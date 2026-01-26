Йеменските хуси: Ще атакуваме отново всички кораби в Червено море

Подкрепяните от Иран йеменски бунтовници хуси заявиха, че може да предприемат нови атаки срещу кораби, които плават в Червено море, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Предупреждението им бе отправено в момент на изостряне на напрежението между Иран и САЩ. Американският президент Доналд Тръмп в петък заяви, че "армада" от бойни кораби пътува към Ислямската република. По-рано той заплаши, че ще предприеме военни действия в Ислямската република заради масовите репресии срещу протестиращи.

Хусите днес разпространиха кратко видео, което включва публикувани по-рано кадри на кораб, обхванат от пламъци. Към видеото бе добавен надписът "скоро". Бунтовниците не оповестиха повече подробности за намеренията си.

Йеменските бунтовници започнаха да атакуват плавателни съдове в Червено море след началото на войната в ивицата Газа, като по думите им тези действия са проява на солидарност с палестинците. В хода на кампанията бяха нападнати над 100 кораба.

Хусите преустановиха атаките си, след като Израел и "Хамас" обявиха спиране на огъня в Газа.