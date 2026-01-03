Група радикали в Съединените щати иска да въвлече страната си във война в Тайванския проток, заяви посланикът на Китай в Русия, Джан Ханхуей.

Той добави, че администрацията на Лай Цинде в Тайван иска да въвлече американците в конфликта и затова бърза да получи доставки на оръжие от тях.

„Малка група радикали в Съединените щати, като насърчава въоръжаването на Тайван, всъщност се стреми да върне Съединените щати към остарелия път на намеса във външните работи и участие във война“, каза посланикът пред информационна агенция ТАСС.

По-рано китайското министерство на отбраната заяви, че ученията „Справедлива мисия 2025“ на Народноосвободителната армия в Тайванския проток демонстрират способността на Китай да се бори със сепаратизма.

Преди това Ройтерс съобщи за плановете на Китай да проведе мащабни военни учения с участието на всички видове въоръжени сили около Тайван на 30 декември. Ученията включваха ограничаване на движението в пет географски зони около острова за 10 часа.

По-късно AFP съобщи, че кораби на ВМС на НОАК напускат водите около Тайван след края на ученията „Справедлива мисия 2025“.

Китайското външно министерство коментира ученията, заявявайки, че те са необходима мярка за защита на държавния суверенитет и пряк отговор на намесата на външни сили във вътрешните работи на страната.