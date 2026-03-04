Фейсбук гръмна: Логото на "Прогресивна България" е крадено

Коалиция „Прогресивна България“, чийто лидер е президентът (2017-2026) Румен Радев, представи своето лого. Фейсбук потребители обаче веднага разкриха, че то е почти същото като това на британската програма RISE: East of England. Вълна от шеги се надигна в социалните мрежи, а някои от най-активните зевзеци дори предлагат логото да бъде докладвано.
Проектът на Румен Радев бе регистриран за участие в ЦИК за предстоящите извънредни парламентарни избори на 19 април минути преди 15,00 часа в понеделник. Името на формацията, с която ще се яви на предсрочния вот, е „Прогресивна България“. В нея влизат три формации: ПП Социалдемократи, ПП Социалдемократическа партия и ПП Движение нашия народ.
Документите в Централната избирателна комисия бяха внесени от съпредседателите на коалиция „Прогресивна България“ Гълъб Донев и Димитър Стоянов, както и от Петър Витанов, Елена Нонева, председател на ПП „Политическо движение Социалдемократи“, Тодор Барболов, председател на ПП „Социалдемократическа партия“ и Атанас Калчев, председател на ПП „Движение нашият народ“.
1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
22:02 04.03.2026
2 Ха Ха
Коментиран от #5, #9, #48
22:03 04.03.2026
3 Последния Софиянец
Коментиран от #49, #51
22:04 04.03.2026
4 ПРОГРЕСИВЕН ДЖЕБЧИЯ
ВИЖ ГЛАСОВЕТЕ КОИТО ШЕ КРАДНЕ
ОТ НЕСРЕТНИЦИТЕ И ПЕНСИОНЕРИТЕ
ПО ПОЛИТ ИКОНОМИЯ ТЕ ДА МУ МИСЛЯТ😀
22:05 04.03.2026
5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #2 от "Ха Ха":Ами ЦЯЛОТО КВАДРАТЧЕ❗
22:05 04.03.2026
6 Сила
Коментиран от #53
22:08 04.03.2026
7 Яяяяяя
22:08 04.03.2026
8 Ами Радев ще управлява откъм
Технологии, баце. Може хич да не се вясва никъде и никой няма да направи разлика. И преди си беше нищоправец.
Коментиран от #13
22:09 04.03.2026
9 Ами Богаша ни краде , а те за Логото
До коментар #2 от "Ха Ха":Ха Ха
12ОТГОВОР
И какво точно са откраднали, стрелката в квадратчето ли?
-;-То кой ли за какво ли не ни краде, та затова някакво си Квадратче!
Апропо, а Закупиените неща по АЕЦ-Белене какво става- и там са едни милиарди загробени!
колко тъп и търпелив "народ" сме????????
22:09 04.03.2026
10 Ми не в същото
22:10 04.03.2026
11 И с крадено лого
Коментиран от #15
22:11 04.03.2026
12 Мда
22:12 04.03.2026
13 ИИ-то ще спаси ли Леваците
До коментар #8 от "Ами Радев ще управлява откъм":Ами Радев ще управлява откъм
10ОТГОВОР
Фейсбук, а речите, лозунгите и логото му ги готви ИИ.
Технологии, баце. Може хич да не се вясва никъде и никой няма да направи разлика. И преди си беше нищоправец.
-;-
Със или Без ИИ-то левото все си е умряло.
Ама Боташа ще правел консолидирането.
22:12 04.03.2026
14 униФормата
22:13 04.03.2026
15 Има време Ботаща да се доизложи
До коментар #11 от "И с крадено лого":И с крадено лого
00ОТГОВОР
Пак ще се намерят хора, които да гласуват за поредния спасител Радев.
-;-
До 29.04-2026 тепърва ще имаме факти за Боташа и проекта му.
22:14 04.03.2026
16 Зеленият чорап
22:18 04.03.2026
17 Стара чанта
22:19 04.03.2026
18 лого само за временно ползване
Дали някой може да го използва, като вместо червен цвят използва син цвят?
22:20 04.03.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Тоя няма
22:21 04.03.2026
21 Възраждане
22:21 04.03.2026
22 Дежа вю
22:23 04.03.2026
23 Ми не е същото
Коментиран от #29
22:25 04.03.2026
24 Герп боклуци
Коментиран от #33, #40
22:25 04.03.2026
25 Българин
22:28 04.03.2026
26 Не е крадено
Впрочем и ново притежателя му е известен негатив на всичко.
22:29 04.03.2026
27 Реалностите
22:30 04.03.2026
28 Просто българина все нещо хитрува
22:31 04.03.2026
29 скороговорка
До коментар #23 от "Ми не е същото":Другото не е обратното, а то е обратното на другото :))
22:31 04.03.2026
30 провинциалист
22:32 04.03.2026
31 нннн
22:33 04.03.2026
32 Перо
22:34 04.03.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 От Дубай
22:42 04.03.2026
35 Тоя Мунчо БоташOFF
22:45 04.03.2026
36 Дарвин
22:48 04.03.2026
37 ФАКТ
22:48 04.03.2026
38 Промяна
22:48 04.03.2026
39 12340
22:49 04.03.2026
40 Фактите са си факти
До коментар #24 от "Герп боклуци":Набери в търсачката името на английски на фирмата RISE East Of England Teaching Exchanging
и първото предложение цъфва със същото лого , точно като в горната снимка.
22:49 04.03.2026
41 Румбата
22:52 04.03.2026
42 На бас 👍
22:53 04.03.2026
43 Промяна
22:54 04.03.2026
44 Бай Тошо
22:59 04.03.2026
45 Хайде холан
22:59 04.03.2026
46 665
23:05 04.03.2026
47 вълна от шеги
По добре разтълкувайте поста на Ген. Деси
23:10 04.03.2026
48 Коментар до 2
До коментар #2 от "Ха Ха":опитай се да копираш коко кольо
а видиш ко ще стане
23:12 04.03.2026
49 Цък
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Не харесвам ГЕРБ заради арогантността им, не съм фен на Радев но така се прави. С една дума не ми пука за никоя партия и си плюя на воля
23:12 04.03.2026
50 Бавноеазвиващ се
23:12 04.03.2026
51 Адрес 4000
До коментар #3 от "Последния Софиянец":А Радев Лaпа на ТИМаджиите!
И този ще бори корупцията?
Собствената му жена (бивша любовница) му се подиграва публично...
Толкова е прогресивен ,че партията му се състои от белокоси чyгунени дедовци.
Смях ,някой яко се е излъгал че льотчикa става за нещо!
23:13 04.03.2026
52 Факти
23:13 04.03.2026
53 Коментар до 6
До коментар #6 от "Сила":Кога Господ раздавал акъл, застанал на моста над рекътъ и кой мине му давал акъл.
Ама военните хитри и форсирали реката
„
та така е било ....
23:15 04.03.2026
54 Логото
23:15 04.03.2026
55 въпрос с повишена трудност
Жокер: Буквата Р.
23:19 04.03.2026
56 анонимен
Коментиран от #58
23:28 04.03.2026
57 9689
23:31 04.03.2026
58 без проблем
До коментар #56 от "анонимен":Може да си я наричаш стрелката лого само плагиатство, за успокоение на съвестта си!
23:33 04.03.2026
59 си дзън
Както руснаците могат само да крадат, така и тяхната слуга Радев.
23:33 04.03.2026