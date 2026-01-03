Имплантите Neuralink напълно ще възстановят функциите на тялото

Американският предприемач и собственик на невротехнологичната компания Neuralink, Илон Мъск, изрази увереност, че имплантите на неговата компания ще възстановят напълно телесните функции на хора с увреждания.
„Днес съм уверен, че пълното възстановяване на телесните функции е възможно с помощта на импланти Neuralink“, написа Мъск на страницата си в социалните медии. Във видеоклип, публикуван отново от Мъск, предприемачът заявява, че макар тази задача да е трудна поради технически затруднения, нищо във физиката не ѝ пречи.
Миналия март Мъск обяви, че Neuralink ще имплантира първия си човешки имплант, който ще помогне на хора със зрителни увреждания, до края на 2025 г.
През септември 2024 г. милиардерът заяви, че зрителният имплант на Neuralink ще позволи дори на слепи от раждането да виждат и че в бъдеще устройството ще открива спектри, различни от тези, които се виждат обикновено. Според Мъск качеството на изображението първоначално ще бъде ниско, подобно на графиките на гейминг платформите Atari, но в бъдеще устройството ще може да вижда в инфрачервения и ултравиолетовия спектър и ще може да открива радарни дължини на вълните.
