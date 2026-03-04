Борисов: България се нуждае от ясна енергийна стратегия!

България се нуждае от ясна енергийна стратегия и активна роля в гарантирането на енергийната сигурност на Европа. В условията на динамична международна среда и ускорен енергиен преход, ядрената енергетика остава ключов фактор за стабилност, предвидимост и нисковъглеродно развитие. Това заяви Бойко Борисов по време на среща с Бернард Фонтана, председател на френската държавна енергийна компания EDF (Électricité de France), и с Мари Дюмулен, посланик на Франция в България.
По време на срещата бяха обсъдени ключови теми като ролята на ядрената енергетика за енергийната сигурност на Европа, стратегическото значение на АЕЦ "Козлодуй" за българската енергийна система и необходимостта от диверсифицирани доставки на ядрено гориво.
България вижда във Франция водещ партньор за развитие на ядрените технологии, благодарение на дългогодишния опит на страната в изграждането и управлението на ядрени мощности.
"Енергийната независимост и развитието на ядрената енергетика са ключови за устойчивото развитие и конкурентоспособността на европейските икономики. България трябва да използва стратегическите си партньорства и потенциала на своята енергийна система, за да допринася активно за бъдещето на европейската енергийна политика", подчерта Борисов.
Според него с общи усилия България и Франция могат да задълбочат сътрудничеството си в енергетиката и да бъдат силни партньори в изграждането на сигурна, чиста и устойчива енергийна система в Европа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
22:12 04.03.2026
2 Аз съм веган
22:12 04.03.2026
3 Малеееее
22:12 04.03.2026
4 ББ от Банкя
22:15 04.03.2026
5 Путин пита
22:17 04.03.2026
6 Дядо Ставри
Бойко, нашата чудовищна работеща по света енергия се завръща отново, със самолети Бойко!
Курортите ни отново, през лятото, ще изкарват бързи парички!
Коментиран от #35
22:18 04.03.2026
7 Пра сето
22:19 04.03.2026
8 Мхм
22:21 04.03.2026
9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Б. Б.
" Аз имам два реактора тук в кашони!"
🤔🤔🤔🤔🤔
22:21 04.03.2026
10 Няма Южен поток, няма АЕЦ Белене
Коментиран от #11, #16
22:21 04.03.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Закс
22:23 04.03.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
26.02.2018 г. — В България имаме два платени ядрени реактора и стоят в кашони.
/Б.Б./
22:25 04.03.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Браво на теб
До коментар #10 от "Няма Южен поток, няма АЕЦ Белене":Точно така беше, умреха в нашето село тези дето се радваха на думите му, сега чакаме и оратора Дамре
22:25 04.03.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Няма Южен Поток-Няма АЕЦ Белене
22:27 04.03.2026
19 Сетила се Мара да се побара
22:34 04.03.2026
20 Един там
22:34 04.03.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Промяна
Коментиран от #26
22:39 04.03.2026
23 Обичам Боко
22:40 04.03.2026
24 Промяна
22:40 04.03.2026
25 Промяна
Коментиран от #29, #30
22:41 04.03.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Промяна
22:42 04.03.2026
28 Промяна
22:42 04.03.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Промяна
22:53 04.03.2026
32 На бас 👍
22:54 04.03.2026
33 Мисира
22:54 04.03.2026
34 Този
Коментиран от #36
22:59 04.03.2026
35 👍👍👍
До коментар #6 от "Дядо Ставри":Труженичките се завръщат....Изпълзяха като въшки на чело.Сред зима че ми ходите на топло ,аааааааа😡😡😡
23:01 04.03.2026
36 Можеше
До коментар #34 от "Този":И магистрала до луната да направи ,ама пусто,кой да краде.....
23:03 04.03.2026
37 Горски
23:06 04.03.2026
38 Горски
Коментиран от #39
23:14 04.03.2026
39 След 1989г.
До коментар #38 от "Горски":Всички управлявали са за т.....пане!
23:18 04.03.2026
40 Тома
23:28 04.03.2026