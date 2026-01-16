Йемен сменя премиера на фона на нарастващо регионално напрежение

Президентският съвет за ръководство на Йемен, подкрепян от Саудитска Арабия, прие оставката на премиера Салем бин Брейк и назначи на негово място външния министър Шая Мохсен Зиндани, съобщава държавната новинарска агенция „Саба“, цитирана от „Ройтерс“, предава News.bg.

Оставката на Бин Брейк бе официално подадена и одобрена от съвета, след което Зиндани получи мандат да състави ново правителство.

Смяната на премиера се случва на фона на засилено напрежение между Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства относно ситуацията в Йемен. През декември сепаратистката групировка Южен преходен съвет, подкрепяна от ОАЕ, за кратко овладя територии в южната и източната част на страната, включително близо до саудитската граница - развитие, което Рияд възприема като заплаха за националната си сигурност. Подкрепяните от Саудитска Арабия сили успяха да възстановят контрола над тези райони.

Разногласията между двете държави от Персийския залив обхващат геополитиката и петролната политика, въпреки че в миналото те действаха заедно в коалиция срещу подкрепяните от Иран хути, въвлечени в гражданската война в Йемен - конфликт, довел до една от най-тежките хуманитарни кризи в света.