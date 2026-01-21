В Турция задържаха 14 души за сваляне на турското знаме

Турският министър на правосъдието Йълмаз Тунч съобщи, че са задържани 14 души за сваляне на знамето на Турция в Нусайбън, където се намира гранично пропускателният пункт между Турция и Сирия, предаде турската държавна телевизия „ТРТ Хабер“, цитирана от БТА.

До случая се стигна при протест, организиран след призива на прокюрдската партия ДЕМ за изразяване на недоволство от операцията на сирийската армия срещу сирийските кюрдски милиции в североизточна Сирия, която управляващите в Турция подкрепят. Демонстрантите стигнаха и до сблъсък с полицията при опит да си проправят път към Сирия.

Сирийското правителство завзе части от територията в североизточната част на страната тази седмица и даде на водените от кюрди Сирийски демократични сили (СДС) четири дни, за да се споразумеят за интегрирането си в централната държава, припомня Ройтерс. Турция смята СДС за терористична организация, свързана с обявената за незаконна Кюрдска работническа партия (ПКК), която организира четиридесетилетна съпротива срещу турската държава. В мирния си процес с ПКК Анкара призовава групировката и нейните разклонения да се разпуснат и разоръжат. От Анкара – основният чуждестранен поддръжник на новото сирийско правителство, похвалиха напредъка на Дамаск срещу СДС и многократно призоваваха за интеграция на Дамаск със сирийския държавен апарат.

Общо „105 души са задържани, а за 50 души е издадена заповед за арест“, заяви правосъдният министър на Турция.

Според данните, представени от Йълмаз Тунч, в обхвата на разследването са включени 393 лица, а 35 души са задържани във вчерашния ден. Задържаните специално за свалянето на знамето са 14 души.

„Извършват се необходимите процесуални действия във връзка с провокациите по време на различни демонстрации, за които сблъсъците между силите на сирийското правителство и сирийските кюрдски милиции са посочени като причина“, заяви Тунч.