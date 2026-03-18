САЩ дават виза на граждани от 50 страни само срещу $15 000 гаранция

Администрацията на президента Доналд Тръмп ще изисква от граждани от 50 държави да внесат гаранции в размер на 15 000 долара, за да кандидатстват за влизане в САЩ. Това заяви служител на Държавния департамент, цитиран от "Ройтерс".
Служителят, пожелал анонимност, уточни, че 12 държави се добавят към списък, който вече включва 38 други държави, предимно в Африка.
Разширената програма за визови гаранции, която изисква от чуждестранните граждани да заплатят 15 000 долара за виза B1 или B2 за бизнес и туризъм, влиза в сила на 2 април. Целта е да се предотврати превишаването на престоя на посетителите, обясни служителят.
Новите държави, включени в програмата за визови гаранции, са Камбоджа, Етиопия, Грузия, Гренада, Лесото, Мавриций, Монголия, Мозамбик, Никарагуа, Папуа Нова Гвинея, Сейшелски острови и Тунис.
Служителят заяви, че гаранциите ще бъдат върнати на получателите на визи, които се завърнат в родината си в съответствие с условията на визата и гаранцията или изобщо не пътуват.
Откакто встъпи в длъжност миналия януари, републиканецът Тръмп провежда твърда имиграционна политика, включително агресивна кампания за депортиране, отнемане на визи и зелени карти.
Правозащитни организации осъдиха имиграционните и свързаните с пътуванията политики на Тръмп, като подчертаха, че те ограничават гаранциите за справедлив процес и свободата на словото. Тръмп и неговите съюзници пък твърдят, че тези политики имат за цел да подобрят вътрешната сигурност.
Миналия юни той издаде забрана за пътуване, която напълно или частично блокира граждани на 19 държави да влизат в САЩ от съображения за национална сигурност.
Служител на Държавния департамент заяви, че програмата за визови облигации е намалила броя на хората, които пресрочват визите си.
38-те държави, включени по-рано, са Алжир, Ангола, Антигуа и Барбуда, Бангладеш, Бенин, Бутан, Ботсвана, Бурунди, Кабо Верде, Централноафриканската република, Кот д'Ивоар, Куба, Джибути, Доминика, Фиджи, Габон, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Киргизстан, Малави, Мавритания, Намибия, Непал, Нигерия, Сао Томе и Принсипи, Сенегал, Таджикистан, Танзания, Того, Тонга, Туркменистан, Тувалу, Уганда, Вануату, Венецуела, Замбия и Зимбабве.
