Десетки граждани в Иран са застрашени от смъртно наказание заради участието си в масовите протести

Най-малко 30 души в Иран са застрашени от смъртно наказание заради участието си в неотдавнашните масови протести срещу иранските власти, съобщи правозащитната организация "Амнести интернешънъл", цитирана от ДПА, предаде БТА.

По данни на организацията вече са постановени осем смъртни присъди. Останалите 22 дела все още се разглеждат от иранските съдилища, като сред обвиняемите има и двама непълнолетни. Иранската съдебна власт до момента не е потвърдила официално нито една от присъдите.

Преди седмица новинарската агенция Мизан, която е свързана с иранската съдебна система, съобщи за съдебен процес срещу трима мъже, които могат да получат смъртно наказание заради участие в безредици. "Амнести интернешънъл" обвинява иранското ръководство, че използва смъртното наказание като инструмент за потушаване на общественото недоволство.

"Иранските власти за пореден път демонстрират пълно пренебрежение към правото на живот и справедлив съдебен процес, като заплашват с екзекуции и налагат смъртни присъди след бързи съдебни процедури, само седмици след арестите", заяви Даяна Елтахауи, заместник регионален директор на "Амнести интернешънъл" за Близкия изток.

По думите ѝ чрез превръщането на смъртното наказание в средство за натиск, властите целят да всяват страх и да сломят волята на обществото, което настоява за фундаментални промени.

Още в средата на януари иранската съдебна система обяви, че най-тежките случаи на "участие в безредици" ще бъдат разглеждани с приоритет и по отделна съдебна процедура. Ръководителят на съдебната власт призова за възмездие за загиналите по време на протестите служители на силите за сигурност и полицията.