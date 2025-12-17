Новини
Стабилен напредък! Изграждането на Далекоизточния газов маршрут между Русия и Китай върви по план

17 Декември, 2025 12:40 1 058 38

  • русия-
  • китай-
  • газ-
  • газпром-
  • северен поток

Износът е планиран да започне през 2027 г., като Китай първоначално ще внася допълнителни 2 милиарда кубически метра годишно, а по-късно обемите ще се увеличат до 12 милиарда годишно

Стабилен напредък! Изграждането на Далекоизточния газов маршрут между Русия и Китай върви по план - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Строителството на планирания Далекоизточен маршрут за доставка на руски природен газ до Китай напредва, заяви китайският посланик в Москва Чжан Ханхуей, цитиран от Ройтерс, пише БТА.

Далекоизточният маршрут е проектиран за доставки на газ от тихоокеанското крайбрежие на Русия до Китай чрез ново разклонение, свързано с руската тръбопроводна система Сахалин-Хабаровск-Владивосток.

Износът е планиран да започне през 2027 г., като Китай първоначално ще внася допълнителни 2 милиарда кубически метра годишно, а по-късно обемите ще се увеличат до 12 милиарда годишно.

„Изграждането на Далекоизточния маршрут за доставки на природен газ от Русия до Китай напредва стабилно“, заяви дипломатът.

В момента Русия доставя газ по суша на Китай чрез тръбопровода „Силата на Сибир“, доставките по който започнаха през 2019 година и имат проектен капацитет от 38 милиарда кубически метра годишно.

Енергията е в основата на стремежа на Москва да задълбочи връзките си с Пекин, след като западните санкции заради нахлуването на руските сили в Украйна през 2022 година ускориха отдалечаването на Русия от Европа, като Китай увеличи покупките на руски суров петрол и разшири двустранното сътрудничество в газовия сектор.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 27 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ...

    3 15 Отговор
    Едно е да имаш капацитет, друго е колко ползваш от него. По СС минават по 8 годишно. По СП1 минаваха 36 годишно. Де е Илия на кирия?

    Коментиран от #4, #6, #17

    12:43 17.12.2025

  • 2 Механик

    18 4 Отговор
    А газовите хранилища на ЕС са вече само на 25%.
    Като се изпразнят хептен, чак тогава Путин ша умре... от смях.

    12:47 17.12.2025

  • 3 Гориил

    22 2 Отговор
    Като се вземат предвид вече изградените газопроводи, Китай бързо се доближава до европейските нива на внос на руски газ. Това ще се случи, според предварителните оценки, в рамките на следващите пет години.Това ще бъде най-евтиният и най-конкурентен газ в света. Европа няма да може да се конкурира с Китай (купуващ скъп американски газ) и неизбежно ще се превърне в маргинализиран играч в световната икономика и търговия.

    Коментиран от #26

    12:47 17.12.2025

  • 4 Северен поток

    20 1 Отговор

    До коментар #1 от "...":

    пресъхна. По вина на потребителите на евтин газ. И няма да потече отново.
    Силата на Сибир ще става все по пълноводен. Китай си знае интересите. Промишленост се развива с енергия, не с внтилатори, перки де.

    12:48 17.12.2025

  • 5 Ивелин Михайлов

    22 2 Отговор
    Русия вече няма нужда от ес😏

    12:52 17.12.2025

  • 6 Мишел

    11 2 Отговор

    До коментар #1 от "...":

    Фантазираш. За 2025г. по "Сила Сибири" са подадени 38 милиарда куб. м. газ, планира се 2026 да са 48 млрд.

    Коментиран от #8

    12:52 17.12.2025

  • 7 Найпосле

    0 2 Отговор
    Радвайте се Българи

    13:00 17.12.2025

  • 8 Гориил

    14 1 Отговор

    До коментар #6 от "Мишел":

    Китай няма да се отклони от набелязания си път и ще се превърне във водещата икономика на планетата. Европа се страхува да гледа към бъдещето и избягва дискусиите за неизбежността на конкурентното поражение. Но в Китай и Русия тези перспективи са широко обсъждани.В научните изчисления няма място за фантазия.

    13:01 17.12.2025

  • 9 гост

    1 18 Отговор
    Сега върви газовият...после ще тръгне и земният...към 1 мил,кв..км..земя завзета от СССР и идва време да се връща на Китай...не става само да вземаш,ще трябва и да даваш...

    Коментиран от #14

    13:03 17.12.2025

  • 10 Гошо

    4 13 Отговор
    Факти е руска медия. Всяка втора статия е във възхвала на безаналоговите.

    Коментиран от #23

    13:08 17.12.2025

  • 11 Баш Майстора

    8 0 Отговор
    Който иска купува,който не иска ще д.уфа супата

    13:10 17.12.2025

  • 12 Гориил

    12 1 Отговор
    Всичко неприятно и тревожно за Европа ще се случи много скоро. Много по-скоро, отколкото някой от вас си мисли. България трябва да се държи здраво за щастливия си статут на газов хъб и да отблъсква атаките на Брюксел с всички налични средства, включително чрез скъсване на дипломатическите отношения.

    Коментиран от #29

    13:12 17.12.2025

  • 13 Артилерист

    12 0 Отговор
    Вече съм писал, че ЕС смяташе да уплаши Русия, като се откаже от руския газ. Във връзка с тази статия припомням, че Русия има тази ценна природна придобивка и за нея винаги ще се намерят купувачи. И точно така стана. Но за разлика от Русия, държавите от ЕС го закъсаха с газа или най-малкото имат сериозен недостиг и то при много по-висока цена, отколкото го получаваха от Русия. Вероятно ще прозвучи риторично въпросът кой в случая е по- губещ (прекаран, будала и тъ пъ)...

    13:14 17.12.2025

  • 14 Мишел

    8 1 Отговор

    До коментар #9 от "гост":

    Как го виждаш завземане на част от територията на ядрена суперсила?
    През 2022г. Китай и Русия подписаха правителствен протокол, че териториалните въпроси са решени и нямат взаимни териториални претенции.
    Китай няма военни, икономически и демографски възможности да завзема, усвоява и населва нови големи територии.

    Коментиран от #19

    13:16 17.12.2025

  • 15 Шмид

    0 2 Отговор
    Два дрона и ще ги върнат у първи клас :)

    Коментиран от #18

    13:21 17.12.2025

  • 16 Гориил

    5 1 Отговор
    За сигурността на Китай, връзките и отношенията му с Русия са от първостепенно значение в конкуренцията му със Запада. Русия прави китайската икономика напълно независима от западните ресурси.

    Коментиран от #20

    13:23 17.12.2025

  • 17 ?????

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "...":

    Що не четете преди да пишете?
    През 2025 г. се очаква да е повече от планираните 38 млрд куб. м газ по СС.

    13:25 17.12.2025

  • 18 Атина Палада

    1 1 Отговор

    До коментар #15 от "Шмид":

    Както върнаха Европа .

    Коментиран от #22

    13:25 17.12.2025

  • 19 гост

    1 4 Отговор

    До коментар #14 от "Мишел":

    Не бъди толкова сигурен...в момента Сибир се изсича и всичката дървесина заминава за Китай...полека лека...ако народите си вземат земята която СССР.... Русия ....са заграбили.... за РФ ще останат едни панталони земя...

    Коментиран от #21, #36

    13:28 17.12.2025

  • 20 Атина Палада

    2 1 Отговор

    До коментар #16 от "Гориил":

    Абре кви ресурси има ЗападА?:)))) Всички ресурси са на Изток,където отидоха и Западните компании.
    На Изток е светът,на там течат и енергийните ресурси .

    Коментиран от #32

    13:28 17.12.2025

  • 21 Атина Палада

    4 0 Отговор

    До коментар #19 от "гост":

    Сибир се изсичаше още ....чувал ли си за българските гастарбайтери в Коми? Е,сега са китайски гастарбайтери ..

    13:31 17.12.2025

  • 22 Гориил

    7 1 Отговор

    До коментар #18 от "Атина Палада":

    В дългосрочен план (15-20 години) Европа е обречена. Това обяснява упоритата ярост във войната в Украйна. Краят на войната крие перспективата за деградация за Европа.

    Коментиран от #24

    13:33 17.12.2025

  • 23 Нищо

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Гошо":

    подобно няма в твърдението ти. Или не четеш редовно сайта, или си зле с броенето на статиите за и против Русия. И в двата случая сам си си виновен. В първия случай сам можеш да си помогнеш, но във втория трябва да започнеш с минимум 1:10 във вреда на Русия.

    13:33 17.12.2025

  • 24 Шмид

    2 1 Отговор

    До коментар #22 от "Гориил":

    Шматароци, защо си мислите, че в дългосрочен план изкопаемите горива ще бъдат актуални?

    Коментиран от #28, #30

    13:36 17.12.2025

  • 25 Резонният въпрос

    0 0 Отговор
    Би бил например този: каква част от обемите изнасяни за Европа са тези 12 милиарда кубически метра природен газ(които при това незнайно кога ще стана 12, докато първоначално с само 2!) и какъв процент от стойността спрямо онези изнасяни за Европа са?Ще получим много любопитен отговор, а имайте в предвид, че все още не сме попитали каква е цената за изграждането на този тръбопровод и за колко време ще се изплати...ама за това ще питаме после!

    13:36 17.12.2025

  • 26 Колкото умря капитализЪмът

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Гориил":

    Толкова и това ще се случи!

    Коментиран от #31

    13:38 17.12.2025

  • 27 ШЕФА

    1 1 Отговор
    Умните правят газови маршрути,а ние глупаците по нареждане на фашистката Фон Пфайзер ги спираме,и това всичко благодарение на ОПГ ГРОБ за България.

    13:43 17.12.2025

  • 28 Гориил

    3 1 Отговор

    До коментар #24 от "Шмид":

    Мисля, че това е така, защото запасите от изкопаеми горива бързо намаляват. Това в крайна сметка ще доведе до интензивна конкуренция за контрол над техните източници.

    13:44 17.12.2025

  • 29 рашастан в колапс

    1 2 Отговор

    До коментар #12 от "Гориил":

    Пак ли плашим гаргите колхоз ?

    13:45 17.12.2025

  • 30 Атина Палада

    1 1 Отговор

    До коментар #24 от "Шмид":

    ШоШоН ,ти да не мислиш,че изкопаемите горива се ползват само за отопление и да си караш таратайката?:)))

    Коментиран от #33

    13:45 17.12.2025

  • 31 Атина Палада

    1 1 Отговор

    До коментар #26 от "Колкото умря капитализЪмът":

    КапитализЪмА умря още 80-те години на миналия век .Ти дори не знаеш в каква система живееш ха ха ха Това сега не е капитализъм бре м.ушм.ул:)))

    13:47 17.12.2025

  • 32 да си знаеш

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "Атина Палада":

    Нали знаеш ,че ресурсите са важни са о за икономически джуджета и ресурсни икономики чийто народи нямат капка акъл да произведат един пирон и затова могат само да дупчат и продават като арабските страни :))) Те такава държава е русия която не може една права лопата да създаде без западни чертежи :)) То затова русия е обречена държава на rлад миzepия и изостаналост а скоро и пореден разпад :))

    Коментиран от #38

    13:50 17.12.2025

  • 33 Шмид

    0 1 Отговор

    До коментар #30 от "Атина Палада":

    Шматарок, кое не може да се замести от електричеството?

    Коментиран от #37

    13:52 17.12.2025

  • 34 Архимандрисандрит Бибиян

    0 0 Отговор
    Много убаво ма кво от туй!?

    13:55 17.12.2025

  • 35 болгарин..

    1 1 Отговор
    А пък бг-тата се кефат че цела зима се греет на зелена енергия от тока на фотоволтаиците построени на плодородна земя

    13:59 17.12.2025

  • 36 Мишел

    0 1 Отговор

    До коментар #19 от "гост":

    От края на 2021г. в Сибир няма нито един китайски секач.
    Земи в Сибир са били три- четири пъти по кратко време китайски, отколкото руски.
    С появата на ядрено оръжие завземането на чужди големи територии е рисковано и не си заслужава .

    14:01 17.12.2025

  • 37 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "Шмид":

    Например без енергийни горива изпращаш химическата промишленост на бунището!
    А можеш ли да се представиш днешния свят без химия? Аз не мога!

    14:10 17.12.2025

  • 38 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "да си знаеш":

    Смешко си ми ти ..Руснаците правят космически кораби,а лопатите са оставили на теб "технологичният" да ги правиш:))))

    14:12 17.12.2025

Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания