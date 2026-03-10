Тръмп: Може да превземем Куба "приятелски"

Доналд Тръмп, президент на Съединени американски щати, заяви, че Куба се намира в „сериозни неприятности“ от хуманитарна гледна точка. Той допълни, че държавният секретар Марко Рубио се занимава със ситуацията, която според него може да доведе до „приятелско превземане“ или до развитие с по-напрегнат характер, съобщава Ройтерс, цитирана от News.bg.

По време на пресконференция в Дорал, щата Флорида, Тръмп заяви, че Рубио работи активно по въпроса. „Може да е приятелско, може и да не е приятелско превземане. Това няма да има голямо значение, защото те са практически на изпарения - нямат енергия и нямат пари“, каза той.

От своя страна кубинските власти заявиха, че не се водят официални разговори на високо равнище със САЩ. Въпреки това правителството не отрече директно медийните съобщения, според които американски представители може да провеждат неофициални контакти с Раул Гилермо Родригес Кастро – внук на бившия кубински президент Раул Кастро.

Кубинската емигрантска общност, концентрирана основно в Маями, от дълго време изразява надежда за сваляне на правителството в Хавана. В миналото част от изгнаниците са участвали и в заговори срещу управлението, установено от покойния революционен лидер Фидел Кастро.