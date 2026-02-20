Новини
Янкулов: Върховен съд, който не признава главния прокурор, е сериозен проблем за правосъдието

20 Февруари, 2026 22:26 7 367 41

Според него, служебното правителство не може да направи някаква дълбока правосъдна реформа

Янкулов: Върховен съд, който не признава главния прокурор, е сериозен проблем за правосъдието - 1
Кадър БНТ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Днес имаше едно безпрецедентно изявление на прокурор Владимир Николов - бивш окръжен прокурор на Плевен и бивши ръководител на Асоциацията на прокурорите в България, който изключително категорично и ясно се противопостави пряко в национален ефир на нелегитимния Борислав Сарафов. Този много силен акт ще доведе до сериозни последици в правосъдната система. Това коментира в студиото на "Панорама" служебният вицепремиер и министър на правосъдието Андрей Янкулов.

"Това е едно изключително мощно послание, което беше излъчено към всички прокурори в България. Това беше заявка за автентично лидерство в системата, което не сме виждали от много време и което от дълго време очаквахме да видим. Така, че това ще доведе и до изясняване на ключови казуси в правосъдието, които толкова дълго време останаха неизяснени, защото за да се изяснят те, трябва да има автентичен глас отвътре, който да го поиска. Този глас беше казан днес и казуси като "Осемте джуджета" и т.н. за паралелното правосъдие, които до момента можеха да бъдат неглижирани публично, сега бяха поставени в центъра на общественото внимание", поясни Янкулов.

По думите му, трябва да се види как Висшият съдебен съвет ще реагира на една ясна заявка да разгледа въпроса с назначаването на временно изпълняващ функциите на главен прокурор.

"За първи път този въпрос се поставя директно пред пленума на ВСС, който трябва да вземе някакво отношение. Оттук насетне тази тема не може да бъде пробутвана в публичното пространство без адекватно отношение по нея", уточни той.

Според него, служебното правителство не може да направи някаква дълбока правосъдна реформа:

"Тук обаче говорим за едно изключително просто институционално действие, ясно заявяване, че на поста в момента фактически заемащ главен прокурор ние имаме нелегитимен такъв. И това е проблем, който е идентифициран от Върховния съд, който не признава, ВКС - неговата наказателна колегия, излезе с такова становище и отхвърлят съдиите от наказателната колегия на ВКС, както и съдии от апелативните съдилища в България, отхвърлят актове на Борислав Сарафов, защото считат, че той е нелегитимен на поста. Върховен съд, който не признава главния прокурор - това е изключително сериозен проблем за правосъдието и много тежка криза за правовата държава и ние не можем да не реагираме на това."

ВСС е органът, който може да вземе окончателното решение, но за да го вземе това решение, някой трябва да постави ясно и недвусмислено темата пред него, допълни Андрей Янкулов.


  • 1 ПП Петрохански Педофили

    37 14 Отговор
    Пак ли тоя нагъл пеЩeрacт, бе?!

    Коментиран от #5

    22:29 20.02.2026

  • 2 Данко Харсъзина

    36 4 Отговор
    Пунта мара. ВСС ако искаше да смени Сарафов, вече да са го направили.

    22:32 20.02.2026

  • 3 Абеее

    38 8 Отговор
    Всички са нелигитимни.
    Такава крадлива,лъжлива измет
    няма право да решава бъдещето ни.
    НИЕ ТРЯБВА ДА ОПРЕДЕЛИМ КОИ ЩЕ РЕШАВАТ БЪДЕЩЕТО НИ!
    АКО НЕ СТАНЕ С ДОБЪР ТОН, ЩЕ СТАНЕ С
    КАМЪНИ И ДРЪВЕ.

    22:33 20.02.2026

  • 4 На вниманието на СЕМ

    22 8 Отговор
    Пред очите на Милотинова, водещия по един подъл начин се отнесе към жертви, роднини, зам. Мин. Председател, с въпроси, внушения и като водещ позволи обиди от неадекватната възрожденка, която е недоволна от Министъра на МВР.Явно нагла, защото тази същата рекетира за 300 хил лева земеделски бизнесмен.
    И трябва да бъде докладвана но Новия МВР- Министър и АРЕСТУВАНА.
    А иначе е време този начин на водене на журналистика да приключи.

    22:42 20.02.2026

  • 5 Ще те допълня

    26 22 Отговор

    До коментар #1 от "ПП Петрохански Педофили":

    Тиквата Борисов и Пеевски в затвора и всичко ще си дойде на мястото. Сарафов ще е в съседна килия.

    Коментиран от #7, #24

    22:44 20.02.2026

  • 6 ШЕФА

    30 11 Отговор
    Вижте тази физиономия,това е лицето на един олигоф.... педоф.....

    22:48 20.02.2026

  • 7 Дай БОЖЕ

    16 10 Отговор

    До коментар #5 от "Ще те допълня":

    ДА СЕ СЛУЧИ!

    Коментиран от #26

    22:53 20.02.2026

  • 8 Нагъл папуняк

    29 10 Отговор
    Тоя папуняк Янкулов не обясни как и на какво основание антикорупционно НПО иска информация по разследване за педофили? Нерде корупция,нерде педофили? Освен мета данни информация по текущо разследване не се дава по закон, но тия същества се изживяват над закона.Хем не познавали т.н. рейнджъри, хем гарантирали,че имат международен авторитет?

    22:54 20.02.2026

  • 9 Бойкот на Панорама

    11 23 Отговор
    Янкулов, ДБ също, бяха подложени на милиционерски кръстосан разпит с въпроси, които нямаха нищо общо с Правителството, намерение и изпълнение.
    Време е някой журналист да бъде СЪДЕН и осъден или най малкото УВОЛНЕНЕН.

    Коментиран от #16

    22:56 20.02.2026

  • 10 Проблемът е,

    26 2 Отговор
    че ВСС също е нелегитимен орган, тъй като е с изтекъл мандат. Любопитно е как един нелигитимен орган ще се произнася по друг такъв.
    Гарван гарвану око не вади!

    Коментиран от #15

    22:56 20.02.2026

  • 11 Единствено

    28 9 Отговор
    по-смешен от Янкулов беше онзи фъфлел от ДБ. Момата от Възраждане/ не я знам коя е/, обаче ги навря в къщи г..

    Коментиран от #12

    22:58 20.02.2026

  • 12 Не къщи, А КУЧИ

    19 0 Отговор

    До коментар #11 от "Единствено":

    редакторче!

    23:00 20.02.2026

  • 13 чистка ли ще се прави или избори

    27 8 Отговор
    Нема да стане. Изберете нов съдебен съвет и тогава. Сега товя не е най важната работа. Важни са изборите. Срофов не ви пречи.

    Коментиран от #32

    23:03 20.02.2026

  • 14 Анонимен

    20 2 Отговор
    Този е вън оставка назначеният натискал си разследването да бъде потулено НПО си вън

    23:03 20.02.2026

  • 15 Верно, но има важно уточнение

    19 2 Отговор

    До коментар #10 от "Проблемът е,":

    Въпроса е, че когато се внесе въпроса за оставката ще се осветят зависимостите на всеки един от ВСС.
    И ке започнем да питаме, кога ще има осъден Прокурор и ВСС мафиоти ли са?

    23:03 20.02.2026

  • 16 Анонимен

    19 1 Отговор

    До коментар #9 от "Бойкот на Панорама":

    А в нова тв онзи Виктор и Мира какви са

    23:04 20.02.2026

  • 17 Аман от куци коне, бе!

    24 7 Отговор
    Министъра явно съвсем е изперкал щом дава за пример най-долното леке от слугите на Гешев!?
    Чак като го махнаха, като началник, където го сложи оня тъп и нагъл милиционер тоя тарикат взе да квичи срещу Сарафов, джуджетата и, че било тъмно в прокуратурата!
    Преди това, всичко бе точно, светло и законно в тая същата прокуратура, но след шута и като го махнаха от хранилката прогледна!

    23:08 20.02.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Ей, шорошко плашило

    19 6 Отговор
    Да си събираш крушите
    И да изчезваш!

    23:22 20.02.2026

  • 20 ?????

    20 6 Отговор
    Как да кажа7
    Янкулев е новият Цицелков.
    Нека се пъчи засега.

    23:26 20.02.2026

  • 21 Ъхъ!!!

    19 0 Отговор
    Тая длъжност "главен прокурор" трябва да бъде закрита! От практическия опит на България с Филчев, Цацаров, Гешев и Сарафов няма нито един позитив!!! В една велика книга пише: "Дърво, което не дава плод следва да се отсече".

    23:37 20.02.2026

  • 22 Данко Харсъзина

    18 7 Отговор
    Тия несретници може и да не изкарат до понеделник.

    23:41 20.02.2026

  • 23 Илиев

    17 6 Отговор
    Този господин е неадекватен.

    00:03 21.02.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    15 0 Отговор
    Определението за Сарафов е незаконен блюстител на закона!

    00:09 21.02.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Запознат

    17 2 Отговор
    Янкулов, прави голяма грешка с Николов. Вътре в прокуратурата той не се ползва с добро име и всички знаят от чия група е, как и защо стигна до тук.
    Това, че сега играе за ПП няма да им помогне срещу Сарафов, дори напротив!
    Работата няма да стане с тъпите гешевски номера-подписки, декларации и т. н.Той ще опита, защото така действаха и при уредения му избор за член на ВСС, но сега АПБ не е зад него, а Гешев го няма!
    С две думи излагат се, като искат да разчистят кочина със съдействие на прасенца от другия отбор!

    00:10 21.02.2026

  • 28 Правосъдието е оправено

    15 2 Отговор
    От лодкаря бойкикев, след което отплава

    00:34 21.02.2026

  • 29 Къде ги намират

    16 5 Отговор
    Тия отврати, това пп-дб били гнусотия голяма, все такива, кой им се връзва да им гласува и да им кляфа по организираните и платени от криминалната олигархия прорести

    00:39 21.02.2026

  • 30 Горски

    21 5 Отговор
    Колко пъти си ходил на Петрохан и как те посрещнаха ?С бъклица ,с автомат или с " За мен е чест".Почерпиха с билкови отвари за контролиране на съзнанието? Защо бърза ,очаква се решение на КС.Щото има 2 месеца и политическа поръчка от неговото задкулисие. Е то не може вечно да ви се угажда по втория начин. Този храненик на Христо Иванов,Прокопиев и ПП-ДБ много си повярва и реши,че всичко му е позволено.

    00:46 21.02.2026

  • 31 Данко Харсъзина

    16 5 Отговор
    Копейката навря този и другия несретник, там от където са излезли. Направо ги попиля. Утре разярените зулуси ще ги довършат. Правителството "Педофили" може и да не оцелее до понеделник. Няма такива нещастници.

    00:56 21.02.2026

  • 32 Петър

    8 6 Отговор

    До коментар #13 от "чистка ли ще се прави или избори":

    Напротив пречи.а и трябва тотална чистка

    01:14 21.02.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Изчeзнu Гaлфoн

    14 3 Отговор
    Всичко в тази държава си оправил, само Главния прокурор не си !
    Съдили някога великия Парцалев за мъжеложство. Дали му думата, а той рекъл:”По всичко изглежда другарко съдия, че в тази държава всичко сте оправили и само моя г.з все още не сте “. Та и тази карикатура така. Задавал ли си е въпроса - ЗАЩО ВСС и Инспекторатът при ВСС са с много отдавна изтекли мандати и ЧИЙ интереси обслужва този факт, пък тогава да се заеме с Главния ?

    02:23 21.02.2026

  • 35 ококоp по пеньоар 🌈🌈🌈

    14 3 Отговор
    кой назначи това недоразумение?!

    02:34 21.02.2026

  • 36 Дори Стоянович

    4 0 Отговор
    Ха сега, като го няма старият шеф Кошлуков на БНТ кой ще показва на българите СРЕДЕН пръст ? А, де!

    07:19 21.02.2026

  • 37 Дори Стоянович

    3 0 Отговор
    Ха сега, като го няма старият шеф Кошлуков на БНТ кой ще показва на българите СРЕДЕН пръст ? А, де!

    07:21 21.02.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Кучето

    4 0 Отговор
    Боклук като баща му Радо Янкулов агент на ДС, болен мозък с тухла в главата, талибан, мазен потен смрадлив пор

    12:17 21.02.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Хаха

    0 0 Отговор
    Мухьото Министъра на НПО министрество на правосъдието да каже защо с със Станкушев са оказвали натиск на МВР по случая Петрохан? Мухльото Министър на НП О Министерство на правосъдието да каже кога ще има Закон за чуждите агенти в България? Този светъл борец срещу завладяната държава, кога ще каже каква част от държавата е завладяна от НПО та! Бореца срещу завладяната държава да каже, кои министри, депутати и журналисти работят за чужди посолства и срещу интересите на България?

    16:33 21.02.2026

