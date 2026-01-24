Снежни бури в САЩ: Милиони са засегнати от ниски температури

Хората в САЩ се подготвят зимни бури, които явно ще са най-силните за последните години. Каналът ABC съобщи, че над 180 милиона души са в алармена готовност. Най-малко 18 федерални щата са обявили бедствено положение – сред тя са Ню Йорк, Джорда, Вирджиния, Луизиана, Тенеси, Мисисипи, Арканзас и Тексас. Това ще им даде възможност по-бързо да мобилизират парични помощи и доброволци, обяснява АРД.

Опасно ниски температури

„Милиони хора са засегнати от катастрофални ледени и снежни условия“, съобщи телевизия CNN. Американските медии публикуваха снимки на опразнени рафтове в супермаркетите и подготвени временни убежища. „Това е опасна комбинация от много сняг и екстремно ниски температури“, заяви губернаторът на Ню Йорк Кати Хочул.

През уикенда бурята ще се разпростре на разстояние от около 3000 километра от Ню Мексико в югозападната част чак до Мейн в североизточната част на САЩ, предупреди метеорологичната служба.

Въздушният трафик е силно засегнат

Силно затруднени са всички пътувания. Авиокомпании като Delta Air Lines отмениха многобройни полети и призоваха пътниците да променят плановете си. Според ABC за уикенда са отменени повече от 8000 полета. Според данни на аналитичната компания Cirium на летището в Далас-Форт Уърт за събота вече са отменени около две трети от всички планирани излитания.

Хаос по пътищата и опасност от спиране на тока

Хаос се очаква и по пътищата: за части от Юга, включително Луизиана и Мисисипи, експертите прогнозират „катастрофални“ натрупвания от лед, които могат да направят пътищата непроходими и да прекъснат електропроводи.

В северните щати Минесота и Дакота температурите на някои места спаднаха значително под нулата. В Тексас прогнозата напомня за ледената буря от 2021 г., когато електропреносната мрежа се срина и милиони хора останаха без ток в продължение на дни, припомня германската обществена медия.