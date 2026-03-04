Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
Борисов: България се нуждае от ясна енергийна стратегия

Борисов: България се нуждае от ясна енергийна стратегия

4 Март, 2026 22:10 685 40

  • бойко борисов-
  • н. пр. мари дюмулен-
  • франция

България вижда във Франция водещ партньор за развитие на ядрените технологии

Борисов: България се нуждае от ясна енергийна стратегия - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

България се нуждае от ясна енергийна стратегия и активна роля в гарантирането на енергийната сигурност на Европа. В условията на динамична международна среда и ускорен енергиен преход, ядрената енергетика остава ключов фактор за стабилност, предвидимост и нисковъглеродно развитие. Това заяви Бойко Борисов по време на среща с Бернард Фонтана, председател на френската държавна енергийна компания EDF (Électricité de France), и с Мари Дюмулен, посланик на Франция в България.

По време на срещата бяха обсъдени ключови теми като ролята на ядрената енергетика за енергийната сигурност на Европа, стратегическото значение на АЕЦ "Козлодуй" за българската енергийна система и необходимостта от диверсифицирани доставки на ядрено гориво.

България вижда във Франция водещ партньор за развитие на ядрените технологии, благодарение на дългогодишния опит на страната в изграждането и управлението на ядрени мощности.

"Енергийната независимост и развитието на ядрената енергетика са ключови за устойчивото развитие и конкурентоспособността на европейските икономики. България трябва да използва стратегическите си партньорства и потенциала на своята енергийна система, за да допринася активно за бъдещето на европейската енергийна политика", подчерта Борисов.

Според него с общи усилия България и Франция могат да задълбочат сътрудничеството си в енергетиката и да бъдат силни партньори в изграждането на сигурна, чиста и устойчива енергийна система в Европа.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.1 от 17 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    24 2 Отговор
    А Бойко Борисов се нуждае от топла килия в ЦСЗ.

    22:12 04.03.2026

  • 2 Аз съм веган

    23 2 Отговор
    Тиквата говори за стратегия. Дръжте ме. Ще падна.

    22:12 04.03.2026

  • 3 Малеееее

    19 2 Отговор
    Простата и крадлива Тиква Борисов има енергия за кражби. И за нищо друго.

    22:12 04.03.2026

  • 4 ББ от Банкя

    13 2 Отговор
    Извинете, имах напредвид че чекмеджето в Банкя се нуждае от ясна стратегия що хич не обича да гладува

    22:15 04.03.2026

  • 5 Путин пита

    11 1 Отговор
    Пак ли кученце..... Искам Прасе

    22:17 04.03.2026

  • 6 Дядо Ставри

    9 1 Отговор
    Борисов: България се нуждае от ясна енергийна стратегия!

    Бойко, нашата чудовищна работеща по света енергия се завръща отново, със самолети Бойко!

    Курортите ни отново, през лятото, ще изкарват бързи парички!

    Коментиран от #35

    22:18 04.03.2026

  • 7 Пра сето

    5 1 Отговор
    Викат ме за Украйна-нямало какво да ядат...

    22:19 04.03.2026

  • 8 Мхм

    12 1 Отговор
    Нещо за герб управлвнието на шести блок на АЕЦ?

    22:21 04.03.2026

  • 9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    9 1 Отговор
    За дженzi , (00)
    Б. Б.
    " Аз имам два реактора тук в кашони!"
    🤔🤔🤔🤔🤔

    22:21 04.03.2026

  • 10 Няма Южен поток, няма АЕЦ Белене

    14 1 Отговор
    Радвайте се..... Помним ние тези думи

    Коментиран от #11, #16

    22:21 04.03.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Закс

    15 1 Отговор
    Тиквун-унищожителят на АЕЦ Козлодуй имал съратегия за чекмедженцето си...

    22:23 04.03.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    12 1 Отговор
    Стратега Ти Тууу
    26.02.2018 г. — В България имаме два платени ядрени реактора и стоят в кашони.
    /Б.Б./

    22:25 04.03.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Браво на теб

    10 1 Отговор

    До коментар #10 от "Няма Южен поток, няма АЕЦ Белене":

    Точно така беше, умреха в нашето село тези дето се радваха на думите му, сега чакаме и оратора Дамре

    22:25 04.03.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Няма Южен Поток-Няма АЕЦ Белене

    10 1 Отговор
    ТИ СИ ЗА ЗАТВОРА-БОКЛУК

    22:27 04.03.2026

  • 19 Сетила се Мара да се побара

    6 0 Отговор
    Когато пръмовица затвори блоковете на АЕЦ Козлодуй не мислехте за енергийната му ефективност .Попиляхте и разрушихте оборудването за АЕЦ Белене ,което ако руснаците бяха построили вече щеше да носи дивиденти за България ,ама кой да прави котешки каваци пред господарите си ,а народът и интересите на БЪЛГАРИЯ кучета ги яли.Затова всички управляващи след 89- та г. са за б....лене

    22:34 04.03.2026

  • 20 Един там

    6 1 Отговор
    По-нагъл крадец и лъжец не знам дали е съществувал по Българските земи...

    22:34 04.03.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Промяна

    3 3 Отговор
    НЯКОЛКО ГНУСНИ ПРОСТАШКИ НЕВЕЖИ ДРАСКАНИЦИ ТУК ХАХАХАХАХАХАХА

    Коментиран от #26

    22:39 04.03.2026

  • 23 Обичам Боко

    4 1 Отговор
    Като торта-студен и с много свещи

    22:40 04.03.2026

  • 24 Промяна

    1 5 Отговор
    НЯКОЛКО ГНУСНИ ПРОСТАШКИ ДРАСКАНИЦИ ТУК ХАХАХА СРЕЩУ,БОРИСОВХАХАХАХАХАХА

    22:40 04.03.2026

  • 25 Промяна

    1 6 Отговор
    АМА ТЕЗИ ДРАСКАЧИ ДАЛИ ТУК ЖИВЕЯТ ИЛИ НЯКЪДЕ ПО СМЕТИЩАТА ХАХАХАХА

    Коментиран от #29, #30

    22:41 04.03.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Промяна

    1 5 Отговор
    ДРАСКАТ ОТ СМЕТИЩАТА ГОРКИТЕ ХОРИЦА БЕЗ ПОДСЛОН СА

    22:42 04.03.2026

  • 28 Промяна

    1 5 Отговор
    ДРАСКАТ ОТ СМЕТИЩАТА ГОРКИТЕ ХОРИЦА БЕЗ ПОДСЛОН СА

    22:42 04.03.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Промяна

    1 5 Отговор
    Борисов най успешният държавник на прехода е

    22:53 04.03.2026

  • 32 На бас 👍

    0 5 Отговор
    ГЕРБ пак ще спечели изборите с над 20% гласове при избирателна активност под 40% процента. Проекта на Радев ще е с повече от 5% зад ГЕРБ. Не сте съгласни - хванете се на бас 😆

    22:54 04.03.2026

  • 33 Мисира

    3 0 Отговор
    Аве Буци ти ли ще оправяш нещата пак? Кви ги сътвори с тая държава всичко е Батак след тебе! Стига дразни хората че ще те вземат на сериозно вече!

    22:54 04.03.2026

  • 34 Този

    3 0 Отговор
    Негодн...за 20 години можеше да създаде енергийна стратегия,но от толкова крадене не им остана време на шайката му да направят,а и откъде акъл в едни Тикви?

    Коментиран от #36

    22:59 04.03.2026

  • 35 👍👍👍

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Дядо Ставри":

    Труженичките се завръщат....Изпълзяха като въшки на чело.Сред зима че ми ходите на топло ,аааааааа😡😡😡

    23:01 04.03.2026

  • 36 Можеше

    2 0 Отговор

    До коментар #34 от "Този":

    И магистрала до луната да направи ,ама пусто,кой да краде.....

    23:03 04.03.2026

  • 37 Горски

    4 0 Отговор
    Точно ти ли бе? Дето за една комисионна унищожи ПАВЕЦ Чаира, заради теб нямаме директна тръба с газ и десетилетия спираше строежа на АЕЦ. Мина ти времето. Включително и за чекмеджетата. Тоя що почва да говори умно само в малкото периоди дето не е на власт?

    23:06 04.03.2026

  • 38 Горски

    3 0 Отговор
    2 тръби сте пуснали за 2 години. 1 мегават ел мрежа нямате изграден. Продадохте на ЕРП-тата всичко, което може за смешни цени като 300 милиона лева примерно. 1 нещо не сте построили, но разбихте всички базови мощности, които можахте. Павеца си замина, 2 теца си заминаха в мариците, 6 блок на аец си заминава.. Вецове само частни. Така, че кви енергийни стратегии незнам, Прокопиев има повече панели от вашите базови моищности, освен да го накараш той да ти направи една стратегия:)

    Коментиран от #39

    23:14 04.03.2026

  • 39 След 1989г.

    1 0 Отговор

    До коментар #38 от "Горски":

    Всички управлявали са за т.....пане!

    23:18 04.03.2026

  • 40 Тома

    0 0 Отговор
    Най известният български политик е Бойко тиквата прославил се с отвореното чекмедже пълно с евро и злато а той спи гол в леглото

    23:28 04.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове