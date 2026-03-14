Централното командване на САЩ: Бомбардирахме повече от 90 ирански военни цели на остров Харг

14 Март, 2026 15:51 1 731 44

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Американските сили са извършили снощи мащабен прецизен удар по остров Харг в Иран, съобщи днес Централното командване на САЩ, цитирано от Ройтерс, пише БТА.

„Американските сили успешно са нанесли удари по над 90 ирански военни цели“, съобщи Централното командване.

Снощи американският президент Доналд Тръмп заяви, че американските сили напълно са унищожили всички военни цели на Харг, който е ключов терминал за износ на ирански петрол.

Тръмп заяви още, че "по съображения за приличие реших да не унищожавам петролната инфраструктура на острова. Ако Иран или някой друг обаче решат да направят каквото и да е, с което да нарушат свободното и безопасно преминаване на кораби през Ормузкия проток, незабавно ще преосмисля това решение".

На остров Харг, на около 30 километра от брега, се намира най-големият терминал на Иран за износ на петрол, който осигурява около 90% от износа на суров петрол от страната, както сочи актуална оценка на американската банка "Джей Пи Морган" (JP Morgan).


Свързани новини


  • 1 Сатана Z

    35 14 Отговор
    Краварите са бомбардирали надуваеми макети и боядисани самолети.
    Що тогава Тръмп се моли на авточастите за мир?

    Коментиран от #8, #10, #23

    15:54 14.03.2026

  • 2 Я руски

    27 6 Отговор
    Нещо което Запада иска да постигне в Украйна но не може.

    15:54 14.03.2026

  • 3 Русодебил

    13 24 Отговор
    Путинее, памаги!

    15:55 14.03.2026

  • 4 Фактите

    33 9 Отговор
    Фактите са: агресии (наричани кампании или операции), бомби, ционизъм, държавен тероризъм и масово избиване на хора - с подкрепата на ЕС-а и на днешната Евротеритория “България”.

    Освен че е фрашкана с пари и с конвенционални оръжия, терористичната държава Израел, погазвайки международните конвенции, разполага и с (по различни оценки) между 250 и 400 ядрени бойни заряда, които автоматически я правят четвъртата по ядрена военна мощ сила в света.

    Нека да не забравяме и че евреите и изобщо ционистите, включително САЩ, са недосегаеми и са НАД ЗАКОНА…

    15:56 14.03.2026

  • 5 Владимир Путин, президент

    16 26 Отговор
    Украйна удари Москва !!!
    Работи ПВО, всички летища затворени, очакваме вести за "паднали отломки". Войната пристигна при московчани. Не ми благадарете, спасибо ☝️😁

    Коментиран от #16

    15:57 14.03.2026

  • 6 Да,бе

    35 5 Отговор
    Сащисаните бомбардираха предимно умиращата икономика на Европа,а и се простреляха в главата в навечерието на втората гражданска война...Лошото е,че главата не им е силното място и ще мърдат още известно време.

    15:58 14.03.2026

  • 7 мдаааа

    6 18 Отговор
    Те и рознаците бомбардират вече пета година , ама файда - йок ... Само Ким-чо го няма в схемата ..

    Коментиран от #11

    15:58 14.03.2026

  • 8 Сатаниzирания ,

    7 5 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    За Авточастите - питай Си ... 🤭😁

    16:00 14.03.2026

  • 9 При Бай Ваньо

    24 7 Отговор
    Къде ли са тези 90 военно обекта на острова?
    Престарали са се с броенето.

    Чувствам се като в супермаркет с промоции.

    Коментиран от #40, #42

    16:00 14.03.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Владимир Путин, президент

    9 20 Отговор

    До коментар #7 от "мдаааа":

    Как файда йок ?
    500 000 руски чалми вече са при Aллaxа, руснака стигна стандарта живот на африканеца, а Русия се превърна в световен Мем на глупостта ☝️

    Коментиран от #21

    16:01 14.03.2026

  • 12 Българин

    21 8 Отговор
    Ако САЩ наистина си мислят, че с превземането на остров Харг ще доведат Иран до капитулация, значи много се заблуждават.

    Коментиран от #14, #25

    16:04 14.03.2026

  • 13 Ами то

    23 4 Отговор
    тогава всичко е приключило . Що тогава петрола се вдига? Защо обора мучи? Защо освобождавате санкциите срещу Русия? Защо Венецуелската държавна петролна рафинерия започва отново да работи за окупатора? Защо не освободите от присъствие континента, който завладяхте, с много смърт на коренното население? Съдбата ви е предварително написана.

    16:07 14.03.2026

  • 14 Точно така

    8 4 Отговор

    До коментар #12 от "Българин":

    обаче, досиетата Петрохан действат доста точно, при това само срещу Дончо. А е спрял, а излиза цялата педоФ.илия.

    Коментиран от #26

    16:12 14.03.2026

  • 15 Хайо

    17 4 Отговор
    Тези са като Украйна .Атакували с 15 ракети над 90 обекти .Браво .Вземете се ,Сащ ,Украйна и Македония и на онзи свят .

    16:12 14.03.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Ако питаш кибиците тук

    4 5 Отговор
    ще ти кажат, че е “боНбаНдиране”, ха, ха…

    16:16 14.03.2026

  • 19 Димитринчо

    6 9 Отговор
    Срещу ноща на САЩ няма противодействие.

    16:17 14.03.2026

  • 20 Емо

    7 13 Отговор
    Изтумбете чаршафите!

    16:17 14.03.2026

  • 21 мдаааа

    4 7 Отговор

    До коментар #11 от "Владимир Путин, президент":

    Не е така , включили са се в хорът на Кобзон ...

    16:18 14.03.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Тимур

    7 3 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    Ами чобаните празнувайте,почерпете

    16:19 14.03.2026

  • 24 Внимавай ,

    7 1 Отговор

    До коментар #16 от "Удари на дъщеря ти":

    Да не удари на синът ти гаража .. 🤭

    16:20 14.03.2026

  • 25 Амадор Ривас

    5 0 Отговор

    До коментар #12 от "Българин":

    Изведнъж загуби стратегическо значение 🤣🤣🤣

    16:21 14.03.2026

  • 26 Атина Палада

    6 3 Отговор

    До коментар #14 от "Точно така":

    Ако е имало нещо срещу Тръмп то демократите да го бяха изкарали преди изборите..Но явно няма ,затова само подхвърляха- досиетата та досиетата Накрая Тръмп като ги изкара и те изпаднаха в паника.. Целият Западен неолиберален политически елит беше в тези досиета ..Все техни кучета:)

    16:21 14.03.2026

  • 27 Думкай, Дончо,

    6 13 Отговор
    докато направиш Америка пак велика.

    16:22 14.03.2026

  • 28 БОМБАРДИРАХТЕ

    14 3 Отговор
    И НА ФИНАЛА РЕЗУЛТАТА Е МЯУУУ ЗА ВАС. В РЕКЛАМАТА И ПРОПАГАНДАТА СТЕ ПЪРВЕНЦИ.

    16:23 14.03.2026

  • 29 Шопо

    12 6 Отговор
    След убийството на Хаменей 200 милиона Шиити живеят с мисълта да убиват Американци.
    Муслиманите знаят къде се намират училищата в САЩ

    Коментиран от #30

    16:24 14.03.2026

  • 30 си дзън

    9 2 Отговор

    До коментар #29 от "Шопо":

    Всички падат пред дискомбобулатора.

    16:26 14.03.2026

  • 31 Горски

    16 3 Отговор
    Няма ли да им е много по лесно ако Русия или Китай просто конфискуват краварският долар . Няма да е собственост на някакъв евреин , а става собственост на Китайската държава. Иран е държава на 5 хилядолетия. Съединените щати след по -малко от 4 месеца, ще празнуват....250 години..?! Ще видим дали Чичо Сам, ще съумее сега да изтрие пет хилядна история. Мирише ми на потопен самолетоносач! С него и на лъжливия мит за "величието" на американската военна принуда. Която все още крепи долара. Иран е китайско прокси. Китай няма да щади оръжия, за да детронира световния терорист- сащ!

    Коментиран от #33

    16:29 14.03.2026

  • 32 Мчи ши бунбъндира я

    2 2 Отговор
    няа им са моли.
    Кой то туй?
    Да ним бащиния тос петрол?

    16:29 14.03.2026

  • 33 Атина Палада

    2 3 Отговор

    До коментар #31 от "Горски":

    Като гледам ,Тръмп бая разтресе "Джекил Айлънд." Дали пък този път за разлика от предшественика му Кенеди ще успеят и наистина САЩ да се освободят от колониалното робство .

    Коментиран от #43

    16:35 14.03.2026

  • 34 Бай Тошо

    5 2 Отговор
    Тръмпи, червейте те чакат, дано новият аятолах ти намери удобен ковчег! Свобода за Иран!

    16:42 14.03.2026

  • 35 въпрос

    12 2 Отговор
    А Иран знаят ли, че сте ги бомбардирали тези цели? Питам, щото само днес сте останали с 5 самолети-цистерни по-малко. И това е само официалната информация, неофициалната сигурно е значително по-разгромяваща. Администрацията на Тръмп трябва спешно да намери начин САЩ да излезе от тази война и да остави Израел да се оправя сам. Можем обосновано да предположим, че Израел буквално сринат и след войната ще трябва да се гради наново. Междувременно голямо количество израелски граждани се нанасят в освободената от украинци Западна Украйна. Наскоро разбрах от достоверен източник, че по-голямата част от украинските бежанци в България имат двойно гражданство - украинско и израелско. Интересно, нали? Някак неусетно ще заселят освободените от гражданите си плодородни земи, които разполагат с най-ценния ресурс - имат вода.

    16:42 14.03.2026

  • 36 Васил

    2 8 Отговор
    Без парите от петрол Иран угасва досега каквото са имали благодарение на изкопаемите горива.

    Коментиран от #37

    16:45 14.03.2026

  • 37 Атина Палада

    8 3 Отговор

    До коментар #36 от "Васил":

    Иран от сега нататък има. От 1979 г до сега бяха под драстични санкции..Сега Иран наложи санкции на Западния свят и западняците се н@ср@ха..Глобална икономическа криза.

    Коментиран от #38, #41

    16:51 14.03.2026

  • 38 Верно ли бре

    2 5 Отговор

    До коментар #37 от "Атина Палада":

    Рубло Идиот,?

    16:53 14.03.2026

  • 39 Ами

    8 2 Отговор
    На този остров военни цели няма.
    Няма училища, детски градини и болници.
    Има само петролни терминали за товарене на танкери.

    16:56 14.03.2026

  • 40 Питай Аятолаха

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "При Бай Ваньо":

    Той знае къде са Обектите ?

    17:01 14.03.2026

  • 41 Тц,тц,тц 😂😂😂

    4 1 Отговор

    До коментар #37 от "Атина Палада":

    Спал си незавит😂на отворен прозорец 😅

    17:03 14.03.2026

  • 42 При Бай Ваньо

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "При Бай Ваньо":

    Данните сочат че този остров бил около 20 км2 .

    Това ще рече на този острова на всеки 2 км2 е имало по 9 военни обекта най малко.

    Страхотно натдаване.

    17:12 14.03.2026

  • 43 Майна

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "Атина Палада":

    Вярвам, че Тръмп ще успее.
    Зомбираните не могат да разберат, че това е шанса да оцелеем като човеци.

    17:15 14.03.2026

  • 44 Симеончо

    0 0 Отговор
    Вервам ти

    17:15 14.03.2026