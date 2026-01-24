Снежни бури в САЩ: Милиони са засегнати от ниски температури

Хората в САЩ се подготвят зимни бури, които явно ще са най-силните за последните години. Каналът ABC съобщи, че над 180 милиона души са в алармена готовност. Най-малко 18 федерални щата са обявили бедствено положение – сред тя са Ню Йорк, Джорда, Вирджиния, Луизиана, Тенеси, Мисисипи, Арканзас и Тексас. Това ще им даде възможност по-бързо да мобилизират парични помощи и доброволци, обяснява АРД.
Опасно ниски температури
„Милиони хора са засегнати от катастрофални ледени и снежни условия“, съобщи телевизия CNN. Американските медии публикуваха снимки на опразнени рафтове в супермаркетите и подготвени временни убежища. „Това е опасна комбинация от много сняг и екстремно ниски температури“, заяви губернаторът на Ню Йорк Кати Хочул.
През уикенда бурята ще се разпростре на разстояние от около 3000 километра от Ню Мексико в югозападната част чак до Мейн в североизточната част на САЩ, предупреди метеорологичната служба.
Въздушният трафик е силно засегнат
Силно затруднени са всички пътувания. Авиокомпании като Delta Air Lines отмениха многобройни полети и призоваха пътниците да променят плановете си. Според ABC за уикенда са отменени повече от 8000 полета. Според данни на аналитичната компания Cirium на летището в Далас-Форт Уърт за събота вече са отменени около две трети от всички планирани излитания.
Хаос по пътищата и опасност от спиране на тока
Хаос се очаква и по пътищата: за части от Юга, включително Луизиана и Мисисипи, експертите прогнозират „катастрофални“ натрупвания от лед, които могат да направят пътищата непроходими и да прекъснат електропроводи.
В северните щати Минесота и Дакота температурите на някои места спаднаха значително под нулата. В Тексас прогнозата напомня за ледената буря от 2021 г., когато електропреносната мрежа се срина и милиони хора останаха без ток в продължение на дни, припомня германската обществена медия.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ГРАД КОЗЛОДУЙ
Коментиран от #6, #14
18:22 24.01.2026
2 гошо
18:23 24.01.2026
3 татунчо 🍌
18:26 24.01.2026
4 Последния Софиянец
18:27 24.01.2026
5 Симо
Коментиран от #7
18:28 24.01.2026
6 Станислав
До коментар #1 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":Ща се оправят, наликрадат енергия от целия свят. Сега ще ограбят и Канада.
18:29 24.01.2026
7 ГЛОБАЛНОТО ЗАТОПЛЯНЕ
До коментар #5 от "Симо":И ЗА КАКВО БЯХА НАПЪНИТЕ ЗА ЗЕЛЕНА СДЕЛКА И ДЕКАРБОНИЗАЦИЯ.ДА ПРАТЯТ ТАМ УРСУЛА С КОМИСИЯТА И ДА ВИДЯТ КАКВИ СА ГИ СВЪРШИЛИ
18:35 24.01.2026
8 ха-ха 😝
Коментиран от #10
18:35 24.01.2026
9 Заблуден пингвин
18:37 24.01.2026
10 оня
До коментар #8 от "ха-ха 😝":То добре , ама бурята в Щатите ще мине и замине , а в Гренландия е завинаги .
18:40 24.01.2026
11 Читател
18:41 24.01.2026
12 Езвенете
18:42 24.01.2026
13 Kaлпазанин
18:49 24.01.2026
14 Kaлпазанин
До коментар #1 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":Те ще се оправят ,ама твоя инсулт в краката и остеопороза в тиквата няма ни оправяне ни изправяне
18:50 24.01.2026
15 Механик
Все така да им върви!
19:09 24.01.2026