Действията на САЩ - безразсъдна стратегия, напомняща на рязане на салам

Действията на САЩ - безразсъдна стратегия, напомняща на рязане на салам

3 Януари, 2026 15:51 1 140 15

Фън: Стратегия, сигнализираща за промяна към авантюризъм във външната политика на САЩ

Действията на САЩ - безразсъдна стратегия, напомняща на рязане на салам - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Отвличането на венецуелския президент Николас Мадуро от САЩ може да е само една от първите цели на опита на американския президент Доналд Тръмп да завземе стратегически активи в Латинска Америка. Както каза пред кореспондент на ТАСС Цян Фън, експерт в Института за национална стратегия към университета Цинхуа, американските удари срещу Венецуела заплашват с хуманитарна криза.

„Наглото отвличане на лидера на суверенна държава от САЩ е не само открито нарушение на международното право, но и действие, което сериозно подкопава мира и стабилността в Латинска Америка“, коментира китайският политолог силовата политика, която американската страна използва срещу Каракас.

Както уточни Цян Фън, бомбардировките на Венецуела от администрацията на Тръмп са насочени предимно към „смачкване на непримиримия антиамерикански режим с военни средства и по този начин сплашване на цялото Западно полукълбо“, тъй като Вашингтон се стреми да запази „уникалната“ си хегемонна позиция в Латинска Америка и да изпрати силно послание: „Всеки режим, който не се подчинява на волята на Съединените щати, ще бъде строго наказан“. „Венецуела може да е само първата цел в „списъка за преследване“ на Тръмп“, обясни той.

Експертът нарече действията на Тръмп „безразсъдна стратегия, напомняща на рязане на салам и сигнализираща за промяна към авантюризъм във външната политика на САЩ“. „Това може да донесе краткосрочни ползи, но ще фрагментира допълнително световния ред, ще подкопае авторитета на ООН, ще изостри напрежението между големите сили и ще доведе до по-нататъшна регионална и глобална нестабилност“, добави той. „Това в крайна сметка може да доведе до верижна реакция, включително хуманитарна криза, бежански потоци и антиамерикански настроения в латиноамериканските страни, което в крайна сметка ще подкопае стратегическите интереси на самите Съединени щати.“

Както отбеляза Цян Фън, САЩ отдавна смятат Латинска Америка за свой „заден двор“ и се стремят да „установят контрол над стратегическите си активи“.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факт

    1 7 Отговор
    Крепостта Горненски град е една от важните крепости на траките, през Римската Империя и в Царство България. През Мъглижкия проход са минавали Цар Дарий, Император Траян, Цар Калоян. Това е най-краткият път към Дунав, Дакия, Скития! Днес е само пръснати камъни!

    15:53 03.01.2026

  • 2 Урсула 1984

    24 3 Отговор
    Пакет санкции срещу САЩ и 90 млрд евро за оръжие за Венецуела.Спираме американски телевизии и филми.Тръмп отива на съд в Хага.

    15:53 03.01.2026

  • 3 Име

    0 0 Отговор
    И аз съм там, но не така!

    15:54 03.01.2026

  • 4 ДрайвингПлежър

    17 4 Отговор
    да „установят контрол над стратегическите си активи“.

    казано накратко КАТО ВСЕКИ "БОГАТАШ" АМЕРИКА ОЦЕЛЯВА КАТО КРАДЕ!

    СЪЩОТО ВИ СПРЕТНА И НА ВАС ЕВРОПА, КАТО ВИ НАБУТА ЕВРОТО - АМА БЕЗ БОМБИТЕ!

    15:55 03.01.2026

  • 5 Радвам се, че

    12 3 Отговор
    Путин е много по- умен от ТръмПича.

    15:56 03.01.2026

  • 6 Минувач

    13 3 Отговор
    Тази операция прилича на организиран театър. Много са съмнителни някои неща: 1. САЩ удрят Венецуела, доколкото разбрах с хеликоптери 🙂 , т.е. с възможно най-рисковия за тях начин. 2. Не чухме Венецуела да е произвела и един изстрел, а хеликоптер се сваля много лесно. 3. САЩ някакси заловили Мадуро и съпругата му веднага и супер бързо. Президентът, който знае, че е обсаден и се готви удар, да не е защитен 24/7 е абсурдно. Всичко това води до 3 възможни варианта: 1. Мадуро е предаден от своите военни, които не оказват никаква съпротива на нападението и дори сами задържат и предават Мадуро на САЩ. 2. Мадуро е преценил, че няма смисъл да жертва държавата си, военните си, цивилните граждани и се договаря със САЩ, които да направят няколко взрива, колкото да не е без хич, след което да дойдат да им се предаде. Да избегне войната, жертвите и разрушенията за страната си. 3. Продължение на вариант 2, при който Мадуро се е договорил със САЩ за личното си оцеляване, мижав процес и след това изгнание в Русия. Възможно е да се е договорил и икономически със САЩ, кое да вземат, какво ще правят с петрола, как ще си го поделят двете държави, а Мадуро понеже, няма как да остане на власт, все пак трябва уж да се свали режима, да отиде в изгнание в Русия.

    15:57 03.01.2026

  • 7 полит покер

    11 1 Отговор
    Един Крим за теб, една Гренландия за мен, една Украйна за теб, една Венецуела за мен....

    15:58 03.01.2026

  • 8 ти да видиш

    10 3 Отговор
    Кво прай тоа ненормалник???? Е сега светът ще пламне! Тия наистина искат да унищожът Земята!

    15:58 03.01.2026

  • 9 Горски

    9 1 Отговор
    Много интересно дали ще има повече преговори по повод 404? И кога ли ще чуем пак поредното изхождане по въпроса на урсулизираните природни грешки? Май че и този филм свърши. Подозирам, че е "пито-платено". Плюс това всички имат интерес от петрола на Венецуела. Още по-ниска цена на петрола на международните пазари ще е в интерес на целия Запад. Демокрация по американски! Всичко е предварително договорено и съгласувано да се случи. Това е един от най-добре пазените президенти в света с лична военна част охранители. За сигурността му се грижат над 5000 добре обучени и въоръжени военни. Никой няма шанс да го залови просто ей така, а както се разбира е заловен без пушка да пукне. Доста нискобюджетен театър са разиграли този път. Можеше малко екшън да инсценират, че поне някой да повярва. Демокрация по краварски!

    16:00 03.01.2026

  • 10 Мадам В.

    2 0 Отговор
    Като казахте "салам"... Отивам да се подмия, имам среща с корпулентния.

    16:00 03.01.2026

  • 11 Исус е бог

    7 0 Отговор
    Всичко е власт и пари в този обречен на гибел свят.

    16:00 03.01.2026

  • 12 Данко Урсузина

    4 1 Отговор
    Много силно осъждам тези действия на Тръмп!

    16:01 03.01.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 СъBeтckияT пПeHиc Akp0баTt

    1 0 Отговор
    Абсотютна точна дума ОТВЛИЧАНЕ не напразно урсулите мълчат и не смеят да кажат нещо

    16:06 03.01.2026

  • 15 Герги

    1 0 Отговор
    Всеки пише каскто му изнася.Никой не казва че благодарение на комуниста Мадуро Венецуела е бедна държава със средна месечна заплата от 30тина долара...и заради този ....боец...ще страдат милиони.Има възмездие,рано или късно...отделно да се покаже на Путин,как се действа..

    16:09 03.01.2026

