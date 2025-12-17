Стабилен напредък! Изграждането на Далекоизточния газов маршрут между Русия и Китай върви по план

Строителството на планирания Далекоизточен маршрут за доставка на руски природен газ до Китай напредва, заяви китайският посланик в Москва Чжан Ханхуей, цитиран от Ройтерс, пише БТА.
Далекоизточният маршрут е проектиран за доставки на газ от тихоокеанското крайбрежие на Русия до Китай чрез ново разклонение, свързано с руската тръбопроводна система Сахалин-Хабаровск-Владивосток.
Износът е планиран да започне през 2027 г., като Китай първоначално ще внася допълнителни 2 милиарда кубически метра годишно, а по-късно обемите ще се увеличат до 12 милиарда годишно.
„Изграждането на Далекоизточния маршрут за доставки на природен газ от Русия до Китай напредва стабилно“, заяви дипломатът.
В момента Русия доставя газ по суша на Китай чрез тръбопровода „Силата на Сибир“, доставките по който започнаха през 2019 година и имат проектен капацитет от 38 милиарда кубически метра годишно.
Енергията е в основата на стремежа на Москва да задълбочи връзките си с Пекин, след като западните санкции заради нахлуването на руските сили в Украйна през 2022 година ускориха отдалечаването на Русия от Европа, като Китай увеличи покупките на руски суров петрол и разшири двустранното сътрудничество в газовия сектор.
1 ...
Коментиран от #4, #6, #17
12:43 17.12.2025
2 Механик
Като се изпразнят хептен, чак тогава Путин ша умре... от смях.
12:47 17.12.2025
3 Гориил
Коментиран от #26
12:47 17.12.2025
4 Северен поток
До коментар #1 от "...":пресъхна. По вина на потребителите на евтин газ. И няма да потече отново.
Силата на Сибир ще става все по пълноводен. Китай си знае интересите. Промишленост се развива с енергия, не с внтилатори, перки де.
12:48 17.12.2025
5 Ивелин Михайлов
12:52 17.12.2025
6 Мишел
До коментар #1 от "...":Фантазираш. За 2025г. по "Сила Сибири" са подадени 38 милиарда куб. м. газ, планира се 2026 да са 48 млрд.
Коментиран от #8
12:52 17.12.2025
7 Найпосле
13:00 17.12.2025
8 Гориил
До коментар #6 от "Мишел":Китай няма да се отклони от набелязания си път и ще се превърне във водещата икономика на планетата. Европа се страхува да гледа към бъдещето и избягва дискусиите за неизбежността на конкурентното поражение. Но в Китай и Русия тези перспективи са широко обсъждани.В научните изчисления няма място за фантазия.
13:01 17.12.2025
9 гост
Коментиран от #14
13:03 17.12.2025
10 Гошо
Коментиран от #23
13:08 17.12.2025
11 Баш Майстора
13:10 17.12.2025
12 Гориил
Коментиран от #29
13:12 17.12.2025
13 Артилерист
13:14 17.12.2025
14 Мишел
До коментар #9 от "гост":Как го виждаш завземане на част от територията на ядрена суперсила?
През 2022г. Китай и Русия подписаха правителствен протокол, че териториалните въпроси са решени и нямат взаимни териториални претенции.
Китай няма военни, икономически и демографски възможности да завзема, усвоява и населва нови големи територии.
Коментиран от #19
13:16 17.12.2025
15 Шмид
Коментиран от #18
13:21 17.12.2025
16 Гориил
Коментиран от #20
13:23 17.12.2025
17 ?????
До коментар #1 от "...":Що не четете преди да пишете?
През 2025 г. се очаква да е повече от планираните 38 млрд куб. м газ по СС.
13:25 17.12.2025
18 Атина Палада
До коментар #15 от "Шмид":Както върнаха Европа .
Коментиран от #22
13:25 17.12.2025
19 гост
До коментар #14 от "Мишел":Не бъди толкова сигурен...в момента Сибир се изсича и всичката дървесина заминава за Китай...полека лека...ако народите си вземат земята която СССР.... Русия ....са заграбили.... за РФ ще останат едни панталони земя...
Коментиран от #21, #36
13:28 17.12.2025
20 Атина Палада
До коментар #16 от "Гориил":Абре кви ресурси има ЗападА?:)))) Всички ресурси са на Изток,където отидоха и Западните компании.
На Изток е светът,на там течат и енергийните ресурси .
Коментиран от #32
13:28 17.12.2025
21 Атина Палада
До коментар #19 от "гост":Сибир се изсичаше още ....чувал ли си за българските гастарбайтери в Коми? Е,сега са китайски гастарбайтери ..
13:31 17.12.2025
22 Гориил
До коментар #18 от "Атина Палада":В дългосрочен план (15-20 години) Европа е обречена. Това обяснява упоритата ярост във войната в Украйна. Краят на войната крие перспективата за деградация за Европа.
Коментиран от #24
13:33 17.12.2025
23 Нищо
До коментар #10 от "Гошо":подобно няма в твърдението ти. Или не четеш редовно сайта, или си зле с броенето на статиите за и против Русия. И в двата случая сам си си виновен. В първия случай сам можеш да си помогнеш, но във втория трябва да започнеш с минимум 1:10 във вреда на Русия.
13:33 17.12.2025
24 Шмид
До коментар #22 от "Гориил":Шматароци, защо си мислите, че в дългосрочен план изкопаемите горива ще бъдат актуални?
Коментиран от #28, #30
13:36 17.12.2025
25 Резонният въпрос
13:36 17.12.2025
26 Колкото умря капитализЪмът
До коментар #3 от "Гориил":Толкова и това ще се случи!
Коментиран от #31
13:38 17.12.2025
27 ШЕФА
13:43 17.12.2025
28 Гориил
До коментар #24 от "Шмид":Мисля, че това е така, защото запасите от изкопаеми горива бързо намаляват. Това в крайна сметка ще доведе до интензивна конкуренция за контрол над техните източници.
13:44 17.12.2025
29 рашастан в колапс
До коментар #12 от "Гориил":Пак ли плашим гаргите колхоз ?
13:45 17.12.2025
30 Атина Палада
До коментар #24 от "Шмид":ШоШоН ,ти да не мислиш,че изкопаемите горива се ползват само за отопление и да си караш таратайката?:)))
Коментиран от #33
13:45 17.12.2025
31 Атина Палада
До коментар #26 от "Колкото умря капитализЪмът":КапитализЪмА умря още 80-те години на миналия век .Ти дори не знаеш в каква система живееш ха ха ха Това сега не е капитализъм бре м.ушм.ул:)))
13:47 17.12.2025
32 да си знаеш
До коментар #20 от "Атина Палада":Нали знаеш ,че ресурсите са важни са о за икономически джуджета и ресурсни икономики чийто народи нямат капка акъл да произведат един пирон и затова могат само да дупчат и продават като арабските страни :))) Те такава държава е русия която не може една права лопата да създаде без западни чертежи :)) То затова русия е обречена държава на rлад миzepия и изостаналост а скоро и пореден разпад :))
Коментиран от #38
13:50 17.12.2025
33 Шмид
До коментар #30 от "Атина Палада":Шматарок, кое не може да се замести от електричеството?
Коментиран от #37
13:52 17.12.2025
34 Архимандрисандрит Бибиян
13:55 17.12.2025
35 болгарин..
13:59 17.12.2025
36 Мишел
До коментар #19 от "гост":От края на 2021г. в Сибир няма нито един китайски секач.
Земи в Сибир са били три- четири пъти по кратко време китайски, отколкото руски.
С появата на ядрено оръжие завземането на чужди големи територии е рисковано и не си заслужава .
14:01 17.12.2025
37 Атина Палада
До коментар #33 от "Шмид":Например без енергийни горива изпращаш химическата промишленост на бунището!
А можеш ли да се представиш днешния свят без химия? Аз не мога!
14:10 17.12.2025
38 Атина Палада
До коментар #32 от "да си знаеш":Смешко си ми ти ..Руснаците правят космически кораби,а лопатите са оставили на теб "технологичният" да ги правиш:))))
14:12 17.12.2025