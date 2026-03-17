Сухопътна офанзива на Израел в Ливан: тревогите на Запада

Израелските военновъздушни сили са започнали нова "мащабна вълна" от удари по цели в Иран и Ливан. Това става ясно от съобщения на израелската армия, публикувани в социалната мрежа Х и в Телеграм във вторник сутринта, 17 март. Целите на ударите са били "инфраструктурата на иранския терористичен режим" в Техеран, както и обекти в Бейрут, контролирани от Хизбула.

Ливанската държавна информационна агенция NNA потвърди атаки срещу три района в предградията на Бейрут. Според агенцията един от ударите е засегнал жилищна сграда. Точният брой на пострадалите все още не е известен.

Същевременно в нощта срещу 17 март Иран отново нанесе удари по цели в Обединените арабски емирства (ОАЕ), Катар и Саудитска Арабия, отбелязва "Ройтерс". И в Израел поне два пъти е прозвучала сирена за ракетна тревога заради иранските атаки.

Сухопътна офанзива на Израел в южната част на Ливан

На 16 март израелски военен говорител обяви, че операцията на сухопътните войски в южен Ливан ще бъде разширена. Става дума за военни действия, включващи "унищожаване на терористичната инфраструктура" на Хизбула с цел "създаване и укрепване на предна отбранителна позиция".

Според военното командване такава сухопътна офанзива "ще осигури допълнителна сигурност за жителите на северен Израел". За тази цел израелската армия мобилизира още резервисти.

Към момента вече над 100 000 резервисти са в действие по всички фронтове. В Ливан се опасяват от мащабна сухопътна инвазия на Израел, последвана от окупация в южната част на страната. Израел не даде ясен отговор дали ще задържи тези територии.

От армията на Израел бе съобщено също така, че преди влизането на сухопътните войски в южен Ливан израелските военновъздушни сили и артилерията са нанесли "удари по многобройни терористични цели" в региона. В понеделник Хизбула съобщи за "пряко" сражение с израелската армия в южната част на Ливан.

Западни страни призовават към деескалация

Германия, Великобритания, Франция, Италия и Канада призоваха Израел да се въздържи от мащабна сухопътна операция в Ливан. Петте страни настояват за дипломатически преговори. Израелска сухопътна офанзива би имала "опустошителни хуманитарни последици", подчертават те.

Петте страни подкрепят усилията на ливанското правителство за разоръжаване на Хизбула, забрана на военната дейност на шиитската групировка и прекратяване на военните ѝ действия. "Ние сме солидарни с правителството и народа на Ливан, които против волята си бяха въвлечени в конфликта", се посочва в съвместното изявление на горепосочените западни държави.

Държавните и правителствени ръководители осъждат и решението на Хизбула да се присъедини към иранските атаки срещу Израел. "Атаките на Хизбула срещу Израел и целенасочените ѝ удари срещу цивилното население трябва да спрат, Хизбула трябва да сложи оръжията си." Всички военни действия на милицията трябва да бъдат забранени в Ливан, настояват петте западни държави.

Агенция "Ройтерс" съобщава, че в резултат на новата ескалация в Ливан над 1 милион души, т.е. всеки шести жител на страната, са били принудени да напуснат домовете си - според официалните данни. Около 130 хиляди от тях се намират в пунктове за временно настаняване. Министерството на здравеопазването съобщи, че над 880 души са били убити при израелски удари.