Янкулов: Върховен съд, който не признава главния прокурор, е сериозен проблем за правосъдието

Днес имаше едно безпрецедентно изявление на прокурор Владимир Николов - бивш окръжен прокурор на Плевен и бивши ръководител на Асоциацията на прокурорите в България, който изключително категорично и ясно се противопостави пряко в национален ефир на нелегитимния Борислав Сарафов. Този много силен акт ще доведе до сериозни последици в правосъдната система. Това коментира в студиото на "Панорама" служебният вицепремиер и министър на правосъдието Андрей Янкулов.
"Това е едно изключително мощно послание, което беше излъчено към всички прокурори в България. Това беше заявка за автентично лидерство в системата, което не сме виждали от много време и което от дълго време очаквахме да видим. Така, че това ще доведе и до изясняване на ключови казуси в правосъдието, които толкова дълго време останаха неизяснени, защото за да се изяснят те, трябва да има автентичен глас отвътре, който да го поиска. Този глас беше казан днес и казуси като "Осемте джуджета" и т.н. за паралелното правосъдие, които до момента можеха да бъдат неглижирани публично, сега бяха поставени в центъра на общественото внимание", поясни Янкулов.
По думите му, трябва да се види как Висшият съдебен съвет ще реагира на една ясна заявка да разгледа въпроса с назначаването на временно изпълняващ функциите на главен прокурор.
"За първи път този въпрос се поставя директно пред пленума на ВСС, който трябва да вземе някакво отношение. Оттук насетне тази тема не може да бъде пробутвана в публичното пространство без адекватно отношение по нея", уточни той.
Според него, служебното правителство не може да направи някаква дълбока правосъдна реформа:
"Тук обаче говорим за едно изключително просто институционално действие, ясно заявяване, че на поста в момента фактически заемащ главен прокурор ние имаме нелегитимен такъв. И това е проблем, който е идентифициран от Върховния съд, който не признава, ВКС - неговата наказателна колегия, излезе с такова становище и отхвърлят съдиите от наказателната колегия на ВКС, както и съдии от апелативните съдилища в България, отхвърлят актове на Борислав Сарафов, защото считат, че той е нелегитимен на поста. Върховен съд, който не признава главния прокурор - това е изключително сериозен проблем за правосъдието и много тежка криза за правовата държава и ние не можем да не реагираме на това."
ВСС е органът, който може да вземе окончателното решение, но за да го вземе това решение, някой трябва да постави ясно и недвусмислено темата пред него, допълни Андрей Янкулов.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ПП Петрохански Педофили
Коментиран от #5
22:29 20.02.2026
2 Данко Харсъзина
22:32 20.02.2026
3 Абеее
Такава крадлива,лъжлива измет
няма право да решава бъдещето ни.
НИЕ ТРЯБВА ДА ОПРЕДЕЛИМ КОИ ЩЕ РЕШАВАТ БЪДЕЩЕТО НИ!
АКО НЕ СТАНЕ С ДОБЪР ТОН, ЩЕ СТАНЕ С
КАМЪНИ И ДРЪВЕ.
22:33 20.02.2026
4 На вниманието на СЕМ
И трябва да бъде докладвана но Новия МВР- Министър и АРЕСТУВАНА.
А иначе е време този начин на водене на журналистика да приключи.
22:42 20.02.2026
5 Ще те допълня
До коментар #1 от "ПП Петрохански Педофили":Тиквата Борисов и Пеевски в затвора и всичко ще си дойде на мястото. Сарафов ще е в съседна килия.
Коментиран от #7, #24
22:44 20.02.2026
6 ШЕФА
22:48 20.02.2026
7 Дай БОЖЕ
До коментар #5 от "Ще те допълня":ДА СЕ СЛУЧИ!
Коментиран от #26
22:53 20.02.2026
8 Нагъл папуняк
22:54 20.02.2026
9 Бойкот на Панорама
Време е някой журналист да бъде СЪДЕН и осъден или най малкото УВОЛНЕНЕН.
Коментиран от #16
22:56 20.02.2026
10 Проблемът е,
Гарван гарвану око не вади!
Коментиран от #15
22:56 20.02.2026
11 Единствено
Коментиран от #12
22:58 20.02.2026
12 Не къщи, А КУЧИ
До коментар #11 от "Единствено":редакторче!
23:00 20.02.2026
13 чистка ли ще се прави или избори
Коментиран от #32
23:03 20.02.2026
14 Анонимен
23:03 20.02.2026
15 Верно, но има важно уточнение
До коментар #10 от "Проблемът е,":Въпроса е, че когато се внесе въпроса за оставката ще се осветят зависимостите на всеки един от ВСС.
И ке започнем да питаме, кога ще има осъден Прокурор и ВСС мафиоти ли са?
23:03 20.02.2026
16 Анонимен
До коментар #9 от "Бойкот на Панорама":А в нова тв онзи Виктор и Мира какви са
23:04 20.02.2026
17 Аман от куци коне, бе!
Чак като го махнаха, като началник, където го сложи оня тъп и нагъл милиционер тоя тарикат взе да квичи срещу Сарафов, джуджетата и, че било тъмно в прокуратурата!
Преди това, всичко бе точно, светло и законно в тая същата прокуратура, но след шута и като го махнаха от хранилката прогледна!
23:08 20.02.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Ей, шорошко плашило
И да изчезваш!
23:22 20.02.2026
20 ?????
Янкулев е новият Цицелков.
Нека се пъчи засега.
23:26 20.02.2026
21 Ъхъ!!!
23:37 20.02.2026
22 Данко Харсъзина
23:41 20.02.2026
23 Илиев
00:03 21.02.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
00:09 21.02.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Запознат
Това, че сега играе за ПП няма да им помогне срещу Сарафов, дори напротив!
Работата няма да стане с тъпите гешевски номера-подписки, декларации и т. н.Той ще опита, защото така действаха и при уредения му избор за член на ВСС, но сега АПБ не е зад него, а Гешев го няма!
С две думи излагат се, като искат да разчистят кочина със съдействие на прасенца от другия отбор!
00:10 21.02.2026
28 Правосъдието е оправено
00:34 21.02.2026
29 Къде ги намират
00:39 21.02.2026
30 Горски
00:46 21.02.2026
31 Данко Харсъзина
00:56 21.02.2026
32 Петър
До коментар #13 от "чистка ли ще се прави или избори":Напротив пречи.а и трябва тотална чистка
01:14 21.02.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Изчeзнu Гaлфoн
Съдили някога великия Парцалев за мъжеложство. Дали му думата, а той рекъл:”По всичко изглежда другарко съдия, че в тази държава всичко сте оправили и само моя г.з все още не сте “. Та и тази карикатура така. Задавал ли си е въпроса - ЗАЩО ВСС и Инспекторатът при ВСС са с много отдавна изтекли мандати и ЧИЙ интереси обслужва този факт, пък тогава да се заеме с Главния ?
02:23 21.02.2026
35 ококоp по пеньоар 🌈🌈🌈
02:34 21.02.2026
36 Дори Стоянович
07:19 21.02.2026
37 Дори Стоянович
07:21 21.02.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Кучето
12:17 21.02.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Хаха
16:33 21.02.2026