Ключовите фигури, които загуби Иран във войната със САЩ и Израел

От 28 февруари насам удари на САЩ и Израел срещу Иран причиниха смъртта на няколко високопоставени политически и военни фигури, засягайки ядрото на ръководството на Ислямската република във война, която обхвана Близкия изток и наруши енергийните пазари и корабните маршрути, съобщава "Ройтерс".
Атаките, започнати насред ядрените преговори между Вашингтон и Техеран, с посредничеството на Оман, са най-значимото нападение срещу Иран от десетилетия, след продължителен конфликт в сянка и 12-дневна война през юни 2025 г.
Ето някои от най-видните ликвидирани фигури:
Върховния лидер
Аятолах Али Хаменей, който като върховен лидер на Иран от 1989 г. изгради желязна хватка над Ислямската република, като същевременно затвърди враждебността към САЩ и Израел, беше убит на 86-годишна възраст при американско-израелски въздушен удар по неговия комплекс в Техеран на 28 февруари.
Неговото управление, продължило повече от три десетилетия, беше белязано от консолидиране на властта чрез апарата за сигурност и разширяване на регионалното влияние на Иран, дори когато напрежението около ядрената програма на страната многократно го конфронтираше със Запада.
Високопоставени служители
Али Лариджани - секретар на Висшия съвет за национална сигурност и ветеран с влияние, беше убит на 67-годишна възраст при американско-израелски въздушен удар в района Пардис в Техеран на 17 март, заедно със сина си и един от заместниците му.
Бивш командир на Революционната гвардия и преговарящ по ядрената сделка, който е изградил взаимоотношения със западните преговарящи, той бе и близък съветник на убития върховен лидер и имаше важна роля във формирането на политиката за сигурност и външната политика на Иран.
Али Шамхани, близък съветник на Хаменей и ключова фигура в разработването на политиката за сигурност и ядрена енергетика на Иран, беше убит при американско-израелски удари срещу Техеран на 28 февруари.
Бивш министър на отбраната и дългогодишен служител по сигурността, той наскоро отново пое централна роля във вземането на решения по време на война, след като оцеля след нападение срещу дома си по време на 12-дневната война между Израел и Иран през юни.
Висши военни командири
Мохамад Пакпур, главнокомандващ Революционната гвардия - най-мощната военна сила на Иран, беше убит при ударите на 28 февруари в Техеран.
Като ветеран от Гвардията, той се издигна в йерархията, за да оглави звеното, след като неговият предшественик Хосейн Салами беше убит в 12-дневната война през юни.
Азиз Насирзаде - министър на отбраната на Иран и офицер от военновъздушните сили, беше убит при същата вълна от удари, насочени срещу висшето ръководство в Техеран на 28 февруари. Бивш командир на военновъздушните сили и заместник-началник на щаба на въоръжените сили, той имаше ключова роля във военното планиране и отбранителната политика.
Абдулрахим Мусави - началник на щаба на иранските въоръжени сили, също беше убит при ударите на 28 февруари по време на среща на висшето ръководство в Техеран. Офицер от кариерата и бивш началник на редовната армия, той отговаряше за координирането на военните подразделения на Иран и за надзора на конвенционалните сили.
Голамреза Солеймани - командир на иранските паравоенни сили "Басидж", беше убит при американско-израелски удари на 17 март. Висш офицер от Революционната гвардия, той ръководеше силите, които са от основно значение за вътрешната сигурност и прилагането на държавната власт.
Освен посочените, редица висши командири на Революционната гвардия, както и служители на разузнаването бяха убити при удари, особено по време на първоначалната атака на 28 февруари, насочена срещу събранието на висшето ръководство.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Абе
15:50 18.03.2026
2 Ъхъъъъ
Тепърва започват загубите на кравари,евреи и техните слуги
Коментиран от #12
15:50 18.03.2026
3 Мирослав
Продажните евроатлатници обясняваха, че са тук за учения!???
Запрянов, продажен боклук, докога си мислиш че ще търпим, да не би да се надяваш че ще се спасиш и отървеш от възмездие!???
15:51 18.03.2026
4 Механик
15:51 18.03.2026
5 Гражданин.
Коментиран от #11
15:51 18.03.2026
6 Где
Коментиран от #7
15:52 18.03.2026
7 Где
До коментар #6 от "Где":шесттопръстия ушак?
15:53 18.03.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Тръмп, ционизмът и ЕС
Ционистите продължават да избиват иранския народ - както непокорния палестински народ. А управниците, телевизиите и населението на марионетната Евротеритория “България” най-нагло и подло говорят само за повишаването на цените на бензина, защото никакви ционистки агресии не ги възмущават и никакъв геноцид не ги трогва. Евромутанти, вторачили се в смартфоните и парите си, безскрупулни и нагли евробългарски проститутки на ЕС-а.
Българска нация, държава и държавност вече няма. Населението на днешната Евротеритория дори безропотно прие наложеното премахване на националната парична единица - българския лев.
Коментиран от #17
15:55 18.03.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Да, ама
До коментар #5 от "Гражданин.":режима на аятоласите не от милиони, а основно и систематично се избиват само от него. Осталите обикновенни иранци изобщо не са цел и няма да бъдат никога
Коментиран от #28
15:55 18.03.2026
12 не може да бъде
До коментар #2 от "Ъхъъъъ":Вратата на Ада вече е широко отворена -има място за всички!?Няма -не искам няма -недей!?
15:56 18.03.2026
13 Така Така
15:57 18.03.2026
14 Жиртаков
15:58 18.03.2026
15 Биби
15:58 18.03.2026
16 Конспиратор
Тази война реализира отговорността на пълководците пред народа.
15:59 18.03.2026
17 Фиртиков
До коментар #9 от "Тръмп, ционизмът и ЕС":Бъди мъж замини за иран. прасенце резано
15:59 18.03.2026
18 Сатана Z
Тръмп да му мисли.Иранците няма да се предадат.
Коментиран от #23
16:00 18.03.2026
19 Тацижуков
16:00 18.03.2026
20 дядо дръмпи -инфо
Инцидентът се случи на 18-ия ден от войната в Иран. Корабът, най-новият във флота на САЩ и най-големият самолетоносач в света, в момента е в Червено море и, както съобщава Reuters, временно ще отплава към американската военна база в Суда на Крит.
Официалните лица, които анонимно говориха с Reuters, не уточниха колко дълго самолетоносачът ще остане на Крит. Според един от тях, около 200 моряци са трябвало да получат медицинска помощ заради вдишване на дим, когато пожарът избухва в основната пералня на кораба. Работата по гасене се оказа особено трудна, продължи няколко часа и повреди около 100 спални места на екипажа
Коментиран от #30, #37
16:01 18.03.2026
21 Ива
Коментиран от #25, #34
16:01 18.03.2026
22 Гоголов
16:02 18.03.2026
23 Ушиносов
До коментар #18 от "Сатана Z":На сащ ще им ядеш кафявото. После за десерт ще поемеш резан салам
16:03 18.03.2026
24 Никополидис
16:04 18.03.2026
25 Защо
До коментар #21 от "Ива":Убйството на вишия ешелон на една държава не е никакъв тероризъм, а подарак за населенито на тази страна. Ако всички войни се водеха само така и се избиваха само елитете един друг света щеше да е прекрасен защото всички обикновени хора щяха да си живеят живота и да се радва за избите гадове дето са го управлявали.
Коментиран от #59
16:04 18.03.2026
26 Интересно
Дайте списък на самолетоносачите, самолетите и базите, които загуби другата страна в конфликта.
16:04 18.03.2026
27 Диколичев
16:05 18.03.2026
28 не може да бъде
До коментар #11 от "Да, ама":Така се предполага но фактите засега не показват това!?Ударът срещу девическо у-ще и убийството на 165 ученички и учители вероятно не е преднамерено и вероятно е груба грешка но от това няма да стане нито по-топло нито по-студено...просто няма никакво оправдание за нападение с/у сграда която е достатъчно далече от "легитимните" /по израелско определение /цели обособена е като отделна сграда и не би трябвало да бъде сбъркана ... !?Това ще тежи много !?
Коментиран от #42
16:05 18.03.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Тодор Правешки
До коментар #20 от "дядо дръмпи -инфо":Молодец!
Ха сега дай инфо за самальотоносоча "Адмираль Кузя " 😀
16:05 18.03.2026
31 А где
Коментиран от #36
16:06 18.03.2026
32 Мохам€д €бач@ на кози
16:06 18.03.2026
33 Карго 200
Това са същите хора, които горят статуи на Баал и крещят за Епщайн.
Това е буквално педофилски режим, чието първо действие през 1979 г. беше намаляването на възрастта за брак на 9 години за момичетата.
Представете си, че симпатизирате на това.
Коментиран от #38, #39, #40
16:06 18.03.2026
34 Копейкин Костя
До коментар #21 от "Ива":И за мен нападението на Рассия над Украйна е тероризъм!
16:07 18.03.2026
35 Юлюпичев
16:07 18.03.2026
36 мачка чаршафите здраво
До коментар #31 от "А где":Всеки ден е по телевизията.
16:07 18.03.2026
37 тъй ли...
До коментар #20 от "дядо дръмпи -инфо":Вярно е. Слушах го по радиото.
16:08 18.03.2026
38 Олиянов
До коментар #33 от "Карго 200":Напълно си прав
16:08 18.03.2026
39 тъй ли...
До коментар #33 от "Карго 200":Баал е сатанистко божество и няма лошо в горенето на статуите му.
16:09 18.03.2026
40 тъй ли...
До коментар #33 от "Карго 200":Допреди месец в България легалната възраст да правиш кекс с някой беше 14 години. Присмял се хърбел на щърбел.
16:11 18.03.2026
41 Биби
16:11 18.03.2026
42 За съжаление
До коментар #28 от "не може да бъде":Винаги неизменно има и косвени жертви заради грешки, но в момента никой не прави системно изиване на невини, а напротив. Боя на жертвите на фона на обема на утарите доказва това по пезпорен начин. И да не забравяме, че това е приемлива цена защото режима на аятоласите само преди месеци изби повече от 2000 невинни само заради това, че се усмелили да потестирар срещу тях. Ако той остане на власт ще избие още стотици хиляди невинни
Коментиран от #46
16:15 18.03.2026
43 ДИМЯЩ ЦИОНИСТ В БУНКЕРА
16:15 18.03.2026
44 Така Така
16:15 18.03.2026
45 Хахахаха
16:17 18.03.2026
46 ЗОРО
До коментар #42 от "За съжаление":Приемливо е и тебе да те свитне някоя ракета и да станеш част от статистиката на косвените приемливи жертви!
Коментиран от #48
16:17 18.03.2026
47 които загуби "във войната"
16:20 18.03.2026
48 Абе
До коментар #46 от "ЗОРО":Ако тази ракета може да отнесе и всичките наши политици ще се жертвам
16:21 18.03.2026
49 Тити на Кака
16:22 18.03.2026
50 Ами
и материални. А да не споменаваме за моралните загуби.
Но за тях не се говори много по масовите медии :)
16:22 18.03.2026
51 Каква е точната дефиниция
Коментиран от #53
16:22 18.03.2026
52 Ако "загубим" примерно така Йотова
Коментиран от #57
16:26 18.03.2026
53 Не,
До коментар #51 от "Каква е точната дефиниция":Услуга за месното население. Тероризъм е обратното да се убиват невини хора, а управляващите да си живеят като царе в безопасност
Коментиран от #55, #56
16:26 18.03.2026
54 Аятолах Хймейни
16:26 18.03.2026
55 Ако "загубим" примерно така Мърсулата
До коментар #53 от "Не,":Загуба ли ще е ? А мозък? Дето си живее като царче, хитлерче?
16:29 18.03.2026
56 Тити на Кака
До коментар #53 от "Не,":Какво е "месно население", интелектуалецо от Обеля, я обясни!
Коментиран от #60
16:31 18.03.2026
57 Ами добра
До коментар #52 от "Ако "загубим" примерно така Йотова":новина, но ако към тях добавиш и всични настоящи и бивши политици и партини дейци вече ще повод за всенародни пазнества.
16:31 18.03.2026
58 Дайте ни списъка
Коментиран от #62
16:32 18.03.2026
59 Имаш много здраве от Арменския поп
До коментар #25 от "Защо":Само дето и той не иска да слуша Ционистки глупости!
16:34 18.03.2026
60 Всички които
До коментар #56 от "Тити на Кака":не са от управляващия режим на аятоласите. Тост почети всички милиони иранци без няколко хиляди дето са от режима на аятоласите и репесивния му апарат на силите за сигурност около него.
16:36 18.03.2026
61 Всяко извън съдебно убийство
16:39 18.03.2026
62 Абе
До коментар #58 от "Дайте ни списъка":"защитаващи Родината" на родината и такива жертващи страната и населенито си за да не загубят те власа са много различни неща.
16:41 18.03.2026