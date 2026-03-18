Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Ключовите фигури, които загуби Иран във войната със САЩ и Израел

18 Март, 2026 15:48 1 161 62

  • иран-
  • израел-
  • техеран-
  • али лариджани-
  • аятолах али хаменей-
  • мосад-
  • корпус на гвардейците на ислямската революция

Ключовите фигури, които загуби Иран във войната със САЩ и Израел - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Reuters Reuters

От 28 февруари насам удари на САЩ и Израел срещу Иран причиниха смъртта на няколко високопоставени политически и военни фигури, засягайки ядрото на ръководството на Ислямската република във война, която обхвана Близкия изток и наруши енергийните пазари и корабните маршрути, съобщава "Ройтерс".

Атаките, започнати насред ядрените преговори между Вашингтон и Техеран, с посредничеството на Оман, са най-значимото нападение срещу Иран от десетилетия, след продължителен конфликт в сянка и 12-дневна война през юни 2025 г.

Ето някои от най-видните ликвидирани фигури:

Върховния лидер

Аятолах Али Хаменей, който като върховен лидер на Иран от 1989 г. изгради желязна хватка над Ислямската република, като същевременно затвърди враждебността към САЩ и Израел, беше убит на 86-годишна възраст при американско-израелски въздушен удар по неговия комплекс в Техеран на 28 февруари.

Неговото управление, продължило повече от три десетилетия, беше белязано от консолидиране на властта чрез апарата за сигурност и разширяване на регионалното влияние на Иран, дори когато напрежението около ядрената програма на страната многократно го конфронтираше със Запада.

Високопоставени служители

Али Лариджани - секретар на Висшия съвет за национална сигурност и ветеран с влияние, беше убит на 67-годишна възраст при американско-израелски въздушен удар в района Пардис в Техеран на 17 март, заедно със сина си и един от заместниците му.

Бивш командир на Революционната гвардия и преговарящ по ядрената сделка, който е изградил взаимоотношения със западните преговарящи, той бе и близък съветник на убития върховен лидер и имаше важна роля във формирането на политиката за сигурност и външната политика на Иран.

Али Шамхани, близък съветник на Хаменей и ключова фигура в разработването на политиката за сигурност и ядрена енергетика на Иран, беше убит при американско-израелски удари срещу Техеран на 28 февруари.

Бивш министър на отбраната и дългогодишен служител по сигурността, той наскоро отново пое централна роля във вземането на решения по време на война, след като оцеля след нападение срещу дома си по време на 12-дневната война между Израел и Иран през юни.

Висши военни командири

Мохамад Пакпур, главнокомандващ Революционната гвардия - най-мощната военна сила на Иран, беше убит при ударите на 28 февруари в Техеран.

Като ветеран от Гвардията, той се издигна в йерархията, за да оглави звеното, след като неговият предшественик Хосейн Салами беше убит в 12-дневната война през юни.

Азиз Насирзаде - министър на отбраната на Иран и офицер от военновъздушните сили, беше убит при същата вълна от удари, насочени срещу висшето ръководство в Техеран на 28 февруари. Бивш командир на военновъздушните сили и заместник-началник на щаба на въоръжените сили, той имаше ключова роля във военното планиране и отбранителната политика.

Абдулрахим Мусави - началник на щаба на иранските въоръжени сили, също беше убит при ударите на 28 февруари по време на среща на висшето ръководство в Техеран. Офицер от кариерата и бивш началник на редовната армия, той отговаряше за координирането на военните подразделения на Иран и за надзора на конвенционалните сили.

Голамреза Солеймани - командир на иранските паравоенни сили "Басидж", беше убит при американско-израелски удари на 17 март. Висш офицер от Революционната гвардия, той ръководеше силите, които са от основно значение за вътрешната сигурност и прилагането на държавната власт.

Освен посочените, редица висши командири на Революционната гвардия, както и служители на разузнаването бяха убити при удари, особено по време на първоначалната атака на 28 февруари, насочена срещу събранието на висшето ръководство.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 2.4 от 14 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Абе

    12 14 Отговор
    за последните 36 часа трима. Явно новата норма е по един на 12 часа

    15:50 18.03.2026

  • 2 Ъхъъъъ

    19 17 Отговор
    Войната още не е свършила.
    Тепърва започват загубите на кравари,евреи и техните слуги

    Коментиран от #12

    15:50 18.03.2026

  • 3 Мирослав

    17 15 Отговор
    Всяка вечер американските самолети цистерни от летище София летят в посока Иран за извършване на удари и убийства на мирни хора срещу братски Иран.
    Продажните евроатлатници обясняваха, че са тук за учения!???

    Запрянов, продажен боклук, докога си мислиш че ще търпим, да не би да се надяваш че ще се спасиш и отървеш от възмездие!???

    15:51 18.03.2026

  • 4 Механик

    9 14 Отговор
    Как е 6-тия пръст на Биби?

    15:51 18.03.2026

  • 5 Гражданин.

    12 13 Отговор
    Иран са над 90 милиона няма да се разпадне само защото са били убити няколко старчока.

    Коментиран от #11

    15:51 18.03.2026

  • 6 Где

    8 10 Отговор
    шестопръсттуя ушак. Загуби се под земята.

    Коментиран от #7

    15:52 18.03.2026

  • 7 Где

    9 6 Отговор

    До коментар #6 от "Где":

    шесттопръстия ушак?

    15:53 18.03.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Тръмп, ционизмът и ЕС

    16 7 Отговор
    Доналд Тръмп е просто човек, който прави всичко, изисквано от еврейските лобита в САЩ. Тоест, той си е един безскрупулен убиец, агресор и държавен терорист.

    Ционистите продължават да избиват иранския народ - както непокорния палестински народ. А управниците, телевизиите и населението на марионетната Евротеритория “България” най-нагло и подло говорят само за повишаването на цените на бензина, защото никакви ционистки агресии не ги възмущават и никакъв геноцид не ги трогва. Евромутанти, вторачили се в смартфоните и парите си, безскрупулни и нагли евробългарски проститутки на ЕС-а.

    Българска нация, държава и държавност вече няма. Населението на днешната Евротеритория дори безропотно прие наложеното премахване на националната парична единица - българския лев.

    Коментиран от #17

    15:55 18.03.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Да, ама

    13 12 Отговор

    До коментар #5 от "Гражданин.":

    режима на аятоласите не от милиони, а основно и систематично се избиват само от него. Осталите обикновенни иранци изобщо не са цел и няма да бъдат никога

    Коментиран от #28

    15:55 18.03.2026

  • 12 не може да бъде

    9 1 Отговор

    До коментар #2 от "Ъхъъъъ":

    Вратата на Ада вече е широко отворена -има място за всички!?Няма -не искам няма -недей!?

    15:56 18.03.2026

  • 13 Така Така

    9 4 Отговор
    Иран загуби само фигури а онези хаймани из адия на луцифер загубиха всичко това е то селави

    15:57 18.03.2026

  • 14 Жиртаков

    8 12 Отговор
    Разчиствай оранжев,чалма да не остане. Ок

    15:58 18.03.2026

  • 15 Биби

    13 8 Отговор
    Къде е Нетаняху?

    15:58 18.03.2026

  • 16 Конспиратор

    8 2 Отговор
    При традиционна война пълководците от горния списък обикновено призовават: "Напред юнаци! Аз съм с вас!" и си чертаят плановете в бункерите на топло кафенце.
    Тази война реализира отговорността на пълководците пред народа.

    15:59 18.03.2026

  • 17 Фиртиков

    7 12 Отговор

    До коментар #9 от "Тръмп, ционизмът и ЕС":

    Бъди мъж замини за иран. прасенце резано

    15:59 18.03.2026

  • 18 Сатана Z

    11 8 Отговор
    Досега ФАЩ са загубили безвъзвратно 14± военни бази ,които едва ли ще бъдат някога възстановени,а Израел е в руини.В такъв случай мюсулманите казват : иншаалах.
    Тръмп да му мисли.Иранците няма да се предадат.

    Коментиран от #23

    16:00 18.03.2026

  • 19 Тацижуков

    9 12 Отговор
    Оранжевия е страхотен. Ще разчисти свинската кочина. Прекрасна работа.

    16:00 18.03.2026

  • 20 дядо дръмпи -инфо

    10 7 Отговор
    Пожар и запушени тоалетни: американски самолетоносачи се насочват към пристанище в Крит!Американският самолетоносач USS Gerald R. Ford, който участва във военни операции срещу Иран, се очаква временно да акостира в пристанището Суда на Крит след пожар на борда, съобщиха американски служители.

    Инцидентът се случи на 18-ия ден от войната в Иран. Корабът, най-новият във флота на САЩ и най-големият самолетоносач в света, в момента е в Червено море и, както съобщава Reuters, временно ще отплава към американската военна база в Суда на Крит.

    Официалните лица, които анонимно говориха с Reuters, не уточниха колко дълго самолетоносачът ще остане на Крит. Според един от тях, около 200 моряци са трябвало да получат медицинска помощ заради вдишване на дим, когато пожарът избухва в основната пералня на кораба. Работата по гасене се оказа особено трудна, продължи няколко часа и повреди около 100 спални места на екипажа

    Коментиран от #30, #37

    16:01 18.03.2026

  • 21 Ива

    11 6 Отговор
    За мен това е тероризъм !

    Коментиран от #25, #34

    16:01 18.03.2026

  • 22 Гоголов

    8 4 Отговор
    Ликвидирай тръмп. Ти си най великия лидер. Заличавай.

    16:02 18.03.2026

  • 23 Ушиносов

    4 12 Отговор

    До коментар #18 от "Сатана Z":

    На сащ ще им ядеш кафявото. После за десерт ще поемеш резан салам

    16:03 18.03.2026

  • 24 Никополидис

    6 9 Отговор
    Оранжевия е бог и биби е неговия пророк. Ще заличат много ирански прасенца

    16:04 18.03.2026

  • 25 Защо

    9 10 Отговор

    До коментар #21 от "Ива":

    Убйството на вишия ешелон на една държава не е никакъв тероризъм, а подарак за населенито на тази страна. Ако всички войни се водеха само така и се избиваха само елитете един друг света щеше да е прекрасен защото всички обикновени хора щяха да си живеят живота и да се радва за избите гадове дето са го управлявали.

    Коментиран от #59

    16:04 18.03.2026

  • 26 Интересно

    9 4 Отговор
    Хайде сега, кажете и Б.
    Дайте списък на самолетоносачите, самолетите и базите, които загуби другата страна в конфликта.

    16:04 18.03.2026

  • 27 Диколичев

    4 8 Отговор
    Още прасенца предстои да бъдат сготвени. Никой не може да спре тръмп и биби

    16:05 18.03.2026

  • 28 не може да бъде

    10 4 Отговор

    До коментар #11 от "Да, ама":

    Така се предполага но фактите засега не показват това!?Ударът срещу девическо у-ще и убийството на 165 ученички и учители вероятно не е преднамерено и вероятно е груба грешка но от това няма да стане нито по-топло нито по-студено...просто няма никакво оправдание за нападение с/у сграда която е достатъчно далече от "легитимните" /по израелско определение /цели обособена е като отделна сграда и не би трябвало да бъде сбъркана ... !?Това ще тежи много !?

    Коментиран от #42

    16:05 18.03.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Тодор Правешки

    8 7 Отговор

    До коментар #20 от "дядо дръмпи -инфо":

    Молодец!
    Ха сега дай инфо за самальотоносоча "Адмираль Кузя " 😀

    16:05 18.03.2026

  • 31 А где

    9 6 Отговор
    шестръстата юдейска сатана?

    Коментиран от #36

    16:06 18.03.2026

  • 32 Мохам€д €бач@ на кози

    5 3 Отговор
    Моля Пейтриъта малко по-спокойно. Не смогвам на девуци за педофилите ми. И кози не останаха

    16:06 18.03.2026

  • 33 Карго 200

    7 8 Отговор
    Хасан Рухани се ожени за първата си братовчедка, когато тя беше на 14, а той на 20.

    Това са същите хора, които горят статуи на Баал и крещят за Епщайн.

    Това е буквално педофилски режим, чието първо действие през 1979 г. беше намаляването на възрастта за брак на 9 години за момичетата.

    Представете си, че симпатизирате на това.

    Коментиран от #38, #39, #40

    16:06 18.03.2026

  • 34 Копейкин Костя

    7 8 Отговор

    До коментар #21 от "Ива":

    И за мен нападението на Рассия над Украйна е тероризъм!

    16:07 18.03.2026

  • 35 Юлюпичев

    6 9 Отговор
    Иранските прасенца се крият в дупките си. Но пак ще бъдат открити. Няма къде да се скрият

    16:07 18.03.2026

  • 36 мачка чаршафите здраво

    1 8 Отговор

    До коментар #31 от "А где":

    Всеки ден е по телевизията.

    16:07 18.03.2026

  • 37 тъй ли...

    1 6 Отговор

    До коментар #20 от "дядо дръмпи -инфо":

    Вярно е. Слушах го по радиото.

    16:08 18.03.2026

  • 38 Олиянов

    2 8 Отговор

    До коментар #33 от "Карго 200":

    Напълно си прав

    16:08 18.03.2026

  • 39 тъй ли...

    6 0 Отговор

    До коментар #33 от "Карго 200":

    Баал е сатанистко божество и няма лошо в горенето на статуите му.

    16:09 18.03.2026

  • 40 тъй ли...

    5 3 Отговор

    До коментар #33 от "Карго 200":

    Допреди месец в България легалната възраст да правиш кекс с някой беше 14 години. Присмял се хърбел на щърбел.

    16:11 18.03.2026

  • 41 Биби

    5 6 Отговор
    Не разбирам що се оплакват. Нали това им е мечтата. Горе при Акаха с девиците. Всички терористи там ще пратим. Безплатно. Само да си кажат че искат да управляват в Иран.

    16:11 18.03.2026

  • 42 За съжаление

    5 6 Отговор

    До коментар #28 от "не може да бъде":

    Винаги неизменно има и косвени жертви заради грешки, но в момента никой не прави системно изиване на невини, а напротив. Боя на жертвите на фона на обема на утарите доказва това по пезпорен начин. И да не забравяме, че това е приемлива цена защото режима на аятоласите само преди месеци изби повече от 2000 невинни само заради това, че се усмелили да потестирар срещу тях. Ако той остане на власт ще избие още стотици хиляди невинни

    Коментиран от #46

    16:15 18.03.2026

  • 43 ДИМЯЩ ЦИОНИСТ В БУНКЕРА

    1 6 Отговор
    Тия иранци много корави излязоха, писна ми да се крия като плъх в бункера!

    16:15 18.03.2026

  • 44 Така Така

    3 0 Отговор
    Все някога и в бг ще се загърми тогава ще се преброи ме кои от кои е :))))) иначе това са си празни приказки :)))))))) все пак дано не е скоро. Мирът цена няма.

    16:15 18.03.2026

  • 45 Хахахаха

    0 4 Отговор
    Ударено е иранското газово находище, едно от най-големите в света. Брент нефт скочи на 109 долара. Цената на газта също скочи много.

    16:17 18.03.2026

  • 46 ЗОРО

    5 3 Отговор

    До коментар #42 от "За съжаление":

    Приемливо е и тебе да те свитне някоя ракета и да станеш част от статистиката на косвените приемливи жертви!

    Коментиран от #48

    16:17 18.03.2026

  • 47 които загуби "във войната"

    3 2 Отговор
    Или които терористите от САЩ и Израел убиха при международни терористични актове и брутални военнопрестъпления ?

    16:20 18.03.2026

  • 48 Абе

    4 1 Отговор

    До коментар #46 от "ЗОРО":

    Ако тази ракета може да отнесе и всичките наши политици ще се жертвам

    16:21 18.03.2026

  • 49 Тити на Кака

    3 0 Отговор
    Някой ще ни обясни ли как се нарича убийството на ръководителя на една страна, с която водиш преговори?

    16:22 18.03.2026

  • 50 Ами

    1 1 Отговор
    И атакуващите страни понася големи загуби, както човешки така
    и материални. А да не споменаваме за моралните загуби.
    Но за тях не се говори много по масовите медии :)

    16:22 18.03.2026

  • 51 Каква е точната дефиниция

    4 0 Отговор
    Когато някой причини смъртта на няколко високопоставени политически, държавни фигури и преговарящи ? А? Тероризъм ли се казваше? Международен тероризъм?

    Коментиран от #53

    16:22 18.03.2026

  • 52 Ако "загубим" примерно така Йотова

    3 0 Отговор
    Как ще го наречем? Или оня от Светият Синод не дай боже да го "загубим" и него ...А?

    Коментиран от #57

    16:26 18.03.2026

  • 53 Не,

    2 4 Отговор

    До коментар #51 от "Каква е точната дефиниция":

    Услуга за месното население. Тероризъм е обратното да се убиват невини хора, а управляващите да си живеят като царе в безопасност

    Коментиран от #55, #56

    16:26 18.03.2026

  • 54 Аятолах Хймейни

    2 3 Отговор
    Много май станахме Аятоласчетата тук.

    16:26 18.03.2026

  • 55 Ако "загубим" примерно така Мърсулата

    3 0 Отговор

    До коментар #53 от "Не,":

    Загуба ли ще е ? А мозък? Дето си живее като царче, хитлерче?

    16:29 18.03.2026

  • 56 Тити на Кака

    0 1 Отговор

    До коментар #53 от "Не,":

    Какво е "месно население", интелектуалецо от Обеля, я обясни!

    Коментиран от #60

    16:31 18.03.2026

  • 57 Ами добра

    0 0 Отговор

    До коментар #52 от "Ако "загубим" примерно така Йотова":

    новина, но ако към тях добавиш и всични настоящи и бивши политици и партини дейци вече ще повод за всенародни пазнества.

    16:31 18.03.2026

  • 58 Дайте ни списъка

    2 1 Отговор
    С убитите от Иран върховни лидери, за да направим сравнение! Ако нямате, разбирам - искате да изкарате убийците на лидерите на една страна ангели и праведници, пък онези защитаващи Родината си и правото си на собствен живот дяволи и грешници! Е, не Ви се получава, хората имат очи и уши и не са глупави.И с оглед случващото се май онзи чичко с мустачките ще се окаже че е бил прав......

    Коментиран от #62

    16:32 18.03.2026

  • 59 Имаш много здраве от Арменския поп

    2 1 Отговор

    До коментар #25 от "Защо":

    Само дето и той не иска да слуша Ционистки глупости!

    16:34 18.03.2026

  • 60 Всички които

    1 1 Отговор

    До коментар #56 от "Тити на Кака":

    не са от управляващия режим на аятоласите. Тост почети всички милиони иранци без няколко хиляди дето са от режима на аятоласите и репесивния му апарат на силите за сигурност около него.

    16:36 18.03.2026

  • 61 Всяко извън съдебно убийство

    1 1 Отговор
    е престъпление срещу човечеството и терористичен акт въпреки че нелепо се нарича в случая "убит при американско-израелски удари" .... Точка. Отвличането на чуждестранен държавен глава както беше случая с Мадуро също.

    16:39 18.03.2026

  • 62 Абе

    1 0 Отговор

    До коментар #58 от "Дайте ни списъка":

    "защитаващи Родината" на родината и такива жертващи страната и населенито си за да не загубят те власа са много различни неща.

    16:41 18.03.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания