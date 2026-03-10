Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Тръмп: Може да превземем Куба "приятелски"

Тръмп: Може да превземем Куба "приятелски"

10 Март, 2026 09:57

Президентът на САЩ заяви, че Марко Рубио работи по ситуацията, а евентуално „превземане“ може да бъде приятелско или не

Снимка: БГНЕС
Доналд Тръмп, президент на Съединени американски щати, заяви, че Куба се намира в „сериозни неприятности“ от хуманитарна гледна точка. Той допълни, че държавният секретар Марко Рубио се занимава със ситуацията, която според него може да доведе до „приятелско превземане“ или до развитие с по-напрегнат характер, съобщава Ройтерс, цитирана от News.bg.

По време на пресконференция в Дорал, щата Флорида, Тръмп заяви, че Рубио работи активно по въпроса. „Може да е приятелско, може и да не е приятелско превземане. Това няма да има голямо значение, защото те са практически на изпарения - нямат енергия и нямат пари“, каза той.

От своя страна кубинските власти заявиха, че не се водят официални разговори на високо равнище със САЩ. Въпреки това правителството не отрече директно медийните съобщения, според които американски представители може да провеждат неофициални контакти с Раул Гилермо Родригес Кастро – внук на бившия кубински президент Раул Кастро.

Кубинската емигрантска общност, концентрирана основно в Маями, от дълго време изразява надежда за сваляне на правителството в Хавана. В миналото част от изгнаниците са участвали и в заговори срещу управлението, установено от покойния революционен лидер Фидел Кастро.


  • 1 Последния Софиянец

    23 0 Отговор
    И летище София превзеха приятелски.

    Коментиран от #4, #22

    09:58 10.03.2026

  • 2 Язък

    14 0 Отговор
    в краварника няма кадърни снайперисти

    09:58 10.03.2026

  • 3 Хохо Бохо

    19 0 Отговор
    Гренландия още по-приятелски и Исландия за всеки случай щото краваря не прави разлика.

    09:59 10.03.2026

  • 4 Мурка

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Елин Пелин -----УМНИК ГЮРО И ПРИЯТЕЛИ

    09:59 10.03.2026

  • 5 ТОЗИ НЕ Е САМ

    14 0 Отговор
    АМИ Е ЦЯЛ КУКУБЕНД.

    Коментиран от #11

    10:01 10.03.2026

  • 6 Пич

    16 0 Отговор
    Да, Тръмпе, ама...... няма да си жив, да видиш !!! Политически няма да си жив !!! Иначе - може !!! Ти обеща на американците да спреш войните , и да свалиш цените !!! Вместо това в САЩ пристигат трупове, а на хората им се върти главата от скъпотия !!! И още много време ще се върти!!! Така че Тръмп умря политически !!!

    10:02 10.03.2026

  • 7 Трол

    8 0 Отговор
    Можем да превземем по приятелски Северна Македония

    10:04 10.03.2026

  • 8 А пита ли началниците си

    8 0 Отговор
    дали може ?!

    10:04 10.03.2026

  • 9 Това както превзе Гренландия, победи

    11 0 Отговор
    вече Иран и спря войната в Украйна за 24 часа ли?

    10:07 10.03.2026

  • 10 Цвете

    7 0 Отговор
    ТОЗИ ЧОВЕК ДОБРЕ ЛИ Е? ИМА ЛИ ДОВЪРШЕНО НЕЩО ДО КРАЙ?

    10:09 10.03.2026

  • 11 Славчо 3Фона

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "ТОЗИ НЕ Е САМ":

    "АМИ Е ЦЯЛ КУКУБЕНД."

    Така е когато избирателя дава вота си за артисти, шоумени, шутове и там подобни.

    Пази боже и в България си избирахме такъв.

    10:09 10.03.2026

  • 12 онзи

    5 0 Отговор
    Тръмп е като отвързан - скоро може да поиска и Балканите да завладее , знае ли човек докъде може да стигне ...

    10:10 10.03.2026

  • 13 Я у лево

    6 0 Отговор
    Отворил уста да лапне целия свят.Но да не ти приседне напреко в гърлото.Егати безцеремонният мутряга..Дракона и мечока целенасочено го изчакват,съвсем да затъне в тресавището,където го набута дългоноско.Руснака няма да изостави кубинеца ,чисто икономически.Ще им доставя гориво и петрол,а тръмпи няма да посмее да гъкне.А петрола е приоритет,Останалото е вторично.Номера с Венецуела ,там няма да мине.

    10:11 10.03.2026

  • 14 Флорида

    2 0 Отговор
    бъка от кубинци !

    10:12 10.03.2026

  • 15 Владимир Путин, президент

    2 4 Отговор
    Само дано не станат ПЕТ года превземанье като моето ☝️

    Коментиран от #21

    10:12 10.03.2026

  • 16 ТРЪМПТАКА ТАКА ТА

    5 0 Отговор
    ЕДНО Е ДА ИСКАШ, ДРУГО Е ДА МОЖЕШ. ТИ ДОКАЗВАШ ЕЖЕДНЕВНО ,ЧЕ СИ НЕМОЖАЧ.

    10:13 10.03.2026

  • 17 Путин

    0 5 Отговор
    Йес сър!

    10:14 10.03.2026

  • 18 9689

    3 0 Отговор
    Рижо недоразумение,престъпник досиетата Епщийн рано или късно ще проговорят.Провери къде се намира Плая Хирон и тогава нападай Куба.

    10:15 10.03.2026

  • 19 Латинос

    4 0 Отговор
    Ама защо ще я превземате ? Какво са Ви напарвили кубинците ? Защо не превземете Северна Корея, кравари мръсни ? Само трепане за Вас !

    10:15 10.03.2026

  • 20 Ттт

    0 2 Отговор
    С такива като Тръмп и Путин се играе само твърдо. Биеш им по един шамар на официални срещи и им казваш на всеослушание какво мислиш за тях и после им биеш по още един шамар. Няма друг начин да се общува с такива лекета.

    10:16 10.03.2026

  • 21 Владимир потника

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "Владимир Путин, президент":

    Джудж , как дела сегодня ?! Пак си нервен , да не би лошите руснаци пак да са пердашили украинците ? Ну , сдавай , не го мисли , да се оправят - ние сме си добре тука с еврото и ....так далее !

    10:16 10.03.2026

  • 22 Европеец

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Прав си.... Лудото Дончо удари на камък в Канада и Гренландия, сега се е насочил към Куба, вероятно там ще му бъде по-лесно..... Но се учудвам ,защо Путин досега не изпрати хуманитарна помощ в Куба.... Такава изпратиха Бразилия, Канада и още няколко държави..... Не знам какво са си говорили по телефона Путин и Дончо, ама пак недоумявам доверието на Путин към тоя е изкукал американски президент, който е световен рекетьор, убиец на деца, ядрен терорист-въобще типични черти на всички американски президенти....

    10:17 10.03.2026

  • 23 Ляв+

    1 0 Отговор
    Фидел Кастро и Че Гевара са легенди на антиколониалната и социалистическа борба. Заради един белязан Горбачов, сега всичко трябва да започне отначало. Но все още има ярък лъч светлина в тунела - Комунистически Китай. Ако Соц България беше направила реформа по подобие на Китай без да отпуска властта, сега щяхме да сме в следващото столетие

    10:17 10.03.2026

  • 24 ДРУГИЯ ПЪТ

    0 0 Отговор
    В УХОТО
    А НЕ ПО КРАЙ УХОТО

    10:17 10.03.2026

  • 25 Полезен идиот за демокрацията

    0 0 Отговор
    Удари главатарите на Сирия, Венецуела и Иран.
    ПУТЯЯЯЯЯ.ха ха ха

    10:18 10.03.2026