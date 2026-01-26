Новини
Йеменските хуси: Ще атакуваме отново всички кораби в Червено море

Йеменските хуси: Ще атакуваме отново всички кораби в Червено море

26 Януари, 2026 15:48

Йеменските бунтовници започнаха да атакуват плавателни съдове в Червено море след началото на войната в ивицата Газа, като по думите им тези действия са проява на солидарност с палестинците

Йеменските хуси: Ще атакуваме отново всички кораби в Червено море - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков

Подкрепяните от Иран йеменски бунтовници хуси заявиха, че може да предприемат нови атаки срещу кораби, които плават в Червено море, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Предупреждението им бе отправено в момент на изостряне на напрежението между Иран и САЩ. Американският президент Доналд Тръмп в петък заяви, че "армада" от бойни кораби пътува към Ислямската република. По-рано той заплаши, че ще предприеме военни действия в Ислямската република заради масовите репресии срещу протестиращи.

Хусите днес разпространиха кратко видео, което включва публикувани по-рано кадри на кораб, обхванат от пламъци. Към видеото бе добавен надписът "скоро". Бунтовниците не оповестиха повече подробности за намеренията си.

Йеменските бунтовници започнаха да атакуват плавателни съдове в Червено море след началото на войната в ивицата Газа, като по думите им тези действия са проява на солидарност с палестинците. В хода на кампанията бяха нападнати над 100 кораба.

Хусите преустановиха атаките си, след като Израел и "Хамас" обявиха спиране на огъня в Газа.


  Владимир Путин, президент

    14 20 Отговор
    Хуси, руси....открий разликата.......

    Коментиран от #3, #20

    15:49 26.01.2026

  ГРАД КОЗЛОДУЙ

    31 6 Отговор
    Хусите са добри хора.Пуснаха нашите моряци без пари.

    15:50 26.01.2026

  Последния Софиянец

    15 1 Отговор

    До коментар #1 от "Владимир Путин, президент":

    Ян Хус е националния герой на Чехия.Нещо като Левски.

    15:52 26.01.2026

  Тия

    8 17 Отговор
    хуси.... пак ще го кусат.

    15:52 26.01.2026

  Папапа

    12 21 Отговор
    Хайде най-накрая едно атомче по некъпаните хуси

    15:53 26.01.2026

  Трол

    26 2 Отговор
    Това им е нещо като хоби, също както на г-н Тръмп хобито му е да си бере петрол.

    Коментиран от #11

    15:54 26.01.2026

  Йеменските хуси

    23 2 Отговор
    Следват примера на Украйна Франция и САЩ . Tе са хубави атлантически хуси.

    15:55 26.01.2026

  Махараминдри Баба

    15 7 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
Фидел Кастро 1992 г.
    Фидел Кастро 1992 г.

    15:57 26.01.2026

  Махараминдри Баба

    10 6 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    15:58 26.01.2026

  Махараминдри Баба

    9 4 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    15:58 26.01.2026

  Нека да пиша

    6 10 Отговор

    До коментар #6 от "Трол":

    На майка ти ,хобито е ,на магистралата да бере патки,и да ги бозае..

    15:58 26.01.2026

  Точно така. Като САЩ

    19 4 Отговор
    Извънсъдебни убийства, тероризъм, отвличания и пиратство. До дупка. И хусите имат право като Запада и САЩ да обявят санкции !

    15:59 26.01.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  Анализатор

    17 4 Отговор
    Абе вие нямате ли покана да членувате в Съвета за сигурност на Тръмп?
    Влизате, плащате 1 млрд. долара и повече нямате проблеми.
    Нашите от ГРОБ го направиха и Магнитски вече няма проблеми...

    16:06 26.01.2026

  хаха

    8 9 Отговор
    2 нюка и ще ходят да се друсат на друго място тези наркомани.

    16:07 26.01.2026

  Някой

    10 1 Отговор
    В заглавието се казва като факт, че хутите ще нападат всички кораби. В текста надолу се казва, че можело да нападнат.

    Разминаването е умишлено! За внушение на определена позиция. Противно е!

    16:18 26.01.2026

  хаха

    4 3 Отговор
    Първо може да се пробва с карпет бомбинг ... след това да пращат нюковете.
    Иначе трябва да си цапа ръцете някой...
    Както трябваше и в афганистан. мъже, жени, деца, кучета и.т.н. Всичко което мърда тоест.

    Catha edulis е покритосеменно растение от семейство Чашкодрянови. Отглежда се в Източна Африка и Арабския полуостров. Листата на растението се използват от векове заради своите психостимулиращи ефекти. Съдържа активното вещество катинон със структура, подобна на амфетамина.

    16:18 26.01.2026

  Копейка

    6 8 Отговор
    На нас ни казаха да викаме за Иран, Северна Корея, Русия и хусите.

    16:19 26.01.2026

  хусите

    5 5 Отговор
    имат желание да си ходят при пророка.Нека им се помогне в начинанието.

    16:31 26.01.2026

  Има разлика

    1 3 Отговор

    До коментар #1 от "Владимир Путин, президент":

    Разликата е ЯО

    16:33 26.01.2026

  Констатиращ

    5 2 Отговор
    Атакувайте хуси.И всички ще седнете от дясно на аллах.Като Садам.

    16:46 26.01.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  хе хе

    0 0 Отговор
    Хусите имат точно половин час живот. Ама страха е големо нещо.

    17:19 26.01.2026