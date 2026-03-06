Доналд Тръмп: Няма да има мир с Техеран, освен ако Иран не се предаде безусловно

Седмица след началото на войната на САЩ и Израел срещу Иран американският президент Доналд Тръмп днес заяви, че няма да бъде сключено споразумение с Техеран, освен ако той „не се предаде безусловно“, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
„След това и след избора на велик и приемлив лидер (и), ние и много от нашите чудесни и много смели съюзници и партньори ще работим неуморно, за да отдръпнем Иран от ръба на унищожението“, написа Тръмп в публикация в социалните мрежи, добавяйки, че ще работят и за засилването на иранската икономика.
Тръмп вчера каза пред Ройтерс, че иска да участва в избора на следващия лидер на Иран.
Междувременно израелската армия съобщи, че е предприела нова серия удари срещу цели в Иран.
Армията описа днешната операция като „15-та вълна от удари“, като посочи, че цел на атаките е била свързана с иранското ръководство инфраструктура в Техеран и Исфахан.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Данко Харсъзина
Коментиран от #25
16:55 06.03.2026
2 Данко Харсъзина
16:55 06.03.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 хаха
16:56 06.03.2026
5 Зевс
Коментиран от #11
16:56 06.03.2026
6 Лост
Коментиран от #21
16:56 06.03.2026
7 Вашето мнение
16:57 06.03.2026
8 койдазнай
16:57 06.03.2026
9 ферма
16:57 06.03.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 честен ционист
До коментар #5 от "Зевс":За петък 13 Бай Дочно е запазил най-големия фишек. Дежавю као петък 13 март ама 2020 год
16:58 06.03.2026
12 Обективен
16:59 06.03.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 пиночет
17:00 06.03.2026
15 Българин
17:01 06.03.2026
16 Българин
17:01 06.03.2026
17 Да питам,
Коментиран от #19
17:02 06.03.2026
18 адаша
17:03 06.03.2026
19 Пасивен Кремълски педофил с токчета
До коментар #17 от "Да питам,":Тихо, че аз останах в бункера, при откраднатите украински малки момченца, проблема е, че още ме болят задните части.
Коментиран от #20
17:04 06.03.2026
20 Българин
До коментар #19 от "Пасивен Кремълски педофил с токчета":Как тази държава избира за президенти все пълни i D I оти от Буш старши насам?Загадка!
17:06 06.03.2026
21 хаха
До коментар #6 от "Лост":То защото малко кюрди има там, а байганьовско аки кухоглаво?
ХАХАХА!
17:07 06.03.2026
22 Пич
17:07 06.03.2026
23 Кир
17:08 06.03.2026
24 Дърт Кремълски педофил с токчета (Ботокс
17:08 06.03.2026
25 Европеец
До коментар #1 от "Данко Харсъзина":Че е клоун,клоун е......ама и е луд за връзване,до есента,после кравите ще си го свалят.....
17:09 06.03.2026