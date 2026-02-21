Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Десетки граждани в Иран са застрашени от смъртно наказание заради участието си в масовите протести

21 Февруари, 2026 15:20

Иранската съдебна система обяви, че най-тежките случаи на "участие в безредици" ще бъдат разглеждани с приоритет

Десетки граждани в Иран са застрашени от смъртно наказание заради участието си в масовите протести - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова

Най-малко 30 души в Иран са застрашени от смъртно наказание заради участието си в неотдавнашните масови протести срещу иранските власти, съобщи правозащитната организация "Амнести интернешънъл", цитирана от ДПА, предаде БТА.

По данни на организацията вече са постановени осем смъртни присъди. Останалите 22 дела все още се разглеждат от иранските съдилища, като сред обвиняемите има и двама непълнолетни. Иранската съдебна власт до момента не е потвърдила официално нито една от присъдите.

Преди седмица новинарската агенция Мизан, която е свързана с иранската съдебна система, съобщи за съдебен процес срещу трима мъже, които могат да получат смъртно наказание заради участие в безредици. "Амнести интернешънъл" обвинява иранското ръководство, че използва смъртното наказание като инструмент за потушаване на общественото недоволство.

"Иранските власти за пореден път демонстрират пълно пренебрежение към правото на живот и справедлив съдебен процес, като заплашват с екзекуции и налагат смъртни присъди след бързи съдебни процедури, само седмици след арестите", заяви Даяна Елтахауи, заместник регионален директор на "Амнести интернешънъл" за Близкия изток.

По думите ѝ чрез превръщането на смъртното наказание в средство за натиск, властите целят да всяват страх и да сломят волята на обществото, което настоява за фундаментални промени.

Още в средата на януари иранската съдебна система обяви, че най-тежките случаи на "участие в безредици" ще бъдат разглеждани с приоритет и по отделна съдебна процедура. Ръководителят на съдебната власт призова за възмездие за загиналите по време на протестите служители на силите за сигурност и полицията.


Иран (Ислямска Република)
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Копейка

    6 11 Отговор
    Тогава защо ни казват да викаме за Иран, Северна Корея и Русия

    Коментиран от #10

    15:23 21.02.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 горски

    11 1 Отговор
    А ако същите хора са правили погроми и са убили други хора.....Против съм за смъртно наказание,но и против подобни статии, които показват нещата едностранно.А и законите трябва да се спазват,при наличие на справедлив и обективен съд.

    15:37 21.02.2026

  • 6 Помнещ

    10 3 Отговор
    "Най-малко 30 души в Иран са застрашени от смъртно наказание заради участието си в неотдавнашните масови протести срещу иранските власти"

    Е в Минесота ги изпълняват на място смъртните наказания - директно на улицата. Или пък в Капитолия - обаче там съвсем демократично трепят невъоръжени протестиращи. Виж в Иран ако осъдят въоръжени протестиращи това вече не е "демократично".

    15:37 21.02.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Хохо Бохо

    9 4 Отговор
    Заради Десетки краваря ще убие хиляди с демократични бомби. Това са атлантическите ценности, в името на петрола и краварското благоденствия ще бъдат избити хиляди невинни протестиращи, непротестиращи, фанатици, светски настроени.......демократичните бомби не подбират

    Коментиран от #11

    15:38 21.02.2026

  • 9 Ирански комисар

    3 3 Отговор
    А смъртна присъда за подпалвачите протестъри на Еврокомисията в София?

    Коментиран от #12

    15:39 21.02.2026

  • 10 Козяче

    2 4 Отговор

    До коментар #1 от "Копейка":

    Целта ни е да осмърдим всяка статия и да сме първи с копи-пейст.

    15:40 21.02.2026

  • 11 Ха ха ха ха

    4 10 Отговор

    До коментар #8 от "Хохо Бохо":

    През 2021ва имало 3-4 души убити в Донбас. Заради 3-4 души Путин уби 1 милион. Путин ли е Кравария, за който бълнуваш?

    Коментиран от #14, #22

    15:41 21.02.2026

  • 12 Българин

    5 2 Отговор

    До коментар #9 от "Ирански комисар":

    Че тя еврокомисията не е българска и няма престъпление против България - който работи за небългарски институции за него трябва смъртна присъда.

    Коментиран от #15

    15:42 21.02.2026

  • 13 Сатана Z

    7 3 Отговор
    Жълтопаветните Ирански метежници ще се срещнат с 69 девици,а нашите жътопаветници предпочитат момченца.

    15:42 21.02.2026

  • 14 Помнещ

    5 2 Отговор

    До коментар #11 от "Ха ха ха ха":

    Да бе другите 14 000 умряха от шап нали в Донбас. А краварите за колко ужким убити нападнаха Милошевич - или в канчето на господарите не дават да се гледа. А евреите за колко убити нападнаха ивицата или и те са от господарите.

    15:45 21.02.2026

  • 15 касата

    3 4 Отговор

    До коментар #12 от "Българин":

    за наказание ще пратим руските палячовци от В ъзраждане и други видове копейки, на фронта, за да изпълнят дълга си, в помощ на матушката им 🤡😂

    Коментиран от #16

    15:47 21.02.2026

  • 16 Българин

    4 3 Отговор

    До коментар #15 от "касата":

    Че тя "матушката" печели и без нашата помощ - въпроса е защо нашите козячета громят Русия всеки ден скрити зад компютрите а не отиват да помагат на зеления или поне по една заплатка да заделят - бива ли такова лицемерие от тяхна страна.

    15:50 21.02.2026

  • 17 Копейкин продажника

    3 0 Отговор
    Бойко предостъпи летища за удари срещу Иран.

    Коментиран от #18, #19

    15:51 21.02.2026

  • 18 Запознат

    3 1 Отговор

    До коментар #17 от "Копейкин продажника":

    Ами "евроатлантици сър - Кирчо, Кокорчо, Боко и Шиши са едно и също - "сглобката".

    Коментиран от #20

    15:54 21.02.2026

  • 19 Зевзек

    1 1 Отговор

    До коментар #17 от "Копейкин продажника":

    "Бойко предостъпи летища"

    Не е за удари срещу Иран ами за да има място за всички наши козячета по колесниците - предвидлив е той тиквата.

    15:58 21.02.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 От чужбина

    0 0 Отговор
    Вероятно са изловили платените провокатори, които си заслужват строги наказания.

    16:30 21.02.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Анонимен

    1 1 Отговор
    Когато стреляш с автомат вече не си просто "мирен протестиращ". Спрете да наричате хладнокръвни убийци и превратаджия "протестиращи"!

    17:08 21.02.2026

  • 24 Някой

    2 1 Отговор
    Ами като са палили, стреляли и убивали, ще ви носят последствията. Щото, това не бяха протести, а бунтове, организирани от евреите.

    17:13 21.02.2026

  • 25 Когато не ни показват всичко,

    0 0 Отговор
    човек може да си направи грешни изводи, като за много неща по света и у нас. Лично аз видях няколко видеа в нета как групи мъже вадят автомати от багажници и стрелят с тях по полицията. Едва ли може да се нарекат "протестиращи граждани", а там принципно за много по-малки провинения има тежки наказания. И за Китай много реваха, продъниха ни ушите за някакви геноциди, които според бивши конгресмени на САЩ, които слушах преди две години, са си чиста пропаганда /бяха обиколили цялата проблемна преди провинция/, обаче в Китай на практика няма кражби. Е, дължи се на камерите, които са навсякъде и за всяка дребна простъпка, като например неправилно пресичане, вероятно ще бъдеш глобен, обаче не знам дали в прекрасния наш "цивилизован свят" реално се живее по-спокойно.

    17:36 21.02.2026

