Новини
България »
Надежда Йорданова: В ПП-ДБ преодоляваме различията

17 Март, 2026 16:51 681 15

  • надежда йорданова-
  • пп-дб

Йорданова потвърди, че Явор Божанков няма да е в листите, въпреки че до последно е имало разговори

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В "Продължаваме промяната – Демократична България" има различни мнения, които успяваме да преодоляваме в интерес на избирателите, които представляваме. Това каза пред журналисти в парламента Надежда Йорданова от парламентарната група на ПП – ДБ преди началото на насроченото за днес заседание на правната комисия. Коментарът ѝ е по повод изготвянето на листите с кандидат-депутати за предсрочния парламентарен вот на 19 април.

Йорданова потвърди, че Явор Божанков няма да е в листите, въпреки че до последно е имало разговори. С решение на своя Национален съвет колегите от "Продължаваме промяната" наложиха вето, заяви тя. По думите ѝ, регистрацията на листите на коалицията вече се прави.

В последната работна седмица на депутатите преди началото на предизборната кампания те трябва да гласуват удължителния закон за бюджета и законите за Плана за възстановяване и устойчивост, каза Йорданова. Попитана дали може да има извънредни заседания на парламента, депутатът каза, че има ясен ред кога могат да се свикват такива, предаде БТА.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 1488

    18 3 Отговор
    y Пералня Петкови не правиме разлика между нормални хора и санкционирани педофили, убийци, крадци, льжци, мошеници и престъпници

    сички переме еднакво

    16:53 17.03.2026

  • 4 7777

    17 3 Отговор
    малоумна

    16:54 17.03.2026

  • 5 Възраждане

    17 6 Отговор
    Мис Пиги май не разбира, че ПП-ДБ няма да влязат в парламента. Възраждане и Румен Радев ще диктуват политиката от април нататък

    16:54 17.03.2026

  • 6 Пълен Провал сте

    16 2 Отговор
    Разпадате се и сами се сринахте. Всичките ви гнусни и антибългарски престъстэпления станаха явни и са документирани.

    16:55 17.03.2026

  • 7 Вашето мнение

    17 1 Отговор
    Всеки, който отива да гласува нека си спомни за петрохан и че цялото ппдб са НПО грантаджии, които получават пари да продават род, родина и децата ни. Неслучайно тия паветници вече говорят за федерализация на ес.

    17:00 17.03.2026

  • 8 ха ха

    7 0 Отговор
    разделете си няколко човека по 20 евра на автомобил и разправяйте колко се грижите за избирателите

    17:02 17.03.2026

  • 9 Иван

    13 0 Отговор
    Уж се разбирате, но иначе си налагате вето! Въртите се и се сучете, само да докопате кокала. На такива хора им се казва Михлюзи!

    17:02 17.03.2026

  • 10 Ха ха ха

    8 0 Отговор
    Еврейския боклук с диагоналните сонди глътна плувката шарана!

    17:05 17.03.2026

  • 11 Исторически факти

    3 0 Отговор
    Наистина САЩ са страната на неограничените възможности щом може Дребният латинос с кубински произход Марко да им бъде външен министър, а не продавач на Бурито на някой паркинг в Чикаго.

    17:19 17.03.2026

  • 12 Виж сега,

    6 0 Отговор
    Така ли ги преодоляхте различията с шут на Божанков Тази буля лъже много нескопосано

    17:24 17.03.2026

  • 13 Кубратската

    0 0 Отговор
    бръшлянова лига,е най-добрата.

    17:35 17.03.2026

  • 14 Щерев

    4 0 Отговор
    Майко мила,ка се е освинила тази надежда,всички в НС ли са такива прасета?

    17:38 17.03.2026

  • 15 Един

    1 0 Отговор
    Искам тая буца да отиде и да разпита пак Гешев. Горката колко беше смешна. Върнаха я в първи клас.

    17:43 17.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове