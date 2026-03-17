Полша няма да изпраща военни сили в Иран

Полша няма намерение да изпраща свои войски в Иран, тъй като настоящият конфликт не представлява пряка заплаха за националната ѝ сигурност. Това заяви премиерът Доналд Туск, цитиран от международни агенции, предава News.bg.

Изказването идва на фона на призив от страна на президента на САЩ Доналд Тръмп съюзниците от НАТО да се включат в усилията за гарантиране на сигурността в Ормузкия проток. Районът остава силно напрегнат заради продължаващите атаки срещу търговски кораби на фона на военния конфликт между САЩ, Израел и Иран.

Полското правителство не разглежда възможността за участие нито със сухопътни, нито с военноморски или въздушни сили, подчерта Туск. По думите му тази позиция е ясна и за съюзниците на страната.

Вместо това Варшава насочва усилията си към укрепване на собствената си отбрана, особено с оглед на войната в Украйна и необходимостта от засилено присъствие в региона.

Премиерът подчерта, че сигурността в Балтийско море остава ключов приоритет за Полша.

Междувременно и други съюзници на САЩ, сред които Германия, Испания и Италия, също заявиха, че към момента не планират да изпращат военноморски сили за участие в операции по възстановяване на трафика в Ормузкия проток, който на практика остава блокиран.