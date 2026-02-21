Новини
Свят »
Япония »
Япония се готви за сътресения в търговията след решението на американския Върховен съд
  Тема: Войната на митата

Япония се готви за сътресения в търговията след решението на американския Върховен съд

21 Февруари, 2026 15:51 1 145 5

  • мита-
  • япония-
  • сащ-
  • доналд тръмп-
  • търговия

Съдът постанови, че Тръмп е превишил президентските си правомощия, използвайки закон за извънредни ситуации

Япония се готви за сътресения в търговията след решението на американския Върховен съд - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Япония се подготвя за възможни сътресения в износа към САЩ, след като Върховният съд на САЩ блокира така наречените „реципрочни мита“, въведени от президента Доналд Тръмп, а впоследствие той обяви нова 10-процентна „глобална ставка“, предаде Киодо, съобщи БТА.

Съдът постанови, че Тръмп е превишил президентските си правомощия, използвайки закон за извънредни ситуации, за да наложи глобални мита, засягащи почти всички търговски партньори на САЩ. В отговор президентът подписа заповед за въвеждане на нова универсална тарифа от 10 на сто.

От японското правителство посочиха, че намаляването на митата до 10 на сто „не е непременно негативно“, но може да окаже съществено влияние върху износа. Токио възнамерява да продължи преговорите с Вашингтон, за да предотврати допълнително увеличаване на митата.

Като част от по-рано изготвен план Япония се ангажира да инвестира 550 млрд. долара в САЩ в замяна на облекчения върху митата за японски автомобили и други стоки. В рамките на първоначалния инвестиционен пакет се предвижда финансиране на производство на синтетични диаманти, електроенергия от природен газ и изграждане на терминал за износ на суров петрол.

По думите на японски правителствен представител отказ от поетите ангажименти може да доведе до ново повишаване на митата срещу Япония.

Върховният съд на САЩ отмени всеобхватните мита, наложени от президента Доналд Тръмп, като постанови с мнозинство 6 срещу 3 гласа, че той е превишил правомощията си, използвайки закон от 1977 г., предназначен за извънредни ситуации, предадоха световните агенции.

Съдът потвърди решение на по-нисша инстанция по дело, заведено от засегнати компании и 12 американски щата, повечето управлявани от демократи. В мотивите си магистратите подчертават, че съгласно Конституцията правомощието за налагане на мита принадлежи на Конгреса. Главният съдия Джон Робъртс заявява, че законодателната власт не е прехвърляла данъчни правомощия на изпълнителната власт. С особено мнение са съдиите Самюъл Алито, Кларънс Томас и Брет Кавано, които считат, че предприетите мерки са били законни.

Митата – данъци върху вноса – бяха ключов инструмент в икономическата и външната политика на Тръмп през втория му мандат. През април 2025 г. той обяви т.нар. „реципрочни“ мита за повечето държави, позовавайки се на национална извънредна ситуация заради търговските дефицити. Преди това бяха въведени и мита за Канада, Китай и Мексико във връзка с борбата срещу трафика на наркотици. Мерките предизвикаха глобална търговска война, разклащане на финансовите пазари и засилена несигурност за бизнеса.


Япония
Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 .........

    6 1 Отговор
    Хирошима и Нагасаки.

    15:56 21.02.2026

  • 2 Икономист

    8 0 Отговор
    "Япония се ангажира да инвестира 550 млрд. долара в САЩ в замяна на облекчения върху митата за японски автомобили и други стоки"

    Ха ха ха "богатия" запад взе да се самоизяжда - САЩ почнаха рекет и над Япония освен над ЕС. Рекета е в размер на 550 милиарда долара че краварите нещо са я закъсали с външния дълг. Само за обслужването му всяка година заминават 1.7 трилиона а от данъци държавата събира 6.2 трилиона а дефицитът е 3 трилиона всяка година и с толкова се увеличава външният им дълг.

    Перчема се опитва да спаси краварника от фалит ама май няма да му се получи.

    16:11 21.02.2026

  • 3 Абе

    1 2 Отговор
    чичо Дончо, бий смело търгашине от ЕС, Обединеното кралство, Япония и някои други, присъдружни в престъпленията по света, къде с мита, къде с друго, както и моралистите от американските съдилища, бъркай им в джобовете, щом пищят, значи е добре...

    Коментиран от #5

    16:17 21.02.2026

  • 4 Усраула Лайненс

    3 0 Отговор
    тия ги имах за много смели и горди
    знаете там самураите и техните сапуко, сакуро и тн
    а те излязоха най големите гаzолизци

    16:37 21.02.2026

  • 5 таксиджия 🚖

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Абе":

    Ти в рашия ли живееш? Защото тук също сме потърпевши от митата на Тръмпоча 🇮🇱🇺🇲

    16:45 21.02.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания