Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Студентски протест избухна в Техеран, скандират антиправителствени лозунги

Студентски протест избухна в Техеран, скандират антиправителствени лозунги

21 Февруари, 2026 20:10, обновена 22 Февруари, 2026 03:06 3 762 95

  • техеран-
  • иран-
  • шариф-
  • али хаменей

Университетът "Шариф", считан за едно от най-престижните висши училища в страната, вече беше сред основните огнища на демонстрации по време на предишни протестни вълни

Студентски протест избухна в Техеран, скандират антиправителствени лозунги - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Нови протести срещу управлението в Иран избухнаха днес с началото на новия семестър в Технологичния университет "Шариф" в столицата Техеран, предаде ДПА, позовавайки се на съобщения на активисти в социалните мрежи, съобщи БТА.

Демонстранти са скандирали антиправителствени лозунги. Стигнало се е и до сблъсъци с паравоенните формирования. Очевидци потвърждават, че в кампуса са се събрали големи групи студенти.

Допълнителни протестни прояви са били организирани и от студенти по медицина в североизточния град Машхад.

Университетът "Шариф", считан за едно от най-престижните висши училища в страната, вече беше сред основните огнища на демонстрации по време на предишни протестни вълни, включително движението "Жена, живот, свобода".

В разпространени видеокадри се чуват и възгласи "Да живее шахът" – препратка към опозиционната фигура Реза Пахлави, син на последния ирански монарх, свален през 1979 г.

По време на протестите са извършени арести.

Информационна агенция Мехр съобщи, че учебният процес се възобновява след повече от месец забавяне. Университетите преустановиха дейност на фона на масовите демонстрации в началото на януари. Някои университети наскоро възобновиха преподаването с онлайн курсове заради ограниченията върху интернет достъпа по време на януарските протести.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 88 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 таксиджия 🚖

    89 27 Отговор
    Разбирам ги - искат да свалят иранския Боко Тиквоча. От друга страна САЩ им предлагат иранските ппдб...🤭

    Коментиран от #42, #43, #44

    20:14 21.02.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Някой

    119 63 Отговор
    Айде отново опит за цветна революция. Винаги са студентите, защото са млади, неопитни и си мислят, че заслужават повече от другите. Иначе казано, още са глупави. И дават повод на Тръмп да се намеси.
    Тежко и горко на иранския народ, ако падне сегашната власт. Мир няма да видят. И пари от петрол няма да видят.

    Коментиран от #85

    20:14 21.02.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Айтоласите

    53 52 Отговор
    си отиват!

    20:20 21.02.2026

  • 7 Явно

    79 33 Отговор
    И там раздават курабийки😀

    20:20 21.02.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 БОЛШЕВИК

    92 45 Отговор
    Това много напомня събитията в България след 1989г. 11.10 когато започна грабежа и геноцида където не са спирали през последните 36 години.

    Коментиран от #48

    20:22 21.02.2026

  • 11 Русофил

    66 7 Отговор
    Започна се

    20:27 21.02.2026

  • 12 Боруна Лом

    23 41 Отговор
    АЛАДИНЕ, СМАЖИ ГИ ПАК!

    20:29 21.02.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Владимир Путин, президент

    46 55 Отговор
    Завтра 500 000 завърнали се от фронта контрактници и 500 000 майки на загинали бойци ще потърсят сметката от Путин за абсолютно провалната безсмислена СВО.

    20:48 21.02.2026

  • 24 нищо не е мръднало

    82 40 Отговор
    Плащат им! Сценарият е ясен - нарушават се принципите на демокрацията! И стожерите на демокрацията Израел и САЩ ще я защитят!
    Сценарий за захранка на овцете!

    20:53 21.02.2026

  • 25 И тези искат да гризнат

    66 39 Отговор
    Курабията точно като украинците.
    Подстрекателите са навсякъде

    Коментиран от #47

    20:57 21.02.2026

  • 26 Сатана Z

    40 41 Отговор
    Нищо подобно.Преди малко даваха кадри от някакъв МОЛ в Техеран където си пазаруват и чакат Тръмп да нападне невинните хора .Ама Израел си заминава пръви!

    Коментиран от #88

    21:00 21.02.2026

  • 27 Вместо да се въоръжават

    56 37 Отговор
    И да бранят държавата си от американският агресор тези пишлемета взели да врякат

    21:01 21.02.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Летящ Килим

    13 14 Отговор
    Край, сега трябва да разтурим родината за да нямат цел, иранските ракети!

    21:10 21.02.2026

  • 35 китайски балон

    31 29 Отговор
    БайДончо подгрява тенджерата, няма нищо случайно!

    21:10 21.02.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Студентски протест никога НЕ "избухват"

    51 32 Отговор
    Те са винаги организирани и инициирани от вражески елементи. Както и в България впрочем винаги е било. Шпиони маскирани като преподаватели са подбудителите на размириците и винаги студентите врякат за неща които самите тях не ги засягат.

    Коментиран от #49, #50

    21:14 21.02.2026

  • 39 Горски

    51 34 Отговор
    Студентите толкова ли са "оцветени" да не стоплят, че тези, дето сега им "сипват в паничките", преди години свалиха шаха. Тогава дядовците им викаха също толкова убедено и възторжено "Долу шаха!". Таман САЩ си събра силите за война с Иран и изведнъж протести в Иран! Ще да е съвпадение. Видяхме я свободата - Сирия, Ирак, Афганистан, Либия.

    Коментиран от #45, #81

    21:16 21.02.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Зъбчето

    34 7 Отговор

    До коментар #1 от "таксиджия 🚖":

    По-добре отколкото иранско вгъ3раждане.

    Коментиран от #77

    21:35 21.02.2026

  • 45 Ха ха хаха ха

    29 10 Отговор

    До коментар #39 от "Горски":

    Що бе, ходи ли в Ирак, Сирия, Либия?

    Коментиран от #70

    21:36 21.02.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Бат Бойко Човеколюбеца

    32 14 Отговор

    До коментар #25 от "И тези искат да гризнат":

    Ти навит ли си муллата да те бие с пръчка, защото цитираш грешно Корана наизуст? Я мълчи като не знаеш! Щото се радвай, че тъпееш, а Бат Бойко не е като Аятолаха и не те е обесил още.

    21:39 21.02.2026

  • 48 Само да припомня

    36 12 Отговор

    До коментар #10 от "БОЛШЕВИК":

    Режимът до 89-та е незаконен преврат срещу законната Царска власт. Режим настанен от окупационна враждебна сила.

    Коментиран от #59, #78

    21:40 21.02.2026

  • 49 Не избухват

    24 18 Отговор

    До коментар #38 от "Студентски протест никога НЕ "избухват"":

    И Тъпотии И простотии
    В Главите на
    Русофилистичните Идиоти .

    Те са просто там още от
    Рождението на Русофила .

    21:42 21.02.2026

  • 50 Цар

    27 7 Отговор

    До коментар #38 от "Студентски протест никога НЕ "избухват"":

    Това за комунистическите мискини преди 44-та ли имаш предвид?

    21:42 21.02.2026

  • 51 гост

    28 22 Отговор
    Силите за отбрана на Украйна нанесоха поредица от успешни удари по военни обекти на руските окупатори в окупирания Крим. В частност, поразени са два гранични стражеви кораба от проект 22460 „Охотник“ и два противолодъчни самолета-амфибии Бе-12. Това се посочва в съобщение на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна в Telegram.
    В нощта на 21 февруари на временно окупираната територия на украинския Крим, в района на град Инкерман, бяха поразени два гранични стражеви кораба от проект 22460 „Охотник“ на противника. Фиксирано е поразяване на целите“, се казва в съобщението.
    Също така, както отбелязват от Генералния щаб, в град Евпатория, на територията на Евпаторийския авиационен ремонтен завод, са поразени два самолета Бе-12.
    Отделно се съобщава, че в района на населеното място Астраханка, Запорожка област, подразделения на Силите за отбрана на Украйна са поразили реактивна система за залпов огън „Торнадо-С“ на противника.

    Коментиран от #52

    21:43 21.02.2026

  • 52 гост

    25 18 Отговор

    До коментар #51 от "гост":

    Общите загуби на противника и окончателните мащаби на нанесените щети се уточняват.
    Удари по Русия – важни новини
    Както съобщи УНИАН, в нощта на 21 февруари подразделения на ракетните войски и артилерията на Въоръжените сили на Украйна нанесоха удар по предприятие от военно-промишления комплекс „Воткински завод“, използвайки крилати ракети FP-5 „Фламинго“. На територията на обекта е фиксиран пожар.
    Този завод произвежда междуконтинентални балистични ракети РС-24 „Ярс“, „Ярс-С“, „Ярс-М“; балистични ракети тип 9М723-1 за оперативно-тактическия ракетен комплекс „Искандер-М“ и 9-С-7760 за авиационния ракетен комплекс „Кинжал“.
    Също така е поразен Нефтегирският газопреработвателен завод в Самарска област.

    Коментиран от #66

    21:44 21.02.2026

  • 53 ЦЕЛУВАНЕТО на КУРАнът

    29 13 Отговор
    И Фанатичната подкрепа
    За Разни Чалми и Ислямски Терористи
    Се превърна в Ежедневие

    За РУБЛОИДИОТИТЕ

    По Нашите Територии.

    21:47 21.02.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Българин

    22 13 Отговор
    Обесете аятолаха!

    21:57 21.02.2026

  • 56 ха ха

    20 22 Отговор

    До коментар #46 от "Пол пот":

    щом 80%от даденото население живеят по зле след мейданите означава че комунистите са били прави , и понеже ви е страх за награбеното сте готови да унищожите всичко живо

    21:58 21.02.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Кой ви вярва?

    19 20 Отговор
    Евроатлантиците са доказани манипулатори, лъжци и измамници.

    Трябва ли да вярваме на измамници?

    22:07 21.02.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Каубой 🤠

    16 4 Отговор
    Идваме !!!

    22:21 21.02.2026

  • 61 някой ще попита ли

    10 7 Отговор
    итн педофили Славчо диван наркоман или Тошко африкански или Балабанов, знаели ли са за педофилите сред редиците си и ако са знаели, защо не са спазили закона и докладвали в прокуратурата за гаврата с малолетни деца или те са са били на опашката. Без думи итн партия от престъпници.

    22:22 21.02.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Госあ

    9 19 Отговор
    Не може страна с такава история като Иран да бъде под режима на брадати религиозни фанатици ! Нормално е интелигенцията да протестира да махне лумпените. Аз съм общувал с иранец. Много културен човек. Каза, че аятоласите са ги върнали в каменната ера. Но на тия аятоласи им помогна запада !

    22:27 21.02.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Превземете институциите

    15 8 Отговор
    Помощта идва. Както на Майдана . Госпожата раздаваше бисквитки , стръв за цаци . Там едни хора дето гледат от високо са дали милиарди за да гледат спектакъл и да вършат " лоши неща " и ще оправдаят пред света " за това защото те го искат"

    Коментиран от #67

    22:48 21.02.2026

  • 66 Всичко,

    11 7 Отговор

    До коментар #52 от "гост":

    което си изписал е чиста проба пропаганда на киевския режим. Самото основаване на ГЩ на ВСУ и УНИЪН е доказателство за лъжите им, които цитираш. Това са техни жалки опити, които се използват от екскурзианта Зеленски и умопомрачени русофоби като Урсула и Калас за източване на още пари за войната. Всичко украинско във въздуха се сваля от руското ПВО, а опитите за контранастъпление на земята се отразяват с огромни загуби на украински войници.

    22:49 21.02.2026

  • 67 Госあ

    7 11 Отговор

    До коментар #65 от "Превземете институциите":

    Тия самозабравили се брадати лумпени, трябва да бъдат свалени. Но точно запада им помогна много здраво да вземат властта.

    Коментиран от #72

    22:53 21.02.2026

  • 68 665

    7 2 Отговор
    Ще има бомбенагел значи, тия дни.

    23:01 21.02.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Горски

    2 4 Отговор

    До коментар #45 от "Ха ха хаха ха":

    Да преди малко се върнах.

    23:35 21.02.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 И на тея лумпенчета

    13 6 Отговор
    са им раздали безплатни бонбонки тик-так и са им разказвали приказки у тяхното СУ как на Запад има ценности и ще дойде рая и как един хубав шах ши ги оправи за 800 дни... на всякъде глупаците са еднакви за съжаление

    23:45 21.02.2026

  • 74 Майданчиците е нужно

    7 4 Отговор
    ама много яко да бъдат превъзпитавани а тея в университетите дето ги подстрекават и имат Старлинкове директно да им вързват антената за главата и да я влкючват на макс

    23:50 21.02.2026

  • 75 Всички шорошки "истини" са такива:

    5 4 Отговор
    "преподават онлайн курсове заради ограниченията върху интернет достъпа"?!? са изходили третополовите шекели с бустери

    00:12 22.02.2026

  • 76 По интересното е че

    8 5 Отговор
    Иран обяви, че ще определи военноморските сили и военновъздушните сили на страните от ЕС като терористични и ще ги третира като такива. Иранското външно министерство заяви в понеделник, че ще предприеме реципрочни мерки срещу военноморските и военновъздушните сили на държавите-членки на Европейския съюз, след решението на блока да определи Корпуса на гвардейците на ислямската революция (КГИР) като терористична организация.
    В изявление в събота министерството нарече Корпуса на ислямската гвардия (IRGC) клон на официалната военна структура на Иран, добавяйки, че Техеран ще отговори въз основа на това, което определи като принцип на реципрочност и съгласно закон от 2019 г., приет след като Съединените щати определиха IRGC като терористична организация.

    00:24 22.02.2026

  • 77 Мнение

    3 3 Отговор

    До коментар #44 от "Зъбчето":

    И що ппдб да е по-добре?!
    Щото от Възраждане искат разследване за вас "петроханците" ли?!
    Няма страшно, всички купени отрпки на шорош ще ви дават публично един ден!

    00:57 22.02.2026

  • 78 ганев

    1 0 Отговор

    До коментар #48 от "Само да припомня":

    АБЕ..ЛЬОЛЬО....И БАЩА ТИ ЛИ Е..НЕЗАКОНЕН..

    01:01 22.02.2026

  • 79 Сатана Z

    5 2 Отговор
    Студентски протест избухна в Техеран

    Кои студенти по-точно?Тия с държавна стипендия или ония с грантовете?
    В БГто по традиция стачкуват маргиналните на НПО хранилка ,особено тия в НБУ с изцъклените погледи.

    01:08 22.02.2026

  • 80 Без коментари

    4 2 Отговор
    в сащ или както иначе е позната като страната на свободата, хиляди студени бяха или изгонени от университетите или студентските визи отрезани заради протести срещу убийствата на хиляди от исранел.

    01:13 22.02.2026

  • 81 забрави

    1 0 Отговор

    До коментар #39 от "Горски":

    да кажеш България.

    01:17 22.02.2026

  • 82 Хи хи хи

    4 0 Отговор
    И тук се чуваха възгласи Да живее царя......
    Царя си живее ама вие не.......

    01:26 22.02.2026

  • 83 ЦРУ???

    4 1 Отговор
    Мейдан??

    01:29 22.02.2026

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Един

    2 3 Отговор

    До коментар #3 от "Някой":

    Те пък сега хората са цъфнали и вързали. В тази уникално богата страна всичко се прибира от тея инфантилни мутри и алчни религиозни лицемери. Масово иранците не харесват сегашната ситуация. Ако САЩ се намесят да сменят режима, Иран вероятно ще плаща 10-тина години с петрол, като Ирак, но след това ще си върнат нормалността и всичко ще зависи от тях. Иран имат всичко, от природа до петрол. Там съм ял най-вкусните дини. Народът е скромен и не се интересуват толкова от тъпата религия, а просто се страхуват.

    Коментиран от #87

    01:35 22.02.2026

  • 86 ???!

    1 0 Отговор

    До коментар #69 от "604":

    хаОс хаОс хаОс
    О О О а не УУУ

    преди да се правиш на външнополитически коментатор научи български

    01:37 22.02.2026

  • 87 сегашната ситуация в Иран пич

    4 1 Отговор

    До коментар #85 от "Един":

    Е в резултат на десетилетия санкции, престъпна политика и дивотиите на Запада. Формалната причина в Иран е тривиална: националната валута, риалът, потъва до поредното си дъно, цените на основните стоки и услуги се покачват, а средностатистическият гражданин обеднява за години напред само за няколко месеца. Малкият и средният бизнес е задушаван от санкции и собствена бюрокрация, докато елитите демонстративно отказват да стегнат коланите. Атаки срещу полицията, палежи на автомобили, опити за нападения срещу правителствени сгради и институции, включително такива, които не са пряко свързани със силите за сигурност – нищо от това не е типично за спонтанна икономическа демонстрация. Това наподобява бързо структуриран протест, в който „уличният елемент“ е заловен и ръководен от политически оператори предимно финансирани и логистично подкрепяни от чужбина.

    01:44 22.02.2026

  • 88 Глеб Жиглов

    0 2 Отговор

    До коментар #26 от "Сатана Z":

    Това е твоята русофилска интерпретация.

    01:49 22.02.2026

  • 89 Нормално е да протестират

    0 0 Отговор
    Водата им заля дворове в Димитровград

    01:49 22.02.2026

  • 90 Как така "Да живее шахът"

    3 1 Отговор
    Като той отдавна е умрял ? А пък сина му никога шах не е бил че и в Иран даже не е бил а си е американски гражданин и си има огромна къща в Мериленд... или смятат да есхумират шаха и да го съживят с някоя Лама ли?

    01:54 22.02.2026

  • 91 Да ги заключат

    2 0 Отговор
    в Университетът "Шариф" и да ги запалят тези калпазани и размирници

    01:56 22.02.2026

  • 92 в Техеран скандират

    1 1 Отговор
    Че искали Бою и Шишу за шейхове. И в Албания скандирали същото но там им опънали маркуча на скандиращите. Даваха го по нова твиту

    02:08 22.02.2026

  • 93 Прости им Господи

    2 1 Отговор
    Студентите винаги са най-прости и не разбират, че ще избодат очи, за да изпишат вежди. И ние така скачахме когато завя вятърът на "промяната", ама се оказа ураган на подмяната и плячкосването. Ето вече нямаме държава, а някаква мафиотска структура, която само "усвоява" (краде) евро пари и стриже населението.

    Коментиран от #94

    04:07 22.02.2026

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания