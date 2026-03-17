Надежда Йорданова: В ПП-ДБ преодоляваме различията

В "Продължаваме промяната – Демократична България" има различни мнения, които успяваме да преодоляваме в интерес на избирателите, които представляваме. Това каза пред журналисти в парламента Надежда Йорданова от парламентарната група на ПП – ДБ преди началото на насроченото за днес заседание на правната комисия. Коментарът ѝ е по повод изготвянето на листите с кандидат-депутати за предсрочния парламентарен вот на 19 април.
Йорданова потвърди, че Явор Божанков няма да е в листите, въпреки че до последно е имало разговори. С решение на своя Национален съвет колегите от "Продължаваме промяната" наложиха вето, заяви тя. По думите ѝ, регистрацията на листите на коалицията вече се прави.
В последната работна седмица на депутатите преди началото на предизборната кампания те трябва да гласуват удължителния закон за бюджета и законите за Плана за възстановяване и устойчивост, каза Йорданова. Попитана дали може да има извънредни заседания на парламента, депутатът каза, че има ясен ред кога могат да се свикват такива, предаде БТА.
