Доналд Тръмп: Няма да има мир с Техеран, освен ако Иран не се предаде безусловно

6 Март, 2026 16:53 767 25

  • доналд тръмп-
  • аятолах али хаменей-
  • иран-
  • израел-
  • пентагон-
  • ормузки проток-
  • персийски залив-
  • бенямин нетаняху

Американският президент вчера каза пред Ройтерс, че иска да участва в избора на следващия лидер на Иран

Доналд Тръмп: Няма да има мир с Техеран, освен ако Иран не се предаде безусловно - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Седмица след началото на войната на САЩ и Израел срещу Иран американският президент Доналд Тръмп днес заяви, че няма да бъде сключено споразумение с Техеран, освен ако той „не се предаде безусловно“, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„След това и след избора на велик и приемлив лидер (и), ние и много от нашите чудесни и много смели съюзници и партньори ще работим неуморно, за да отдръпнем Иран от ръба на унищожението“, написа Тръмп в публикация в социалните мрежи, добавяйки, че ще работят и за засилването на иранската икономика.

Тръмп вчера каза пред Ройтерс, че иска да участва в избора на следващия лидер на Иран.

Междувременно израелската армия съобщи, че е предприела нова серия удари срещу цели в Иран.

Армията описа днешната операция като „15-та вълна от удари“, като посочи, че цел на атаките е била свързана с иранското ръководство инфраструктура в Техеран и Исфахан.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Данко Харсъзина

    23 1 Отговор
    Нашият любим комедиант пак реши да пуска куци оферти все едно се намира на Женския пазар.

    Коментиран от #25

    16:55 06.03.2026

  • 2 Данко Харсъзина

    6 21 Отговор
    Казва се "Пълна и безусловна капитулация". Бай Дончо показва на Путин как се прави.

    16:55 06.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 хаха

    4 13 Отговор
    Много важно. Ако може и путлер и стадото ватнишки прасоци да завлечеш да отиде там и започвайте да се нюквате.

    16:56 06.03.2026

  • 5 Зевс

    18 4 Отговор
    Свършиха ви ракетите, нямате пари, да видим още колко дена ще издържите срещу Иран ;)

    Коментиран от #11

    16:56 06.03.2026

  • 6 Лост

    22 2 Отговор
    И ,ако не се предаде ще пратите ли сухопътни войски?За едни нови филми за Виетнам питам?

    Коментиран от #21

    16:56 06.03.2026

  • 7 Вашето мнение

    20 2 Отговор
    С убиец на деца не се преговаря, а иранците са прекалено горди хора и силни мъже за да се предадат. Бая бой чака сащ, докато този фъфли нещо за греат американ арми бютюфуллл, та му се смеят освен в залива и останалия свят.

    16:57 06.03.2026

  • 8 койдазнай

    8 1 Отговор
    Това някъде съм го чувал, ама не си спомням къде...

    16:57 06.03.2026

  • 9 ферма

    19 1 Отговор
    Дони ще ти изтине стола преди иран да кпитулира.Залъкът е голям за тази миша уста тип коши за..ник коят дуеш.

    16:57 06.03.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 честен ционист

    4 1 Отговор

    До коментар #5 от "Зевс":

    За петък 13 Бай Дочно е запазил най-големия фишек. Дежавю као петък 13 март ама 2020 год

    16:58 06.03.2026

  • 12 Обективен

    10 0 Отговор
    Трудна работа е сбъдването на тая мечта,но пък не пречи човек да си помечтае.

    16:59 06.03.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 пиночет

    3 16 Отговор
    Този път терористите -палячовци аятоласи от Хизбула и Хамас в Иран и подкрепяни от руските отрепки, ще бъдат занулени изцяло.

    17:00 06.03.2026

  • 15 Българин

    6 1 Отговор
    Тръмп казва, че няма да праща сухопътни войски в Иран, но това е лъжа. Ще ги прати, защото такава е заповедта на евреите. След това Иран ще стане за САЩ втори Виетнам. И даже по-лошо.

    17:01 06.03.2026

  • 16 Българин

    10 0 Отговор
    Как тази държава избира за президенти все пълни иди..оти от Буш старши насам?Загадка!

    17:01 06.03.2026

  • 17 Да питам,

    11 0 Отговор
    Толкоз ли няма кой да избави тоз kykaв neдофил от мъките му??

    Коментиран от #19

    17:02 06.03.2026

  • 18 адаша

    3 0 Отговор
    А така, бай Дончо! Удри! Ние за това правим завод за барут. Като ти свърши барутеца - ние ще ти продадем. Истински барутец! Фабричен! Заводски! Иде барутеца байно! Топъл! ПАри ... пАри!

    17:03 06.03.2026

  • 19 Пасивен Кремълски педофил с токчета

    1 6 Отговор

    До коментар #17 от "Да питам,":

    Тихо, че аз останах в бункера, при откраднатите украински малки момченца, проблема е, че още ме болят задните части.

    Коментиран от #20

    17:04 06.03.2026

  • 20 Българин

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Пасивен Кремълски педофил с токчета":

    Как тази държава избира за президенти все пълни i D I оти от Буш старши насам?Загадка!

    17:06 06.03.2026

  • 21 хаха

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Лост":

    То защото малко кюрди има там, а байганьовско аки кухоглаво?
    ХАХАХА!

    17:07 06.03.2026

  • 22 Пич

    1 0 Отговор
    На снимката виждате двама бъдещи затворници!!! Те затова започнаха и войната !!! Нетаняху отдавна в Израел го чакат за пандиза, а Тръмп със файловете Епщайн - същото !!!

    17:07 06.03.2026

  • 23 Кир

    0 0 Отговор
    А да видиме кво ще стаааа ??? Иранците ви попиляха и сами си говорите. Купола приключи своя път а ракетите на Иран нямат край. Ще ви спукат от бой ей !!!!

    17:08 06.03.2026

  • 24 Дърт Кремълски педофил с токчета (Ботокс

    0 0 Отговор
    Никакво мърдане от бункера

    17:08 06.03.2026

  • 25 Европеец

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Данко Харсъзина":

    Че е клоун,клоун е......ама и е луд за връзване,до есента,после кравите ще си го свалят.....

    17:09 06.03.2026