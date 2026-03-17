Полша няма да изпраща военни сили в Иран

17 Март, 2026 15:35, обновена 17 Март, 2026 15:24 556 15

  • полша-
  • иран-
  • военни сили

Варшава поставя акцент върху сигурността в Балтийско море и конфликта в Украйна

Полша няма да изпраща военни сили в Иран - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Полша няма намерение да изпраща свои войски в Иран, тъй като настоящият конфликт не представлява пряка заплаха за националната ѝ сигурност. Това заяви премиерът Доналд Туск, цитиран от международни агенции, предава News.bg.

Изказването идва на фона на призив от страна на президента на САЩ Доналд Тръмп съюзниците от НАТО да се включат в усилията за гарантиране на сигурността в Ормузкия проток. Районът остава силно напрегнат заради продължаващите атаки срещу търговски кораби на фона на военния конфликт между САЩ, Израел и Иран.

Полското правителство не разглежда възможността за участие нито със сухопътни, нито с военноморски или въздушни сили, подчерта Туск. По думите му тази позиция е ясна и за съюзниците на страната.

Вместо това Варшава насочва усилията си към укрепване на собствената си отбрана, особено с оглед на войната в Украйна и необходимостта от засилено присъствие в региона.

Премиерът подчерта, че сигурността в Балтийско море остава ключов приоритет за Полша.

Междувременно и други съюзници на САЩ, сред които Германия, Испания и Италия, също заявиха, че към момента не планират да изпращат военноморски сили за участие в операции по възстановяване на трафика в Ормузкия проток, който на практика остава блокиран.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    8 1 Отговор
    А българския контингент си седи в Ирак.

    15:26 17.03.2026

  • 2 честен ционист

    6 0 Отговор
    Значи и Ганчо няма да праща. В Ирак и в Афганистан ляхите бяха преки командири на наемника Ганчо.

    Коментиран от #6

    15:26 17.03.2026

  • 3 Пич

    5 0 Отговор
    Аматьори!!! Изпотявали са на някого!!! Сега Тръмп води преговори с Чък Норис !!! Ако се разберат, с Иран е свършено!!!

    15:28 17.03.2026

  • 4 Смешник

    9 0 Отговор
    Затова пък ние и румънците може да изпратим ако чичо Дончо ни притисни

    15:28 17.03.2026

  • 5 Тома

    7 1 Отговор
    Така е защото иранците не са меки като Путин.

    15:29 17.03.2026

  • 6 Последния Софиянец

    7 1 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    В Ирак и сега има български военни.

    Коментиран от #12

    15:29 17.03.2026

  • 7 така е

    6 0 Отговор
    Не сме видели САЩ да са пратили войски в Украйна. Що ЕС да праща войски в Иран?

    15:32 17.03.2026

  • 8 Хохо Бохо

    5 0 Отговор
    В Кербала поляците бяха най-страхливите мишки. Дори италианците бяха в пъти по адекватни. Това знам за паляците, не заслужават държавата, която Русия им върна. Заслужават си Бандера

    15:33 17.03.2026

  • 9 коментатор

    3 0 Отговор
    За тая работа са предвидени румънци и българи

    15:37 17.03.2026

  • 10 ФЕЙК - либераст

    6 0 Отговор
    Всички се отказват! Сега е време да се докажем достойни за стратегическия патньор! Тримата големи да надуват лодката и да тръгват! Запрянката ще командва, Боко ще гаси пожарите по танкерите, а младши матрос Шиши ще размагнитва мини в Персийския залив! БЪЛГАРИ-ЮНАЦИ!

    15:38 17.03.2026

  • 11 Дориана

    2 0 Отговор
    То, добре, че няма да изпращат войски в Иран , но абсолютно грешат, че няма пряка опасност за Европа, защото войната вече е етническа и атаката ще дойде от вътре от хилядите мигранти които се напускаха.

    15:39 17.03.2026

  • 12 Атина Палада

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    Италианците избягаха от Ирак а българите защо не бягат?

    Коментиран от #14

    15:45 17.03.2026

  • 13 Вашето мнение

    3 0 Отговор
    Майко и тия пинчери се канеха на Русия, майкоууу.

    15:58 17.03.2026

  • 14 Не бягат

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Атина Палада":

    Щото началството не им дава...... вместо да приберат българските военни от горещата точка с голяма степен на опасност те ще се правят на големи атлантици и на по католици от папата.

    Коментиран от #15

    16:12 17.03.2026

  • 15 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Не бягат":

    Ако аз съм там изобщо няма да ме интересува никакво началство...Началства много,но живота е само един!

    16:16 17.03.2026

