Новини
Свят »
Саудитска Арабия »
Алтернативен маршрут далеч от иранските ракети! Саудитска Арабия пренасочва бързо износа на петрол през Червено море

14 Март, 2026 18:51

  • саудитска арабия-
  • иран-
  • ормузки проток-
  • персийски залив-
  • петрол-
  • опек-
  • червено море

Саудитската държавна петролна компания Saudi Aramco отбеляза, че доставките скоро ще достигнат 5 млн. барела на ден, но местната инфраструктура никога преди не е работила с такова натоварване, припомня "Блумбърг"

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Bloomberg Bloomberg

Поради блокадата на Ормузкия проток от страна на Иран, Саудитска Арабия залага на доставките на петрол през петролния пристанищен терминал Янбу-ел-Бахр и Червено море, разкри "Блумбърг".

Агенцията се позова на данни от системата за проследяване на кораби.

Те показвали, че през последните дни 11 много големи танкера са достигнали пристанището Янбу-ел-Бахр и сега чакат началото на товаренето.

Саудитската държавна петролна компания Saudi Aramco отбеляза, че доставките скоро ще достигнат 5 млн. барела на ден, но местната инфраструктура никога преди не е работила с такова натоварване, припомня "Блумбърг".

При това през месец март износът на петрол от Янбу-ел-Бахр достигна средно 2,7 млн. барела на ден.

Очаква се, че ще са необходими от четири до десет дни за увеличаване на доставките на суровина по нефтопровода, който свързва нефтеното находище Абкайк с Янбу-ел-Бахр.

Освен това се наблюдава промяна в приоритетите при транспортирането на петрол.

По-рано по-голямата част от доставките в тази посока бяха предназначени за нефтопровода SUMED, който пренася петрол от терминала Айн-Сохна в Червено море до пристанището Сиди-Керир край Александрия.

Сега по-голямата част от петрола се изпраща към Азия.


Саудитска Арабия
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 19 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Източна ромелия

    34 14 Отговор
    Ама не се знае какво ще кажат хутите

    Коментиран от #25, #27

    18:53 14.03.2026

  • 2 Последния Софиянец

    22 13 Отговор
    Ексклузивно!Иран обяви война на Украйна

    Коментиран от #4, #7

    18:53 14.03.2026

  • 3 оня с питон.я

    26 13 Отговор
    Скоро ще има ударени танкери на сащ в Атлантическия океан. Оттук нататък само по тръби пазени с ядрени оръжия.

    Коментиран от #19

    18:53 14.03.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Шопо

    18 12 Отговор
    Може и със самолети да го доставят

    18:55 14.03.2026

  • 6 зИленски

    23 10 Отговор
    ГЛУПОСТИ
    близо до хусите
    ХА ХА ХА

    18:55 14.03.2026

  • 7 оня с питон.я

    25 12 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Иран опука самолетите цистерни на сащ в залива, останаха само тези на софийското летище. Бягайте в прованса докато е време.

    Коментиран от #9

    18:57 14.03.2026

  • 8 Джаба Хутянина

    15 17 Отговор
    От както започна войната срещу Иран, хутите не са изстреляли нито един патрон........
    Защо ли?

    Коментиран от #11, #13, #16

    18:57 14.03.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Да, ама

    19 10 Отговор
    клекна на Русия.
    Сега ще го видим рижавото плашило колко е корав.

    18:58 14.03.2026

  • 11 Глупости

    19 7 Отговор

    До коментар #8 от "Джаба Хутянина":

    Преди дни имаше статия тук, как хутите бомбят краварски кораби.

    19:00 14.03.2026

  • 12 А там нямаше ли

    21 7 Отговор
    един друг проток, на който хутите чакат на гюме? Баб ал....

    19:00 14.03.2026

  • 13 Атина Палада

    16 8 Отговор

    До коментар #8 от "Джаба Хутянина":

    Пазят ги сега за танкерите:)

    19:00 14.03.2026

  • 14 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    14 7 Отговор
    колко танкера потопиха ИРАН?ОТГОВОРИТЕ ЛИ СИ НА този въпрос , ще научите и Енциклопедия ГалаКТИКА/ИЛИ ПЪТЕВОДИТЛЯ

    19:00 14.03.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Дякон Унуфрий Араллампиев

    16 9 Отговор

    До коментар #8 от "Джаба Хутянина":

    Точно заради това Чакат подходящ момент Таман да заобиколят и хоп И те така те

    19:02 14.03.2026

  • 17 Атина Палада

    10 9 Отговор

    До коментар #15 от "оня с питон.я":

    Те си имат хижа.Ще се скрият там..Малко е поизгоряла ама в тоя зор...:)

    Коментиран от #20

    19:02 14.03.2026

  • 18 Тц,тц,тц 😂😂😂

    9 16 Отговор

    До коментар #15 от "оня с питон.я":

    Ще погинат сумати путинофили-иранофили😂

    Коментиран от #21

    19:04 14.03.2026

  • 19 Шопо

    12 10 Отговор

    До коментар #3 от "оня с питон.я":

    Иран имат ядрено оръжие, купили са го от Русия

    19:05 14.03.2026

  • 20 Оня с парчето

    8 5 Отговор

    До коментар #17 от "Атина Палада":

    Ако ти го намаам в дъртият πъррдялник ще ти изхвръкнат оченцата като на настъпен жабок.

    Коментиран от #22

    19:06 14.03.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 С дърто парче не става

    5 7 Отговор

    До коментар #20 от "Оня с парчето":

    Тцццц.

    19:13 14.03.2026

  • 23 ?????

    12 6 Отговор
    То хубаво, но кво мислят хутите по тоя повод?

    19:23 14.03.2026

  • 24 Добреее

    7 9 Отговор
    Аре бас. че на най-голяма далавера от войната срещу Иран и затварянето на Ормузкия проток са Саудитска Арабия. Конкурентите им ако искат да изнасят петрол и газ ще трябва да минат през тях, а Иран са елиминирани.

    19:33 14.03.2026

  • 25 Хут

    7 6 Отговор

    До коментар #1 от "Източна ромелия":

    Получихме подарък! Последен модел пейджър, от някой си Бени! Мил човек, има за всички...

    19:37 14.03.2026

  • 26 Българин

    3 7 Отговор
    Саудитска Арабия няма право да прави това, защото така зпалшва интересите на Иран!

    19:41 14.03.2026

  • 27 койдазнай

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "Източна ромелия":

    Хуттите ще кажат: "Не сме предполагали, че съществуват толкова големи бонби!"

    19:43 14.03.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.