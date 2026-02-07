Скандалът с козметични салони: имаме си Grok вкъщи

Автор: Стела Стоянова
Чатботът на X - Grok - е разследван заради функциите си, които позволиха генериране на милиони сексуални и насилствени изображения онлайн.
Наречете ни старомодни, но в България не ни трябва изкуствен интелект, за да публикуваме голи видеа на жени и деца без тяхно съгласие. Това стана ясно от скандала с козметични салони и гинекологичен кабинет в последните дни.
Когато интимността ти е отнета
Събличат те, поставят те в провокативни и унизителни пози, заснемат те и разпространяват в интернет. Някои козметични салони в България и чатботът на Илон Мъск явно си приличат. И двете създават порстранство, в което интимността престава да ти принадлежи.
Преди малко повече от месец изкуственият интелект на X заля онлайн пространството с над три милиона сексуални изображения, включително 23 000 на деца. По време на дебатите на европейско ниво основният аргумент срещу ограничаването на платформата беше, че това е работа на националните власти. И макар у нас никой да не е заявил публично, че е станал жертва на Grok, въпросът за справянето със сексуални изображения онлайн дойде от другаде.
Камерата не просто снима, тя разрушава доверието
Докато Европейската комисия разследва фалшиви голи снимки, тук си имаме напълно автентични. Жените в България не се тревожат дали някой ще генерира фалшиво тяхно изображение, те се тревожат дали кадри от последната им епилация не се въртят в някой порнографски сайт.
Защото тук Grok е скритата камера в ъгъла на стаята. Тази, която те снима, когато си най-уязвима - при козметичката, с която си говорила като с приятел, или при първия ти гинеколог, пред когото си мислела, че няма какво да криеш. Има обаче една ключова разлика. Камерата в стаята не просто снима, тя разрушава доверието. И ще накара всяка българка да се замисли преди следващия си записан час.
Бизнес моделът на насилието
Освен в създаването на интимни изображения без съгласие, Илон Мъск и тези салони за красота си приличат и по предприемаческия нюх. След първите заплахи за ограничаване на Grok в Европа разголващите функции бяха ограничени само за потребителите, готови да платят за тях. Незаконните видеа от България пък се оказа, че се разпространяват в платени порнографски сайтове. На пазара съществува ниша, която успешно монетизира насилието.
И както във всеки печеливш бизнес, конкуренцията не спи. Въпреки че Grok е обект на разследване, той продължава да се развива. Новата версия, излязла в началото на месеца, вече позволява генерирането на видеа с дължина до 10 секунди. Но какво са те на фона на една едночасова козметична терапия, заснета в детайл.
Машината срещу човека
Въпросът не е дали изкуственият интелект ще направи сексуалното насилие по-достъпно. То вече е. Истинският въпрос е защо да се страхуваме повече от машините, отколкото от хората, които позволяват насилието.
Ако Grok е предупреждение за бъдещето, скритите камери в салоните са диагноза за настоящето. И докато Европа обсъжда как да регулира изкуствения интелект, България тепърва трябва да реши дали и как ще регулира хората, за да прекъсне спиралата на насилие и злоупотреба.
1 Пуста мода
Коментиран от #2, #30, #31
06:06 07.02.2026
2 От всичките скандали ми е чудно
До коментар #1 от "Пуста мода":като суровина за какво използват тоновете ощавена вълна?
Коментиран от #4, #11
06:09 07.02.2026
3 Зора !
Да се Правиш На Вълшебна !
Кухата Лейка !
Си Остава !
Куха !
Лейка !
Както И !
Да Я Изрисуваш !
06:15 07.02.2026
4 Суровината
До коментар #2 от "От всичките скандали ми е чудно":се използва за пуловери на войската. Адски здрави са и държат на протриване.
06:29 07.02.2026
5 Пич
06:34 07.02.2026
6 Васил
06:44 07.02.2026
7 ха ха
07:19 07.02.2026
8 Никой
Навремето имаше един Холивудски филм - "Слийпър" - един също така - психо - беше сложил в един небостъргач камери. Не беше лош филмът.
Тоест Собственикът - си направил - един вид - нещо като стая с много екрани и - "шпионира".
Уроди всякакви.
Коментиран от #12
07:25 07.02.2026
9 Поредното
07:42 07.02.2026
10 Продуктово позициониране
Коментиран от #13
07:43 07.02.2026
12 Дзак
До коментар #8 от "Никой":Въпроса е при кого това записа!
07:59 07.02.2026
13 Факт
До коментар #10 от "Продуктово позициониране":Някой се напъва да напише нещо, ама не става!
Коментиран от #19
08:02 07.02.2026
14 Отвратително
Омаловажаването на стореното в част от коментарите е или особена форма на цинизъм, или функционална неграмотност.
Коментиран от #16, #29
08:15 07.02.2026
15 Фен
Коментиран от #17
08:16 07.02.2026
16 Дзак
До коментар #14 от "Отвратително":Извратените обикновено не са обичани от никого! Имат обслужващ персонал, подмазвачи и съучастници!
08:24 07.02.2026
17 фенке
До коментар #15 от "Фен":ти в кой сайт си
08:46 07.02.2026
18 хаха
Камерите са съвсем друг проблем- сигурността на техниката, която ни продават. Първо защо ги слагат, където има голи пациенти, второ защо няма правила за сигурност на данните и кампании за ограмотяване, че трябва да се правят настройки за сигурност данните да не изтичат.
Двата проблема само по поръчка на Брюксел с цел очерняне някой може да ги омеши така като в статията.
Коментиран от #20
08:46 07.02.2026
19 Прочети това
До коментар #13 от "Факт":Педаласиепедал, факт.
08:50 07.02.2026
20 Факт
До коментар #18 от "хаха":Явно си точил данни и компилирал файлове. Пример - некадърни рисунчици във факти.бг.
08:55 07.02.2026
21 мъ малииий
следващият етап е примерно искане да се забрани ползването на ножове, понеже някой някъде е убил човек с нож. това е по-подходящата аналогоя.
09:01 07.02.2026
22 малко истински факти
Коментиран от #24, #25
09:07 07.02.2026
23 тц тц
П.П. Едната от "жертвите" дори намекна, че проблема не е в това, че са и качили снимките в порносайт, а че не е получила пари от разглеждането им.
09:22 07.02.2026
24 Предполагам
До коментар #22 от "малко истински факти":Мъжете им са забелязали :D
09:22 07.02.2026
25 123
До коментар #22 от "малко истински факти":Най интересното е, че при някои от жените роднините им са ги разпознали и то по интимните им части:)
Коментиран от #27
09:24 07.02.2026
26 Потърпевша
Коментиран от #34
09:26 07.02.2026
27 Новак
До коментар #25 от "123":Принякои - роднините, при други - комшийте.
Коментиран от #28
09:50 07.02.2026
28 Както винаги
До коментар #27 от "Новак":Ала-Бала!
10:27 07.02.2026
29 Али Гатор
До коментар #14 от "Отвратително":Колега -колежке , вояорствито е в натура та на човека и е вид любопитство подсилено с фантазии романтични , сексуални или превозно изпратени.
Невярвам тук да има някойто като ученик да не се е опитвал да погледне под политиката на съученичка си докато се качва по стълбите в училището в което няма нищо лошо . Лошото идва от безбройните порно сайтове който заливат младежта и им изкривява съзнанието в посока извратвност.
10:31 07.02.2026
30 милчо
До коментар #1 от "Пуста мода":Една "пътечка"е много по-секси....
10:43 07.02.2026
31 Порно
До коментар #1 от "Пуста мода":Ти ако обичаш да ти се пълни устата с вълна, си е твой проблем
Коментиран от #35
11:20 07.02.2026
32 Скарлет
Коментиран от #33
11:33 07.02.2026
33 Дзак
До коментар #32 от "Скарлет":Ето кой се е епилирал!
12:29 07.02.2026
34 Дзак
До коментар #26 от "Потърпевша":И къде е било това?
12:40 07.02.2026
35 Анонимен
До коментар #31 от "Порно":Едва ли биха ви позволили!
15:06 07.02.2026
