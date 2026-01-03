Новини
Имплантите Neuralink напълно ще възстановят функциите на тялото

3 Януари, 2026 10:05

В това е уверен американският милиардер Илон Мъск

Имплантите Neuralink напълно ще възстановят функциите на тялото - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Американският предприемач и собственик на невротехнологичната компания Neuralink, Илон Мъск, изрази увереност, че имплантите на неговата компания ще възстановят напълно телесните функции на хора с увреждания.

„Днес съм уверен, че пълното възстановяване на телесните функции е възможно с помощта на импланти Neuralink“, написа Мъск на страницата си в социалните медии. Във видеоклип, публикуван отново от Мъск, предприемачът заявява, че макар тази задача да е трудна поради технически затруднения, нищо във физиката не ѝ пречи.

Миналия март Мъск обяви, че Neuralink ще имплантира първия си човешки имплант, който ще помогне на хора със зрителни увреждания, до края на 2025 г.

През септември 2024 г. милиардерът заяви, че зрителният имплант на Neuralink ще позволи дори на слепи от раждането да виждат и че в бъдеще устройството ще открива спектри, различни от тези, които се виждат обикновено. Според Мъск качеството на изображението първоначално ще бъде ниско, подобно на графиките на гейминг платформите Atari, но в бъдеще устройството ще може да вижда в инфрачервения и ултравиолетовия спектър и ще може да открива радарни дължини на вълните.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 11 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Копейкин Костя

    10 9 Отговор
    Мъск е откраднал тази технология от руснаците!
    Не го е срам....

    Коментиран от #12

    10:09 03.01.2026

  • 2 Исторически парк

    10 5 Отговор
    Само дето накрая ще почнат да го слагат на здрави хора с други цели 😝

    Коментиран от #13

    10:12 03.01.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 хо-хо ! 🎅🏼

    4 4 Отговор

    До коментар #4 от "Дмитрий Медведев, обича Финландия":

    Дреме му на Медведев такива като теб какво си мислят и говорят (пишат ) . На светлинни години сте от него !

    Коментиран от #8

    10:19 03.01.2026

  • 6 Евроатлантик

    1 5 Отговор
    Може ли и на мен един на д-то, че да виждам поне докато ме оправят. Тъй сега е много гадно.

    10:21 03.01.2026

  • 7 Коко Н

    2 2 Отговор
    И гюлето,гюлето в главата да му сменят!

    10:21 03.01.2026

  • 8 Дмитрий Медведев, обича Финландия

    5 4 Отговор

    До коментар #5 от "хо-хо ! 🎅🏼":

    Преди малко опитах, не работи.
    Докторите казаха че нямам кръв !!!
    Само водка 🎅

    Коментиран от #9

    10:22 03.01.2026

  • 9 хо-хо ! 🎅🏼

    1 3 Отговор

    До коментар #8 от "Дмитрий Медведев, обича Финландия":

    Нали не си мислиш , че може да си обект на внимание от моя страна ?! Драскай си колкото щеш - не ми пречиш !

    Коментиран от #10

    10:23 03.01.2026

  • 10 Дмитрий Медведев, обича Финландия

    6 3 Отговор

    До коментар #9 от "хо-хо ! 🎅🏼":

    Конечно не думаю.
    Аз съм обект внимание на всички кабаци и изтрезвителни заведения. Хлъц.....🎅

    Коментиран от #11

    10:26 03.01.2026

  • 11 джудж , 🤡

    6 0 Отговор

    До коментар #10 от "Дмитрий Медведев, обича Финландия":

    Как дела , нещо за водчица си се размечтал , а есть проблем?! Денги нет ?! Ха-ха !

    10:31 03.01.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 гост

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "Исторически парк":

    Всъщност крайната цел е прехвърлянето на човешкото съзнание в машина или хуманоиден робот да речем !! Това е окончателното решение за "безсмъртие" , като решаването на всички здравословни проблеми на твърде уязвимото човешко тяло и получаването на сетива и физическа сила с невъобразими за човек нива е само приятен страничен ефект !! А не нещастните мечти на Путлер и си за "присаждане на органи" !!

    10:51 03.01.2026

  • 14 Руснак

    0 1 Отговор
    А мьй сдЯлали самоварь ,а и ракета

    10:54 03.01.2026

  • 15 Роки

    2 0 Отговор
    И утре като му скимне на Мъск, натиска бутона за "случайно" получен инсулт от носителя на чипа.

    11:07 03.01.2026