навсякъде, например има джобен формат, който е много удобен
22:42 10.02.2026