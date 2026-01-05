Новини
Само театър във Венецуела? Какво всъщност искат САЩ.

5 Януари, 2026 14:00

Има улики, че президентът Мадуро може да е бил предаден от своите хора

Само театър във Венецуела? Какво всъщност искат САЩ. - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

След като беше отвлечен държавния глава Николас Мадуро, сред населението във Венецуела цари напрежение и несигурност. На места в столицата все още няма ток, а хората се страхуват да излизат навън, казва венецуелският икономист Мануел Съдърланд, който живее в столицата Каракас. За германската обществена медия АРД той съобщава още, че като мярка срещу възможни грабежи супермаркетите временно са ограничили продажбите.

Мадуро е бил предаден от собственото си обкръжение?

Венецуелският политически анализатор Хесус Рензуло от Германския институт за глобални и регионални изследвания GIGA обръща внимание на някои слухове и други сигнали, че е възможно Мадуро да е бил предаден от венецуелското ръководство: „Много вероятно е Николас Мадуро да е бил изтъргуван от собственото си политическо ръководство. Това е някакъв вътрешен театър, който САЩ толерират. А Марко Рубио заяви много ясно, че венецуелското правителство може да прави каквото иска и да казва каквото иска, докато се подчинява на Вашингтон“.

"Театърът", за който говори политическият експерт, си пролича в публичните изявления на вицепрезидентката Делси Родригес, която пое управлението, след като Мадуро беше свален от власт и демонстративно подчерта, че Мадуро е единственият законен президент на страната. 56-годишната юристка от години е най-важният посредник между Каракас и Вашингтон – тя и брат ѝ водеха преговорите със САЩ от името на Мадуро, припомня германската медия.

Според Хесус Рензуло венецуелското правителство следва двойна стратегия. То не желае да променя идеологическата линия, която поддържа от години, затова говори за „антиимпериализъм“ и за „суверенитета на Венецуела“ – но това е само реторика: „Би било много странно политическите фракции в страната изведнъж да заявят, че сега са част от американската сфера на влияние“, казва ученият.

Вашингтон оказва натиск

Но и временната президентка Родригес се намира в много деликатна ситуация. Вашингтон я поставя под натиск, а исканията оттам са съвсем конкретни: Венецуела да скъса отношенията с досегашните си съюзници Русия и Китай, а американските петролни компании да се завърнат във Венецуела - страната, която притежава най-големите петролни залежи в света.

Рубио обаче досега не е поискал Каракас да освободи венецуелските политически затворници. Тъкмо този ясен сигнал за демократични намерения отсъства, коментира Ранзуло. Искано е било само освобождаването на американските затворници.

Ролята на военните е решаваща

В тази напрегната ситуация решаваща е ролята на военните, които са фундаментален фактор на властта във Венецуела. Досега те бяха лоялни към лявото авторитарно правителство на Мадуро, а смяната на режима за тях може да означава загуба на икономически привилегии. Освен това част от военните са отговорни за произволни арести, изтезания и убийства на опозиционери и също би трябвало да носят отговорност пред съда. Министърът на отбраната Владимир Падрино засега застава зад временната ръководителка Родригес, а редиците изглеждат сплотени - поне на пръв поглед, посочва АРД.

Икономистът Съдърланд обаче вижда достатъчно конфликтен потенциал: „Делси Родригес не е популярна сред военните. А те имат и собствени искания. В страната има около 2500 генерали и всички те искат да имат гарантирани облаги“.

Лидерката на опозицията Мачадо остана с празни ръце?

В това време опозиционната лидерка Мария Корина Мачадо се намира в изгнание, където очаква своя шанс. Тя успя бързо да спечели подкрепата на мнозинството от венецуелците и да обедини разединената опозиция. През октомври 58-годишната Мачадо получи Нобеловата награда за мир – това беше спорно решение, тъй като тя не се дистанцира от реториката на САЩ за интервенция и открито търсеше близостта на Доналд Тръмп. Но тъкмо американският президент сложи кръст на плановете ѝ, като заяви, че Мачадо не може да разчита на подкрепа, припомня АРД.

Според Хесус Рензуло Мачадо все пак има известен потенциал. Тя може да мобилизира отново своите поддръжници, да ги реорганизира и да упражни натиск отвътре, така че Вашингтон да принуди Каракас да направи демократичен преход чрез свободни избори. Това ще бъде най-критичният и най-трудният процес и неизбежно ще изисква цялостна координация на демократичните сили в страната. Отвън това ще бъде трудно, тъй като много представители на опозицията, които биха могли да мобилизират хората, са извън страната.

Исканията на Тръмп в тези дни ясно показват, че става въпрос за достъп до петролните резерви на Венецуела и за геополитическо влияние в региона. Досега липсват искания за демократични реформи или свободни избори. Очевидно е, че Венецуела трябва да се върне в сферата на влияние на САЩ под ръководството на правителство, което е готово да си сътрудничи с Вашингтон – независимо дали тона правителство има демократична легитимност или не, посочва още АРД.

Автор: Ане Демер ARD


Венецуела
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 2 Защо няма всенародни тържества

    63 3 Отговор
  • 3 Боруна Лом

    43 3 Отговор
    НА 10000% ! ПАРАТА СИ Е ПАРА! ДА СЕ ПРОВЕРЯТ ВСИЧКИ НЕГОВИ МИНИСТРИ!

    14:03 05.01.2026

  • 4 Така е

    9 31 Отговор
    1 месец преди да бъде заловен от САЩ президента на Венецуела танцува като отговор на предложението на САЩ да се предаде. Пееше и танцуваше с текст " и са слаби САЩ и са като петел само кукуригат аз съм неприкосновен"
    NY Times: Тръмп се ядоса от танца на Мадуро и даде заповед за операцията.
    Танцуването на Николас Мадуро по телевизията беше „последната капка“ за Тръмп в решението му да залови венецуелския лидер, пише The New York Times.
    „Публичните танци на г-н Мадуро и други прояви на безгрижие през последните седмици помогнаха да се убедят някои от екипа на Тръмп, че венецуелският президент им се подиграва и да започнат операцията по залавянето му. Затова сега с него се отнасят жестоко и дори е малтретиран от охраняващите го.

    14:04 05.01.2026

  • 5 Предвид

    34 4 Отговор
    че Русия и Китай като цяло "мълчат", това до голяма степен е постановка. Пълен абсурд е ни едните, ни другите да не са разбрали за нападението предварително, и подобно на холибудски абсурд 40 човека да избият една армия (без да презаредят дори). Селд увертюрат, тепърва предстои завръзката.

    Коментиран от #9, #13

    14:04 05.01.2026

  • 6 Николас Мадуро сега танцува на...

    6 24 Отговор
    Охранителите в затвора в Бруклин...

    Коментиран от #28

    14:05 05.01.2026

  • 7 Тодор Живков /Яшар

    11 26 Отговор

    До коментар #3 от "Боруна Лом":

    Комунистите са предатели. Всеки комунист за пари предава другият.

    14:08 05.01.2026

  • 8 Лош свят

    9 33 Отговор
    Имам чувството че американците са способни да отвлечат дори Путин. Но сега им е удобен.. техните олигарси изкупиха Украйна но народа им е в повече и трябва да утилизират.

    Коментиран от #10

    14:08 05.01.2026

  • 9 И Русия и Китай ще мълчат

    8 40 Отговор

    До коментар #5 от "Предвид":

    Рижият лесно ще ги срита.Особено пудела от бункера.

    14:10 05.01.2026

  • 10 Укрин

    25 3 Отговор

    До коментар #8 от "Лош свят":

    Изкупувайки Украйна с нейните залежи и индустрии си купиха и народ който не им трябва. Поне не повече от 10 милиона.

    Коментиран от #54

    14:10 05.01.2026

  • 11 Аз съм веган

    7 27 Отговор
    Искат да покажат на Бензиностанцията как се прави сво

    14:11 05.01.2026

  • 12 ОБЕКТИВЕН

    36 3 Отговор
    Да запазим спокойствие. Засега нищо особено не е станало: ОЧЕВИДНО ДОГОВОРЕН, ТЕАТРАЛЕН АРЕСТ ЗА ВЪТРЕШНА УПОТРЕБА (В САЩ). Иначе нямаше как да не паднат хелкоптери и да не стане мазало с първите ковчези за Флорида. И това в държави с далеч по-слаби армии. След този най-голям пирон в ковчега на международното право по-важното е ОТТУК КАКВО??? Затова предлагам да не се пеним много-много, а да изчакаме. Белким попаднем в по-добрата половина на салфетката.

    Коментиран от #15, #16

    14:13 05.01.2026

  • 13 Китай мълчи

    13 24 Отговор

    До коментар #5 от "Предвид":

    Защото му е все тая кой управлява дадена страна, стига търговията да върви, а Русия мълчи от съображение да си запази авторитета, защото ако каже нещо напреки и не я послушат, както ще стане, много олеква. Че кога силният е слушал слабия, такова нещо историята не познава. Затова Русия се снижава докато отмине бурята. Отделно Русия никога не е защитавал "съюзницитец си. Колкото защити Иран и Сирия, толкова ще защити и Венецуела.

    14:13 05.01.2026

  • 14 Копейки,

    12 20 Отговор
    Това е ФИЛМ.И Мадуро не е в щатски затвор. Даже Вацев каза, че американците не смеят да стъпят във Венецуела.Мудуро имал много силна армия въоръжена с руско модерно оръжие.

    Коментиран от #31

    14:14 05.01.2026

  • 15 Пригожин

    5 28 Отговор

    До коментар #12 от "ОБЕКТИВЕН":

    Тове е юесей армия бе копеи. Не алкохолиците на путлер.

    Коментиран от #17

    14:17 05.01.2026

  • 17 ОБЕКТИВЕН

    27 4 Отговор

    До коментар #15 от "Пригожин":

    US army като във Виетнам ли??? Или другаде??? Да ти припомня ли??? Боже откъде изпълзяват такива ...р какво пушат, кой им е дилъра??? Пффххх... :)

    Коментиран от #23

    14:20 05.01.2026

  • 18 Голям смут е настъпил

    3 22 Отговор
    След руските съюзници... Сега се чудят кой е следващият😄

    Коментиран от #19

    14:21 05.01.2026

  • 19 Путин

    2 17 Отговор

    До коментар #18 от "Голям смут е настъпил":

    Треска ме тресе, сън не ме лови.

    14:22 05.01.2026

  • 20 Пич

    18 2 Отговор
    Паветниците са под амебите ! Когато им казах подобно на ДВ че Венецуела не е под контрола на САЩ мецнаха еднисрично ! Сега когато им го казва техният любим рупор ДВ направо пак нищо не разбират !!! Най кефят индианците с картинките!!! Пълно неразбиране , мозъци като яица гладки , но пък по малки !!!

    Коментиран от #25

    14:22 05.01.2026

  • 21 Хохо Бохо

    13 8 Отговор
    Скоро и Дания ще го гледа тоя театър. А дано

    14:23 05.01.2026

  • 22 Ха ха

    21 4 Отговор
    Театър ли това си е нахлуване в суверенна държава без никакви доводи и причини а целта е сплячкосване на петрола им.Целия свят може да каже , че и в сащ няма демокрация и Тръмпелата е откачил и да им се вземе техния петрол.

    14:23 05.01.2026

  • 23 Каракас за три часа

    3 20 Отговор

    До коментар #17 от "ОБЕКТИВЕН":

    Мрем 12 години в Донбас. Има разлика.

    14:24 05.01.2026

  • 24 Тръмпи

    7 8 Отговор
    Спираме наркотиците. И искаме честни избори. Петролът няма нищо общо.

    14:26 05.01.2026

  • 26 Спомен

    8 2 Отговор
    Спомням си бай Тошо като го арестуваха,но си бяха наши си.Привилегиите изчезнаха мигом.

    14:28 05.01.2026

  • 27 С/Р

    1 0 Отговор
    Кога?!

    14:29 05.01.2026

  • 29 Политкомисар

    18 2 Отговор
    Истинският агент на ЦРУ във Венецуела ,фактически е Родригес а не Мачадо.Чавистите обаче държат Армията и ако САЩ предприемат сухопътна операция на територията и ,ще има голям бой.Нямат никакво доверие на Родригес и брат и.Плюс това САЩ поставят условия и искания (дефакто за грабеж на богатствата и)който поставят под съмнение обвиненията към Мадуро.Испания,в лицето на Педро Санчес открито заявява че няма да подкрепи САЩ за такава операция и може да постави под въпрос политическите си връзки със САЩ и прекъсне дипломатическите си канали.За сега Русия и Китай ,действат чрез дипломацията ,но нищо чудно да изпратят и контингенти след неуспешните опити чрез дипломацията.А момчето с ракетите винаги е готов да изпрати бойците в помощ с оръжие.И така,ако се започне историята във Афганистан може и да се повтори този път и на американския континент.Приятеля на Тръмп, милиардера Мъск, наскоро започна да снишава сателитите на Стар линк,и вероятно се подготвя,но това не решава проблема ,особено в джунглата.

    14:31 05.01.2026

  • 30 По думите на Израелски журналист,

    10 1 Отговор
    истинския Мадуро е убит при залавянето му. В Нюйорк е двойнекът му.

    14:33 05.01.2026

  • 31 Той Вацев каза и преди

    4 11 Отговор

    До коментар #14 от "Копейки,":

    Че Триполи столицата на Либия не може да бъде превзета никога и снимките от настъплението на въстаниците са макети създадени в Катар..и за Багдад каза така преди 20 години че е най укрепения град и никога няма да бъде превзет от Американците Ха Ха Ха

    14:33 05.01.2026

  • 33 Театър или не

    0 17 Отговор
    Американците не могат да дишат комунистическите б0kлуци.Театър бе това с Путин Аляска.Подигравка с ботокса

    14:38 05.01.2026

  • 35 На ред

    0 16 Отговор
    Е Русия вероятно,крайно време е .Тръмп каза ,че никак не му харесва поведението на Путин и въобще не е доволен от него !

    14:40 05.01.2026

  • 36 Скоро

    13 1 Отговор
    може и премиерът на Канада да го приберат при Мадуро. И в Канада има бая петрол. Плюс, че вече ги предупредиха да вземат решение скоро, а не да се ослушват.

    Коментиран от #40

    14:42 05.01.2026

  • 37 Дедо Дони

    5 0 Отговор
    Заложил съм ол ин! А на вас стиска ли ви европейски жалкари?!

    14:42 05.01.2026

  • 38 Политкомисар

    9 1 Отговор
    Всички войници са смъртни.Всичко зависи,от това с какво оръжие ще бъдат атакувани.Във Венецуела няма атомно оръжие но в Океана има.А заканата към Куба и към другите страни в Латинска Америка,дефакто ще ги консолидира и винаги може да се намери някой който да се възползва срещу САЩ.Тръмп забравя,че на пазара има всякакви играчи.Ако не го предадат може само да го импйчмънт.И като нищо Русия след това може да постави на неговото място Сноудън а не Илон Мъск(Последното изречение е шега ,разбира се.)

    14:42 05.01.2026

  • 39 То беше

    6 1 Отговор
    ...от ясно по ясно, че е така....но каква "слава" си приписаха групата за бързо реагиране на фащ: Моржовете ха ха ха

    14:44 05.01.2026

  • 40 Обаче

    9 0 Отговор

    До коментар #36 от "Скоро":

    Трюдото навреме се усети и хвърли кърпата. Сега да му мисли тоя, дето го е наследил.

    14:44 05.01.2026

  • 42 Факт

    4 0 Отговор

    До коментар #34 от "Хаха":

    Чак сайтовата мутра се въодушеви!

    14:46 05.01.2026

  • 43 Канада

    1 1 Отговор
    защо е отделена от САЩ? Не прави смисъл.

    14:47 05.01.2026

  • 44 Кога

    2 0 Отговор
    ще предават петролните запаси? Разбра ли се?

    14:48 05.01.2026

  • 45 Иван

    7 0 Отговор
    На тази снимка Мадуро е със сив суитшърт. В ютюб имаше видео как го свалят от самолета със светло син анцунг с бели кнтове. На друго видео е със син суитшърт и черни панталони, а на друго видео го водят по коридор в черни дрехи и с черна шапка. Колко пъти го преоблякоха този човек? Кога го преобличат и защо? Това, което виждаме AI ли е? Той жив ли е въобще?

    14:57 05.01.2026

  • 48 Бай Шукри ага ефенди::

    2 6 Отговор
    На куково лято театър ! Сто човека елитни охранители са избити от американците...бая опасен театър ! Мадуро са го изкарали по бели гащи , подобно на Садам Хюсеин като го вадеха от землянката завалийката ! Що не питат Мадуро дали е театър като го разкарват сега по улиците с белезници за джумбиш ! Размахваше калъчката и са подиграваше на г-н Тръмп , ама бая кютек е изял , а пък за нататък не е за разправане ! САЩ имат такива военни технологии , че обикновен човек даже не може да си представи ! ! !

    Коментиран от #53

    15:03 05.01.2026

  • 49 Гуньо Простиа

    2 0 Отговор
    2500 генерала? Браво ! До сега смятах, че ние имаме най- много генерали.

    15:07 05.01.2026

  • 50 Политкомисар

    4 1 Отговор
    Има явно признаци,че САЩ се подготвят за нахлуване във Венецуела и тихомълком загърбват Зеления потник.Щом Илон Мъск променя "координатите" на спътниците на Стар. Линк ,това вече е явен знак за действие в посока Венецуела.САЩ винаги са разчитали на разузнаването от сателитите на Мъск.И този път ще е така.Но джунглата има естествено покритие и много опасни"зони",които не могат да бъдат открити чрез спътници."Зарята" този път ще е необичайна,защото и Русия и Китай вече могат да свалят спътници.А може би това ще им даде възможност да изпробват системите.Едва ли ще пропуснат такава удала им се възможност Дано не се налага,че Светът е на косъм от колапс.А НАТО-вците само ще гледат и ще цъка с език.

    15:08 05.01.2026

  • 52 ПЛОВДИВ

    0 0 Отговор
    Дано настъпи благоденствие във Венецуела и народа заживее по спокойно

    15:21 05.01.2026

  • 53 Айде

    0 0 Отговор

    До коментар #48 от "Бай Шукри ага ефенди::":

    Бе, какви технологии сънуваш . Ако ги имаха досега да са нападнали Русия и Китай бе мой. Тия технологии са само в главата ти.

    15:23 05.01.2026

  • 54 Отреазвяващ

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Укрин":

    От кой и какво са купили?Можеш ли да продаваш чужда собственост?Да не дойде стопанина!

    15:27 05.01.2026

  • 55 Овчар с гега

    0 0 Отговор
    Напълно е възможно Русия ,чрез Венецуела да вкарва САЩ в капан.Толкова много оръжие им предостави на венецуелците,че имат за години.А и техни инструктори и поделения са на територията на Венецуела.Каквото и да си Мислят в Пентагона ,ще има голям кютек.Не съм сигурен,че не са им приготвили големи изненади.А и САЩ нямат достатъчно мощ за да водят война на два континента,въпреки че отричат участието си в Украйна.А и преди няколко дни Русия поднови искането си за международно разследване на биологичните лаборатории в Украйна.Какъв "заек" ще излезе от там,пък е друг "пирон " е ковчега на САЩ.Много се огелпиха напоследък в САЩ,пък още китайците не са ги подхванали и за ковида.А и Европа ще "потопят" с тях,по тази тема.И тука в Европа доста псевдодемократи се "облажиха" от ваксините не само в САЩ.Още никой не знае размера на авантата,но ще излезе всичко наяве.

    15:31 05.01.2026

  • 56 Име

    0 0 Отговор
    Отговорът е простичък! Искат да крадат!

    15:31 05.01.2026