Военни операции на САЩ под ръководството на Доналд Тръмп

На 3 януари 2026 г. САЩ започнаха мащабни удари на територията на Венецуела. Според изявление на венецуелското външно министерство са били атакувани редица военни и цивилни цели и в страната е обявено извънредно положение. От встъпването си в длъжност през януари 2025 г. президентът на САЩ Доналд Тръмп е разрешил военни удари в Иран, Йемен, Сирия, Сомалия, Нигерия и Карибите.
На 1 февруари 2025 г., 12 дни след встъпването в длъжност на Доналд Тръмп, самолетоносачът USS Harry S. Truman, разположен в Червено море, и неговата ударна група от 16 F/A-18 Super Hornets започнаха масиран удар срещу позициите на бойците на Ислямска държава (ИД) в планините Кал Мискаад в провинция Бари в Северна Сомалия. Според ВМС на САЩ това е „най-големият самолетоносен удар досега“ – общото тегло на хвърлените боеприпаси е 56,7 тона. Американските военни атакуват терористични бази в страната от 2007 г.
В нощта на 22 юни 2025 г. ВВС и ВМС на САЩ удариха три ирански ядрени съоръжения. Операция „Midnight Hammer“ беше първата военна акция на САЩ срещу страната. Тя беше извършена в подкрепа на Тел Авив на фона на израелската военна операция срещу Иран, която започна на 13 юни, и ответните удари на Иран срещу Израел. Сред целите бяха заводът за обогатяване на уран Фордоу, ядреното съоръжение Натанз и Центърът за ядрени технологии и изследвания Исфахан. Атаката включваше ракети „Томахоук“, изстреляни от подводници, и 14 бомби за унищожаване на бункери GBU-57, хвърлени от стелт бомбардировачи B-2 Spirit. Бомбите бяха доставени от B-2 Spirits, летящи от военновъздушната база Уайтман, Мисури, САЩ. Общо в операцията са участвали над 125 самолета (включително самолети за зареждане с гориво и ескорт на изтребители). На 24 юни Доналд Тръмп обяви споразумение за прекратяване на огъня между Иран и Израел.
САЩ продължиха да нанасят удари по военни цели, принадлежащи на йеменското движение на хусите „Ансар Аллах“. Операцията срещу него беше стартирана още през януари 2024 г. от администрацията на Джо Байдън във връзка с атаките на хусите във водите на Червено море и Аденския залив срещу западни кораби (в отговор на израелската военна операция в палестинската ивица Газа след нападението на бойците на Хамас на 7 октомври 2023 г.). При управлението на Доналд Тръмп интензивността на бомбардировките значително се увеличи - нова фаза на операцията започна на 15 март 2025 г. и в нея участва ударната група на самолетоносача „Хари С. Труман“. От този момент до началото на май ВВС и ВМС на САЩ нанесоха въздушни удари на над 1100 цели в Йемен. На 6 май САЩ и „Ансар Аллах“ се споразумяха за прекратяване на огъня.
През 2025 г. САЩ продължиха ударите срещу бойците на ИДИЛ в Сирия, които започнаха през 2014 г. при администрацията на Обама. Според Централното командване на САЩ, Съединените щати, заедно със сирийските военни, са провели 80 операции срещу бойци на ИДИЛ през 2025 г. Най-голямата военна акция е операция „Удар на ястреба“, извършена на 19 декември съвместно с йорданските военновъздушни сили. В нея са участвали изтребители F-15 и F-16, хеликоптери Apache и ракетни системи за залпов огън HIMARS. По време на операцията са били ударени приблизително 70 цели на бойците.
През август 2025 г. три разрушителя на ВМС на САЩ са изпратени до бреговете на Венецуела, които президентът на САЩ обвини в участие в трафик на наркотици, „за да провеждат операции срещу наркокартелите“. Впоследствие беше съобщено, че в региона са разположени ядрена подводница, ракетен крайцер, десантни кораби и 4500 военнослужещи. От септември насам в Карибско море са потопени приблизително 30 лодки, заподозрени в трафик на наркотици, при което загинаха над 100 души.
На 25 декември 2025 г. САЩ започнаха удар срещу бойците на „Ислямска държава“ в Нигерия. Нигерийското външно министерство заяви, че ударите са извършени по искане на нигерийското правителство. Както по-късно съобщи нигерийското издание Vanguard, позовавайки се на източници от военното командване на страната, ударът е помогнал за осуетяване на планирани терористични атаки в четири щата.
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Асдф
21:51 03.01.2026
3 Пич
21:52 03.01.2026
4 Жител на Евротериторията “България”
21:54 03.01.2026
5 гръмовержец⛓️💥
21:54 03.01.2026
6 Евгени от Алфапласт
21:55 03.01.2026
7 Ехаааа
Коментиран от #15
21:56 03.01.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Да,бе
21:58 03.01.2026
10 безделников
21:59 03.01.2026
11 Спецназ
Сценария е написан преди неколко дена с участието на Мадуро,
може сте Обедени в това ако не сте тАпи, де да вервате че не е знаел и
не е бил съгласен и са били със жената Фанати на калъп! :))
22:03 03.01.2026
12 Рублевка
В Русия ще настане хаос и е възможна световна атомна война.
22:05 03.01.2026
13 Тръмп
До коментар #1 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":Докато Нобела за мир Тръмп който незаслужено не спечели нобел, спрял ИДИЛ, хванал наркопласьр Мадуро, спрял ислямисти в Нигерия да отвличат деца, то Путин избивал цивилни на Коледа в Украйна като удоволствие подрепено от терористи като СИ, Ким и Аятолаха
22:07 03.01.2026
14 Шопо
22:07 03.01.2026
15 тактиката на
До коментар #7 от "Ехаааа":СВО на Владимир върви по план с четири годишна корекция заради непредвидени форсмажорни природни обстоятелства в украинските степи, където среща непредвиден насрещен огън. И Тръмп също сам призна, че е отложил с четири дни венецуелската операция заради силния вятър.
Коментиран от #18
22:07 03.01.2026
16 Ахааа
Коментиран от #20
22:08 03.01.2026
17 Някой
Освен това, Тръмп създаде преценедт - отвлече законен президент на суверена държава. Вече всеки може да направи същото и то ще отговаря на международното право. Щото има вече прецедент.
Да се готвят Зеленски, тайванския президент/премиер (не им знам имената, де), че и някои лидери на държави от ЕС.
22:09 03.01.2026
18 гост
До коментар #15 от "тактиката на":Не са 4 дена, защото операцията е била предвидена за 31 декември,но се извършва на 2 януари....
22:11 03.01.2026
19 Нобел за мир
22:11 03.01.2026
20 обяснимо защо
До коментар #16 от "Ахааа":Не виждаш разликата между война и военна операция , защото широко си затворил очите си (и съвестта).
Коментиран от #22
22:12 03.01.2026
21 Спецназ
ще ги пЦувам до 101!
А!! НЕма, бе- ние немаме Петрол, а златото Иван Костов им го даде вече,
което по техния компютър не се водим "Диктатура" като нЕма са кво.
22:13 03.01.2026
22 войната
До коментар #20 от "обяснимо защо":в Украйна задминава в доста показатели войната във Виетнам.
22:15 03.01.2026
23 Рублевка
Сбогом Путин, сбогом председателю Си.
Американците ще станат 200 кила, а целият свят ще гладува.
22:17 03.01.2026