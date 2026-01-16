Новини
Свят »
Йемен »
Йемен сменя премиера на фона на нарастващо регионално напрежение

Йемен сменя премиера на фона на нарастващо регионално напрежение

16 Януари, 2026 10:07 485 1

  • йемен-
  • регионално-
  • напрежение-
  • премиер

Президентският съвет назначи външния министър Шая Мохсен Зиндани за нов министър-председател

Йемен сменя премиера на фона на нарастващо регионално напрежение - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Президентският съвет за ръководство на Йемен, подкрепян от Саудитска Арабия, прие оставката на премиера Салем бин Брейк и назначи на негово място външния министър Шая Мохсен Зиндани, съобщава държавната новинарска агенция „Саба“, цитирана от „Ройтерс“, предава News.bg.

Оставката на Бин Брейк бе официално подадена и одобрена от съвета, след което Зиндани получи мандат да състави ново правителство.

Смяната на премиера се случва на фона на засилено напрежение между Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства относно ситуацията в Йемен. През декември сепаратистката групировка Южен преходен съвет, подкрепяна от ОАЕ, за кратко овладя територии в южната и източната част на страната, включително близо до саудитската граница - развитие, което Рияд възприема като заплаха за националната си сигурност. Подкрепяните от Саудитска Арабия сили успяха да възстановят контрола над тези райони.

Разногласията между двете държави от Персийския залив обхващат геополитиката и петролната политика, въпреки че в миналото те действаха заедно в коалиция срещу подкрепяните от Иран хути, въвлечени в гражданската война в Йемен - конфликт, довел до една от най-тежките хуманитарни кризи в света.


Йемен
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да ви е.а

    2 0 Отговор
    нашият дЗеляЗков е веЙке безработен

    10:09 16.01.2026