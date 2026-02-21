Япония се готви за сътресения в търговията след решението на американския Върховен съд

Япония се подготвя за възможни сътресения в износа към САЩ, след като Върховният съд на САЩ блокира така наречените „реципрочни мита“, въведени от президента Доналд Тръмп, а впоследствие той обяви нова 10-процентна „глобална ставка“, предаде Киодо, съобщи БТА.

Съдът постанови, че Тръмп е превишил президентските си правомощия, използвайки закон за извънредни ситуации, за да наложи глобални мита, засягащи почти всички търговски партньори на САЩ. В отговор президентът подписа заповед за въвеждане на нова универсална тарифа от 10 на сто.

От японското правителство посочиха, че намаляването на митата до 10 на сто „не е непременно негативно“, но може да окаже съществено влияние върху износа. Токио възнамерява да продължи преговорите с Вашингтон, за да предотврати допълнително увеличаване на митата.

Като част от по-рано изготвен план Япония се ангажира да инвестира 550 млрд. долара в САЩ в замяна на облекчения върху митата за японски автомобили и други стоки. В рамките на първоначалния инвестиционен пакет се предвижда финансиране на производство на синтетични диаманти, електроенергия от природен газ и изграждане на терминал за износ на суров петрол.

По думите на японски правителствен представител отказ от поетите ангажименти може да доведе до ново повишаване на митата срещу Япония.

Върховният съд на САЩ отмени всеобхватните мита, наложени от президента Доналд Тръмп, като постанови с мнозинство 6 срещу 3 гласа, че той е превишил правомощията си, използвайки закон от 1977 г., предназначен за извънредни ситуации, предадоха световните агенции.

Съдът потвърди решение на по-нисша инстанция по дело, заведено от засегнати компании и 12 американски щата, повечето управлявани от демократи. В мотивите си магистратите подчертават, че съгласно Конституцията правомощието за налагане на мита принадлежи на Конгреса. Главният съдия Джон Робъртс заявява, че законодателната власт не е прехвърляла данъчни правомощия на изпълнителната власт. С особено мнение са съдиите Самюъл Алито, Кларънс Томас и Брет Кавано, които считат, че предприетите мерки са били законни.

Митата – данъци върху вноса – бяха ключов инструмент в икономическата и външната политика на Тръмп през втория му мандат. През април 2025 г. той обяви т.нар. „реципрочни“ мита за повечето държави, позовавайки се на национална извънредна ситуация заради търговските дефицити. Преди това бяха въведени и мита за Канада, Китай и Мексико във връзка с борбата срещу трафика на наркотици. Мерките предизвикаха глобална търговска война, разклащане на финансовите пазари и засилена несигурност за бизнеса.