Мъск подкрепя действията на САЩ във Венецуела

Мъск подкрепя действията на САЩ във Венецуела

3 Януари, 2026 19:27

Той написа "Браво!" в профила си в социалната мрежа Х

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Основателят на SpaceX Илон Мъск, с думите „браво“ и „вярно“, подкрепи действията на САЩ във Венецуела.

Мъск написа „браво“ в X в отговор на публикацията на вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс, в която политикът описа операцията по задържането на венецуелския президент Николас Мадуро.

Бизнесменът отговори с думата „вярно“ и на изявлението на държавния секретар Марко Рубио, че Мадуро „не е президент на Венецуела“ и че се твърди, че е замесен в трафик на наркотици към САЩ.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Скайнет

    9 1 Отговор
    Ще прати роботи да патрулират по улиците.

    19:30 03.01.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 демократ

    6 10 Отговор
    Като извънземни идват с Чинуци спускат въжетата и се почва.
    А не ал кашите за 10 години 400метра и два гаража.

    19:30 03.01.2026

  • 4 Нено

    19 0 Отговор
    Ще наложат ли Урсулите пакет санкции на САЩ и Тръмп?

    19:31 03.01.2026

  • 5 Бендида

    21 2 Отговор
    Интересно. Ако дойдат и през ноща го замъкнат в ЮАР, без грам юридическа обосновка, браво ли ще вика или....помощ?

    19:32 03.01.2026

  • 6 Много

    8 3 Отговор

    До коментар #3 от "демократ":

    си зле....

    19:32 03.01.2026

  • 7 боклук

    8 1 Отговор
    като доню

    19:33 03.01.2026

  • 8 Аха...

    12 1 Отговор

    До коментар #3 от "демократ":

    И в Афганистан така висяха ! Кой говедар за каквото се хване !

    19:34 03.01.2026

  • 9 Пич

    16 3 Отговор
    Гнусен акт на тероризъм и незачитане на международното право , с цел грабеж на петрола на суверенна държава !!! Също както правеха при арабите !!! Сега ще има ли санкции срещу агресора? Защото по нашите медии са сложили наколенките !!!

    19:37 03.01.2026

  • 10 Тръмп поне избегна поредна война

    2 7 Отговор
    в която искаха да го набутат донорите му!
    Каква точно е била тази театрална постановка ще разберем много по-късно.
    Медиите ще се усетят със закъснение, че случая е подобен на "атаката по Иран" с която Тръмп избегна така желаната от глобалистите война с Иран.

    Но пък няма нормално мислещ човек по света, който да се върже, че Мадуро е отвлечен от военна база, без нито един изстрел дори!!! Пък дори и със жена си?

    19:48 03.01.2026

  • 11 Ко стаа бе руски б@клуци?

    3 8 Отговор

    Това ли е новият путински глобален ред🤣🤣🤣

    19:55 03.01.2026

  • 12 Грантаджия

    10 3 Отговор
    О...хххоооо...,как няма да вика браво.Ксто и той ще намаже филията дебело.Във Венецуела има минерали жизнено необходими и за неговите фирми.Без тях,китайците и на него ще му разкажат "играта " и ще го разплачат,та стой и гледай.

    19:56 03.01.2026

  • 13 КерПич

    4 2 Отговор

    Правото на по-силният.

    19:56 03.01.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Омазана ватенка

    1 0 Отговор

    Само за роботи не ми говори.

    19:58 03.01.2026

  • 16 Отлично!!!

    1 3 Отговор
    Един комунист по-малко.

    20:00 03.01.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Ники

    6 1 Отговор
    Америка е агресор напада с измислен повод суверенна държава за да заграби петрола каква е разликата с Русия

    20:04 03.01.2026

  • 19 Усраула Лайненс

    4 1 Отговор
    ЕС осъжда Русия
    за нападението на сашщ над Венесуела

    20:05 03.01.2026

  • 20 Дончо е луТ

    0 5 Отговор
    Не е поискал не са измъкнали Путакъ от бункера.

    20:10 03.01.2026

  • 21 Този е наследник

    1 0 Отговор
    на холандските пирати в ЮАР. Същите долни саксонски гнииди.

    20:29 03.01.2026

  • 22 Брата

    1 0 Отговор

    Това е демокрация по хамерикански

    20:30 03.01.2026

  • 23 Гради Мир

    1 0 Отговор
    Едно време и Шорош,беше решил да играе срещу Китай ,обаче те му рекнаха направо в очите.Къде си тръгнал срещу нас с тия ялови джендъри ве и твойте въшкави 200 милиарда ,срещу нашите трилиони?И оня се въжгестиса и повече не посмя и да гъкне. Затова и Тръмп го намрази.Единствената му мечта на Тръмп е да сломи и смаже Китай.И заради тая му фикс идея или ще пострада целия Свят или ще затрие САЩ.Друг вариант за него не съществува.А Венецуела е само една брънка от пъклените му мисли.Затова не само с Клепоухия ще прави сделки ами и с дявола.

    20:40 03.01.2026