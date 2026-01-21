"Еврото продължава да поскъпва спрямо щатския долар"

Курсът на еврото спрямо щатския долар се покачи в днешната междубанкова търговия във Франкфурт, съобщиха германски сайтове за финансова информация, цитирани от БТА.
Единната европейска валута се разменя за 1,1720 долара към 10:00 часа българско време тази сутрин, или с 0,64 на сто над нивото си от снощи.
Във вторник Европейската централна банка определи референтен курс на еврото от 1,172 долара.
По изчисления на Ройтерс щатският долар се задържа близо до най-ниските си нива от около три седмици спрямо еврото и швейцарския франк. Натискът върху американската валута последва разпродажби на американски активи, след като заплахите на Белия дом, свързани с Гренландия, засилиха несигурността на пазарите. Продажбите обхванаха както валутния пазар, така и акциите на Уолстрийт и държавните облигации на САЩ.
Японската йена също остава под натиск на фона на ръста в доходността по японските държавни облигации до рекордни равнища. Инвеститорите изразяват притеснения, свързани с фискалната политика на министър-председателя Санае Такаичи, която се стреми да разшири представителството на партията си на предсрочните избори, насрочени за следващия месец.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Костя
Коментиран от #43
10:45 21.01.2026
2 клошар
Коментиран от #11
10:46 21.01.2026
3 Тръмп е като Путин
Коментиран от #59
10:46 21.01.2026
4 Никой
10:47 21.01.2026
5 Слава Украйна
Попиляха Русия и съюзниците им
Коментиран от #14, #24, #28
10:47 21.01.2026
6 Последния Софиянец
Коментиран от #55
10:47 21.01.2026
7 Путин
Лек ден !!
Коментиран от #18
10:48 21.01.2026
8 Копейкииииии
Коментиран от #10
10:48 21.01.2026
9 Ахаха
10:48 21.01.2026
10 Според статистиката
До коментар #8 от "Копейкииииии":Рублата бележи страхотен ръст обаче. Къде си учил икономика викаш?!
Коментиран от #27
10:49 21.01.2026
11 Слава ЕЦ
До коментар #2 от "клошар":Слава на Нормалните и богатите
10:49 21.01.2026
12 Омазана ватенка
Коментиран от #20, #29
10:50 21.01.2026
13 Евалла
А за рускините то е ясно от десетилетия
10:50 21.01.2026
14 УДРИ КОПЕЙКАТА С ЛОПАТАТА
До коментар #5 от "Слава Украйна":До на.с.иране!
10:50 21.01.2026
15 Хеми значи бензин
Зад еврото геЙрманското автомобилостроене и по специално дизела. Ама то вече никой не купува дизел.
Всякакви чриказки за европейски базуки може да си ги за врат между бузките Макроно Меркелиците.
10:51 21.01.2026
16 Копейка
10:51 21.01.2026
17 така е
Коментиран от #19
10:52 21.01.2026
18 Я кажи
До коментар #7 от "Путин":С колко падна доларът (9%) миналата година, за справка рублата се качи с 21%.. Ама кой съм аз да ти давам акъл. Вие в извънземния гига университет всичко знаете
Коментиран от #26, #33, #34, #69
10:53 21.01.2026
19 Какво от това
До коментар #17 от "така е":Отиди магазина с едно евро. Пазарувай!
Коментиран от #22, #30
10:53 21.01.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Ахаха
Треба се мисли
10:56 21.01.2026
22 е ми
До коментар #19 от "Какво от това":ОК. Добре.
10:56 21.01.2026
23 А где
Коментиран от #31
10:58 21.01.2026
24 Перо
До коментар #5 от "Слава Украйна":Слава Украина и президент Зеленски
10:58 21.01.2026
25 ДрайвингПлежър
това е съществена разлика! Еврото с нищо не е станало по-добро, долара губи позиции заради щуротиите на Рижия
Обаче това не е особено добра новина за еврозоната щото на панагон на тарифите, на собствените самоограничения, сега и скъпата валута прави износа от Европа невъзможен!
10:59 21.01.2026
26 Дон Корлеоне
До коментар #18 от "Я кажи":Хаяско печати рубли.
11:00 21.01.2026
27 Здрасти
До коментар #10 от "Според статистиката":Купувай рубли😂
Коментиран от #47, #68
11:02 21.01.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Захарова
До коментар #12 от "Омазана ватенка":Да ама всьо по плана
11:03 21.01.2026
30 Па нищо
До коментар #19 от "Какво от това":Оди със 100 рубли и пазарувай 🤪
Коментиран от #48
11:04 21.01.2026
31 Там где
До коментар #23 от "А где":И лева ,важното е копейките да са добре
11:05 21.01.2026
32 Вече
Коментиран от #37
11:05 21.01.2026
33 Така е
До коментар #18 от "Я кажи":Като си вземеш пенсията в евро, веднага ги обърни в рубли. Ще изкяриш много!
11:05 21.01.2026
34 Дон Корлеоне
До коментар #18 от "Я кажи":Хаяско си продаде златото.
Коментиран от #49
11:05 21.01.2026
35 Хо-Хо-Хо000
11:05 21.01.2026
36 Петър Волгата
11:05 21.01.2026
37 Ами
До коментар #32 от "Вече":От 1 февруари хлебеца е само с центове.
Коментиран от #40
11:06 21.01.2026
38 Икономист
Ама и двете падат спрямо златото ама това не се казва. "Богатите" държави от запада вървят надолу защото всички са затънали в дългове и за това взеха да се самоизяждат. Пък коя върви по-бързо надолу и коя по-бавно няма никакво значение.
Коментиран от #45
11:07 21.01.2026
39 Не е
11:07 21.01.2026
40 това
До коментар #37 от "Ами":е чудесно
11:08 21.01.2026
41 Сирене
Коментиран от #46
11:08 21.01.2026
42 мечо
11:08 21.01.2026
43 Нагоре
До коментар #1 от "Костя":21% спрямо миналата година да ти кажа, 4то място по покупателна способност
11:08 21.01.2026
44 Факти
Коментиран от #51
11:08 21.01.2026
45 Който се усети
До коментар #38 от "Икономист":Купи. Другите диплят шарени хартийки.
11:09 21.01.2026
46 Кашкавал
До коментар #41 от "Сирене":Някой да знае евтин и качествен руски продукт, който може да се купи? Май нема.
11:10 21.01.2026
47 Ахаха
До коментар #27 от "Здрасти":Урсулът не ми дава, че ше напраа пари
11:10 21.01.2026
48 Запознат
До коментар #30 от "Па нищо":"Оди със 100 рубли и пазарувай"
Ами със 100 рубли ще си купя 2 литра бензин - ти какво ще си купиш с 1 евро.
Коментиран от #50, #53
11:11 21.01.2026
49 Ахахаха
До коментар #34 от "Дон Корлеоне":Русия си набавя злато моето момче.. Знаеш ли къде са трите златни борси и коя (Лондон) затъна до гуша от хартиени (празни) договори? Големи икономисти тука ей, в затвора да беше учил математика за 6ти клас, по-далеч да си стигнал
11:12 21.01.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Икономист
До коментар #44 от "Факти":"Казах ви, че Европа ще започне да продава американски държавни облигации, което ще им вдигне лихвата и ще свали долара"
И кой ще ги купи тези облигации само не каза - те всички ги продават и никой не купува. Русия почти се отърва от тях, Китай от кога се мъчи но той имаше много, Саудитците даже и те се мъчат да ги продават. Каквато и лихва да обещаят никой не се връзва вече ами купуват злато и за това цената му хвръкна в небесата.
Коментиран от #54
11:16 21.01.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 ще си купиш 7 литра бензин
До коментар #48 от "Запознат":Литъра бензин мина 70 рубли. И то ако го има на бензиностанцитята. Иначе на черно е над 100 рубли.
Коментиран от #56, #62
11:17 21.01.2026
54 Баце ЕООД
До коментар #51 от "Икономист":А блекрок в давос вика, да не се купуват облигации на държави.. Мнооооого интересно
11:17 21.01.2026
55 Факти
До коментар #6 от "Последния Софиянец":Веднага ти казвам - акциите на автомобилните компании са надолу с 2-7%, а тези на оръжейните компании са нагоре с 18-28%. Общ ефект - еврото поскъпва спрямо долара.
11:18 21.01.2026
56 Да е
До коментар #53 от "ще си купиш 7 литра бензин":Мърмота завива ли шоколада в станиол? Фантазьорче
11:19 21.01.2026
57 Запознат
До коментар #50 от "Оди у Русиа":"Дедовият ли ми крепиш в ЕС"
А ти какво крепиш в ЕС - заминавай в краварника. Няма вечни империи както няма и вечни съюзи - ЕС няма да е вечен въпреки че шепа продажници ни натикаха там против волята на народа.
11:19 21.01.2026
58 Наведено евроатлантиче
Коментиран от #64
11:20 21.01.2026
59 Ъхъ
До коментар #3 от "Тръмп е като Путин":иван костов е най умен, след него е байТанас!🤥
11:22 21.01.2026
60 Ха-ха
Коментиран от #66, #72
11:28 21.01.2026
61 Многоходовия стратег Хаяско
Коментиран от #63
11:30 21.01.2026
62 Запознат
До коментар #53 от "ще си купиш 7 литра бензин":"И то ако го има на бензиностанцитята"
Ами виж сега тя пропагандата е предназначена тъкмо за мал.оу.ни козячета на които можеш да кажеш че Русия е свършила петрола и нямат бензин. Даже ако им кажеш че Русия е пратила танкер да си купи петрол от Венецуела пак вярват защото мисленето е мисия невъзможна при тях. Те и за саудитците да им кажат че купуват петрол от Венецуела пак ще повярват или че и там е свършил бензина.
Коментиран от #73
11:33 21.01.2026
63 Икономист
До коментар #61 от "Многоходовия стратег Хаяско":"рублата стана световна валута"
Ами колкото и да не им се вярва на козячетата стана - международните разплащания в долари са намалели с 59% а разплащанията в национални валути вървят нагоре.
Коментиран от #65
11:36 21.01.2026
64 огаzeно русямилчи
До коментар #58 от "Наведено евроатлантиче":ами сега?
11:38 21.01.2026
65 па вечер ми викаш
До коментар #63 от "Икономист":дай ойро и слагай презервоара
Коментиран от #67
11:39 21.01.2026
66 Антитрол
До коментар #60 от "Ха-ха":"А рублата не става даже и за тоалетна хартиа !"
Разменям долари за рубли - 1 долар за 200 рубли - нали така обещавахте да стане. Давай рубли нали не ставали и за тоалетна хартия.
11:39 21.01.2026
67 Икономист
До коментар #65 от "па вечер ми викаш":Ми нямам нищо против цените да са в рубли ама както в Русия - сигурен съм и че ти няма да имаш нищо против бензина ти да струва толкова пък ако ще и в рубли да е.
Пък ако имаш нещо против специално за нашите козячета може да има бензиностанции в евро на европейски цени - те като по-велики ще си зареждат от там.
11:43 21.01.2026
68 Бих Купил
До коментар #27 от "Здрасти":Но няма предлагане.
11:46 21.01.2026
69 Факти
До коментар #18 от "Я кажи":Рублата поскъпна не защото е силна, а заради няколко парадокса - огромният основен лихвен % от 16-20 пункта и огромната лихва по руските държавни облигации от 14-16% направи инвестициите в рубли примамливи. Драстичният спад на вноса заради и санкции и обедняване сви търсенето на валута и тя поевтиня. Още нещо - рублата не се търгува на западните пазари. Тя няма пазарен курс срещу еврото или долара. Курсът е какъвто Путин го напише с цял пропаганда. Рублата се търгува само в Китай, Индия и ОАЕ и там курсът спрямо съответните валути е различен от този на московската борса. Рублата в момента има два курса - вътрешен и външен и те се различават с 5% спрямо юана например. Последно - рублата поскъпна през 2025 г. и спрямо юана с 15-20% заради посочените горе фактори. Нали не искаш да кажеш, че икономиката на китайска губерния Русия се справя по-добре от тази на самия господар Китай?
Коментиран от #71
11:48 21.01.2026
70 За Това Ли ?
Цените станаха Двойни !
И Огоре !
От 130 лева !
На 180-200 Евро !
11:48 21.01.2026
71 Антитрол
До коментар #69 от "Факти":"Още нещо - рублата не се търгува на западните пазари. Тя няма пазарен курс срещу еврото или долара. Курсът е какъвто Путин го напише с цял пропаганда"
Ти освен да лъжеш друго можеш ли - за един приятел питам.
Господарите ти като купуват газ от Ямал и ни го продават на нас като "демократичен" в какво мислиш плащат - нали Путин каза че газът се продава единствено в рубли. И от къде си набавят господарите ти рубли за да купят газ - печата ли ги. Ами и урана се продава в рубли и никела и медта. Те санкциите са само за наведените евроатлантици още от самото начало - стокооборота между Русия и САЩ се е увеличил 250% от началото на СВО.
Но ти си много упорит и продължаваш да ръсиш плоски лъжи които са лесно опровержими само с едно търсене в интернет.
11:56 21.01.2026
72 Като Не ти Стижа Акъла !
До коментар #60 от "Ха-ха":Като Не ти Стижа Акъла !
Сигурно !
За Това Не стаа !Ама май !
Главата Ти !
Не става За !
Нищо !
11:59 21.01.2026
73 Факти
До коментар #62 от "Запознат":Аз вярвам на безбройните видеа с километрични опашки към бензиностанциите в Русия и коментарите на руснаците, които обикновено са саркастични. Тонът е - имаме толкова много нефт, а на бензиностанциите няма гориво. Хората толкова са свикнали на подобни мизерии в Русия, че вече нямат сили да са депресирани и го обръщат на хумор. Затова и Русия скоро няма да се оправи. Там манталитетът е робски. Те в цялата си история са имали демокрация за много кратко през 90-те и свързват този период с глад. Те не осъзнават, че не беше демокрацията виновна за глада, а комунизмът, който закономерно фалира и ги докара до просешка тояга. Затова руснаците не искат демокрация и ще търпят Путин до гроб - въпреки милионите, които изби, осакати и прогони в чужбина, въпреки дефицита на гориво и други стоки, въпреки огромната инфлация, въпреки всичко. Те няма да скочат срещу Путин защото ги е страх да не се върне глада от 90-те. Изобщо не разбират, че това е невъзможно, защото шоковата терапия отдавна мина и вече имат пазарна икономика.
12:01 21.01.2026
74 И Кво Ся ?
Кат Смениха !
Хартиите !
Смятат !
Че Акъла !
Ще Им Дойде !
Трябваше !
Да Си Сменят !
Главите !
Не Хартиите !
12:04 21.01.2026