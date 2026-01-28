Новини
Свят »
Франция »
Пожар в петзвезден хотел доведе до евакуацията на десетки хора

Пожар в петзвезден хотел доведе до евакуацията на десетки хора

28 Януари, 2026 11:32 585 1

  • пожар-
  • куршвел-
  • хотел-
  • франция-
  • алпи

Евакуацията премина спокойно и няма информация за пострадали, съобщиха местните власти

Пожар в петзвезден хотел доведе до евакуацията на десетки хора - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Множество хора бяха евакуирани, след като пожар пламна в петзвезден хотел в ски курорта Куршвел във Френските Алпи късно снощи, съобщиха властите, цитирани от Ройтерс, предаде БТА.

Никой не е пострадал в пламъците, тръгнали от тавана на хотел „Гран Алп“ около 19 ч. снощи, съобщи на сайта си департамента Савоя.

Местните власти съобщиха, че близо сто души са евакуирани, а местните медии съобщиха, че броят им е нараснал до 270 души, след като огънят е обхванал и близки сгради. Персоналът и гостите са били приютени в други хотели.

„Евакуацията премина спокойно и няма информация за пострадали“, съобщиха местните власти.

Мерките за безопасност в региона са повишени след пожара в швейцарския курорт Кран Монтана, при който в новогодишната нощ загинаха 40 души, много от които тийнейджъри, а над 100 бяха ранени.


Франция
Поставете оценка:
Оценка 3 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 стоян георгиев-π4оka

    2 0 Отговор
    Няма начин Путин да не е виновен и Тръмп -Агент Краснов някакси да не го е подпомагал !!!

    11:51 28.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания