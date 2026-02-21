Десетки граждани в Иран са застрашени от смъртно наказание заради участието си в масовите протести

Най-малко 30 души в Иран са застрашени от смъртно наказание заради участието си в неотдавнашните масови протести срещу иранските власти, съобщи правозащитната организация "Амнести интернешънъл", цитирана от ДПА, предаде БТА.
По данни на организацията вече са постановени осем смъртни присъди. Останалите 22 дела все още се разглеждат от иранските съдилища, като сред обвиняемите има и двама непълнолетни. Иранската съдебна власт до момента не е потвърдила официално нито една от присъдите.
Преди седмица новинарската агенция Мизан, която е свързана с иранската съдебна система, съобщи за съдебен процес срещу трима мъже, които могат да получат смъртно наказание заради участие в безредици. "Амнести интернешънъл" обвинява иранското ръководство, че използва смъртното наказание като инструмент за потушаване на общественото недоволство.
"Иранските власти за пореден път демонстрират пълно пренебрежение към правото на живот и справедлив съдебен процес, като заплашват с екзекуции и налагат смъртни присъди след бързи съдебни процедури, само седмици след арестите", заяви Даяна Елтахауи, заместник регионален директор на "Амнести интернешънъл" за Близкия изток.
По думите ѝ чрез превръщането на смъртното наказание в средство за натиск, властите целят да всяват страх и да сломят волята на обществото, което настоява за фундаментални промени.
Още в средата на януари иранската съдебна система обяви, че най-тежките случаи на "участие в безредици" ще бъдат разглеждани с приоритет и по отделна съдебна процедура. Ръководителят на съдебната власт призова за възмездие за загиналите по време на протестите служители на силите за сигурност и полицията.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Копейка
Коментиран от #10
15:23 21.02.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 горски
15:37 21.02.2026
6 Помнещ
Е в Минесота ги изпълняват на място смъртните наказания - директно на улицата. Или пък в Капитолия - обаче там съвсем демократично трепят невъоръжени протестиращи. Виж в Иран ако осъдят въоръжени протестиращи това вече не е "демократично".
15:37 21.02.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Хохо Бохо
Коментиран от #11
15:38 21.02.2026
9 Ирански комисар
Коментиран от #12
15:39 21.02.2026
10 Козяче
До коментар #1 от "Копейка":Целта ни е да осмърдим всяка статия и да сме първи с копи-пейст.
15:40 21.02.2026
11 Ха ха ха ха
До коментар #8 от "Хохо Бохо":През 2021ва имало 3-4 души убити в Донбас. Заради 3-4 души Путин уби 1 милион. Путин ли е Кравария, за който бълнуваш?
Коментиран от #14, #22
15:41 21.02.2026
12 Българин
До коментар #9 от "Ирански комисар":Че тя еврокомисията не е българска и няма престъпление против България - който работи за небългарски институции за него трябва смъртна присъда.
Коментиран от #15
15:42 21.02.2026
13 Сатана Z
15:42 21.02.2026
14 Помнещ
До коментар #11 от "Ха ха ха ха":Да бе другите 14 000 умряха от шап нали в Донбас. А краварите за колко ужким убити нападнаха Милошевич - или в канчето на господарите не дават да се гледа. А евреите за колко убити нападнаха ивицата или и те са от господарите.
15:45 21.02.2026
15 касата
До коментар #12 от "Българин":за наказание ще пратим руските палячовци от В ъзраждане и други видове копейки, на фронта, за да изпълнят дълга си, в помощ на матушката им 🤡😂
Коментиран от #16
15:47 21.02.2026
16 Българин
До коментар #15 от "касата":Че тя "матушката" печели и без нашата помощ - въпроса е защо нашите козячета громят Русия всеки ден скрити зад компютрите а не отиват да помагат на зеления или поне по една заплатка да заделят - бива ли такова лицемерие от тяхна страна.
15:50 21.02.2026
17 Копейкин продажника
Коментиран от #18, #19
15:51 21.02.2026
18 Запознат
До коментар #17 от "Копейкин продажника":Ами "евроатлантици сър - Кирчо, Кокорчо, Боко и Шиши са едно и също - "сглобката".
Коментиран от #20
15:54 21.02.2026
19 Зевзек
До коментар #17 от "Копейкин продажника":"Бойко предостъпи летища"
Не е за удари срещу Иран ами за да има място за всички наши козячета по колесниците - предвидлив е той тиквата.
15:58 21.02.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 От чужбина
16:30 21.02.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Анонимен
17:08 21.02.2026
24 Някой
17:13 21.02.2026
25 Когато не ни показват всичко,
17:36 21.02.2026