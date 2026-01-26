Йеменските хуси: Ще атакуваме отново всички кораби в Червено море

Подкрепяните от Иран йеменски бунтовници хуси заявиха, че може да предприемат нови атаки срещу кораби, които плават в Червено море, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.
Предупреждението им бе отправено в момент на изостряне на напрежението между Иран и САЩ. Американският президент Доналд Тръмп в петък заяви, че "армада" от бойни кораби пътува към Ислямската република. По-рано той заплаши, че ще предприеме военни действия в Ислямската република заради масовите репресии срещу протестиращи.
Хусите днес разпространиха кратко видео, което включва публикувани по-рано кадри на кораб, обхванат от пламъци. Към видеото бе добавен надписът "скоро". Бунтовниците не оповестиха повече подробности за намеренията си.
Йеменските бунтовници започнаха да атакуват плавателни съдове в Червено море след началото на войната в ивицата Газа, като по думите им тези действия са проява на солидарност с палестинците. В хода на кампанията бяха нападнати над 100 кораба.
Хусите преустановиха атаките си, след като Израел и "Хамас" обявиха спиране на огъня в Газа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Владимир Путин, президент
Коментиран от #3, #20
15:49 26.01.2026
2 ГРАД КОЗЛОДУЙ
15:50 26.01.2026
3 Последния Софиянец
До коментар #1 от "Владимир Путин, президент":Ян Хус е националния герой на Чехия.Нещо като Левски.
15:52 26.01.2026
4 Тия
15:52 26.01.2026
5 Папапа
15:53 26.01.2026
6 Трол
Коментиран от #11
15:54 26.01.2026
7 Йеменските хуси
15:55 26.01.2026
8 Махараминдри Баба
Фидел Кастро 1992 г.
15:57 26.01.2026
9 Махараминдри Баба
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
15:58 26.01.2026
10 Махараминдри Баба
15:58 26.01.2026
11 Нека да пиша
До коментар #6 от "Трол":На майка ти ,хобито е ,на магистралата да бере патки,и да ги бозае..
15:58 26.01.2026
12 Точно така. Като САЩ
15:59 26.01.2026
14 Анализатор
Влизате, плащате 1 млрд. долара и повече нямате проблеми.
Нашите от ГРОБ го направиха и Магнитски вече няма проблеми...
16:06 26.01.2026
15 хаха
16:07 26.01.2026
16 Някой
Разминаването е умишлено! За внушение на определена позиция. Противно е!
16:18 26.01.2026
17 хаха
Иначе трябва да си цапа ръцете някой...
Както трябваше и в афганистан. мъже, жени, деца, кучета и.т.н. Всичко което мърда тоест.
Catha edulis е покритосеменно растение от семейство Чашкодрянови. Отглежда се в Източна Африка и Арабския полуостров. Листата на растението се използват от векове заради своите психостимулиращи ефекти. Съдържа активното вещество катинон със структура, подобна на амфетамина.
16:18 26.01.2026
18 Копейка
16:19 26.01.2026
19 хусите
16:31 26.01.2026
20 Има разлика
До коментар #1 от "Владимир Путин, президент":Разликата е ЯО
16:33 26.01.2026
21 Констатиращ
16:46 26.01.2026
23 хе хе
17:19 26.01.2026