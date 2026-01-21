"Еврото продължава да поскъпва спрямо щатския долар"

Курсът на еврото спрямо щатския долар се покачи в днешната междубанкова търговия във Франкфурт, съобщиха германски сайтове за финансова информация, цитирани от БТА.

Единната европейска валута се разменя за 1,1720 долара към 10:00 часа българско време тази сутрин, или с 0,64 на сто над нивото си от снощи.

Във вторник Европейската централна банка определи референтен курс на еврото от 1,172 долара.

По изчисления на Ройтерс щатският долар се задържа близо до най-ниските си нива от около три седмици спрямо еврото и швейцарския франк. Натискът върху американската валута последва разпродажби на американски активи, след като заплахите на Белия дом, свързани с Гренландия, засилиха несигурността на пазарите. Продажбите обхванаха както валутния пазар, така и акциите на Уолстрийт и държавните облигации на САЩ.

Японската йена също остава под натиск на фона на ръста в доходността по японските държавни облигации до рекордни равнища. Инвеститорите изразяват притеснения, свързани с фискалната политика на министър-председателя Санае Такаичи, която се стреми да разшири представителството на партията си на предсрочните избори, насрочени за следващия месец.