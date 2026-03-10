Позицията на Испания против войната в Близкия изток предизвика фурор сред турците

Коментари в знак на подкрепа, мемета, свидетелстващи за двустранно приятелство, колажи, създадени с изкуствен интелект, и дори испанска реч в турския телевизионен ефир – така хората в Турция приеха твърдата позиция на Мадрид срещу войната в Близкия изток, изразявайки своята солидарност с лавина от реакции в социалните мрежи, предаде БТА.

След американско-израелските удари срещу Иран в края на февруари и последвалите ответни действия на иранския режим, Испания се открои от останалите страни в Европа с особено твърдата си позиция срещу ескалацията на напрежението. В началото на миналата седмица испанският премиер Педро Санчес категорично осъди действията на САЩ и Израел, а Мадрид обяви, че базите, намиращи се на територията на Испания, „не могат да бъдат използвани за операцията (в Иран) и няма да се използват за нищо, което не е включено в споразумението със САЩ или не е в съответствие с Устава на ООН". Тази позиция несъмнено обтегна отношенията между Вашингтон и Мадрид, като американският президент Доналд Тръмп заплаши, че ще прекъсне търговските отношения на САЩ с Испания, а междувременно американските самолети, разположени във военни бази на испанска територия, напуснаха страната.

На фона на тези събития социалните мрежи в Турция бяха залети от огромна вълна от подкрепа за Испания, която прерасна в истински обществен феномен.

Още в началото на миналата седмица, когато американските самолети се изтегляха от Испания, редица потребители от Турция започнаха да публикуват снимки с испански и турски знамена, поставени едно до друго. Появиха се и множество видеа на турци, свирещи известни испански мелодии с традиционни инструменти, а също и такива, показващи футболни агитки, скандиращи в подкрепа на Испания. Сред най-популярните публикации бяха и такива, включващи цитат от изказване на испанския премиер, гласящ „Ние не се страхуваме! Няма да бъдем съучастници във войната“ – думи, които, както отбелязва турският вестник „Хюриет“ – „разпалиха потребителите от Турция“.

Наред с множеството снимки и публикации, изразяващи подкрепата на турците към испанците, в социалните мрежи се появиха и редица публикации със забавно и иронично съдържание. Някои от тях съдържаха преправени географски карти на Европа, на които Турция е поставена до Испания, други – изображения, показващи необичайната съвместимост на географските очертания на двете страни, а трети – снимки на известни личности от Испания, обработени така, че да изглеждат сякаш са си присадили коса, с което беше отправена препратка към популярността на Турция като дестинация за подобни процедури. Изображенията от последния вид станаха толкова популярни, че публикация от Екс, включваща обработена снимка на известния испански футболист Андрес Иниеста и шеговит коментар, гласящ „Нито един испанец няма да остане гологлав“, бе показана от испанския телевизионен водещ Емилио Файо, който заяви в ефир, че „турците и испанците са братя“.

Имиджът на Испания в Турция беше допълнително засилен и около инцидента от миналата сряда със сваляне на балистична ракета, насочила се към турското въздушно пространство. След случката испанският министър на отбраната Маргарита Роблес заяви, че испански войници, обслужващи батарея с ракети „Пейтриът“ в Турция, са засекли и докладвали за ракетната заплаха, въпреки че не са извършили прехващането. Това на свой ред допълнително подхрани положителните коментари за връзката между испанците и турците.

В следващите дни новини, свързани с показването на изображението по испанската телевизия, както и с вълната от публикации в социалните мрежи, се появиха в много от медиите в Турция, сред които „Хюриет дейли нюз“, НТВ, „Търкиш минит“ и др. В своите материали турските медии също така припомниха истории от близкото минало, свързани с добрите отношения и общи позиции, заемани от Турция и Испания, като отбелязаха, че Испания е била една от първите страни, изпратили подкрепа и спасителни екипи към Турция след разрушителните земетресения от 2023 г., както и че страната е заемала сходна позиция с тази на Турция по отношение на ивицата Газа и операцията по залавянето на венецуелския президент Николас Мадуро.

Така в края на работната седмица се стигна до любопитно включване и по една от турските телевизии – Халк ТВ. По време на вечерната емисия новини в четвъртък водещата Едже Юнер отправи специален поздрав до всички испанци, като заяви първо на турски, а след това на испански език – „Благодаря ви, че застанахте на правилната страна на историята. Благодаря ви, че представлявате общата съвест на човечеството“.