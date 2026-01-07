Най-висок ръст на инфлацията в еврозоната се очаква при услугите

Годишната инфлация в еврозоната спада до 2,0 на сто през декември 2025 г., което представлява понижение спрямо 2,1 на сто през ноември. Това сочи експресна оценка на Евростат – статистическата служба на Европейския съюз. Данните съвпадат с очакванията на икономистите, анкетирани от Ройтерс, предаде БТА.
За последно инфлацията беше на това равнище през август миналата година.
Страните с най-голямо увеличение на инфлацията са Естония и Словакия, Австрия (3,9 на сто) и Хърватия (3,8 на сто). Най-ниска е инфлацията през декември на годишна база във Кипър (0,1 на сто), Франция (0,7 на сто) и Италия (1,2 на сто).
По основни компоненти на инфлацията най-висок годишен ръст през декември се очаква при услугите – 3,4 на сто, при 3,5 на сто през ноември. Следват цените на храните, алкохола и тютюневите изделия с увеличение от 2,6 на сто спрямо 2,4 на сто месец по-рано.
Цените на неенергийните промишлени стоки се очаква да нараснат с 0,4 на сто на годишна база през декември при 0,5 на сто през ноември. В енергийния сектор се прогнозира спад от 1,9 на сто, след отчетено понижение от 0,5 на сто през предходния месец на годиша база.
На месечна база инфлацията е еврозоната е 0,2 на сто, показват още предварителните данни.
От Евростат съобщават още, че от 4 февруари, когато ще се отчета инфлацията за януари, влизат в сила мащабни промени в изчисляването на Хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ), които включват въвеждането на нова европейска класификация (ECOICOP 2, съобразена с ООН), добавянето на хазартните игри в потребителската кошница и актуализиране на базовата година към 2025=100.
