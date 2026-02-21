Асен Христов: Българинът масово преминава към отопление на ток, което води до 10-20 пъти по-висока консумация

Повишеното потребление на електроенергия заради по-студеното време през декември и януари е основната причина за по-високите сметки за ток, заяви в предаването „Говори сега“ по БНТ председателят на Надзорния съвет на „Еврохолд България“ Асен Христов.
В структурата на дружеството влиза и „Електрохолд“.
Христов отрече да има системно „надписване“ на сметки, като посочи, че са възможни единични технически грешки при електромери, които представляват около 1 на сто от всички подадени жалби.
По думите му по-високите сметки през януари се дължат и на почивните дни около Коледа и Нова година, когато хората прекарват повече време вкъщи. През декември потреблението е нараснало с 30 на сто спрямо ноември заради по-ниските температури, а през януари е отчетен ръст от 11 на сто спрямо декември. Към момента през февруари потреблението е с 4–5 на сто по-високо спрямо януари, като очакванията са крайните сметки да бъдат с 5–6 на сто по-високи.
По думите му българинът масово преминава към отопление на ток, което води до 10-20 пъти по-висока консумация дори от времето на КОВИД и това зависи от времето навън, като това е основната причина, поради която сметките са по-скъпи.
В отговор на изявление на служебния енергиен министър Трайчо Трайков, че абонати с основателни жалби за завишени сметки ще бъдат компенсирани, Христов заяви, че няма данни за системно надписване, като направи разграничение между „надписване“ и техническа грешка при конкретен електромер.
Христов изрази притеснение, че България постепенно се превръща във вносител на ток, тъй като базовите мощности - въглищните централи, се затварят, а новите блокове на АЕЦ са още на етап „площадка“. По думите му фотоволтаичните централи произвеждат електроенергия основно през деня и не могат да заместят базовото производство. Христов каза, че вижда потенциал в развитието на вятърната енергия. Според него батериите трябва да служат за балансиране на мрежата при излишък или недостиг, а не просто за търговска препродажба на ток. Христов изтъкна необходимостта от изграждането на газови централи като бърза алтернатива на въглищните, за да се запази енергийната независимост, и изтъкна, че договорът с „Боташ" (Botas) е стратегически изгоден.
Той предложи въвеждането на месечна такса за всеки електромер в размер на около 5 евро, по подобие на практики в други европейски държави, с цел осигуряване на средства за поддръжка на електроразпределителната мрежа в слабо населени райони.
Христов изрази и скептицизъм за ефективността на енергийните общности в градска среда като София и ги определи като икономически нерентабилни за малкия потребител.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Хаха
19:31 21.02.2026
3 ост гост
Коментиран от #49
19:31 21.02.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Зелена сделка
Дори на кравите като значителни производители на въглероден двуокис ще забранят да дишат.
Електричеството е разрешено, само ако не е от въглища.
19:32 21.02.2026
6 Този експерт е неадекватен
Живея в квартал в който имаме трафопост и преди 10 години бяхме 10 къщи А в момента сме 30 къщи и това влияе на напрежението и сметките за ток.
Никой не е подменял трафопоста с помощен.
Не ми правете на овце от стадото
Коментиран от #54, #68, #111
19:33 21.02.2026
7 Гост
19:34 21.02.2026
8 Камерамен
19:35 21.02.2026
9 христов
19:35 21.02.2026
10 Папа гали колкото щеш
Коментиран от #13
19:35 21.02.2026
11 Хининовски
19:36 21.02.2026
12 Холмс
19:36 21.02.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Уса
19:38 21.02.2026
15 )€7
19:39 21.02.2026
16 Тесла
19:39 21.02.2026
17 Да,бе
19:40 21.02.2026
18 виктория
19:44 21.02.2026
19 Джоко
19:44 21.02.2026
20 Хасковски каунь
Общото осветление в офисите което е само лампи има 80% по - висока цена.
Мошеници и кръвопийци!
19:45 21.02.2026
21 Жжж
Коментиран от #55
19:45 21.02.2026
22 Бай той Толстой
Коментиран от #105
19:46 21.02.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Па съм я бе
Коментиран от #33
19:49 21.02.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Хасковски каунь
19:49 21.02.2026
27 виктория
19:49 21.02.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Голям
Коментиран от #102
19:50 21.02.2026
30 Мюмюн
19:51 21.02.2026
31 Бай той Толстой
До коментар #23 от "Швейк":Защото сме умни Ти тъпан ли си,батенье?
19:52 21.02.2026
32 хихи
Коментиран от #99
19:53 21.02.2026
33 Голям
До коментар #24 от "Па съм я бе":Като машините за гласуване...
19:53 21.02.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Българинът на какво преминава
19:57 21.02.2026
37 Болен мозък
19:58 21.02.2026
38 Махайте го тоя ненормалник. Шут
19:59 21.02.2026
39 Украина талантливая и рабатливая
19:59 21.02.2026
40 Даката
До коментар #1 от "ха ха":Кажи колко сте доволни в Русия от загробващият България договор с турската компания "Боташ" и как ще подкрепите предизборната кампания на вашия човек Румен Радев...
Коментиран от #61
19:59 21.02.2026
41 Дик диверсанта
19:59 21.02.2026
42 Пешо
20:00 21.02.2026
43 Жоро
20:00 21.02.2026
44 Пускат ток за Украйна
Коментиран от #64
20:01 21.02.2026
45 Изчезни бе нищожество
20:03 21.02.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Моля
Коментиран от #71
20:03 21.02.2026
48 Не думай
20:04 21.02.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 гост
20:07 21.02.2026
51 10-20 пъти по-висока консумация
20:08 21.02.2026
52 Точно тея от
20:09 21.02.2026
53 Много отдавна тоя
20:11 21.02.2026
54 Да Не
До коментар #6 от "Този експерт е неадекватен":Точно!!!
20:14 21.02.2026
55 Софийски селянин,
До коментар #21 от "Жжж":Ами те отдавна са на частици българи съвременни чорбаджии..
Дреме че им пука те целогодишно източват язовирите и милионите си текат...
20:14 21.02.2026
56 Пилотът Гошу
20:18 21.02.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Госあ
20:21 21.02.2026
59 Хер Флик от Гестапо
20:24 21.02.2026
60 Яяяяяя
20:24 21.02.2026
61 ха ха
До коментар #40 от "Даката":какво искаш ? пращаме ли ток за украйна ? пращаме , плащат ли го ? не , да не би търговците на борсата да го плащат от собствения си джоб
20:30 21.02.2026
62 Дядо
20:36 21.02.2026
63 Каруцар
20:39 21.02.2026
64 Дик диверсанта
До коментар #44 от "Пускат ток за Украйна":Жертва на пропагандата?
20:40 21.02.2026
65 И тоя е много умен
20:42 21.02.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Успех господин Христов
20:46 21.02.2026
68 Киро
До коментар #6 от "Този експерт е неадекватен":Така е ама не е баш тъй 1 kw си 1 това е отчетен и дали ще го отчете за час или два няма значение той си има цена! Тук става въпрос че при слаб ток един уред за да достигне своя капацитет харчи не 1 а примерно 1.5 kw! Тоест един климатик за да подържа 23 градуса харчи 1.5 пъти повече енергия за да ги потдържа!
20:50 21.02.2026
69 Каруцар
20:51 21.02.2026
70 Син на Слънцето
20:55 21.02.2026
71 така е
До коментар #47 от "Моля":ама той дори не говори за повишение с 30%, а за 10-20 пъти. Значи гответе се за следващите сметки, ако не ги платите, следва спиране. За ново пускане след плащане, пак плащате. Затова електроенергията не бива да се предоставя в ръцете на частници. Царят хариза ЕРП, Бойко продаде и малкото останал държавен дял в собствеността им. Ще плащате колкото ви кажат, като не можете да платите, ще стоите на тъмно и студено и ще ядете банани на корем. В детството ми никой не се замисляше за сметката си ток - навсякъде светеше и работеха уреди с висока консумация на електричество. Днес токът е луксозна стока, за която освен ДДС плащаме и акциз.
Коментиран от #84
20:55 21.02.2026
72 Син на Слънцето
21:06 21.02.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Този Асен
Какъв нагъл тип! Такса електромер от 5 евро му се иска на Дяволов! А след година-две такса електромер от 10 евро!
Ей така - от въздуха искат да печелят буржоите!
Защо по време на "лошия" социализъм електромерите бяха вътре в къщите, а токът беше 2-3ст за киловатчас?
Ковму беше лошото? - Питам антикомунистическите зомбита - да отговорят ако могат!
Пет лева беше месечната сметка за ток, а този нагъл тип иска само таксата да е 5 евро - близо 10 лв!
Коментиран от #82
21:10 21.02.2026
75 Тома
21:10 21.02.2026
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Пускат ниско напрежение ток
Ако вместо 220 волта, напрежението е 200 волта, ще забележите, че по-бавно ви завира кафеварката и ще платите с 10% по-висока сметка.
21:17 21.02.2026
80 кюмур
Който може да си сготви храната на климатика,печели нобелова награда!
Като спре токът,няма топло,няма и топла храна,но как дишаше!
21:20 21.02.2026
81 На "свободния" пазар
Искахте да сте роби на капиталистите?
Станахте роби на капиталистите!
Радвайте се!
Коментиран от #83
21:27 21.02.2026
82 Българин
До коментар #74 от "Този Асен":Защо по време на "лошия" социализъм електромерите бяха вътре в къщите, а токът беше 2-3ст за киловатчас?
На твоя въпрос има лек отговор! Понеже тогава заплатата беше 50 до 100 лева!
Живеехме в социалистическия ЛАГЕР, ходихме в пионерски ЛАГЕРИ , работехме в трудови ЛАГЕРИ( наречени по- приемливо бригади),където най- безцеремонно експлоатираха безплатен детски труд и дори покривахме норми...
Не ви ли прави впечатление нещо?! Думата ЛАГЕР. ДА НЕ ЗАБРАВЯМЕ И КОНЦЛАГЕРИТЕ КЪДЕТО ИЗПРАЩАХА ДОСТОЙНИТЕ ЧОВЕЦИ ЗАРАДИ ВЯРАТА В БОГ ИЛИ ЧЕ НЕ ПОНАСЯХА ЛЪЖИТЕ И ИДИОТИИТЕ НА КОМУНЯГИТЕ И ГИ ХВЪРЛАХА НА ПОДИВЕЛИ СВИНЕ ДА ГИ РАЗКЪСВАТ А ПОСЛЕ С ТЯХ ХРАНЕХА ОТРОЧЕТАТА СИ КОИТО СЕГА НЕ ПУСКАТ КОКАЛА И СА И ПО АЛЧНИ И ПО ЖЕСТОКИ . Всъщност тя недвусмислено ни определяше и разграничаваше от една друга дума - СВЯТ. Определението,което ползваме за " загниващия" Запад - въпреки това те бяха СВЯТ,а ние - ЛАГЕР.
Който има хубави спомени от това време,те се дължат на съвсем друго нещо, на детството,младостта и всички позитиви ,които носи този период от живота ни.
Останалото просто лицемерно се крие зад него.СЕГА ТОЧНО КОМУНЕТАТА ДЕТО ЛЕЖОТЕХА НА НАШ ГРЪБ ПРОДЪЛЖАВАТ ДА СИ ТЪРСЯТ ПАК БЛАГИНКИТЕ ЗА НАША СМЕТКА!!
Коментиран от #88
21:27 21.02.2026
83 Българин
До коментар #81 от "На "свободния" пазар":По времето на бай Тошо Министерския Съвет се събира да дига цените. Карат по азбучен ред: А-автомобили, Б-банани, В-вратовръзки и т.н. Стигнали до Ф. Ф, Ф, коя стока е с Ф.- Фъстъците-сетил се някой. Скочила обаче Цола Драгойчева: - Моля ти се, Тошко, не дигай фъстъците, знаеш колко ги обичам. -Ами тогаз кое с Ф? - Фсичко останало!
21:32 21.02.2026
84 Феликс Дж
До коментар #71 от "така е":ГАДНИ КОМУНИСТИ - "Електрификация плюс съветска власт е равно на комунизъм" - ето ви го този комунизъм, да плащаме на едрите капиталисти.
21:33 21.02.2026
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 Селско момиче
Кои сте вие люде, будители?
На рода български спасители!
Бог ли ви призова да разбуждате?
Народа поробен, спящ, да събуждате!
С история скъпа, за древна България,
написана не в дворец или канцелария.
За просвета в българско да се борите,
прозорец за неуките да отворите!
Да се изправите срещу гърците и патриарха,
да победите, да си имаме веч и Екзарха!
Борба да започнете, за род и държава!
Светът да говори, да ви уважава!
Кръвта си да пролеете! Да чуе Европа!
На игото дълго да прескочим окопа!
Да работите пак в свободна родина!
Делото ви да прославяме чак до амина!
Кои сте вие, родолюбци, будители?
Вечна слава вам! Българи, герои и просветители!
21:39 21.02.2026
87 Дзак
21:40 21.02.2026
88 Пътрият концлагер е британски
До коментар #82 от "Българин":Думата „лагер“ в българския език произлиза от немската дума Lager, която означава „легло“, „място за почивка“, „склад“ или „стан“.
При социализма минималната заплата беше 120лв.
За двустаен апартамент месечната такса за парно беше 15лв (на кубатура). Температирата в стаите не падаше под 23 градуса.
Месечната цена на тока - без никакви икономии беше 6-8 лв.
Жена ми като лекар взимаше 350 лв заплата.
Работа имаше за всички. Моята инженерна работа беше за над 1000лв месечна заплата.
Плащаше се прогресивен данък.
За армията отиваха 10-15% от БВП и имахме най-силната и модерна армия на Балканите.
В болница никой не доплащаше.
Децата не ги облъчваха с джендър-идеология и петрохански пинизи.
Студентите нищо не плащаха, за да учат.
На пионерските лагери се кефехме по 20 дни на море и по още 20 дни на планина - никой не работеше.
На студентските бригади кипеше доброволен труд, който обаче се заплащаше през 80-те години, и цареше веселие и живот!
Никой не се страхуваше от войни и за бъдещето на децата си!
Ти въобще не си живял по нашето славно време и пишеш кавото ти е втълпила пропагандата на днешния корумпиран и кървав буржоазен режим.
Хареса ли ти трагедията на Петрохан?
Коментиран от #89, #120
21:44 21.02.2026
89 Българин
До коментар #88 от "Пътрият концлагер е британски":От глyпака няма вреда, докато другите глyпаци не го изберат за лидер!
Коментиран от #92
21:47 21.02.2026
90 филип
21:49 21.02.2026
91 Българин
21:50 21.02.2026
92 Ясно е,
До коментар #89 от "Българин":че за себе си пишеш.
21:53 21.02.2026
93 Българин
а майката от сина си...
"Треньор", много станаха, а"отбор" няма!
Коментиран от #97
21:54 21.02.2026
94 Българин
- Честито, сине! Жена ти роди!
- Какво ми роди?
- Брат!
21:55 21.02.2026
95 га4е
21:56 21.02.2026
96 Българин
- Могат ли да се правят мозъчни операции на политиците в България?
От радиото отговорили:
- Изключено! Никой хирург не се занимава с дърворезба!
21:57 21.02.2026
97 Ти да видиш!
До коментар #93 от "Българин":Как ги знаеш тези цигански работи!?
21:58 21.02.2026
98 Българин
21:59 21.02.2026
99 мааама ви
До коментар #32 от "хихи":Газ има, но е с много лошо качество, не се знае какъв микс е, не мога да вдигна у нас 21 градуса, а платих 190 евро за 80 квадрата. През декември 157 лева. Малка разлика, нали?! Как става така? Писах жалба, отговтр - няма. На какво да се отопляваме бе?
22:04 21.02.2026
100 Син на Слънцето
- Ей, ти кво правиш тука?
Туриста смутено обяснява, че иска да се изпикае.
- Тука не може! Тръгвай с мен! - заповядва полицаят. Тръгват те и стигат до една чудесна градинка, а в средата и прекрасна сграда. Полицаят го завежда до сградата и казва:
- Ето тук пикай!
Изпикал се американецът и пита усмихнат полицая:
- Това беше чудесно! Навярно това е българското гостоприемство?
- Не, това е - американското посолство! Понеже в Америка тоалетните са задължително безплатни за всеки магазин, за автогарите, за аерогарите и за обществените места, а в Бълфария навсякъде по закона за тоалетни се плаща и затова те доведох тук!
Американеца: Тогава, защо не смените закона за тоалетните по цялата Свещенна Българска Земя?
Полицая: Понеже ние полицаите няма да имаме как да следиме какво прави народа по храстите и партийняците няма да имат парички! Фактически, това е най - разривния закон между демокрацията в България и Америка!
22:04 21.02.2026
101 Мошеник
Коментиран от #104
22:16 21.02.2026
102 няма смисъл
До коментар #29 от "Голям":да се обяснява на копейките те са бавноразвиващи..
22:20 21.02.2026
103 Този коментар е премахнат от модератор.
104 асенчо
До коментар #101 от "Мошеник":жената иска да я водя на дубай за половин година няма как просто....
22:22 21.02.2026
105 А дано
До коментар #22 от "Бай той Толстой":И там да си занесе таксата електромер
22:29 21.02.2026
106 Българин
Когато България забранява
партиите 1934 - 1939г. със закон,
ставаме икономическото чудо
на Европа, само за 5 години,
след забраната им!
Българския лев става златен,
а германците са идвали в
България да търсят работа,
бягайки от кризата! От тогава е
израза: "Какво ме гледаш като
изпаднал германец"
ДА СЕ ЗАБРАНЯТ ЛИ
ПАРТИИТЕ ОТНОВО?
22:32 21.02.2026
107 От чужбина
Коментиран от #114
22:43 21.02.2026
108 Ива
22:45 21.02.2026
109 Сатана Z
А в Румъния размитат за тази компания,Абе същият този Асен лобира в НС за въвеждане на такса електромер за всяко домакинство в България.Нали се сещате ,че олигархът Асен ще ни го набие до ушите,щом се е изнервил дотолкова,че да се появи по медиите.
Е,над него е Атанас Тилев ,ама това е друга бира.
23:04 21.02.2026
110 От чужбина
И пак ви казвам, ако сега работеха поне два от затворените блокове в Козлодуй, щяхме да сме приблизително на нула с внос-износ. Ако работеха всичките вече затворени блокове щахме само да изнасяме.
Коментиран от #118
23:07 21.02.2026
111 Ти учил ли си
До коментар #6 от "Този експерт е неадекватен":Закона на Ом-А?
Коментиран от #113
23:26 21.02.2026
112 Айде бе, всеки уикенд в Гърция
Комунизма с евтиния ток отдавна свърши!
Коментиран от #115
23:32 21.02.2026
113 Данко Харсъзина
До коментар #111 от "Ти учил ли си":Определено не го е учил. Дори не е чувал за него.
23:43 21.02.2026
114 Данко Харсъзина
До коментар #107 от "От чужбина":Западнярите ни ги платиха тези блокове. Това, че едни хубави хора откраднаха парите е отделен въпрос.
Коментиран от #116
23:49 21.02.2026
115 От чужбина
До коментар #112 от "Айде бе, всеки уикенд в Гърция":ДА, за съжаление е така. Във Велокобритания таксата електромер е малко под 50 пенса на ден. Това прави грубо 30 Паунда. Тукашния Регулатор определя ценова шапка, т.е пределна цена. Всеки търговец НЕ може да продава по-скъпо от това. В конкуренцията си търговците дават различни оферти. Едни дават по-ниска цена за дневна енергия, други по-ниска за нощна. Някои предлагат в неделя безплатно електричество. Аз лично плащам около 28 пенса за кВт/ч дневна и около 19 пенса за нощна. Ползвам САМО електричество. Тези които имат и газ и ток цените им са различни. Примерно евтина газ и скъп ток или обратното. Тока тук е значително по-скъп в сравнение с България, но и доходите са различни.
23:53 21.02.2026
116 От чужбина
До коментар #114 от "Данко Харсъзина":Те са платили едни пари, ама пресметнати само колко биха заработили реакторите /в пари/ за остатъка от първоначално предвидения им живот. Почти на всякъде на такива реактори са им удължили живота и са им вдигнали мощността. Така те щяха да заработят още много повече средства. Отделно можехме да намалим въглеродните си емисии от ТЕЦовете и да продадем квотите за емисии. Или най-просто казано: Ако имаш един добър стар и здрав Москвич не е нужно да го хвърляш за скап. Ето, Унгария и Словакия продължават да си ползват "Москвичите" и даже са ги форсирали. Финландия също ползва такива реактори.
Коментиран от #119
00:09 22.02.2026
117 Данко Харсъзина
00:10 22.02.2026
118 Данко Харсъзина
До коментар #110 от "От чужбина":Енергията на пазара е много евтина и ТЕЦовете изведоха блоковете в студен режим, за да не трупат загуби. Работи само АЕЦ Козлодуй, и то на загуба. Нямат пари за да си плащат заплатите и теглят кредити.
Коментиран от #122, #124
00:20 22.02.2026
119 Данко Харсъзина
До коментар #116 от "От чужбина":Блоковете в Козлодуй бяха много по добри от унгарските, имаха и монтирани струйовихрови кондензатори но това беше цената която платихме за влизане в ЕС. Всъщност не платихме нищо защото ни дадоха няколко милиарда във фонд Козлодуй. Тези пари в по голямата си част се открадаха.
00:26 22.02.2026
120 От чужбина
До коментар #88 от "Пътрият концлагер е британски":Принципно е така, ама НЕ баш така. Не те знам какъв инженер си бил, ама такава заплата за каквато споменаваш работеха много малко хора. Инженерите получаваха... млад инженер започва примерно с 240 лв. Заплати по 400 лв вече си бяха големи.
Парното може да е било на такава цена, ама там където го е имало и е било субсидирано от държавата. В провинцията, особено ако си на края на жиците напрежението съм го замервал лично - 180 Волта при тогавашен стандарт 220 Волта. Имахме акумулираща печка, но тя не догряваше достатъчно. В кухнята имахме нафтова печка, но нафтата поскъпна и минахме на дърва и въглища. Това в центъра на провинциален град. На село баба ми, Бог да е прости, трябваше да се реди на опашка за кисело мляко. Докарваха го 3 пъти в седмицата. Наши познати се УРЕДИХА в София. После се хвалеха, че там е друго, в магазините винаги има кашкавал и поне няколко вида салам. Сега сещаш ли се за какво иде реч??? НЕ е за салама, а за ЖИТЕЛСТВОТО, за КРЕПОСТНИЧЕСТВОТО. Ей за това побягнахме по чужбина, защото скъсахме синджира. Помниш ли, че не ни пускаха да ходим свободно по чужбина, за да не видим колко сме бедни. Помниш ли, колко се чакаше за една Жигула, за цветен телевизор???
Почивките НЕ бяха по 20 дни, а по 14 - две седмици. Вероятно бъркаш почивката със законовата отпуска.
Студентите не плащаха, но ако се случеше в едно семейство и двете деца да са студенти едновременно, особено в различни градове...си беше трудно за издръжката им. По-лошото
Коментиран от #121
00:48 22.02.2026
121 От чужбина - продължение
До коментар #120 от "От чужбина":По-лошото и НЕсправедливо беше, че децата на т.нар. "Активни борци" имаха правото да запишат да учат където и каквото си поискат без изпит. Същите деца сега все още са на ръководни позиции, а техните деца завършиха университети по чужбина и почнаха да ни стават министри.
Това за доброволния труд на студентските бригади е направо глупост. Тези бригади бяха ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ. Лично съм бачкал и се чувствам излъган. Обещават, а после със заплатата можах да си купя само едно яке. На друга подобна бригада пак обещаха и после просто намалиха цената.
Абе ти си живял в София и си бил на някаква не просто добра, ами отлично добра работа според парите за които споменаваш. Прилича повече на партиина работа или нещо със специлна насоченост от партията и правителството.
Коментиран от #125
00:50 22.02.2026
122 От чужбина
До коментар #118 от "Данко Харсъзина":РАзхода за заплати е поне трето по ред перо в разходите на АЕЦ. На първо място е горивото. Естествено се пресмята колко е горивнат компонента в цената на произведеното електричество. На второ място в разходите е цената за МЕТАЛОКОНТРОЛ. ДА, там се налага много такъв. Заплатите отиват поне на трето място по ред. Ако АЕЦ трябва да заемат пари за да си платят заплатите... тогава как изобщо съществуват?
01:00 22.02.2026
123 ганев
01:12 22.02.2026
124 Този коментар е премахнат от модератор.
125 ганев
До коментар #121 от "От чужбина - продължение":АЛОООУ..ДА ТЕ..СВЕТНА..АМА С НЕЩО ПО ГЛАВАТА....СЕГА НЕ Е ЛИ СЪЩОТО..НА БИСНЕСА ДЕЦАТА УЧАТ..
01:23 22.02.2026
126 И още 5 евро иска тоя
04:35 22.02.2026
127 ниандерталец
07:25 22.02.2026