Позицията на Испания против войната в Близкия изток предизвика фурор сред турците

10 Март, 2026 08:35 3 146 43

  • иран-
  • испания-
  • турция-
  • война-
  • социални мрежи

Социалните мрежи в Турция бяха залети от огромна вълна от подкрепа за Испания, която прерасна в истински обществен феномен

Позицията на Испания против войната в Близкия изток предизвика фурор сред турците - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Коментари в знак на подкрепа, мемета, свидетелстващи за двустранно приятелство, колажи, създадени с изкуствен интелект, и дори испанска реч в турския телевизионен ефир – така хората в Турция приеха твърдата позиция на Мадрид срещу войната в Близкия изток, изразявайки своята солидарност с лавина от реакции в социалните мрежи, предаде БТА.

След американско-израелските удари срещу Иран в края на февруари и последвалите ответни действия на иранския режим, Испания се открои от останалите страни в Европа с особено твърдата си позиция срещу ескалацията на напрежението. В началото на миналата седмица испанският премиер Педро Санчес категорично осъди действията на САЩ и Израел, а Мадрид обяви, че базите, намиращи се на територията на Испания, „не могат да бъдат използвани за операцията (в Иран) и няма да се използват за нищо, което не е включено в споразумението със САЩ или не е в съответствие с Устава на ООН". Тази позиция несъмнено обтегна отношенията между Вашингтон и Мадрид, като американският президент Доналд Тръмп заплаши, че ще прекъсне търговските отношения на САЩ с Испания, а междувременно американските самолети, разположени във военни бази на испанска територия, напуснаха страната.

На фона на тези събития социалните мрежи в Турция бяха залети от огромна вълна от подкрепа за Испания, която прерасна в истински обществен феномен.

Още в началото на миналата седмица, когато американските самолети се изтегляха от Испания, редица потребители от Турция започнаха да публикуват снимки с испански и турски знамена, поставени едно до друго. Появиха се и множество видеа на турци, свирещи известни испански мелодии с традиционни инструменти, а също и такива, показващи футболни агитки, скандиращи в подкрепа на Испания. Сред най-популярните публикации бяха и такива, включващи цитат от изказване на испанския премиер, гласящ „Ние не се страхуваме! Няма да бъдем съучастници във войната“ – думи, които, както отбелязва турският вестник „Хюриет“ – „разпалиха потребителите от Турция“.

Наред с множеството снимки и публикации, изразяващи подкрепата на турците към испанците, в социалните мрежи се появиха и редица публикации със забавно и иронично съдържание. Някои от тях съдържаха преправени географски карти на Европа, на които Турция е поставена до Испания, други – изображения, показващи необичайната съвместимост на географските очертания на двете страни, а трети – снимки на известни личности от Испания, обработени така, че да изглеждат сякаш са си присадили коса, с което беше отправена препратка към популярността на Турция като дестинация за подобни процедури. Изображенията от последния вид станаха толкова популярни, че публикация от Екс, включваща обработена снимка на известния испански футболист Андрес Иниеста и шеговит коментар, гласящ „Нито един испанец няма да остане гологлав“, бе показана от испанския телевизионен водещ Емилио Файо, който заяви в ефир, че „турците и испанците са братя“.

Имиджът на Испания в Турция беше допълнително засилен и около инцидента от миналата сряда със сваляне на балистична ракета, насочила се към турското въздушно пространство. След случката испанският министър на отбраната Маргарита Роблес заяви, че испански войници, обслужващи батарея с ракети „Пейтриът“ в Турция, са засекли и докладвали за ракетната заплаха, въпреки че не са извършили прехващането. Това на свой ред допълнително подхрани положителните коментари за връзката между испанците и турците.

В следващите дни новини, свързани с показването на изображението по испанската телевизия, както и с вълната от публикации в социалните мрежи, се появиха в много от медиите в Турция, сред които „Хюриет дейли нюз“, НТВ, „Търкиш минит“ и др. В своите материали турските медии също така припомниха истории от близкото минало, свързани с добрите отношения и общи позиции, заемани от Турция и Испания, като отбелязаха, че Испания е била една от първите страни, изпратили подкрепа и спасителни екипи към Турция след разрушителните земетресения от 2023 г., както и че страната е заемала сходна позиция с тази на Турция по отношение на ивицата Газа и операцията по залавянето на венецуелския президент Николас Мадуро.

Така в края на работната седмица се стигна до любопитно включване и по една от турските телевизии – Халк ТВ. По време на вечерната емисия новини в четвъртък водещата Едже Юнер отправи специален поздрав до всички испанци, като заяви първо на турски, а след това на испански език – „Благодаря ви, че застанахте на правилната страна на историята. Благодаря ви, че представлявате общата съвест на човечеството“.


Турция
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Срелон

    33 2 Отговор
    Не случайно Испания купува от Турция учебно-боен самолет" Хюрджет"!А скоро и КААН изтребителя пето поколение на Турция...

    Коментиран от #39

    08:43 10.03.2026

  • 3 Мдаа...

    66 4 Отговор
    А ние отново се намазахме с вазелин, наведохме се и се наредихме откъм булката!

    08:43 10.03.2026

  • 4 Еми че как, бре?!

    72 7 Отговор
    Естествено, че ще ги подкрепят, както и ще ги подкрепя всяка нормална, здрави мислеща държава, която не иска да се въвлича във военен конфликт заради гадните евреи! И на нас ни трябва такъв адекватен военен министър, а не долен предател като нашия!!!

    Коментиран от #7

    08:43 10.03.2026

  • 5 А ние

    46 4 Отговор
    както винаги сме на губещата страна.

    08:43 10.03.2026

  • 6 Тук в Испания

    39 5 Отговор
    Също се веят турски знамена

    08:44 10.03.2026

  • 7 При нас

    47 2 Отговор

    До коментар #4 от "Еми че как, бре?!":

    е народа иска едно, правителството обаче е на колене пред господаря си, защото са инсталирани послушни и зависими хора.

    08:45 10.03.2026

  • 8 Д-р Ментал

    55 3 Отговор
    Само истински лидер може да се заяви. Той единствен има топки да покаже на Тръмп, че не иска американските самолети. А нашия Желязков го привикаха и той тихомълком подписа преди в последните дни на правителството. По същия начин се изложихме със Съвета за мир.

    08:45 10.03.2026

  • 9 Ромка лили Рускиня

    2 20 Отговор
    Голямата дилема когато си търсиш момиче

    Коментиран от #13

    08:46 10.03.2026

  • 10 Д-р Ментал

    38 2 Отговор
    Много наведено стои Европа в този конфликт. Всички в нисък старт

    08:47 10.03.2026

  • 11 Ганчо

    15 15 Отговор
    А на нас бай Тошо Правешки ни завеща "Снишаване другари, снишаване и пак снишаване. И в добавка ослушване другари.
    Така оцеляваме вече над 1300 години.Гена си е ген другари и другарки .

    08:47 10.03.2026

  • 12 И ние сме се обърнали

    17 2 Отговор
    В дълбок поклон към Турция докато зад нас е демократичният ни господар

    08:47 10.03.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 стоян георгиев

    27 2 Отговор
    Браво, Испания. Достойна позиция за разлика от другите европейски пудели.

    08:50 10.03.2026

  • 15 Пич

    35 2 Отговор
    Не само турците - нормалните хора мислят така!!! Всички, които не са роби на американците и евреите, всички които не са глупаци, и всички които имат усещане за справедливост!!! Тука религиозни противопоставяния не ни минават!!!

    08:50 10.03.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Я пък тоя

    27 3 Отговор
    В Украйна Путин е завоевател. В Иран Тръмп е освободител.
    Точка.
    До къде стигнаха журналистите! Дали могът още!!!

    Коментиран от #29

    08:51 10.03.2026

  • 18 Факти

    5 23 Отговор
    Испания е била 5 века ислямска, също като България. Затова и двете държави подкрепят ислямистите.

    Коментиран от #22, #24, #32

    08:52 10.03.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Ако нашите медии не мълчаха послушно

    11 2 Отговор
    а ни бяха информирали за испанската позиция, ние също така щяхме да залеем форумите.

    08:54 10.03.2026

  • 22 А ти сега си чафутски

    5 0 Отговор

    До коментар #18 от "Факти":

    Затова ли подкрепяш чъфутите

    08:55 10.03.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Поправка

    4 12 Отговор

    До коментар #18 от "Факти":

    Испания е била 800 години, французите я освобождават, но никъде не видях стотици паметници на АсвАбАдителите като у нас

    Коментиран от #27, #33, #42

    08:55 10.03.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 А европейките

    1 1 Отговор

    До коментар #16 от "Евроджендър":

    И за обяд и за вечеря😉

    08:56 10.03.2026

  • 27 В добавка

    5 6 Отговор

    До коментар #24 от "Поправка":

    И Франция не им постоянно намеква, че са ги освободили и трябва вечно да им се кланят

    08:57 10.03.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 При това Путин наистина

    12 4 Отговор

    До коментар #17 от "Я пък тоя":

    освобождава руското население в Украйна!
    А какво ли освобождават Израел, САЩ, МОСАД и ЦРУ в Иран?

    Коментиран от #34

    08:58 10.03.2026

  • 30 Българин

    8 0 Отговор
    Нашите боклуци усмихват нацията ни пред света! Народен съд за всеки един боклук участвал в разсипването на България!!!

    08:59 10.03.2026

  • 31 Кокошенков

    2 8 Отговор

    До коментар #19 от "Осколенко":

    ВСУ дънят яко ватата в Южен Донбас.

    Коментиран от #37, #38

    08:59 10.03.2026

  • 32 РЕАЛИСТ

    10 0 Отговор

    До коментар #18 от "Факти":

    Има и други факти. Евреите са служели на арабите, като финансисти и бирници. След освобождението си, испанците забраняват юдаизма и карат всички евреи да приемат християнството.

    08:59 10.03.2026

  • 33 Сладур

    7 3 Отговор

    До коментар #24 от "Поправка":

    Умнико - нищо и никого не са освобождавали - и двете държави са на практика мюсулмански! На края християните от западна Европа сами ще си отидат в Сибир, за да се спасят в Русия!

    09:00 10.03.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Самолети, ракети

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Срелон":

    Абе, хората имат национални интереси и си гледат келепира..

    09:06 10.03.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Гого

    4 0 Отговор
    Изтрещел старец, да си търгува вътре между щатите, ще постави май Амерка на колена,

    09:23 10.03.2026

  • 42 ИстоРики

    3 0 Отговор

    До коментар #24 от "Поправка":

    Как е станало освобождението на Испания от Франция?
    То по онова време е била така наречената 100 годишна воина между Франция и Англия.

    09:24 10.03.2026

  • 43 Просто човек

    0 0 Отговор
    🇪🇸🇪🇺🇪🇸🇪🇺🇪🇸🇪🇺

    10:09 10.03.2026

Новини по държави:
