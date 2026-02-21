Новини
Асен Христов: Българинът масово преминава към отопление на ток, което води до 10-20 пъти по-висока консумация

Асен Христов: Българинът масово преминава към отопление на ток, което води до 10-20 пъти по-висока консумация

21 Февруари, 2026 20:20

Така председателят на Надзорния съвет на „Еврохолд България“ обясни високите сметки на ток заради студеното време през декември и януари

Асен Христов: Българинът масово преминава към отопление на ток, което води до 10-20 пъти по-висока консумация - 1
Снимка: money.bg
БТА БТА

Повишеното потребление на електроенергия заради по-студеното време през декември и януари е основната причина за по-високите сметки за ток, заяви в предаването „Говори сега“ по БНТ председателят на Надзорния съвет на „Еврохолд България“ Асен Христов.

В структурата на дружеството влиза и „Електрохолд“.

Христов отрече да има системно „надписване“ на сметки, като посочи, че са възможни единични технически грешки при електромери, които представляват около 1 на сто от всички подадени жалби.

По думите му по-високите сметки през януари се дължат и на почивните дни около Коледа и Нова година, когато хората прекарват повече време вкъщи. През декември потреблението е нараснало с 30 на сто спрямо ноември заради по-ниските температури, а през януари е отчетен ръст от 11 на сто спрямо декември. Към момента през февруари потреблението е с 4–5 на сто по-високо спрямо януари, като очакванията са крайните сметки да бъдат с 5–6 на сто по-високи.

По думите му българинът масово преминава към отопление на ток, което води до 10-20 пъти по-висока консумация дори от времето на КОВИД и това зависи от времето навън, като това е основната причина, поради която сметките са по-скъпи.

В отговор на изявление на служебния енергиен министър Трайчо Трайков, че абонати с основателни жалби за завишени сметки ще бъдат компенсирани, Христов заяви, че няма данни за системно надписване, като направи разграничение между „надписване“ и техническа грешка при конкретен електромер.

Христов изрази притеснение, че България постепенно се превръща във вносител на ток, тъй като базовите мощности - въглищните централи, се затварят, а новите блокове на АЕЦ са още на етап „площадка“. По думите му фотоволтаичните централи произвеждат електроенергия основно през деня и не могат да заместят базовото производство. Христов каза, че вижда потенциал в развитието на вятърната енергия. Според него батериите трябва да служат за балансиране на мрежата при излишък или недостиг, а не просто за търговска препродажба на ток. Христов изтъкна необходимостта от изграждането на газови централи като бърза алтернатива на въглищните, за да се запази енергийната независимост, и изтъкна, че договорът с „Боташ" (Botas) е стратегически изгоден.

Той предложи въвеждането на месечна такса за всеки електромер в размер на около 5 евро, по подобие на практики в други европейски държави, с цел осигуряване на средства за поддръжка на електроразпределителната мрежа в слабо населени райони.

Христов изрази и скептицизъм за ефективността на енергийните общности в градска среда като София и ги определи като икономически нерентабилни за малкия потребител.


