Военни операции на САЩ под ръководството на Доналд Тръмп

На 3 януари 2026 г. САЩ започнаха мащабни удари на територията на Венецуела. Според изявление на венецуелското външно министерство са били атакувани редица военни и цивилни цели и в страната е обявено извънредно положение. От встъпването си в длъжност през януари 2025 г. президентът на САЩ Доналд Тръмп е разрешил военни удари в Иран, Йемен, Сирия, Сомалия, Нигерия и Карибите.

На 1 февруари 2025 г., 12 дни след встъпването в длъжност на Доналд Тръмп, самолетоносачът USS Harry S. Truman, разположен в Червено море, и неговата ударна група от 16 F/A-18 Super Hornets започнаха масиран удар срещу позициите на бойците на Ислямска държава (ИД) в планините Кал Мискаад в провинция Бари в Северна Сомалия. Според ВМС на САЩ това е „най-големият самолетоносен удар досега“ – общото тегло на хвърлените боеприпаси е 56,7 тона. Американските военни атакуват терористични бази в страната от 2007 г.

В нощта на 22 юни 2025 г. ВВС и ВМС на САЩ удариха три ирански ядрени съоръжения. Операция „Midnight Hammer“ беше първата военна акция на САЩ срещу страната. Тя беше извършена в подкрепа на Тел Авив на фона на израелската военна операция срещу Иран, която започна на 13 юни, и ответните удари на Иран срещу Израел. Сред целите бяха заводът за обогатяване на уран Фордоу, ядреното съоръжение Натанз и Центърът за ядрени технологии и изследвания Исфахан. Атаката включваше ракети „Томахоук“, изстреляни от подводници, и 14 бомби за унищожаване на бункери GBU-57, хвърлени от стелт бомбардировачи B-2 Spirit. Бомбите бяха доставени от B-2 Spirits, летящи от военновъздушната база Уайтман, Мисури, САЩ. Общо в операцията са участвали над 125 самолета (включително самолети за зареждане с гориво и ескорт на изтребители). На 24 юни Доналд Тръмп обяви споразумение за прекратяване на огъня между Иран и Израел.

САЩ продължиха да нанасят удари по военни цели, принадлежащи на йеменското движение на хусите „Ансар Аллах“. Операцията срещу него беше стартирана още през януари 2024 г. от администрацията на Джо Байдън във връзка с атаките на хусите във водите на Червено море и Аденския залив срещу западни кораби (в отговор на израелската военна операция в палестинската ивица Газа след нападението на бойците на Хамас на 7 октомври 2023 г.). При управлението на Доналд Тръмп интензивността на бомбардировките значително се увеличи - нова фаза на операцията започна на 15 март 2025 г. и в нея участва ударната група на самолетоносача „Хари С. Труман“. От този момент до началото на май ВВС и ВМС на САЩ нанесоха въздушни удари на над 1100 цели в Йемен. На 6 май САЩ и „Ансар Аллах“ се споразумяха за прекратяване на огъня.

През 2025 г. САЩ продължиха ударите срещу бойците на ИДИЛ в Сирия, които започнаха през 2014 г. при администрацията на Обама. Според Централното командване на САЩ, Съединените щати, заедно със сирийските военни, са провели 80 операции срещу бойци на ИДИЛ през 2025 г. Най-голямата военна акция е операция „Удар на ястреба“, извършена на 19 декември съвместно с йорданските военновъздушни сили. В нея са участвали изтребители F-15 и F-16, хеликоптери Apache и ракетни системи за залпов огън HIMARS. По време на операцията са били ударени приблизително 70 цели на бойците.

През август 2025 г. три разрушителя на ВМС на САЩ са изпратени до бреговете на Венецуела, които президентът на САЩ обвини в участие в трафик на наркотици, „за да провеждат операции срещу наркокартелите“. Впоследствие беше съобщено, че в региона са разположени ядрена подводница, ракетен крайцер, десантни кораби и 4500 военнослужещи. От септември насам в Карибско море са потопени приблизително 30 лодки, заподозрени в трафик на наркотици, при което загинаха над 100 души.

На 25 декември 2025 г. САЩ започнаха удар срещу бойците на „Ислямска държава“ в Нигерия. Нигерийското външно министерство заяви, че ударите са извършени по искане на нигерийското правителство. Както по-късно съобщи нигерийското издание Vanguard, позовавайки се на източници от военното командване на страната, ударът е помогнал за осуетяване на планирани терористични атаки в четири щата.