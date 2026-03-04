Борисов: България се нуждае от ясна енергийна стратегия!

България се нуждае от ясна енергийна стратегия и активна роля в гарантирането на енергийната сигурност на Европа. В условията на динамична международна среда и ускорен енергиен преход, ядрената енергетика остава ключов фактор за стабилност, предвидимост и нисковъглеродно развитие. Това заяви Бойко Борисов по време на среща с Бернард Фонтана, председател на френската държавна енергийна компания EDF (Électricité de France), и с Мари Дюмулен, посланик на Франция в България.

По време на срещата бяха обсъдени ключови теми като ролята на ядрената енергетика за енергийната сигурност на Европа, стратегическото значение на АЕЦ "Козлодуй" за българската енергийна система и необходимостта от диверсифицирани доставки на ядрено гориво.

България вижда във Франция водещ партньор за развитие на ядрените технологии, благодарение на дългогодишния опит на страната в изграждането и управлението на ядрени мощности.

"Енергийната независимост и развитието на ядрената енергетика са ключови за устойчивото развитие и конкурентоспособността на европейските икономики. България трябва да използва стратегическите си партньорства и потенциала на своята енергийна система, за да допринася активно за бъдещето на европейската енергийна политика", подчерта Борисов.

Според него с общи усилия България и Франция могат да задълбочат сътрудничеството си в енергетиката и да бъдат силни партньори в изграждането на сигурна, чиста и устойчива енергийна система в Европа.