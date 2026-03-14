Донка Михайлова: БСП даде пример как се решава лидерски въпрос

14 Март, 2026 20:00, обновена 14 Март, 2026 19:23 882 10

Партията показва нов подход в лявата политика и е готова за изборите, смята зам.-председателят на Столетницата и кмет на Троян

NOVA

Заместник-председателят на БСП и кмет на Троян Донка Михайлова заяви, че партията се стреми към промяна в начина, по който провежда лявата политика в страната.

В ефира на „Офанзива с Любо Огнянов“ по NOVA NEWS тя коментира вътрешнопартийните процеси, предстоящата кампания и конкуренцията с политическия проект на президента Румен Радев.

По думите ѝ социалистите вече имат план за ограничаване на проблемите, натрупани в партията през последните години. Михайлова подчерта, че БСП е дала пример как се решава лидерски въпрос, като партията е избрала нов лидер, който според нея е харесван както от членовете, така и от обществото.

Тя заяви, че социалистите планират промяна и в съдържанието на лявата политика. Според нея досега левите политики често са се изразявали основно в предоставяне на финансови помощи за най-бедните групи. „Нашето намерение е да покажем, че лявата политика трябва да бъде философия, а не само раздаване на малки финансови преференции“, каза Михайлова.

Заместник-председателят на БСП коментира и въпроса дали новият политически проект на Румен Радев може да се превърне в сериозен конкурент за левицата. По думите ѝ коалицията около Радев не може да бъде определена като основната лява партия в страната. „Бедна България има нужда от силна лява партия, която да дава решения на проблемите на хората“, посочи тя.

Михайлова подчерта, че при подреждането на листите партията е търсила кандидати с експертиза в законодателната дейност. Според нея последните парламенти са страдали от недостиг на специалисти в областта на изработването на закони. Като пример тя посочи имената на Татяна Дончева и Крум Зарков, които по думите ѝ имат опит и могат да върнат професионализма в парламентарната работа.

Кметът на Троян коментира и финансирането на общините, като заяви, че в последно време има забавяния при средствата към редица общини в страната. Според нея общини, управлявани от "ДПС – Ново начало", са получавали по-благоприятно финансиране в сравнение с други.

Михайлова отбеляза, че БСП е извлякла поуки от участието си в управлението през последните години. „Има партии, с които трудно бихме работили – тези със зависимости или които използват държавните средства за частни цели“, заяви тя.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И дебелото

    4 0 Отговор
    може да дебелее, докато не се пръсне. Изобщо по тая станкова линия, нека да е все така на Станков му е през пена

    19:08 14.03.2026

  • 2 кирил

    6 0 Отговор
    От край време, най-грозните жени са в БКП/БСП

    19:27 14.03.2026

  • 3 Град Симитли

    3 0 Отговор
    Последния лидер на БСП беше кака Кури

    19:31 14.03.2026

  • 4 Дориана

    6 0 Отговор
    Пълни глупости говори тази жена целящи да заблудят и излъжат за пореден път избирателите. БСП ОЛ отдавна е проядена от вътре от корупция и от зависимости от Борисов и Пеевски и това се доказа когато бяха в коалиция Магнитски и защитаваха с всички сили корупцията, мафията , рекетите и полицейщината.. Така, че няма как смяната на един лидер да превърне като с магическа пръчка БСП ОЛ в Партия без зависимости. Тази партия вече изобщо няма място в Парламента.Те доказаха, че са вредна за обществото партия.

    19:31 14.03.2026

  • 5 Красимир Петров

    6 0 Отговор
    Колкото и да се напъвате БСП умря.

    19:31 14.03.2026

  • 6 Клишета

    5 0 Отговор
    от соца , дъщеря ѝ и зет и подредени в София , сифиЕнци , на ключови места и на хранилка , влияние в пари от ЕС и разпределението , другарката хвали БСП - то ( разбирай БКП ) ! Фааалш червен !

    19:34 14.03.2026

  • 7 Възрастната госпожа

    4 0 Отговор
    говори глупости

    19:35 14.03.2026

  • 8 капитан Лукаш

    2 0 Отговор
    Какво е това БСП

    19:40 14.03.2026

  • 9 Един от русенско

    2 0 Отговор
    За радост или ...БСП е бита карта , БСП няма ...самата партия като идеи е добра ,но хората и не стават ..особено по регионите..дори младите БСП ..те все още или все още мислят,гледат, живеят ,ядат,...рт , обличат, говорят и и тормозят останалите (ако са на ключова позиция) като през 60 и 70 те ...така е в русенско ...той,жина Му, баджанак му , леля му ..брачеда ...добре е че са на изчезване ...нито са корави,нито силни ,след 1-2 г ще са спомен ...и ще са пристанали на Адам

    19:43 14.03.2026

  • 10 Джоко

    0 0 Отговор
    Партията е обединена, консулидирана и можещите се завърнаха да помагат на свежата кръв. Това което Първабов, Станишев, Петков и Дончева знаят на Надка, Джорето и Румбата ще им трябват три живота. За Барбата и Дельо айдутин по две на уравнението.

    20:25 14.03.2026

