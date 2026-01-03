Действията на САЩ - безразсъдна стратегия, напомняща на рязане на салам

Отвличането на венецуелския президент Николас Мадуро от САЩ може да е само една от първите цели на опита на американския президент Доналд Тръмп да завземе стратегически активи в Латинска Америка. Както каза пред кореспондент на ТАСС Цян Фън, експерт в Института за национална стратегия към университета Цинхуа, американските удари срещу Венецуела заплашват с хуманитарна криза.

„Наглото отвличане на лидера на суверенна държава от САЩ е не само открито нарушение на международното право, но и действие, което сериозно подкопава мира и стабилността в Латинска Америка“, коментира китайският политолог силовата политика, която американската страна използва срещу Каракас.

Както уточни Цян Фън, бомбардировките на Венецуела от администрацията на Тръмп са насочени предимно към „смачкване на непримиримия антиамерикански режим с военни средства и по този начин сплашване на цялото Западно полукълбо“, тъй като Вашингтон се стреми да запази „уникалната“ си хегемонна позиция в Латинска Америка и да изпрати силно послание: „Всеки режим, който не се подчинява на волята на Съединените щати, ще бъде строго наказан“. „Венецуела може да е само първата цел в „списъка за преследване“ на Тръмп“, обясни той.

Експертът нарече действията на Тръмп „безразсъдна стратегия, напомняща на рязане на салам и сигнализираща за промяна към авантюризъм във външната политика на САЩ“. „Това може да донесе краткосрочни ползи, но ще фрагментира допълнително световния ред, ще подкопае авторитета на ООН, ще изостри напрежението между големите сили и ще доведе до по-нататъшна регионална и глобална нестабилност“, добави той. „Това в крайна сметка може да доведе до верижна реакция, включително хуманитарна криза, бежански потоци и антиамерикански настроения в латиноамериканските страни, което в крайна сметка ще подкопае стратегическите интереси на самите Съединени щати.“

Както отбеляза Цян Фън, САЩ отдавна смятат Латинска Америка за свой „заден двор“ и се стремят да „установят контрол над стратегическите си активи“.