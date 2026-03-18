САЩ дават виза на граждани от 50 страни само срещу $15 000 гаранция

18 Март, 2026 15:18 1 743 39

Служител на Държавния департамент заяви, че програмата за визови облигации е намалила броя на хората, които пресрочват визите си

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Администрацията на президента Доналд Тръмп ще изисква от граждани от 50 държави да внесат гаранции в размер на 15 000 долара, за да кандидатстват за влизане в САЩ. Това заяви служител на Държавния департамент, цитиран от "Ройтерс".

Служителят, пожелал анонимност, уточни, че 12 държави се добавят към списък, който вече включва 38 други държави, предимно в Африка.

Разширената програма за визови гаранции, която изисква от чуждестранните граждани да заплатят 15 000 долара за виза B1 или B2 за бизнес и туризъм, влиза в сила на 2 април. Целта е да се предотврати превишаването на престоя на посетителите, обясни служителят.

Новите държави, включени в програмата за визови гаранции, са Камбоджа, Етиопия, Грузия, Гренада, Лесото, Мавриций, Монголия, Мозамбик, Никарагуа, Папуа Нова Гвинея, Сейшелски острови и Тунис.

Служителят заяви, че гаранциите ще бъдат върнати на получателите на визи, които се завърнат в родината си в съответствие с условията на визата и гаранцията или изобщо не пътуват.

Откакто встъпи в длъжност миналия януари, републиканецът Тръмп провежда твърда имиграционна политика, включително агресивна кампания за депортиране, отнемане на визи и зелени карти.

Правозащитни организации осъдиха имиграционните и свързаните с пътуванията политики на Тръмп, като подчертаха, че те ограничават гаранциите за справедлив процес и свободата на словото. Тръмп и неговите съюзници пък твърдят, че тези политики имат за цел да подобрят вътрешната сигурност.

Миналия юни той издаде забрана за пътуване, която напълно или частично блокира граждани на 19 държави да влизат в САЩ от съображения за национална сигурност.

Служител на Държавния департамент заяви, че програмата за визови облигации е намалила броя на хората, които пресрочват визите си.

38-те държави, включени по-рано, са Алжир, Ангола, Антигуа и Барбуда, Бангладеш, Бенин, Бутан, Ботсвана, Бурунди, Кабо Верде, Централноафриканската република, Кот д'Ивоар, Куба, Джибути, Доминика, Фиджи, Габон, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Киргизстан, Малави, Мавритания, Намибия, Непал, Нигерия, Сао Томе и Принсипи, Сенегал, Таджикистан, Танзания, Того, Тонга, Туркменистан, Тувалу, Уганда, Вануату, Венецуела, Замбия и Зимбабве.


  • 1 ои8уйхътгрф

    8 7 Отговор
    Това е едно от много малкото правилни неща които е направил Рижко...

    15:20 18.03.2026

  • 2 Американеца

    20 0 Отговор
    Време е да впишат и НРБ-то!

    15:21 18.03.2026

  • 3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    13 1 Отговор
    ИНДИЙСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ
    ВЕЧЕ ЗАЕМАТ МНОГО КЛЮЧОВИ ДЛЪЖНОСТИ
    В САЩ - ПОЛИТИКА, ОБРАЗОВАНИЕ , НАУКА
    ... ..
    И ТРЕПЯТ КОНКУРЕНЦИЯТА :)

    15:22 18.03.2026

  • 4 Само тънък....

    9 3 Отговор
    ...намек на САШТ -> с тея паре 15 години нема а работя у БГ и ше си живея ПРЕКРАСНО!

    15:25 18.03.2026

  • 5 на ръба

    11 0 Отговор
    Ако е приоритетна такава възможност, то предимно нарко трафиканти и други заинтересовани трафиканти ще се възползват.

    15:25 18.03.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 И ние трябва

    16 3 Отговор
    виза на граждани от САЩ само срещу $15 000 гаранция да даваме ! Да не сме им колония случайно

    Коментиран от #16

    15:29 18.03.2026

  • 8 Притрябвали Са Ми !

    8 4 Отговор
    Притрябвали Са Ми !

    Краварските Им !

    Фа - !

    --
    Ш - !

    --

    Ки - 1

    И !

    ---- !

    15:30 18.03.2026

  • 9 фичето

    9 3 Отговор
    Докога окупатора ще ни унижава с нереципрочни визи. Вилнеят тука както турчин не ни е клал.

    15:31 18.03.2026

  • 10 Ъхъъъъъ....

    9 3 Отговор
    Правозащитни организации осъдиха имиграционните и свързаните с пътуванията политики на Тръмп, но нашето Външно министерство си наляга парцалите нали?

    15:32 18.03.2026

  • 11 "Джералд Форд"

    6 2 Отговор
    Това е името на самолетоносача, който САЩ изтеглят от Червено море в Средиземно море, край о-в Крит, вместо да мине през Баб ел Мандеб в помощ на другия самолетоносач в Арабско море - "Абрахам Линкълн".

    Администрацията на Тръмп какво твърди по въпроса?

    15:33 18.03.2026

  • 12 50 държави ама са 82

    7 0 Отговор
    Но видиш ли се изреждат само 38 от тях ...

    15:34 18.03.2026

  • 13 Венецуела нали е вече американска а?

    6 2 Отговор
    Що и за тях?

    15:35 18.03.2026

  • 14 Грузия,

    6 1 Отговор
    Гренада, Мавриций, Монголия, Сейшелски острови Тунис...... тея не бяха ли приятели на САЩ? Или само бяха ...

    15:38 18.03.2026

  • 15 Баба Гошка

    6 1 Отговор
    Ейся ша ги налазят паппуасите. Пише - даваш им парите преди още да са те одобрили за виза. Кой толкоз е закъсал, че да им стъпи в мечтата от въоръжжени безздомници, друсаллки и латинеггрра, които могат да те причакат зад ъгъла?

    15:39 18.03.2026

  • 16 Американец няма как

    13 1 Отговор

    До коментар #7 от "И ние трябва":

    $15 000 да извади .... Той и 500$ не може даже

    15:40 18.03.2026

  • 17 Сатана Z

    12 1 Отговор
    Добро решение.Срещу 15 000$ САЩ ти дават право да спиш в кашон на улицата.

    15:41 18.03.2026

  • 18 Олееееее.....

    6 0 Отговор
    И Непал .... Не искат Лами вече

    15:41 18.03.2026

  • 19 Пламен

    3 11 Отговор
    Аз не виждам България в този списък , обаче копейките реват на умряло . :)

    Коментиран от #20

    15:42 18.03.2026

  • 20 България НЕ в този списък

    7 2 Отговор

    До коментар #19 от "Пламен":

    В по лошият е мушмул ! 100 000 $

    Коментиран от #24

    15:44 18.03.2026

  • 21 Бай Ганьо

    8 1 Отговор
    Че на кой луд му трябва да отиде в Америка при наркоманиите и без пари да е не бих отишъл

    15:45 18.03.2026

  • 22 Че те там хората в

    5 0 Отговор
    Сао Томе и Принсипи са 10 пъти по добре от САЩ. И от Португалия също. Всеки има по поне 10 кг. злато

    15:48 18.03.2026

  • 23 Тва си е точно

    4 0 Отговор
    Расизъм

    15:49 18.03.2026

  • 24 Пламен

    3 4 Отговор

    До коментар #20 от "България НЕ в този списък":

    Кви 100 000 бе , клошар ?!
    Вземах си американски визи - първата за 2 години , втората за 5 .
    Аз не плащах нищо - компанията , за която работех , плащаше около 300 лева за виза ( на старите пари) :).

    Коментиран от #26, #33

    15:49 18.03.2026

  • 25 Тва уникално бре

    4 1 Отговор
    гаранция в размер на 15 000 долара, за да кандидатстват за влизане..... После пък ще искат и за излизане

    15:52 18.03.2026

  • 26 Ква компания

    3 1 Отговор

    До коментар #24 от "Пламен":

    бре терорист ....

    15:54 18.03.2026

  • 27 Адвокат

    6 0 Отговор
    Оранжевият идиот в Овалния кабинет трябва първо да отнеме американското гражданство на проститутката Мелания и цялата й фамилия,защото го е получила с фалшива виза Айнщайн ,която се дава на достойни хора с принос в науката и културата, а не със златотърсачките на Джефри Ъпстейн.

    15:56 18.03.2026

  • 28 Соваж бейби

    3 1 Отговор
    Доста по умни са от Европейците ,навлеците пращат на държавата директно.А за Европа ги дават на канайлджии да ги извози от Африка до Европа.

    15:57 18.03.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Така Така

    3 2 Отговор
    Само и д еоти отиват в тази посока

    16:00 18.03.2026

  • 31 А златни паспорти

    4 0 Отговор
    Дали не продават а? Хич даже нали?

    16:01 18.03.2026

  • 32 Ето на, пише си го

    5 0 Отговор
    В САЩ фашистите "ограничават гаранциите за справедлив процес и свободата на словото" ....

    16:04 18.03.2026

  • 33 Така Така

    4 1 Отговор

    До коментар #24 от "Пламен":

    Епа седи си там бе не ти завиждаме съжаляваме те

    16:04 18.03.2026

  • 34 Пламен

    2 4 Отговор
    Не съм там . Тук съм.
    Взех си парите се прибрах .
    За мен тук е добре . Не чакам Копейкин , Плюнкин или Мунчо да ме ,,оправи" , :)

    16:07 18.03.2026

  • 35 Нищо общо обаче нямат

    4 0 Отговор
    имиграционните и свързаните с пътуванията и туризма политики на Тръмп ! Това са коренно различни неща и ще последва абсолютно същото като със митата през върховният съд. Пълни олигофрени са реално тея в департамента. А къв вой ще настане във Лас Вегас просто не ми се мисли

    16:09 18.03.2026

  • 36 То тогава сега

    3 2 Отговор
    Сина на шаха на Иран би трябвало да го изгонят ми се струва ? За пример ...

    16:11 18.03.2026

  • 37 Ту-тууууу

    4 0 Отговор
    15 000 долара, за да кандидатстване за виза а? ....

    16:12 18.03.2026

  • 38 Плащаш

    3 1 Отговор
    Два дена преди да изтече те арестуват.Просрочваш престоя с 1 час и ти заграбват гаранцията нацистите. А тъй...

    16:15 18.03.2026

  • 39 Атина Паднала

    4 0 Отговор
    А кубинецът Рубио дали е платил гаранция 15 000$ или баща му който е съден за наркотрафик му я е платил.

    16:16 18.03.2026