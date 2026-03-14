Лъчезар Борисов: Доставяме петрол предимно от Казахстан и Египет. "Лукойл" и Спецов се справят

14 Март, 2026 20:10

България не е засегната логистично от проблема в Ормузкия проток, смята бившият министър на икономиката

България е в добра ситуация, защото не е засегната логистично от проблема в Ормузкия проток. Ние доставяме петрол предимно от Казахстан и Египет. Считам, че "Лукойл" и особения управител са се справили с този въпрос, но веднага след това трябва да се предприемат антиинфлационни мерки в подкрепа на обществото и бизнеса.

Това коментира бившият министър на икономиката Лъчезар Борисов в предаването „Офанзива с Любо Огнянов“ по NOVA NEWS.

"От икономическа гледна точка трябва да се избере подходът и пакетът от мерки. Една част от тези мерки са адаптивни - това са мерките, които пряко ще подпомогнат засегнатите групи от населението. Другата група от мерки са антиинфлационните, чрез които трябва да се стреми намаляване на инфлацията", посочи Борисов.

Ескалация на напрежението в Ормузкия проток: Иран заплаши да блокира доставките на петрол

Според бившия министър на икономиката такъв тип мярка трябва да бъде под формата на държавна помощ. "Не би трябвало да се пристъпва към намеса в данъчната политика по отношение размери на ДДС и акциз, защото тези мерки са временни и трябва да поемат този буфер по време на кризата, предизвикана от войната в Персийския залив", каза още той.

По думите му в България вече има законодателство за необоснованото покачване на цените, което е част от закона за въвеждане на еврото. "НАП би могла да влезе в своята роля, както и Министерството на икономиката, които в определена степен отговарят за проверките на продуктите от нефт и нефтен произход. Могат да се направят съвместни проверки, за да не се допуска такова повишение на цените, което допълнително да натовари бизнеса и населението", заяви Борисов.

Той посочи, че проблемът с Ормузкия проток е структурен, защото 20% от потребявания петрол в световен мащаб минава оттам. "Дори намесата на Международната енергийна агенция с това огромно количество петрол, което ще бъде освободено от резервите, може би ще доведе само до краткосрочни резултати", каза бившият министър на икономиката. "Надеждите са този конфликт да приключи по-скоро, защото икономическите сътресения в глобален аспект могат да бъдат много сериозни", каза още той.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хе Хе

    11 4 Отговор
    Е купуваме си руски петрол през посредници наши момчета. Ама много крадем

    Коментиран от #3

    19:18 14.03.2026

  • 2 Икономист

    3 3 Отговор
    Лъжци! 40% идват от близкия изток!

    19:19 14.03.2026

  • 3 Българин

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "Хе Хе":

    Руският го спряха миналата година

    19:20 14.03.2026

  • 4 az СВО Победа 80s

    7 3 Отговор
    Съвсем скоро цената ще удари 200 долара за барел и няма да има никакво значение дали има или няма логистичен проблем.
    Проблемът ще е самата цена!

    Коментиран от #7, #8

    19:20 14.03.2026

  • 5 Цомчо Плюнката

    2 2 Отговор
    Руският петрол пуска 3 пъти повече нафта.

    19:20 14.03.2026

  • 6 ост гост

    3 1 Отговор
    Много хазарски сурат.

    19:21 14.03.2026

  • 7 Аааааа

    5 1 Отговор

    До коментар #4 от "az СВО Победа 80s":

    Само без "скоро"и "ще".😁

    Коментиран от #9

    19:23 14.03.2026

  • 8 Омазана ватенка

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "az СВО Победа 80s":

    Нали ти казах да караш лекторокар.Ток има.

    19:24 14.03.2026

  • 9 az СВО Победа 80

    2 3 Отговор

    До коментар #7 от "Аааааа":

    Без "скоро" и "ще" означава да се криеш от проблема.... 🤣🤣🤣

    19:31 14.03.2026

  • 10 Този защо

    4 1 Отговор
    Не е в затвора за язовирите?

    19:32 14.03.2026

  • 11 Гост

    4 1 Отговор
    "Доставяме"- нищо не доставяте, доставят ви го и ви заповядват на каква цена да продавате...🤔

    19:33 14.03.2026

  • 12 Ганя Путинофила

    1 2 Отговор
    Казахстан е руско прокси!

    19:41 14.03.2026

  • 13 Ха Ха

    2 0 Отговор
    Абе за 3 милиона българи ли не можете да намерите евтин петрол,защото грубо толкова имат нужда от петрол в България да не сте 50милионна държава че да си чупите главата от мислене!

    19:48 14.03.2026

  • 14 ?????

    2 0 Отговор
    Даже ми е неудобно да питам казахстанският петрол дали не е руски + премия за т@панарите в правителствата ни.
    А в@шта мама.

    20:03 14.03.2026

  • 15 Иван 1

    1 0 Отговор
    Не знам кой колко се справя но на колонката цената на дизела е 30 цента плюс за две седмици, не ми се мисли за след още две седмици.

    20:20 14.03.2026

  • 16 Ейййй,

    0 0 Отговор
    За толкова тъпи ли смятате хората?Проблема е геополитически--войната в Иран,а от там борсата на петрол,респективно цената за барел.Логистиката,откъде се внася,няма никакво значение за фондовата борса.Цената е вързана за борсата.Какво ще коментира икономиста пред свършен факт?Ще намали цената от борсата ли?

    20:25 14.03.2026

