Новини
Свят »
Китай »
Китай: Тайпе и група радикали във Вашингтон опитват да въвлекат САЩ във война в Тайванския проток
  Тема: Тайван

Китай: Тайпе и група радикали във Вашингтон опитват да въвлекат САЩ във война в Тайванския проток

3 Януари, 2026 07:21, обновена 3 Януари, 2026 07:26 614 3

  • китай-
  • сащ-
  • тайван-
  • напрежение

Пекин коментира ученията си край острова, заявявайки, че те са необходима мярка за защита на държавния суверенитет

Китай: Тайпе и група радикали във Вашингтон опитват да въвлекат САЩ във война в Тайванския проток - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Група радикали в Съединените щати иска да въвлече страната си във война в Тайванския проток, заяви посланикът на Китай в Русия, Джан Ханхуей.

Той добави, че администрацията на Лай Цинде в Тайван иска да въвлече американците в конфликта и затова бърза да получи доставки на оръжие от тях.

„Малка група радикали в Съединените щати, като насърчава въоръжаването на Тайван, всъщност се стреми да върне Съединените щати към остарелия път на намеса във външните работи и участие във война“, каза посланикът пред информационна агенция ТАСС.

По-рано китайското министерство на отбраната заяви, че ученията „Справедлива мисия 2025“ на Народноосвободителната армия в Тайванския проток демонстрират способността на Китай да се бори със сепаратизма.

Преди това Ройтерс съобщи за плановете на Китай да проведе мащабни военни учения с участието на всички видове въоръжени сили около Тайван на 30 декември. Ученията включваха ограничаване на движението в пет географски зони около острова за 10 часа.

По-късно AFP съобщи, че кораби на ВМС на НОАК напускат водите около Тайван след края на ученията „Справедлива мисия 2025“.

Китайското външно министерство коментира ученията, заявявайки, че те са необходима мярка за защита на държавния суверенитет и пряк отговор на намесата на външни сили във вътрешните работи на страната.


Китай
Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Джо

    0 1 Отговор
    Това изявление Маша Захарова ли го писа?

    07:48 03.01.2026

  • 3 пешо

    1 1 Отговор
    и тея започнаха да говорят като руснаците преди да нападнат Украйна значи всеки момент нападат

    07:56 03.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания