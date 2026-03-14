Централното командване на САЩ: Бомбардирахме повече от 90 ирански военни цели на остров Харг

Американските сили са извършили снощи мащабен прецизен удар по остров Харг в Иран, съобщи днес Централното командване на САЩ, цитирано от Ройтерс, пише БТА.
„Американските сили успешно са нанесли удари по над 90 ирански военни цели“, съобщи Централното командване.
Снощи американският президент Доналд Тръмп заяви, че американските сили напълно са унищожили всички военни цели на Харг, който е ключов терминал за износ на ирански петрол.
Тръмп заяви още, че "по съображения за приличие реших да не унищожавам петролната инфраструктура на острова. Ако Иран или някой друг обаче решат да направят каквото и да е, с което да нарушат свободното и безопасно преминаване на кораби през Ормузкия проток, незабавно ще преосмисля това решение".
На остров Харг, на около 30 километра от брега, се намира най-големият терминал на Иран за износ на петрол, който осигурява около 90% от износа на суров петрол от страната, както сочи актуална оценка на американската банка "Джей Пи Морган" (JP Morgan).
1 Сатана Z
Що тогава Тръмп се моли на авточастите за мир?
Коментиран от #8, #10, #23
15:54 14.03.2026
Освен че е фрашкана с пари и с конвенционални оръжия, терористичната държава Израел, погазвайки международните конвенции, разполага и с (по различни оценки) между 250 и 400 ядрени бойни заряда, които автоматически я правят четвъртата по ядрена военна мощ сила в света.
Нека да не забравяме и че евреите и изобщо ционистите, включително САЩ, са недосегаеми и са НАД ЗАКОНА…
15:56 14.03.2026
5 Владимир Путин, президент
Работи ПВО, всички летища затворени, очакваме вести за "паднали отломки". Войната пристигна при московчани. Не ми благадарете, спасибо ☝️😁
Коментиран от #16
15:57 14.03.2026
8 Сатаниzирания ,
До коментар #1 от "Сатана Z":За Авточастите - питай Си ... 🤭😁
16:00 14.03.2026
9 При Бай Ваньо
Престарали са се с броенето.
Чувствам се като в супермаркет с промоции.
11 Владимир Путин, президент
До коментар #7 от "мдаааа":Как файда йок ?
500 000 руски чалми вече са при Aллaxа, руснака стигна стандарта живот на африканеца, а Русия се превърна в световен Мем на глупостта ☝️
Коментиран от #21
16:01 14.03.2026
12 Българин
14 Точно така
До коментар #12 от "Българин":обаче, досиетата Петрохан действат доста точно, при това само срещу Дончо. А е спрял, а излиза цялата педоФ.илия.
Коментиран от #26
16:12 14.03.2026
21 мдаааа
До коментар #11 от "Владимир Путин, президент":Не е така , включили са се в хорът на Кобзон ...
16:18 14.03.2026
23 Тимур
До коментар #1 от "Сатана Z":Ами чобаните празнувайте,почерпете
16:19 14.03.2026
24 Внимавай ,
До коментар #16 от "Удари на дъщеря ти":Да не удари на синът ти гаража .. 🤭
16:20 14.03.2026
25 Амадор Ривас
До коментар #12 от "Българин":Изведнъж загуби стратегическо значение 🤣🤣🤣
16:21 14.03.2026
26 Атина Палада
До коментар #14 от "Точно така":Ако е имало нещо срещу Тръмп то демократите да го бяха изкарали преди изборите..Но явно няма ,затова само подхвърляха- досиетата та досиетата Накрая Тръмп като ги изкара и те изпаднаха в паника.. Целият Западен неолиберален политически елит беше в тези досиета ..Все техни кучета:)
16:21 14.03.2026
29 Шопо
Муслиманите знаят къде се намират училищата в САЩ
Коментиран от #30
16:24 14.03.2026
30 си дзън
До коментар #29 от "Шопо":Всички падат пред дискомбобулатора.
16:26 14.03.2026
31 Горски
Коментиран от #33
16:29 14.03.2026
32 Мчи ши бунбъндира я
Кой то туй?
Да ним бащиния тос петрол?
16:29 14.03.2026
33 Атина Палада
До коментар #31 от "Горски":Като гледам ,Тръмп бая разтресе "Джекил Айлънд." Дали пък този път за разлика от предшественика му Кенеди ще успеят и наистина САЩ да се освободят от колониалното робство .
Коментиран от #43
16:35 14.03.2026
36 Васил
Коментиран от #37
16:45 14.03.2026
37 Атина Палада
До коментар #36 от "Васил":Иран от сега нататък има. От 1979 г до сега бяха под драстични санкции..Сега Иран наложи санкции на Западния свят и западняците се н@ср@ха..Глобална икономическа криза.
Коментиран от #38, #41
16:51 14.03.2026
38 Верно ли бре
До коментар #37 от "Атина Палада":Рубло Идиот,?
16:53 14.03.2026
39 Ами
Няма училища, детски градини и болници.
Има само петролни терминали за товарене на танкери.
16:56 14.03.2026
40 Питай Аятолаха
До коментар #9 от "При Бай Ваньо":Той знае къде са Обектите ?
17:01 14.03.2026
41 Тц,тц,тц 😂😂😂
До коментар #37 от "Атина Палада":Спал си незавит😂на отворен прозорец 😅
17:03 14.03.2026
42 При Бай Ваньо
До коментар #9 от "При Бай Ваньо":Данните сочат че този остров бил около 20 км2 .
Това ще рече на този острова на всеки 2 км2 е имало по 9 военни обекта най малко.
Страхотно натдаване.
17:12 14.03.2026
43 Майна
До коментар #33 от "Атина Палада":Вярвам, че Тръмп ще успее.
Зомбираните не могат да разберат, че това е шанса да оцелеем като човеци.
17:15 14.03.2026
