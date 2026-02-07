Новини
Скандалът с козметични салони: имаме си Grok вкъщи

7 Февруари, 2026 06:01

Някои козметични салони в България и чатботът на Илон Мъск явно си приличат

Скандалът с козметични салони: имаме си Grok вкъщи - 1
Снимка: Shutterstock
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Автор: Стела Стоянова

Чатботът на X - Grok - е разследван заради функциите си, които позволиха генериране на милиони сексуални и насилствени изображения онлайн.

Наречете ни старомодни, но в България не ни трябва изкуствен интелект, за да публикуваме голи видеа на жени и деца без тяхно съгласие. Това стана ясно от скандала с козметични салони и гинекологичен кабинет в последните дни.

Когато интимността ти е отнета

Събличат те, поставят те в провокативни и унизителни пози, заснемат те и разпространяват в интернет. Някои козметични салони в България и чатботът на Илон Мъск явно си приличат. И двете създават порстранство, в което интимността престава да ти принадлежи.

Преди малко повече от месец изкуственият интелект на X заля онлайн пространството с над три милиона сексуални изображения, включително 23 000 на деца. По време на дебатите на европейско ниво основният аргумент срещу ограничаването на платформата беше, че това е работа на националните власти. И макар у нас никой да не е заявил публично, че е станал жертва на Grok, въпросът за справянето със сексуални изображения онлайн дойде от другаде.

Камерата не просто снима, тя разрушава доверието

Докато Европейската комисия разследва фалшиви голи снимки, тук си имаме напълно автентични. Жените в България не се тревожат дали някой ще генерира фалшиво тяхно изображение, те се тревожат дали кадри от последната им епилация не се въртят в някой порнографски сайт.

Защото тук Grok е скритата камера в ъгъла на стаята. Тази, която те снима, когато си най-уязвима - при козметичката, с която си говорила като с приятел, или при първия ти гинеколог, пред когото си мислела, че няма какво да криеш. Има обаче една ключова разлика. Камерата в стаята не просто снима, тя разрушава доверието. И ще накара всяка българка да се замисли преди следващия си записан час.

Бизнес моделът на насилието

Освен в създаването на интимни изображения без съгласие, Илон Мъск и тези салони за красота си приличат и по предприемаческия нюх. След първите заплахи за ограничаване на Grok в Европа разголващите функции бяха ограничени само за потребителите, готови да платят за тях. Незаконните видеа от България пък се оказа, че се разпространяват в платени порнографски сайтове. На пазара съществува ниша, която успешно монетизира насилието.

И както във всеки печеливш бизнес, конкуренцията не спи. Въпреки че Grok е обект на разследване, той продължава да се развива. Новата версия, излязла в началото на месеца, вече позволява генерирането на видеа с дължина до 10 секунди. Но какво са те на фона на една едночасова козметична терапия, заснета в детайл.

Машината срещу човека

Въпросът не е дали изкуственият интелект ще направи сексуалното насилие по-достъпно. То вече е. Истинският въпрос е защо да се страхуваме повече от машините, отколкото от хората, които позволяват насилието.

Ако Grok е предупреждение за бъдещето, скритите камери в салоните са диагноза за настоящето. И докато Европа обсъжда как да регулира изкуствения интелект, България тепърва трябва да реши дали и как ще регулира хората, за да прекъсне спиралата на насилие и злоупотреба.


Оценка 2.6 от 15 гласа.
  • 1 Пуста мода

    26 6 Отговор
    на бръснатите курабии.

    Коментиран от #2, #30, #31

    06:06 07.02.2026

  • 2 От всичките скандали ми е чудно

    23 5 Отговор

    До коментар #1 от "Пуста мода":

    като суровина за какво използват тоновете ощавена вълна?

    Коментиран от #4, #11

    06:09 07.02.2026

  • 3 Зора !

    13 2 Отговор
    Зора !

    Да се Правиш На Вълшебна !

    Кухата Лейка !

    Си Остава !

    Куха !

    Лейка !

    Както И !

    Да Я Изрисуваш !

    06:15 07.02.2026

  • 4 Суровината

    18 2 Отговор

    До коментар #2 от "От всичките скандали ми е чудно":

    се използва за пуловери на войската. Адски здрави са и държат на протриване.

    06:29 07.02.2026

  • 5 Пич

    18 4 Отговор
    Аре никой да не мрънка ! Защото ако изтекат записи от баровете и хотелите няма да мрънкате, а ще започне ръкопашен бой с благоверните !!! А Онлифенс ще мине на втора линия по гледаемост!!!

    06:34 07.02.2026

  • 6 Васил

    23 0 Отговор
    Стела "мнението е като зa.дни.ка - всеки си го носи... тъпото е, че някои хора постоянно ти го навират в лицето..." всичко това с тея записи е отвличане на вниманието на населението от по-важни неща

    06:44 07.02.2026

  • 7 ха ха

    17 1 Отговор
    е нали всичко е по "закон" , та преборихте ли престъпността с видеонаблюдения или я увеличихте стократно ?

    07:19 07.02.2026

  • 8 Никой

    10 2 Отговор
    Някакви извратеняци са това. Впрочем - има и по входовете Камери - по жилищните входове. Това също е подло.

    Навремето имаше един Холивудски филм - "Слийпър" - един също така - психо - беше сложил в един небостъргач камери. Не беше лош филмът.

    Тоест Собственикът - си направил - един вид - нещо като стая с много екрани и - "шпионира".

    Уроди всякакви.

    Коментиран от #12

    07:25 07.02.2026

  • 9 Поредното

    12 1 Отговор
    Мнение изказано с мисълта на задните части ! На плажа като те снимат дори няма нужда от AI да те събличат , да спомена че тами родители си пускат дори децата чисто голи и не се притесняват от педофили с фотоапарати, така че аре мола не се занимавайте с грок или джпити

    07:42 07.02.2026

  • 10 Продуктово позициониране

    9 2 Отговор
    Подобно приложения има вече повече от 20 години, а законова регулация - няма или не се спазва. А пък камерите вече са UHD и 4к и могат да се управляват дистанционно. Ако на потърпевшите потребителки не им се занимава да си гледат рейтингите по сайтовете за възрастни, така или иначе ще трябва пак да ги минат на скенер и да използват ИИ да им търси "ценностите".

    Коментиран от #13

    07:43 07.02.2026

  • 12 Дзак

    6 0 Отговор

    До коментар #8 от "Никой":

    Въпроса е при кого това записа!

    07:59 07.02.2026

  • 13 Факт

    9 0 Отговор

    До коментар #10 от "Продуктово позициониране":

    Някой се напъва да напише нещо, ама не става!

    Коментиран от #19

    08:02 07.02.2026

  • 14 Отвратително

    7 2 Отговор
    посегателство на личното пространство. Да се възползваш по този начин от нечия майка, нечия дъщеря означава пълен разпад на човешкото.
    Омаловажаването на стореното в част от коментарите е или особена форма на цинизъм, или функционална неграмотност.

    Коментиран от #16, #29

    08:15 07.02.2026

  • 15 Фен

    14 3 Отговор
    Съжалявам "авторите" на ДВ. Дори журналистите в Работническо дело имаха по-голяма свобода за избор на теми. А в ДВ, има само една насока - хейт срещу: Путин, Тръмп, Мъск. Сега и срещу Радев. Всичко позитивно, трябва да засилва този хейт. И междувременно, подкрепа за всочко, що е НПО. Останалото е свобода.

    Коментиран от #17

    08:16 07.02.2026

  • 16 Дзак

    6 0 Отговор

    До коментар #14 от "Отвратително":

    Извратените обикновено не са обичани от никого! Имат обслужващ персонал, подмазвачи и съучастници!

    08:24 07.02.2026

  • 17 фенке

    3 0 Отговор

    До коментар #15 от "Фен":

    ти в кой сайт си

    08:46 07.02.2026

  • 18 хаха

    13 0 Отговор
    Защо статията трябва да включва Grok? Защото Х на Мъск е трън в задните части на политиците в ЕС, че позволява да се говорят неудобни истини за тях? Освен Грок ВСЕКИ друг ИИ при задаване на параметри генерира снимки с бикини. Защо не погнат Chat GPT и Gemini?
    Камерите са съвсем друг проблем- сигурността на техниката, която ни продават. Първо защо ги слагат, където има голи пациенти, второ защо няма правила за сигурност на данните и кампании за ограмотяване, че трябва да се правят настройки за сигурност данните да не изтичат.
    Двата проблема само по поръчка на Брюксел с цел очерняне някой може да ги омеши така като в статията.

    Коментиран от #20

    08:46 07.02.2026

  • 19 Прочети това

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "Факт":

    Педаласиепедал, факт.

    08:50 07.02.2026

  • 20 Факт

    4 0 Отговор

    До коментар #18 от "хаха":

    Явно си точил данни и компилирал файлове. Пример - некадърни рисунчици във факти.бг.

    08:55 07.02.2026

  • 21 мъ малииий

    5 1 Отговор
    който е писал това, ама грам не разбира от какво е изкуствен интелект.
    следващият етап е примерно искане да се забрани ползването на ножове, понеже някой някъде е убил човек с нож. това е по-подходящата аналогоя.

    09:01 07.02.2026

  • 22 малко истински факти

    15 0 Отговор
    Аз пък питам , как тия българки свенливи и непорочни се разпознаха измежду милионите порно клипове в интернет , да не би тия пуританки наши да стоят 24 часа в порното ????

    Коментиран от #24, #25

    09:07 07.02.2026

  • 23 тц тц

    11 0 Отговор
    "Събличат те, поставят те в провокативни и унизителни пози"..доколкото знам никого насила не са карали да се съблича и да застава в унизителни пози, даже и формуляр за информирано съгласие са подписали!
    П.П. Едната от "жертвите" дори намекна, че проблема не е в това, че са и качили снимките в порносайт, а че не е получила пари от разглеждането им.

    09:22 07.02.2026

  • 24 Предполагам

    5 0 Отговор

    До коментар #22 от "малко истински факти":

    Мъжете им са забелязали :D

    09:22 07.02.2026

  • 25 123

    8 0 Отговор

    До коментар #22 от "малко истински факти":

    Най интересното е, че при някои от жените роднините им са ги разпознали и то по интимните им части:)

    Коментиран от #27

    09:24 07.02.2026

  • 26 Потърпевша

    8 0 Отговор
    Трябваше да премина през специализиран преглед, свързан с горна част на тялото. Вкараха ме в съблекалня( с цел стерилност???). И въпреки, че на кушетката имаше от онези халатчета за еднократна употреба, санитарката ме подканяше да влизам в манипулационния кабинет без дрехи! Такова унижение никога не бях изпитвала в живота си! Противопоставих се и облякох въпросното халатче! Моя приятелка ми сподели за същото унижение в кабинет по образна диагностика , за диагностициране на проблем в краката!?Толкова ли е “ скъпо” да ти се подсигури хем стерилност, хем уважение на личното достойнство! В България това “лично достойнство” за редовия пациент явно нищо не струва. И друга гадост-да си спестяват еднократна постелка, ако трябва да те прегледат в легнало положение! Или на гола кушетка, дето не се почиства след всеки или на мърлява и измачкана хартия! А най-шокиращото: след манипулация за 150 лв, при зъболекар, не ми предоставиха вода за изплакване на устата! Плюх пред едни храсти отвън! След такива преживявания винаги си нося вода и хигиенни кърпи, отивайки при лекар/зъболекар! Не си измислям с цел злепоставяне!

    Коментиран от #34

    09:26 07.02.2026

  • 27 Новак

    2 0 Отговор

    До коментар #25 от "123":

    Принякои - роднините, при други - комшийте.

    Коментиран от #28

    09:50 07.02.2026

  • 28 Както винаги

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Новак":

    Ала-Бала!

    10:27 07.02.2026

  • 29 Али Гатор

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Отвратително":

    Колега -колежке , вояорствито е в натура та на човека и е вид любопитство подсилено с фантазии романтични , сексуални или превозно изпратени.
    Невярвам тук да има някойто като ученик да не се е опитвал да погледне под политиката на съученичка си докато се качва по стълбите в училището в което няма нищо лошо . Лошото идва от безбройните порно сайтове който заливат младежта и им изкривява съзнанието в посока извратвност.

    10:31 07.02.2026

  • 30 милчо

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пуста мода":

    Една "пътечка"е много по-секси....

    10:43 07.02.2026

  • 31 Порно

    0 3 Отговор

    До коментар #1 от "Пуста мода":

    Ти ако обичаш да ти се пълни устата с вълна, си е твой проблем

    Коментиран от #35

    11:20 07.02.2026

  • 32 Скарлет

    0 3 Отговор
    за епилация и други процедури на цялото тяло е задължително да си с бански!!! няма голота няма пошлост, поне така аз знам, съвсем откачихте, друг е въпросът , ако искате да затворите салона !???

    Коментиран от #33

    11:33 07.02.2026

  • 33 Дзак

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "Скарлет":

    Ето кой се е епилирал!

    12:29 07.02.2026

  • 34 Дзак

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "Потърпевша":

    И къде е било това?

    12:40 07.02.2026

  • 35 Анонимен

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "Порно":

    Едва ли биха ви позволили!

    15:06 07.02.2026

