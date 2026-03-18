Ключовите фигури, които загуби Иран във войната със САЩ и Израел

От 28 февруари насам удари на САЩ и Израел срещу Иран причиниха смъртта на няколко високопоставени политически и военни фигури, засягайки ядрото на ръководството на Ислямската република във война, която обхвана Близкия изток и наруши енергийните пазари и корабните маршрути, съобщава "Ройтерс".

Атаките, започнати насред ядрените преговори между Вашингтон и Техеран, с посредничеството на Оман, са най-значимото нападение срещу Иран от десетилетия, след продължителен конфликт в сянка и 12-дневна война през юни 2025 г.

Ето някои от най-видните ликвидирани фигури:

Върховния лидер

Аятолах Али Хаменей, който като върховен лидер на Иран от 1989 г. изгради желязна хватка над Ислямската република, като същевременно затвърди враждебността към САЩ и Израел, беше убит на 86-годишна възраст при американско-израелски въздушен удар по неговия комплекс в Техеран на 28 февруари.

Неговото управление, продължило повече от три десетилетия, беше белязано от консолидиране на властта чрез апарата за сигурност и разширяване на регионалното влияние на Иран, дори когато напрежението около ядрената програма на страната многократно го конфронтираше със Запада.

Високопоставени служители

Али Лариджани - секретар на Висшия съвет за национална сигурност и ветеран с влияние, беше убит на 67-годишна възраст при американско-израелски въздушен удар в района Пардис в Техеран на 17 март, заедно със сина си и един от заместниците му.

Бивш командир на Революционната гвардия и преговарящ по ядрената сделка, който е изградил взаимоотношения със западните преговарящи, той бе и близък съветник на убития върховен лидер и имаше важна роля във формирането на политиката за сигурност и външната политика на Иран.

Али Шамхани, близък съветник на Хаменей и ключова фигура в разработването на политиката за сигурност и ядрена енергетика на Иран, беше убит при американско-израелски удари срещу Техеран на 28 февруари.

Бивш министър на отбраната и дългогодишен служител по сигурността, той наскоро отново пое централна роля във вземането на решения по време на война, след като оцеля след нападение срещу дома си по време на 12-дневната война между Израел и Иран през юни.

Висши военни командири

Мохамад Пакпур, главнокомандващ Революционната гвардия - най-мощната военна сила на Иран, беше убит при ударите на 28 февруари в Техеран.

Като ветеран от Гвардията, той се издигна в йерархията, за да оглави звеното, след като неговият предшественик Хосейн Салами беше убит в 12-дневната война през юни.

Азиз Насирзаде - министър на отбраната на Иран и офицер от военновъздушните сили, беше убит при същата вълна от удари, насочени срещу висшето ръководство в Техеран на 28 февруари. Бивш командир на военновъздушните сили и заместник-началник на щаба на въоръжените сили, той имаше ключова роля във военното планиране и отбранителната политика.

Абдулрахим Мусави - началник на щаба на иранските въоръжени сили, също беше убит при ударите на 28 февруари по време на среща на висшето ръководство в Техеран. Офицер от кариерата и бивш началник на редовната армия, той отговаряше за координирането на военните подразделения на Иран и за надзора на конвенционалните сили.

Голамреза Солеймани - командир на иранските паравоенни сили "Басидж", беше убит при американско-израелски удари на 17 март. Висш офицер от Революционната гвардия, той ръководеше силите, които са от основно значение за вътрешната сигурност и прилагането на държавната власт.

Освен посочените, редица висши командири на Революционната гвардия, както и служители на разузнаването бяха убити при удари, особено по време на първоначалната атака на 28 февруари, насочена срещу събранието на висшето ръководство.