Новини
Свят »
Най-висок ръст на инфлацията в еврозоната се очаква при услугите

Най-висок ръст на инфлацията в еврозоната се очаква при услугите

7 Януари, 2026 14:47 809 14

  • еврозона-
  • инфлация-
  • евро-
  • пари-
  • икономика

Инфлацията в еврозоната намалява до 2 на сто през декември на годишна база

Най-висок ръст на инфлацията в еврозоната се очаква при услугите - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Годишната инфлация в еврозоната спада до 2,0 на сто през декември 2025 г., което представлява понижение спрямо 2,1 на сто през ноември. Това сочи експресна оценка на Евростат – статистическата служба на Европейския съюз. Данните съвпадат с очакванията на икономистите, анкетирани от Ройтерс, предаде БТА.

За последно инфлацията беше на това равнище през август миналата година.

Страните с най-голямо увеличение на инфлацията са Естония и Словакия, Австрия (3,9 на сто) и Хърватия (3,8 на сто). Най-ниска е инфлацията през декември на годишна база във Кипър (0,1 на сто), Франция (0,7 на сто) и Италия (1,2 на сто).

По основни компоненти на инфлацията най-висок годишен ръст през декември се очаква при услугите – 3,4 на сто, при 3,5 на сто през ноември. Следват цените на храните, алкохола и тютюневите изделия с увеличение от 2,6 на сто спрямо 2,4 на сто месец по-рано.

Цените на неенергийните промишлени стоки се очаква да нараснат с 0,4 на сто на годишна база през декември при 0,5 на сто през ноември. В енергийния сектор се прогнозира спад от 1,9 на сто, след отчетено понижение от 0,5 на сто през предходния месец на годиша база.

На месечна база инфлацията е еврозоната е 0,2 на сто, показват още предварителните данни.

От Евростат съобщават още, че от 4 февруари, когато ще се отчета инфлацията за януари, влизат в сила мащабни промени в изчисляването на Хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ), които включват въвеждането на нова европейска класификация (ECOICOP 2, съобразена с ООН), добавянето на хазартните игри в потребителската кошница и актуализиране на базовата година към 2025=100.


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    5 17 Отговор
    Скоро всички европейсци ще са фалшиви милионери, а на Ганчо ще му е за втори път.

    Коментиран от #4, #5, #7

    14:52 07.01.2026

  • 2 честие ви евроинфлация

    12 1 Отговор
    у бивша българия вече 80% е сфера на услугите а останалите 20% са в сферата на кражбата

    14:52 07.01.2026

  • 3 Така

    10 1 Отговор
    Е секс услугите вече от 100 лв са 100 евро на час

    Коментиран от #9

    14:52 07.01.2026

  • 4 бе ма ма та ти глама ва ев рейска

    15 2 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    ако не си първи да си изцепиш простотията ще е оня другия боклук софиянеца

    14:53 07.01.2026

  • 5 1997

    8 2 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Но в европейски мащаб щом златото е "полудяло" да расте смятайте какво се задава на хоризонта от към икономически показатели

    Коментиран от #13

    14:54 07.01.2026

  • 6 Очаква се

    6 3 Отговор
    лавина на финансова криза! Защо? Сащ, доларите губят ролята си на световна резервна валута. Еврото и повечето западни "пари" са повече или по-малко силно зависими от доларите. Китай преди два дена заплаши САЩ, че ще си продаде закупените американски дългови облигации... Това може да доведе до бързо сриване на курса на доларите? И качване на лихвите там. САЩ загубиха доверие на световните пазари. НО и "нашите" евро зелки, като замразиха руските държавни резерви, направиха същото. Нито една друга страна по света вече НЯМА доверие на САЩ и западналите в Европа, да си държат държавните запаси при тях. И САЩ имат вече дълг над 38,5 трилиона долара и "часовникът се върти" с огромна скорост само и от лихвите им... САЩ и Западът ФАЛИРАХА. А ние се качихме с радост на този Титаник, точно сега! Честито, ще плачете за лева!

    Коментиран от #8

    14:56 07.01.2026

  • 7 Ганчо

    9 1 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Ей еврейски боклук, майка ти те е правила с магарето на кмета. На два шамара ще ти падне чейнето. Къде ще ходиш, все някога ще те намеря, и първо ще те изклатя, а после ще се разправяме с дървото.

    14:57 07.01.2026

  • 8 Пепи Волгата

    3 4 Отговор

    До коментар #6 от "Очаква се":

    Купувай рубли!

    14:59 07.01.2026

  • 9 Тагава го слагай на май...

    1 2 Отговор

    До коментар #3 от "Така":

    ка си безплатно.

    15:00 07.01.2026

  • 10 Престани

    5 1 Отговор
    да ни занимаваш с всичко ,което е свързано с еврозоната. Напиши къде са сега 80 - те милиарда лева , които ни откраднаха. Не ни интересува какво става в другите от еврозоната, достатъчно ни е , че ще трябва солидарно да плащаме дълговете им.

    15:04 07.01.2026

  • 11 Kaлпазанин

    2 1 Отговор
    Що е то инфлация ма t знайш ли???? Европа се самоуби

    15:05 07.01.2026

  • 12 прогрес

    2 1 Отговор
    Ако Бойко им направи статистиките с неговата банда от НСИ ще получат цифри каквито си пожелаят и всичко ще е законно по европейските стандарти.

    15:06 07.01.2026

  • 13 дедо Мавър

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "1997":

    Тая година ще закачим три нули на еврото и след 2029-та пак ще превалутираме.

    15:06 07.01.2026

  • 14 Абсурдистан

    1 0 Отговор
    Фармамафията също не отстъпва.

    15:12 07.01.2026