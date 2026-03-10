Позицията на Испания против войната в Близкия изток предизвика фурор сред турците

Коментари в знак на подкрепа, мемета, свидетелстващи за двустранно приятелство, колажи, създадени с изкуствен интелект, и дори испанска реч в турския телевизионен ефир – така хората в Турция приеха твърдата позиция на Мадрид срещу войната в Близкия изток, изразявайки своята солидарност с лавина от реакции в социалните мрежи, предаде БТА.
След американско-израелските удари срещу Иран в края на февруари и последвалите ответни действия на иранския режим, Испания се открои от останалите страни в Европа с особено твърдата си позиция срещу ескалацията на напрежението. В началото на миналата седмица испанският премиер Педро Санчес категорично осъди действията на САЩ и Израел, а Мадрид обяви, че базите, намиращи се на територията на Испания, „не могат да бъдат използвани за операцията (в Иран) и няма да се използват за нищо, което не е включено в споразумението със САЩ или не е в съответствие с Устава на ООН". Тази позиция несъмнено обтегна отношенията между Вашингтон и Мадрид, като американският президент Доналд Тръмп заплаши, че ще прекъсне търговските отношения на САЩ с Испания, а междувременно американските самолети, разположени във военни бази на испанска територия, напуснаха страната.
На фона на тези събития социалните мрежи в Турция бяха залети от огромна вълна от подкрепа за Испания, която прерасна в истински обществен феномен.
Още в началото на миналата седмица, когато американските самолети се изтегляха от Испания, редица потребители от Турция започнаха да публикуват снимки с испански и турски знамена, поставени едно до друго. Появиха се и множество видеа на турци, свирещи известни испански мелодии с традиционни инструменти, а също и такива, показващи футболни агитки, скандиращи в подкрепа на Испания. Сред най-популярните публикации бяха и такива, включващи цитат от изказване на испанския премиер, гласящ „Ние не се страхуваме! Няма да бъдем съучастници във войната“ – думи, които, както отбелязва турският вестник „Хюриет“ – „разпалиха потребителите от Турция“.
Наред с множеството снимки и публикации, изразяващи подкрепата на турците към испанците, в социалните мрежи се появиха и редица публикации със забавно и иронично съдържание. Някои от тях съдържаха преправени географски карти на Европа, на които Турция е поставена до Испания, други – изображения, показващи необичайната съвместимост на географските очертания на двете страни, а трети – снимки на известни личности от Испания, обработени така, че да изглеждат сякаш са си присадили коса, с което беше отправена препратка към популярността на Турция като дестинация за подобни процедури. Изображенията от последния вид станаха толкова популярни, че публикация от Екс, включваща обработена снимка на известния испански футболист Андрес Иниеста и шеговит коментар, гласящ „Нито един испанец няма да остане гологлав“, бе показана от испанския телевизионен водещ Емилио Файо, който заяви в ефир, че „турците и испанците са братя“.
Имиджът на Испания в Турция беше допълнително засилен и около инцидента от миналата сряда със сваляне на балистична ракета, насочила се към турското въздушно пространство. След случката испанският министър на отбраната Маргарита Роблес заяви, че испански войници, обслужващи батарея с ракети „Пейтриът“ в Турция, са засекли и докладвали за ракетната заплаха, въпреки че не са извършили прехващането. Това на свой ред допълнително подхрани положителните коментари за връзката между испанците и турците.
В следващите дни новини, свързани с показването на изображението по испанската телевизия, както и с вълната от публикации в социалните мрежи, се появиха в много от медиите в Турция, сред които „Хюриет дейли нюз“, НТВ, „Търкиш минит“ и др. В своите материали турските медии също така припомниха истории от близкото минало, свързани с добрите отношения и общи позиции, заемани от Турция и Испания, като отбелязаха, че Испания е била една от първите страни, изпратили подкрепа и спасителни екипи към Турция след разрушителните земетресения от 2023 г., както и че страната е заемала сходна позиция с тази на Турция по отношение на ивицата Газа и операцията по залавянето на венецуелския президент Николас Мадуро.
Така в края на работната седмица се стигна до любопитно включване и по една от турските телевизии – Халк ТВ. По време на вечерната емисия новини в четвъртък водещата Едже Юнер отправи специален поздрав до всички испанци, като заяви първо на турски, а след това на испански език – „Благодаря ви, че застанахте на правилната страна на историята. Благодаря ви, че представлявате общата съвест на човечеството“.
Срелон
Коментиран от #39
08:43 10.03.2026
Мдаа...
08:43 10.03.2026
Еми че как, бре?!
Коментиран от #7
08:43 10.03.2026
А ние
08:43 10.03.2026
Тук в Испания
08:44 10.03.2026
При нас
До коментар #4 от "Еми че как, бре?!":е народа иска едно, правителството обаче е на колене пред господаря си, защото са инсталирани послушни и зависими хора.
08:45 10.03.2026
Д-р Ментал
08:45 10.03.2026
Ромка лили Рускиня
Коментиран от #13
08:46 10.03.2026
Д-р Ментал
08:47 10.03.2026
11 Ганчо
Така оцеляваме вече над 1300 години.Гена си е ген другари и другарки .
08:47 10.03.2026
И ние сме се обърнали
08:47 10.03.2026
стоян георгиев
08:50 10.03.2026
Пич
08:50 10.03.2026
17 Я пък тоя
Точка.
До къде стигнаха журналистите! Дали могът още!!!
Коментиран от #29
08:51 10.03.2026
Факти
Коментиран от #22, #24, #32
08:52 10.03.2026
Ако нашите медии не мълчаха послушно
08:54 10.03.2026
22 А ти сега си чафутски
До коментар #18 от "Факти":Затова ли подкрепяш чъфутите
08:55 10.03.2026
24 Поправка
До коментар #18 от "Факти":Испания е била 800 години, французите я освобождават, но никъде не видях стотици паметници на АсвАбАдителите като у нас
Коментиран от #27, #33, #42
08:55 10.03.2026
26 А европейките
До коментар #16 от "Евроджендър":И за обяд и за вечеря😉
08:56 10.03.2026
27 В добавка
До коментар #24 от "Поправка":И Франция не им постоянно намеква, че са ги освободили и трябва вечно да им се кланят
08:57 10.03.2026
29 При това Путин наистина
До коментар #17 от "Я пък тоя":освобождава руското население в Украйна!
А какво ли освобождават Израел, САЩ, МОСАД и ЦРУ в Иран?
Коментиран от #34
08:58 10.03.2026
Българин
08:59 10.03.2026
31 Кокошенков
До коментар #19 от "Осколенко":ВСУ дънят яко ватата в Южен Донбас.
Коментиран от #37, #38
08:59 10.03.2026
32 РЕАЛИСТ
До коментар #18 от "Факти":Има и други факти. Евреите са служели на арабите, като финансисти и бирници. След освобождението си, испанците забраняват юдаизма и карат всички евреи да приемат християнството.
08:59 10.03.2026
33 Сладур
До коментар #24 от "Поправка":Умнико - нищо и никого не са освобождавали - и двете държави са на практика мюсулмански! На края християните от западна Европа сами ще си отидат в Сибир, за да се спасят в Русия!
09:00 10.03.2026
39 Самолети, ракети
До коментар #2 от "Срелон":Абе, хората имат национални интереси и си гледат келепира..
09:06 10.03.2026
Гого
09:23 10.03.2026
42 ИстоРики
До коментар #24 от "Поправка":Как е станало освобождението на Испания от Франция?
То по онова време е била така наречената 100 годишна воина между Франция и Англия.
09:24 10.03.2026
Просто човек
10:09 10.03.2026