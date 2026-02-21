Студентски протест избухна в Техеран, скандират антиправителствени лозунги

Нови протести срещу управлението в Иран избухнаха днес с началото на новия семестър в Технологичния университет "Шариф" в столицата Техеран, предаде ДПА, позовавайки се на съобщения на активисти в социалните мрежи, съобщи БТА.
Демонстранти са скандирали антиправителствени лозунги. Стигнало се е и до сблъсъци с паравоенните формирования. Очевидци потвърждават, че в кампуса са се събрали големи групи студенти.
Допълнителни протестни прояви са били организирани и от студенти по медицина в североизточния град Машхад.
Университетът "Шариф", считан за едно от най-престижните висши училища в страната, вече беше сред основните огнища на демонстрации по време на предишни протестни вълни, включително движението "Жена, живот, свобода".
В разпространени видеокадри се чуват и възгласи "Да живее шахът" – препратка към опозиционната фигура Реза Пахлави, син на последния ирански монарх, свален през 1979 г.
По време на протестите са извършени арести.
Информационна агенция Мехр съобщи, че учебният процес се възобновява след повече от месец забавяне. Университетите преустановиха дейност на фона на масовите демонстрации в началото на януари. Някои университети наскоро възобновиха преподаването с онлайн курсове заради ограниченията върху интернет достъпа по време на януарските протести.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 таксиджия 🚖
Коментиран от #42, #43, #44
20:14 21.02.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Някой
Тежко и горко на иранския народ, ако падне сегашната власт. Мир няма да видят. И пари от петрол няма да видят.
Коментиран от #85
20:14 21.02.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Айтоласите
20:20 21.02.2026
7 Явно
20:20 21.02.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 БОЛШЕВИК
Коментиран от #48
20:22 21.02.2026
11 Русофил
20:27 21.02.2026
12 Боруна Лом
20:29 21.02.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Владимир Путин, президент
20:48 21.02.2026
24 нищо не е мръднало
Сценарий за захранка на овцете!
20:53 21.02.2026
25 И тези искат да гризнат
Подстрекателите са навсякъде
Коментиран от #47
20:57 21.02.2026
26 Сатана Z
Коментиран от #88
21:00 21.02.2026
27 Вместо да се въоръжават
21:01 21.02.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Летящ Килим
21:10 21.02.2026
35 китайски балон
21:10 21.02.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Студентски протест никога НЕ "избухват"
Коментиран от #49, #50
21:14 21.02.2026
39 Горски
Коментиран от #45, #81
21:16 21.02.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Зъбчето
До коментар #1 от "таксиджия 🚖":По-добре отколкото иранско вгъ3раждане.
Коментиран от #77
21:35 21.02.2026
45 Ха ха хаха ха
До коментар #39 от "Горски":Що бе, ходи ли в Ирак, Сирия, Либия?
Коментиран от #70
21:36 21.02.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Бат Бойко Човеколюбеца
До коментар #25 от "И тези искат да гризнат":Ти навит ли си муллата да те бие с пръчка, защото цитираш грешно Корана наизуст? Я мълчи като не знаеш! Щото се радвай, че тъпееш, а Бат Бойко не е като Аятолаха и не те е обесил още.
21:39 21.02.2026
48 Само да припомня
До коментар #10 от "БОЛШЕВИК":Режимът до 89-та е незаконен преврат срещу законната Царска власт. Режим настанен от окупационна враждебна сила.
Коментиран от #59, #78
21:40 21.02.2026
49 Не избухват
До коментар #38 от "Студентски протест никога НЕ "избухват"":И Тъпотии И простотии
В Главите на
Русофилистичните Идиоти .
Те са просто там още от
Рождението на Русофила .
21:42 21.02.2026
50 Цар
До коментар #38 от "Студентски протест никога НЕ "избухват"":Това за комунистическите мискини преди 44-та ли имаш предвид?
21:42 21.02.2026
51 гост
В нощта на 21 февруари на временно окупираната територия на украинския Крим, в района на град Инкерман, бяха поразени два гранични стражеви кораба от проект 22460 „Охотник“ на противника. Фиксирано е поразяване на целите“, се казва в съобщението.
Също така, както отбелязват от Генералния щаб, в град Евпатория, на територията на Евпаторийския авиационен ремонтен завод, са поразени два самолета Бе-12.
Отделно се съобщава, че в района на населеното място Астраханка, Запорожка област, подразделения на Силите за отбрана на Украйна са поразили реактивна система за залпов огън „Торнадо-С“ на противника.
Коментиран от #52
21:43 21.02.2026
52 гост
До коментар #51 от "гост":Общите загуби на противника и окончателните мащаби на нанесените щети се уточняват.
Удари по Русия – важни новини
Както съобщи УНИАН, в нощта на 21 февруари подразделения на ракетните войски и артилерията на Въоръжените сили на Украйна нанесоха удар по предприятие от военно-промишления комплекс „Воткински завод“, използвайки крилати ракети FP-5 „Фламинго“. На територията на обекта е фиксиран пожар.
Този завод произвежда междуконтинентални балистични ракети РС-24 „Ярс“, „Ярс-С“, „Ярс-М“; балистични ракети тип 9М723-1 за оперативно-тактическия ракетен комплекс „Искандер-М“ и 9-С-7760 за авиационния ракетен комплекс „Кинжал“.
Също така е поразен Нефтегирският газопреработвателен завод в Самарска област.
Коментиран от #66
21:44 21.02.2026
53 ЦЕЛУВАНЕТО на КУРАнът
За Разни Чалми и Ислямски Терористи
Се превърна в Ежедневие
За РУБЛОИДИОТИТЕ
По Нашите Територии.
21:47 21.02.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Българин
21:57 21.02.2026
56 ха ха
До коментар #46 от "Пол пот":щом 80%от даденото население живеят по зле след мейданите означава че комунистите са били прави , и понеже ви е страх за награбеното сте готови да унищожите всичко живо
21:58 21.02.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Кой ви вярва?
Трябва ли да вярваме на измамници?
22:07 21.02.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Каубой 🤠
22:21 21.02.2026
61 някой ще попита ли
22:22 21.02.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Госあ
22:27 21.02.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Превземете институциите
Коментиран от #67
22:48 21.02.2026
66 Всичко,
До коментар #52 от "гост":което си изписал е чиста проба пропаганда на киевския режим. Самото основаване на ГЩ на ВСУ и УНИЪН е доказателство за лъжите им, които цитираш. Това са техни жалки опити, които се използват от екскурзианта Зеленски и умопомрачени русофоби като Урсула и Калас за източване на още пари за войната. Всичко украинско във въздуха се сваля от руското ПВО, а опитите за контранастъпление на земята се отразяват с огромни загуби на украински войници.
22:49 21.02.2026
67 Госあ
До коментар #65 от "Превземете институциите":Тия самозабравили се брадати лумпени, трябва да бъдат свалени. Но точно запада им помогна много здраво да вземат властта.
Коментиран от #72
22:53 21.02.2026
68 665
23:01 21.02.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Горски
До коментар #45 от "Ха ха хаха ха":Да преди малко се върнах.
23:35 21.02.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 И на тея лумпенчета
23:45 21.02.2026
74 Майданчиците е нужно
23:50 21.02.2026
75 Всички шорошки "истини" са такива:
00:12 22.02.2026
76 По интересното е че
В изявление в събота министерството нарече Корпуса на ислямската гвардия (IRGC) клон на официалната военна структура на Иран, добавяйки, че Техеран ще отговори въз основа на това, което определи като принцип на реципрочност и съгласно закон от 2019 г., приет след като Съединените щати определиха IRGC като терористична организация.
00:24 22.02.2026
77 Мнение
До коментар #44 от "Зъбчето":И що ппдб да е по-добре?!
Щото от Възраждане искат разследване за вас "петроханците" ли?!
Няма страшно, всички купени отрпки на шорош ще ви дават публично един ден!
00:57 22.02.2026
78 ганев
До коментар #48 от "Само да припомня":АБЕ..ЛЬОЛЬО....И БАЩА ТИ ЛИ Е..НЕЗАКОНЕН..
01:01 22.02.2026
79 Сатана Z
Кои студенти по-точно?Тия с държавна стипендия или ония с грантовете?
В БГто по традиция стачкуват маргиналните на НПО хранилка ,особено тия в НБУ с изцъклените погледи.
01:08 22.02.2026
80 Без коментари
01:13 22.02.2026
81 забрави
До коментар #39 от "Горски":да кажеш България.
01:17 22.02.2026
82 Хи хи хи
Царя си живее ама вие не.......
01:26 22.02.2026
83 ЦРУ???
01:29 22.02.2026
84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 Един
До коментар #3 от "Някой":Те пък сега хората са цъфнали и вързали. В тази уникално богата страна всичко се прибира от тея инфантилни мутри и алчни религиозни лицемери. Масово иранците не харесват сегашната ситуация. Ако САЩ се намесят да сменят режима, Иран вероятно ще плаща 10-тина години с петрол, като Ирак, но след това ще си върнат нормалността и всичко ще зависи от тях. Иран имат всичко, от природа до петрол. Там съм ял най-вкусните дини. Народът е скромен и не се интересуват толкова от тъпата религия, а просто се страхуват.
Коментиран от #87
01:35 22.02.2026
86 ???!
До коментар #69 от "604":хаОс хаОс хаОс
О О О а не УУУ
преди да се правиш на външнополитически коментатор научи български
01:37 22.02.2026
87 сегашната ситуация в Иран пич
До коментар #85 от "Един":Е в резултат на десетилетия санкции, престъпна политика и дивотиите на Запада. Формалната причина в Иран е тривиална: националната валута, риалът, потъва до поредното си дъно, цените на основните стоки и услуги се покачват, а средностатистическият гражданин обеднява за години напред само за няколко месеца. Малкият и средният бизнес е задушаван от санкции и собствена бюрокрация, докато елитите демонстративно отказват да стегнат коланите. Атаки срещу полицията, палежи на автомобили, опити за нападения срещу правителствени сгради и институции, включително такива, които не са пряко свързани със силите за сигурност – нищо от това не е типично за спонтанна икономическа демонстрация. Това наподобява бързо структуриран протест, в който „уличният елемент“ е заловен и ръководен от политически оператори предимно финансирани и логистично подкрепяни от чужбина.
01:44 22.02.2026
88 Глеб Жиглов
До коментар #26 от "Сатана Z":Това е твоята русофилска интерпретация.
01:49 22.02.2026
89 Нормално е да протестират
01:49 22.02.2026
90 Как така "Да живее шахът"
01:54 22.02.2026
91 Да ги заключат
01:56 22.02.2026
92 в Техеран скандират
02:08 22.02.2026
93 Прости им Господи
Коментиран от #94
04:07 22.02.2026
94 Този коментар е премахнат от модератор.
95 Този коментар е премахнат от модератор.