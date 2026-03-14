Алтернативен маршрут далеч от иранските ракети! Саудитска Арабия пренасочва бързо износа на петрол през Червено море

Поради блокадата на Ормузкия проток от страна на Иран, Саудитска Арабия залага на доставките на петрол през петролния пристанищен терминал Янбу-ел-Бахр и Червено море, разкри "Блумбърг".
Агенцията се позова на данни от системата за проследяване на кораби.
Те показвали, че през последните дни 11 много големи танкера са достигнали пристанището Янбу-ел-Бахр и сега чакат началото на товаренето.
Саудитската държавна петролна компания Saudi Aramco отбеляза, че доставките скоро ще достигнат 5 млн. барела на ден, но местната инфраструктура никога преди не е работила с такова натоварване, припомня "Блумбърг".
При това през месец март износът на петрол от Янбу-ел-Бахр достигна средно 2,7 млн. барела на ден.
Очаква се, че ще са необходими от четири до десет дни за увеличаване на доставките на суровина по нефтопровода, който свързва нефтеното находище Абкайк с Янбу-ел-Бахр.
Освен това се наблюдава промяна в приоритетите при транспортирането на петрол.
По-рано по-голямата част от доставките в тази посока бяха предназначени за нефтопровода SUMED, който пренася петрол от терминала Айн-Сохна в Червено море до пристанището Сиди-Керир край Александрия.
Сега по-голямата част от петрола се изпраща към Азия.
