Новини
България
Фейсбук гръмна: Логото на "Прогресивна България" е крадено

Фейсбук гръмна: Логото на "Прогресивна България" е крадено

4 Март, 2026 22:00 2 602 59

  • румен радев-
  • прогресивна българия-
  • лого

Проектът на Румен Радев бе регистриран за участие в ЦИК за предстоящите извънредни парламентарни избори в понеделник

Фейсбук гръмна: Логото на "Прогресивна България" е крадено - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Коалиция „Прогресивна България“, чийто лидер е президентът (2017-2026) Румен Радев, представи своето лого. Фейсбук потребители обаче веднага разкриха, че то е почти същото като това на британската програма RISE: East of England. Вълна от шеги се надигна в социалните мрежи, а някои от най-активните зевзеци дори предлагат логото да бъде докладвано.

Проектът на Румен Радев бе регистриран за участие в ЦИК за предстоящите извънредни парламентарни избори на 19 април минути преди 15,00 часа в понеделник. Името на формацията, с която ще се яви на предсрочния вот, е „Прогресивна България“. В нея влизат три формации: ПП Социалдемократи, ПП Социалдемократическа партия и ПП Движение нашия народ.

Документите в Централната избирателна комисия бяха внесени от съпредседателите на коалиция „Прогресивна България“ Гълъб Донев и Димитър Стоянов, както и от Петър Витанов, Елена Нонева, председател на ПП „Политическо движение Социалдемократи“, Тодор Барболов, председател на ПП „Социалдемократическа партия“ и Атанас Калчев, председател на ПП „Движение нашият народ“.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 26 гласа.
  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    17 12 Отговор
    Той гръмнА отдавна, ама ФиТКа спи❗

    22:02 04.03.2026

  • 2 Ха Ха

    26 19 Отговор
    И какво точно са откраднали, стрелката в квадратчето ли?

    Коментиран от #5, #9, #48

    22:03 04.03.2026

  • 3 Последния Софиянец

    25 13 Отговор
    Вчера Радев в Стара Загора под ръка с кмета от ГЕРБ.Гербаджиите се редят да лапат при Радев.

    Коментиран от #49, #51

    22:04 04.03.2026

  • 4 ПРОГРЕСИВЕН ДЖЕБЧИЯ

    10 17 Отговор
    АВЕ ТО ТОВА ДА КУСУРА.....
    ВИЖ ГЛАСОВЕТЕ КОИТО ШЕ КРАДНЕ
    ОТ НЕСРЕТНИЦИТЕ И ПЕНСИОНЕРИТЕ
    ПО ПОЛИТ ИКОНОМИЯ ТЕ ДА МУ МИСЛЯТ😀

    22:05 04.03.2026

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    26 5 Отговор

    До коментар #2 от "Ха Ха":

    Ами ЦЯЛОТО КВАДРАТЧЕ❗

    22:05 04.03.2026

  • 6 Сила

    33 18 Отговор
    Акъл под фуражка не вирее !!! Зелените чорапи са най смрадливи ...

    Коментиран от #53

    22:08 04.03.2026

  • 7 Яяяяяя

    13 8 Отговор
    Почти или същото, явно е преднамерено така написано заглавието на статията, че да подвежда в желана от писарушките посока

    22:08 04.03.2026

  • 8 Ами Радев ще управлява откъм

    22 8 Отговор
    Фейсбук, а речите, лозунгите и логото му ги готви ИИ.
    Технологии, баце. Може хич да не се вясва никъде и никой няма да направи разлика. И преди си беше нищоправец.

    Коментиран от #13

    22:09 04.03.2026

  • 9 Ами Богаша ни краде , а те за Логото

    13 12 Отговор

    До коментар #2 от "Ха Ха":

    Ха Ха
    12ОТГОВОР
    И какво точно са откраднали, стрелката в квадратчето ли?
    -;-То кой ли за какво ли не ни краде, та затова някакво си Квадратче!

    Апропо, а Закупиените неща по АЕЦ-Белене какво става- и там са едни милиарди загробени!
    колко тъп и търпелив "народ" сме????????

    22:09 04.03.2026

  • 10 Ми не в същото

    11 4 Отговор
    Тъмна стрелка на светъл фон е а другото е обратното

    22:10 04.03.2026

  • 11 И с крадено лого

    19 11 Отговор
    Пак ще се намерят хора, които да гласуват за поредния спасител Радев.

    Коментиран от #15

    22:11 04.03.2026

  • 12 Мда

    12 5 Отговор
    Tова "лого" е инверсирано в цветове, тоест не е същото. Но КОЙ знае...

    22:12 04.03.2026

  • 13 ИИ-то ще спаси ли Леваците

    8 11 Отговор

    До коментар #8 от "Ами Радев ще управлява откъм":

    Ами Радев ще управлява откъм
    10ОТГОВОР
    Фейсбук, а речите, лозунгите и логото му ги готви ИИ.
    Технологии, баце. Може хич да не се вясва никъде и никой няма да направи разлика. И преди си беше нищоправец.
    -;-
    Със или Без ИИ-то левото все си е умряло.
    Ама Боташа ще правел консолидирането.

    22:12 04.03.2026

  • 14 униФормата

    5 3 Отговор
    Формата на логото е същата, но пребоядисването на цветовете е различно, не е крадено, а използван фалш и фикат за други цели.

    22:13 04.03.2026

  • 15 Има време Ботаща да се доизложи

    6 10 Отговор

    До коментар #11 от "И с крадено лого":

    И с крадено лого
    00ОТГОВОР
    Пак ще се намерят хора, които да гласуват за поредния спасител Радев.
    -;-
    До 29.04-2026 тепърва ще имаме факти за Боташа и проекта му.

    22:14 04.03.2026

  • 16 Зеленият чорап

    12 3 Отговор
    Ей тоя изкуствен интелект бре. Нищо вече не можеш да краднеш като хората, веднага търсят и те спипват. Без ИИ бе невъзможно са чуят за тая измислена британска програма

    22:18 04.03.2026

  • 17 Стара чанта

    8 9 Отговор
    Боташко - спасителчето слезе на терена - с пълното си мълчание ! Ама кво ли да каже? Все ще е лъжа , а мълчанието ще е златото му... ?!

    22:19 04.03.2026

  • 18 лого само за временно ползване

    5 3 Отговор
    Има едно известно лого на японски автомобил с три червени диаманти.
    Дали някой може да го използва, като вместо червен цвят използва син цвят?

    22:20 04.03.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Тоя няма

    11 9 Отговор
    нешо да не е крадено , сега краде електорат

    22:21 04.03.2026

  • 21 Възраждане

    12 11 Отговор
    Бащата на крадците от ПП-ДБ хванат да краде. Леле каква изненада. Никой не е очаквал това от Ботоша

    22:21 04.03.2026

  • 22 Дежа вю

    10 8 Отговор
    Бас хващам, че Радев няма да се разграничи от тези шарлатани. Това му е последния шанс в политиката след провала с ППДБ, договора с Боташ и далаверите покрай Узунов и Копринков.

    22:23 04.03.2026

  • 23 Ми не е същото

    8 3 Отговор
    Тъмна стрелка на светъл фон е , а другото е обратното.

    Коментиран от #29

    22:25 04.03.2026

  • 24 Герп боклуци

    7 5 Отговор
    Няма такива глупости, пуснах го за разпознаване и няма такъв символ никъде

    Коментиран от #33, #40

    22:25 04.03.2026

  • 25 Българин

    6 3 Отговор
    еадев е служител на лондосити. За това и логото му е от там.

    22:28 04.03.2026

  • 26 Не е крадено

    6 4 Отговор
    ПР-логото е очевиден негатив на оригиналното лого.
    Впрочем и ново притежателя му е известен негатив на всичко.

    22:29 04.03.2026

  • 27 Реалностите

    7 5 Отговор
    Факт: Логото е откраднато 1:1! Трябва да го сменят и "дизайнера" , който им е взел пари да ги върне и повече да не се занимава с това!

    22:30 04.03.2026

  • 28 Просто българина все нещо хитрува

    6 3 Отговор
    Радев предполагам идея си нямам че това е хитрост от страна на извършителя свързана с игра на цветовете.

    22:31 04.03.2026

  • 29 скороговорка

    4 3 Отговор

    До коментар #23 от "Ми не е същото":

    Другото не е обратното, а то е обратното на другото :))

    22:31 04.03.2026

  • 30 провинциалист

    12 0 Отговор
    Пловдив като стана "столица на културата" с крадено лого никой гък не каза.

    22:32 04.03.2026

  • 31 нннн

    11 3 Отговор
    Логото ли ни е проблема?

    22:33 04.03.2026

  • 32 Перо

    9 6 Отговор
    Селски изпълнения на обсебен човек!

    22:34 04.03.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 От Дубай

    6 5 Отговор
    Поредната шиши лакардия, а мисирките кълват.

    22:42 04.03.2026

  • 35 Тоя Мунчо БоташOFF

    7 6 Отговор
    е пълно менте!!!

    22:45 04.03.2026

  • 36 Дарвин

    5 5 Отговор
    Ше ви мачка чичо ви Рачо със или без платформи.....

    22:48 04.03.2026

  • 37 ФАКТ

    7 3 Отговор
    Око си бе останал президент щеше достойно да се отегли а сега се оля не става нищо от тоа

    22:48 04.03.2026

  • 38 Промяна

    7 3 Отговор
    ЛОГОТО ХАХАХАХАХА ТО МЕСИЯТА Е ФАЛШИВ ВИЕ СТЕ СЕ ВТОРАЧИЛИ В ЛОГОТО

    22:48 04.03.2026

  • 39 12340

    1 2 Отговор
    Трябваше един грездей да турят за лого,та фейсбук да е доволен!

    22:49 04.03.2026

  • 40 Фактите са си факти

    2 1 Отговор

    До коментар #24 от "Герп боклуци":

    Набери в търсачката името на английски на фирмата RISE East Of England Teaching Exchanging
    и първото предложение цъфва със същото лого , точно като в горната снимка.

    22:49 04.03.2026

  • 41 Румбата

    7 4 Отговор
    от много старание стана за всеобщ смях.😜

    22:52 04.03.2026

  • 42 На бас 👍

    6 3 Отговор
    ГЕРБ пак ще спечели изборите с над 20% гласове при избирателна активност под 40% процента. Проекта на Радев ще е с повече от 5% зад ГЕРБ. Не сте съгласни - хванете се на бас 😆

    22:53 04.03.2026

  • 43 Промяна

    6 6 Отговор
    АМА МЕСИЯТА Е ФАЛШИВ ВИЕ ЗА ЛОГОТО СТЕ СЕ ХВАНАЛИ ТОВА СА ПОДРОБНОСТИ

    22:54 04.03.2026

  • 44 Бай Тошо

    3 1 Отговор
    Да се забрани на всички партии и коалиции в наименованията им да съществува думата БЪЛГАРИЯ.

    22:59 04.03.2026

  • 45 Хайде холан

    2 0 Отговор
    По-скоро е препратка към Прогтесивенбалианс в ЕС

    22:59 04.03.2026

  • 46 665

    1 2 Отговор
    Мунчо и шарлатани v2.0. Тия са по зле и от v1.0

    23:05 04.03.2026

  • 47 вълна от шеги

    2 1 Отговор
    Ген З очкава друго нещо а не копи пейст

    По добре разтълкувайте поста на Ген. Деси

    23:10 04.03.2026

  • 48 Коментар до 2

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ха Ха":

    опитай се да копираш коко кольо

    а видиш ко ще стане

    23:12 04.03.2026

  • 49 Цък

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Не харесвам ГЕРБ заради арогантността им, не съм фен на Радев но така се прави. С една дума не ми пука за никоя партия и си плюя на воля

    23:12 04.03.2026

  • 50 Бавноеазвиващ се

    2 0 Отговор
    Румбата освен на екскурзионно да ни заведе, щял да ни води на поход,хахаха, бе тия верно ли мислят че електората се връзва

    23:12 04.03.2026

  • 51 Адрес 4000

    3 2 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    А Радев Лaпа на ТИМаджиите!
    И този ще бори корупцията?
    Собствената му жена (бивша любовница) му се подиграва публично...
    Толкова е прогресивен ,че партията му се състои от белокоси чyгунени дедовци.
    Смях ,някой яко се е излъгал че льотчикa става за нещо!

    23:13 04.03.2026

  • 52 Факти

    3 2 Отговор
    Стрелка на североизток към Русия - логото откровено показва пътя на България, който чертае руският агент Радев. Само да припомня, че последния път това упражнение завърши с официален банкрут и мораториум на плащанията по външни дълг, режим на тока, празни магазини и купони за хляб.

    23:13 04.03.2026

  • 53 Коментар до 6

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Сила":

    Кога Господ раздавал акъл, застанал на моста над рекътъ и кой мине му давал акъл.

    Ама военните хитри и форсирали реката


    та така е било ....

    23:15 04.03.2026

  • 54 Логото

    0 0 Отговор
    го има и в тубата в различно оцветяване използвано от английската фирма, но също и включително в цветовете и формата , която е регистрирала РУмен РАдевата ПРогресивна България, както на публикуваната снимка в статията.

    23:15 04.03.2026

  • 55 въпрос с повишена трудност

    0 1 Отговор
    Какво пречи на РУМЕН да е .УМЕН? :D
    Жокер: Буквата Р.

    23:19 04.03.2026

  • 56 анонимен

    2 1 Отговор
    Герб бсп и дпс окрадаха цяла България ,а те наричат стрелка кражба.

    Коментиран от #58

    23:28 04.03.2026

  • 57 9689

    0 1 Отговор
    Мутрата и шопара са мобилизирали всичко да плюе.

    23:31 04.03.2026

  • 58 без проблем

    0 0 Отговор

    До коментар #56 от "анонимен":

    Може да си я наричаш стрелката лого само плагиатство, за успокоение на съвестта си!

    23:33 04.03.2026

  • 59 си дзън

    1 0 Отговор
    Явно мотото на Прогресивна България е: с кражби към прогрес.
    Както руснаците могат само да крадат, така и тяхната слуга Радев.

    23:33 04.03.2026

