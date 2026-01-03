Мъск подкрепя действията на САЩ във Венецуела

Основателят на SpaceX Илон Мъск, с думите „браво“ и „вярно“, подкрепи действията на САЩ във Венецуела.
Мъск написа „браво“ в X в отговор на публикацията на вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс, в която политикът описа операцията по задържането на венецуелския президент Николас Мадуро.
Бизнесменът отговори с думата „вярно“ и на изявлението на държавния секретар Марко Рубио, че Мадуро „не е президент на Венецуела“ и че се твърди, че е замесен в трафик на наркотици към САЩ.
Оценка 2.3 от 18 гласа.
1 Скайнет
Коментиран от #15
19:30 03.01.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 демократ
А не ал кашите за 10 години 400метра и два гаража.
Коментиран от #6, #8
19:30 03.01.2026
4 Нено
19:31 03.01.2026
5 Бендида
19:32 03.01.2026
6 Много
До коментар #3 от "демократ":си зле....
19:32 03.01.2026
7 боклук
19:33 03.01.2026
8 Аха...
До коментар #3 от "демократ":И в Афганистан така висяха ! Кой говедар за каквото се хване !
19:34 03.01.2026
9 Пич
Коментиран от #11, #13
19:37 03.01.2026
10 Тръмп поне избегна поредна война
Каква точно е била тази театрална постановка ще разберем много по-късно.
Медиите ще се усетят със закъснение, че случая е подобен на "атаката по Иран" с която Тръмп избегна така желаната от глобалистите война с Иран.
Но пък няма нормално мислещ човек по света, който да се върже, че Мадуро е отвлечен от военна база, без нито един изстрел дори!!! Пък дори и със жена си?
19:48 03.01.2026
11 Ко стаа бе руски б@клуци?
До коментар #9 от "Пич":Това ли е новият путински глобален ред🤣🤣🤣
19:55 03.01.2026
12 Грантаджия
19:56 03.01.2026
13 КерПич
До коментар #9 от "Пич":Правото на по-силният.
19:56 03.01.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Омазана ватенка
До коментар #1 от "Скайнет":Само за роботи не ми говори.
19:58 03.01.2026
16 Отлично!!!
20:00 03.01.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Ники
Коментиран от #22
20:04 03.01.2026
19 Усраула Лайненс
за нападението на сашщ над Венесуела
20:05 03.01.2026
20 Дончо е луТ
20:10 03.01.2026
21 Този е наследник
20:29 03.01.2026
22 Брата
До коментар #18 от "Ники":Това е демокрация по хамерикански
20:30 03.01.2026
23 Гради Мир
20:40 03.01.2026