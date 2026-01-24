Новини
Снежни бури в САЩ: Милиони са засегнати от ниски температури

24 Януари, 2026 18:21 854 15

Редица федерални щати обявиха бедствено положение, хиляди полети бяха отменени

Снежни бури в САЩ: Милиони са засегнати от ниски температури - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Хората в САЩ се подготвят зимни бури, които явно ще са най-силните за последните години. Каналът ABC съобщи, че над 180 милиона души са в алармена готовност. Най-малко 18 федерални щата са обявили бедствено положение – сред тя са Ню Йорк, Джорда, Вирджиния, Луизиана, Тенеси, Мисисипи, Арканзас и Тексас. Това ще им даде възможност по-бързо да мобилизират парични помощи и доброволци, обяснява АРД.

Опасно ниски температури

„Милиони хора са засегнати от катастрофални ледени и снежни условия“, съобщи телевизия CNN. Американските медии публикуваха снимки на опразнени рафтове в супермаркетите и подготвени временни убежища. „Това е опасна комбинация от много сняг и екстремно ниски температури“, заяви губернаторът на Ню Йорк Кати Хочул.

През уикенда бурята ще се разпростре на разстояние от около 3000 километра от Ню Мексико в югозападната част чак до Мейн в североизточната част на САЩ, предупреди метеорологичната служба.

Въздушният трафик е силно засегнат

Силно затруднени са всички пътувания. Авиокомпании като Delta Air Lines отмениха многобройни полети и призоваха пътниците да променят плановете си. Според ABC за уикенда са отменени повече от 8000 полета. Според данни на аналитичната компания Cirium на летището в Далас-Форт Уърт за събота вече са отменени около две трети от всички планирани излитания.

Хаос по пътищата и опасност от спиране на тока

Хаос се очаква и по пътищата: за части от Юга, включително Луизиана и Мисисипи, експертите прогнозират „катастрофални“ натрупвания от лед, които могат да направят пътищата непроходими и да прекъснат електропроводи.

В северните щати Минесота и Дакота температурите на някои места спаднаха значително под нулата. В Тексас прогнозата напомня за ледената буря от 2021 г., когато електропреносната мрежа се срина и милиони хора останаха без ток в продължение на дни, припомня германската обществена медия.


САЩ
  • 1 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    7 4 Отговор
    Дано се оправят хората.

    Коментиран от #6, #14

    18:22 24.01.2026

  • 2 гошо

    18 0 Отговор
    Направо ако може да замръзнете веднага ще е най-добре за всички.

    18:23 24.01.2026

  • 3 татунчо 🍌

    17 0 Отговор
    Природата си знае работата , кои сме ние , че да и пречим .

    18:26 24.01.2026

  • 4 Последния Софиянец

    10 0 Отговор
    ,,След утрешния ден,,

    18:27 24.01.2026

  • 5 Симо

    17 0 Отговор
    Музика за ушите ми! Нека поне природата даде нейния си дан. Или тренират за Гренладния! Нали искат да стават ескимоси! Там е така, хладничко.

    Коментиран от #7

    18:28 24.01.2026

  • 6 Станислав

    16 0 Отговор

    До коментар #1 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":

    Ща се оправят, наликрадат енергия от целия свят. Сега ще ограбят и Канада.

    18:29 24.01.2026

  • 7 ГЛОБАЛНОТО ЗАТОПЛЯНЕ

    15 0 Отговор

    До коментар #5 от "Симо":

    И ЗА КАКВО БЯХА НАПЪНИТЕ ЗА ЗЕЛЕНА СДЕЛКА И ДЕКАРБОНИЗАЦИЯ.ДА ПРАТЯТ ТАМ УРСУЛА С КОМИСИЯТА И ДА ВИДЯТ КАКВИ СА ГИ СВЪРШИЛИ

    18:35 24.01.2026

  • 8 ха-ха 😝

    11 0 Отговор
    Нищо им няма на янките , да тренират за Гренландия , че гол....ям ги чака там .❄️❄️❄️

    Коментиран от #10

    18:35 24.01.2026

  • 9 Заблуден пингвин

    9 0 Отговор
    Готвят се за живот в Гренландия.

    18:37 24.01.2026

  • 10 оня

    5 0 Отговор

    До коментар #8 от "ха-ха 😝":

    То добре , ама бурята в Щатите ще мине и замине , а в Гренландия е завинаги .

    18:40 24.01.2026

  • 11 Читател

    5 0 Отговор
    Глобалното затопляне и зелената сделка в сила, важно че санкциите работят

    18:41 24.01.2026

  • 12 Езвенете

    3 0 Отговор
    Ету на те тува ли му викат климатичноту оръжие нъ Путин?

    18:42 24.01.2026

  • 13 Kaлпазанин

    2 0 Отговор
    Иииии и сега да събираме помощи ли бе Дойче зеле ,в Камчатка и Русия изобщо от 30 години не е падал такъв сняг и температури ама никой нищо не вика и пише за бедствие ,да ви ши@@@@@@ еврейската пропаганда ,малко им е каквото и зло да им изпрати Господ

    18:49 24.01.2026

  • 14 Kaлпазанин

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":

    Те ще се оправят ,ама твоя инсулт в краката и остеопороза в тиквата няма ни оправяне ни изправяне

    18:50 24.01.2026

  • 15 Механик

    2 0 Отговор
    Много хубава новина!
    Все така да им върви!

    19:09 24.01.2026