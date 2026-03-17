Полша няма да изпраща военни сили в Иран

Полша няма намерение да изпраща свои войски в Иран, тъй като настоящият конфликт не представлява пряка заплаха за националната ѝ сигурност. Това заяви премиерът Доналд Туск, цитиран от международни агенции, предава News.bg.
Изказването идва на фона на призив от страна на президента на САЩ Доналд Тръмп съюзниците от НАТО да се включат в усилията за гарантиране на сигурността в Ормузкия проток. Районът остава силно напрегнат заради продължаващите атаки срещу търговски кораби на фона на военния конфликт между САЩ, Израел и Иран.
Полското правителство не разглежда възможността за участие нито със сухопътни, нито с военноморски или въздушни сили, подчерта Туск. По думите му тази позиция е ясна и за съюзниците на страната.
Вместо това Варшава насочва усилията си към укрепване на собствената си отбрана, особено с оглед на войната в Украйна и необходимостта от засилено присъствие в региона.
Премиерът подчерта, че сигурността в Балтийско море остава ключов приоритет за Полша.
Междувременно и други съюзници на САЩ, сред които Германия, Испания и Италия, също заявиха, че към момента не планират да изпращат военноморски сили за участие в операции по възстановяване на трафика в Ормузкия проток, който на практика остава блокиран.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
6 Последния Софиянец
До коментар #2 от "честен ционист":В Ирак и сега има български военни.
Коментиран от #12
15:29 17.03.2026
12 Атина Палада
До коментар #6 от "Последния Софиянец":Италианците избягаха от Ирак а българите защо не бягат?
Коментиран от #14
15:45 17.03.2026
14 Не бягат
До коментар #12 от "Атина Палада":Щото началството не им дава...... вместо да приберат българските военни от горещата точка с голяма степен на опасност те ще се правят на големи атлантици и на по католици от папата.
Коментиран от #15
16:12 17.03.2026
15 Атина Палада
До коментар #14 от "Не бягат":Ако аз съм там изобщо няма да ме интересува никакво началство...Началства много,но живота е само един!
16:16 17.03.2026