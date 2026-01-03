Мъск подкрепя действията на САЩ във Венецуела

Основателят на SpaceX Илон Мъск, с думите „браво“ и „вярно“, подкрепи действията на САЩ във Венецуела.

Мъск написа „браво“ в X в отговор на публикацията на вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс, в която политикът описа операцията по задържането на венецуелския президент Николас Мадуро.

Бизнесменът отговори с думата „вярно“ и на изявлението на държавния секретар Марко Рубио, че Мадуро „не е президент на Венецуела“ и че се твърди, че е замесен в трафик на наркотици към САЩ.