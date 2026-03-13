Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
Цветлин Йовчев: Самолетите F-16 са почти безполезни при атака с балистични ракети

Цветлин Йовчев: Самолетите F-16 са почти безполезни при атака с балистични ракети

13 Март, 2026 09:49 957 22

  • цветлин йовчев-
  • f-16-
  • балистични ракети

При сценарий, при който се изстрелят много ракети наведнъж, е възможно нашите системи да бъдат претоварени и някоя ракета да бъде пропусната, заяви бившият министър на вътрешните работи

Цветлин Йовчев: Самолетите F-16 са почти безполезни при атака с балистични ракети - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

На фона на ескалацията на напрежението в Близкия изток въпросът за сигурността на Югоизточна Европа отново излиза на преден план. В момента гръцки изтребители патрулират и подпомагат охраната на българското въздушно пространство, а системи за противоракетна отбрана на НАТО са разположени в региона, включително в съседна Румъния.

Става ли регионът нова линия на напрежение и доколко България е защитена? Темата коментира пред бТВ бившият председател на Държавна агенция „Национална сигурност“ и бивш министър на вътрешните работи Цветлин Йовчев.

Според Йовчев предприетите в момента мерки са едни от малкото възможни на този етап. „Към момента това е единственото възможно, което може да се направи, за да се подобри защитата от въздушни атаки. Доколко можем да твърдим, че защитата е ефективна – това вече е друг въпрос“, заяви той. По думите му изтребителите не са решение срещу всички заплахи.

„Самолетите F-16 са почти безполезни при атака с балистични ракети, защото нямат такива способности“, обясни Йовчев. По-ефективни в този случай са специализираните противоракетни системи. „Другите системи са доста добра защита и са ефективни срещу такива ракети. Но при сценарий, при който се изстрелят много ракети наведнъж, е възможно тези системи да бъдат претоварени и някоя ракета да бъде пропусната“, добави той.

Въпреки това рискът за България остава сравнително нисък. „Все още рискът за нашата страна от такъв тип успешна атака е минимален, но той не трябва да бъде изключван“, каза Йовчев.

Според експерта отбранителните способности на Турция също допринасят за сигурността на региона. „При всички положения това ни дава допълнителна сигурност“, посочи той. В същото време Йовчев подчерта, че България дълго време не е инвестирала достатъчно в собствената си противовъздушна отбрана. „За доста години ние не направихме необходимото да изградим собствени способности за противовъздушна защита“, заяви той.

По думите му съвременните конфликти показват колко ключова е тази система. „Уроците от войната в Украйна показват, че се води нов, съвсем различен тип война. Едно от ключовите неща, които всяка държава трябва да има, е силна противовъздушна отбрана и локални системи за антидрон защита“, допълни Йовчев.

По думите му защитата срещу дронове у нас е ограничена. „Към момента способностите за антидрон защита са частични и не са пълни. На много малко места има системи с ограничен обхват и ограничени способности“, обясни Йовчев. Според него заплахите могат да бъдат от два типа – военни атаки или локални действия.

„Единият сценарий е атака от въоръжени сили – с ракети или военни дронове. Вторият е локална атака – например с дрон, сглобен ръчно и използван от близко разстояние срещу конкретен обект“, каза той. Такъв тип атаки могат да бъдат използвани и за саботаж срещу критична инфраструктура.

Йовчев коментира и сигурността на летищата и други ключови обекти.

„За жалост трябва да кажа, че мерките към момента са непълни и ние нямаме достатъчно добра защита“, заяви той. Той даде пример с уроците от атентата на летище Бургас през 2012 г. „Уроците от Сарафово не сме ги научили достатъчно добре и не сме приложили достатъчно ефективни мерки“, посочи Йовчев, визирайки Атентатът на летище Бургас 2012. Според него трябва да се обърне специално внимание на определени обекти.

„На първо място трябва да се обърне внимание на официалните представителства на Съединените щати и Израел, както и на места със струпване на техни граждани“, заяви той. Според Йовчев институциите трябва да предприемат бързи действия. „Не трябва да се бавим нито минута. Трябва да бъдат извършени спешни оценки на риска, да се актуализират плановете за сигурност и да се изградят ефективни системи за защита от безпилотни летателни апарати“, подчерта той.

Бившият вътрешен министър коментира и смените на областни директори в Министерство на вътрешните работи. „Не могат да се правят смени, които нямат професионални основания. Всички смени трябва да бъдат извършени на базата на оценка на дейността“, каза Йовчев. Според него анализът трябва да включва както професионалните резултати, така и почтеността на ръководителите. „Възможно е в подобна ситуация да бъдат отстранени способни хора и на тяхно място да бъдат поставени хора без необходимите качества“, предупреди той.

Йовчев коментира и ролята на полицията по време на избори. „Честността на изборите не зависи изцяло от МВР. Това е заблуда за обществото“, заяви той. По думите му полицията може да ограничи купения вот, но не може да реши всички проблеми. „МВР може да спомогне да се потисне купеният вот, но не може съществено да повлияе на корпоративния вот или на манипулациите в изборните секции“, обясни Йовчев.


България
Поставете оценка:
Оценка 4 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 летец-пилот

    17 4 Отговор
    Еф-ките са много стари машини. Защо са ги докарали в България,още не е ясно.Купуваме стара техника за милиарди долари.

    Коментиран от #8, #16

    09:52 13.03.2026

  • 2 Абе

    9 1 Отговор
    Язе акъл от човек с правописна грешка в името не щем.

    09:52 13.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Боруна Лом

    11 1 Отговор
    ЯВНО ВСИЧКО ПРИДОБИТО ПО ВРЕМЕ НА ДЕМОКРАЦИЯТА Е БЕЗПОЛЕЗНО, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ТИ!

    Коментиран от #6

    09:53 13.03.2026

  • 5 Рамбо

    8 0 Отговор
    Не може да претовариш нещо дето го няма!

    09:55 13.03.2026

  • 6 Абе да бе

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "Боруна Лом":

    Бананките са си вкусни 🍌😀

    09:56 13.03.2026

  • 7 Простотията евроатлантическа

    11 2 Отговор
    Не само F-16, а цялата евроатлантическа власт са безполезни за каквото и да било

    09:57 13.03.2026

  • 8 Ъъъъ

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "летец-пилот":

    Успяха ли да ги върнат от София обратно в Граф Игнатиево? Имам предвид на собствен ход.🤥

    09:58 13.03.2026

  • 9 Това не е добре

    3 1 Отговор
    Министърът на отбраната ясно каза, че ние нямаме противоракетна отбрана. С Ф16 може само крилати ракети да се свалят но там пак има много условия. А корабния механик по това не е специалист. Докато нямаме пейтриът и други системи лошо. Да почват Пилатуса да го готвят и малките чешки самолети за противодронна защита както и въртолетите

    Коментиран от #18

    10:06 13.03.2026

  • 10 Спешно

    5 1 Отговор
    Да се закупят с400 защото виждаме как патриота се дъни. Индия не напразно поръчва нови батальони. С500 е по добре но едва ли е за продажба

    10:11 13.03.2026

  • 11 М-да.

    3 2 Отговор
    Белорусия се оказа по-оригинална от БГ, а значи и по-безопасна.

    10:13 13.03.2026

  • 12 така, де

    6 1 Отговор
    Йовчев да го каже това наТИКВОЧА. БанкянскатаМУТРА ни набута и в прогнилата еврозона само за да се спаси от Магнитски.

    10:15 13.03.2026

  • 13 хаха

    2 2 Отговор
    При атака с много балистични ракети - повечето ще достигнат целта си.
    Съвременното ПВО е безсилно срещу такъв топ цели...

    10:24 13.03.2026

  • 14 дядото

    7 2 Отговор
    така е,но защо нашите дадоха толкова милиарди на сащ за безполезна военна техника.

    10:26 13.03.2026

  • 15 Уха

    3 2 Отговор
    Поне нова боя сложили ли са им като с безполезни. Дали са ги боядисали розови като Прасенцата дали ОСЕМ милиарда за тези стари тенекии

    10:29 13.03.2026

  • 16 Логично

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "летец-пилот":

    Как така, защо са ги докарали, ами хората си изхвърлят боклука на бунището. В това се превърнахме.

    10:35 13.03.2026

  • 17 Мартин Картофски

    2 0 Отговор
    Ще пием по една студена вода Бачково, ако ни дyмнат.
    А вие си знаете. Пейпал, Револют, Петриън, за да продължи да ни има.

    10:36 13.03.2026

  • 18 Ихууу - на орото

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Това не е добре":

    С тия изути гащи, най-добре да не мръдаме много, че ...! Абе стабилни сме куту паднал плет - повече нема на къде.

    10:38 13.03.2026

  • 19 Това не е вярно.Дядо дръмпи

    3 0 Отговор
    Защитата от балистични болиди става с три компонента ,засега.първото са Радари ,второто е наземна противовъздушна батарея , а третото е Въздушна защита.Те действат в синхрон , най важен е Радара ,ако радара даде инфо се задействат другите 2.Колкото до брътвежите ,че ни трябва противовъздушна също не е вярно.Можеш да си купиш и да я пазиш....много скъпо и ненужно.Можеш под наем ако се наложи ,по евтино от първото.Трябват ти хора около 50маймуни ,които да са военни и да имат и тази специалност в резерв , а другото.....от кой се пазиш??Вси около нас са нато!!!

    10:40 13.03.2026

  • 20 от въздуха е най лесно

    1 0 Отговор
    да пуцаш по друг самолет или по земна цел . другото е бож лаф . един се преби гонел падаща мишена в морето . друг се заби кат пирон в земята за циркаджийство . да се целят летящи е възможно . я дрон я ракетка . в РФ срещу ракетки или дронове никой не вдига самолети . това е разумно . има си пво . прехваща се на радара и се пуска прехващач . по првило сега летят дроновете и ракетките не много високо . а изтребител с един мах да лети ниско е самоубийство .

    Коментиран от #21

    10:41 13.03.2026

  • 21 дядо дръмпи каза

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "от въздуха е най лесно":

    Самолета не ги гони да ги стреля ,а ги стреля и то май по отдалече ,а пво ги стреля по отблизо..в това не съм сигурен ,но вероятно и логично е да е така!Те патрулират със специални бомби срещу болиди балистични.Виж ги евреите.перфектен щит и те го усъвършенстват нон стоп ,гледат къде е направен проблем и го решават!

    10:53 13.03.2026

  • 22 нормално

    1 0 Отговор
    то и каскета ти е безполезен ако се прибираш пиян посред нощ и жена ти те чака с тиганя зад вратата разбира се че имаш желязна логика в случая ,и като се прибираш пиян преди да влезеш в къщи купи си една каска, може и за мотор с кош

    10:56 13.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове