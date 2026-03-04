Фейсбук гръмна: Логото на "Прогресивна България" е крадено

Коалиция „Прогресивна България“, чийто лидер е президентът (2017-2026) Румен Радев, представи своето лого. Фейсбук потребители обаче веднага разкриха, че то е почти същото като това на британската програма RISE: East of England. Вълна от шеги се надигна в социалните мрежи, а някои от най-активните зевзеци дори предлагат логото да бъде докладвано.

Проектът на Румен Радев бе регистриран за участие в ЦИК за предстоящите извънредни парламентарни избори на 19 април минути преди 15,00 часа в понеделник. Името на формацията, с която ще се яви на предсрочния вот, е „Прогресивна България“. В нея влизат три формации: ПП Социалдемократи, ПП Социалдемократическа партия и ПП Движение нашия народ.

Документите в Централната избирателна комисия бяха внесени от съпредседателите на коалиция „Прогресивна България“ Гълъб Донев и Димитър Стоянов, както и от Петър Витанов, Елена Нонева, председател на ПП „Политическо движение Социалдемократи“, Тодор Барболов, председател на ПП „Социалдемократическа партия“ и Атанас Калчев, председател на ПП „Движение нашият народ“.