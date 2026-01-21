Новини
Свят »
Германия »
Еврото продължава да поскъпва спрямо щатския долар

Еврото продължава да поскъпва спрямо щатския долар

21 Януари, 2026 10:44 1 132 74

  • еврозона-
  • евро-
  • долар-
  • пари-
  • икономика

Единната европейска валута се разменя за 1,1720 долара към 10:00 часа българско време тази сутрин

Еврото продължава да поскъпва спрямо щатския долар - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Курсът на еврото спрямо щатския долар се покачи в днешната междубанкова търговия във Франкфурт, съобщиха германски сайтове за финансова информация, цитирани от БТА.

Единната европейска валута се разменя за 1,1720 долара към 10:00 часа българско време тази сутрин, или с 0,64 на сто над нивото си от снощи.

Във вторник Европейската централна банка определи референтен курс на еврото от 1,172 долара.

По изчисления на Ройтерс щатският долар се задържа близо до най-ниските си нива от около три седмици спрямо еврото и швейцарския франк. Натискът върху американската валута последва разпродажби на американски активи, след като заплахите на Белия дом, свързани с Гренландия, засилиха несигурността на пазарите. Продажбите обхванаха както валутния пазар, така и акциите на Уолстрийт и държавните облигации на САЩ.

Японската йена също остава под натиск на фона на ръста в доходността по японските държавни облигации до рекордни равнища. Инвеститорите изразяват притеснения, свързани с фискалната политика на министър-председателя Санае Такаичи, която се стреми да разшири представителството на партията си на предсрочните избори, насрочени за следващия месец.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 2.9 от 17 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Костя

    19 23 Отговор
    А рублата как се движи, пада ли още?

    Коментиран от #43

    10:45 21.01.2026

  • 2 клошар

    22 6 Отговор
    добре че влезнахме в клуба на богатите та да живне еврото.

    Коментиран от #11

    10:46 21.01.2026

  • 3 Тръмп е като Путин

    13 19 Отговор
    Глупав Старец

    Коментиран от #59

    10:46 21.01.2026

  • 4 Никой

    22 6 Отговор
    не може да се мери с еврото, даже и америте.

    10:47 21.01.2026

  • 5 Слава Украйна

    16 25 Отговор
    Героем Слава

    Попиляха Русия и съюзниците им

    Коментиран от #14, #24, #28

    10:47 21.01.2026

  • 6 Последния Софиянец

    22 13 Отговор
    Кажете нещо за краха на европейските борси?

    Коментиран от #55

    10:47 21.01.2026

  • 7 Путин

    15 19 Отговор
    1 евро 1 милион Рубли
    Лек ден !!

    Коментиран от #18

    10:48 21.01.2026

  • 8 Копейкииииии

    13 21 Отговор
    И да знаете, че рублите не са пари!

    Коментиран от #10

    10:48 21.01.2026

  • 9 Ахаха

    14 4 Отговор
    То това е да можем да си внесем евтини германски коли от сащ. Мдаааам

    10:48 21.01.2026

  • 10 Според статистиката

    14 9 Отговор

    До коментар #8 от "Копейкииииии":

    Рублата бележи страхотен ръст обаче. Къде си учил икономика викаш?!

    Коментиран от #27

    10:49 21.01.2026

  • 11 Слава ЕЦ

    7 2 Отговор

    До коментар #2 от "клошар":

    Слава на Нормалните и богатите

    10:49 21.01.2026

  • 12 Омазана ватенка

    10 14 Отговор
    В Русия внасят бендзин,а е Куба захар.

    Коментиран от #20, #29

    10:50 21.01.2026

  • 13 Евалла

    11 1 Отговор
    Сега ше идват америкаци да работят във БГ
    А за рускините то е ясно от десетилетия

    10:50 21.01.2026

  • 14 УДРИ КОПЕЙКАТА С ЛОПАТАТА

    6 13 Отговор

    До коментар #5 от "Слава Украйна":

    До на.с.иране!

    10:50 21.01.2026

  • 15 Хеми значи бензин

    11 6 Отговор
    Зад долара седи петрола.
    Зад еврото геЙрманското автомобилостроене и по специално дизела. Ама то вече никой не купува дизел.
    Всякакви чриказки за европейски базуки може да си ги за врат между бузките Макроно Меркелиците.

    10:51 21.01.2026

  • 16 Копейка

    9 9 Отговор
    А на нас тук какъв ни е кяра?

    10:51 21.01.2026

  • 17 така е

    5 13 Отговор
    А едно българско Евро е 96 рублей.

    Коментиран от #19

    10:52 21.01.2026

  • 18 Я кажи

    17 7 Отговор

    До коментар #7 от "Путин":

    С колко падна доларът (9%) миналата година, за справка рублата се качи с 21%.. Ама кой съм аз да ти давам акъл. Вие в извънземния гига университет всичко знаете

    Коментиран от #26, #33, #34, #69

    10:53 21.01.2026

  • 19 Какво от това

    12 6 Отговор

    До коментар #17 от "така е":

    Отиди магазина с едно евро. Пазарувай!

    Коментиран от #22, #30

    10:53 21.01.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Ахаха

    7 4 Отговор
    Платените никога не дават мнение по статията.
    Треба се мисли

    10:56 21.01.2026

  • 22 е ми

    4 5 Отговор

    До коментар #19 от "Какво от това":

    ОК. Добре.

    10:56 21.01.2026

  • 23 А где

    7 9 Отговор
    МОЧАТА?

    Коментиран от #31

    10:58 21.01.2026

  • 24 Перо

    8 12 Отговор

    До коментар #5 от "Слава Украйна":

    Слава Украина и президент Зеленски

    10:58 21.01.2026

  • 25 ДрайвингПлежър

    10 3 Отговор
    НЕЕЕЕЕЕ!!! ДОЛАРА ПОЕВТИНЯВА!!!
    това е съществена разлика! Еврото с нищо не е станало по-добро, долара губи позиции заради щуротиите на Рижия

    Обаче това не е особено добра новина за еврозоната щото на панагон на тарифите, на собствените самоограничения, сега и скъпата валута прави износа от Европа невъзможен!

    10:59 21.01.2026

  • 26 Дон Корлеоне

    7 9 Отговор

    До коментар #18 от "Я кажи":

    Хаяско печати рубли.

    11:00 21.01.2026

  • 27 Здрасти

    6 8 Отговор

    До коментар #10 от "Според статистиката":

    Купувай рубли😂

    Коментиран от #47, #68

    11:02 21.01.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Захарова

    5 7 Отговор

    До коментар #12 от "Омазана ватенка":

    Да ама всьо по плана

    11:03 21.01.2026

  • 30 Па нищо

    8 9 Отговор

    До коментар #19 от "Какво от това":

    Оди със 100 рубли и пазарувай 🤪

    Коментиран от #48

    11:04 21.01.2026

  • 31 Там где

    4 3 Отговор

    До коментар #23 от "А где":

    И лева ,важното е копейките да са добре

    11:05 21.01.2026

  • 32 Вече

    3 5 Отговор
    Сме бугати. Идиоте.

    Коментиран от #37

    11:05 21.01.2026

  • 33 Така е

    7 6 Отговор

    До коментар #18 от "Я кажи":

    Като си вземеш пенсията в евро, веднага ги обърни в рубли. Ще изкяриш много!

    11:05 21.01.2026

  • 34 Дон Корлеоне

    3 7 Отговор

    До коментар #18 от "Я кажи":

    Хаяско си продаде златото.

    Коментиран от #49

    11:05 21.01.2026

  • 35 Хо-Хо-Хо000

    5 1 Отговор
    Гущера ойде у канала...удави се!

    11:05 21.01.2026

  • 36 Петър Волгата

    6 5 Отговор
    Аз затова избрах еврото."

    11:05 21.01.2026

  • 37 Ами

    4 4 Отговор

    До коментар #32 от "Вече":

    От 1 февруари хлебеца е само с центове.

    Коментиран от #40

    11:06 21.01.2026

  • 38 Икономист

    7 3 Отговор
    "Еврото продължава да поскъпва спрямо щатския долар"

    Ама и двете падат спрямо златото ама това не се казва. "Богатите" държави от запада вървят надолу защото всички са затънали в дългове и за това взеха да се самоизяждат. Пък коя върви по-бързо надолу и коя по-бавно няма никакво значение.

    Коментиран от #45

    11:07 21.01.2026

  • 39 Не е

    4 6 Отговор
    Важен долара ,важното е ,че копейките пак ще седнат на средния

    11:07 21.01.2026

  • 40 това

    3 0 Отговор

    До коментар #37 от "Ами":

    е чудесно

    11:08 21.01.2026

  • 41 Сирене

    7 2 Отговор
    Някой да знае сега евтин и качествен европейски или американски продукт който да може да се купи? Май нема

    Коментиран от #46

    11:08 21.01.2026

  • 42 мечо

    5 6 Отговор
    всичко поскапва нени триябваше туи евро

    11:08 21.01.2026

  • 43 Нагоре

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "Костя":

    21% спрямо миналата година да ти кажа, 4то място по покупателна способност

    11:08 21.01.2026

  • 44 Факти

    4 2 Отговор
    Казах ви, че Европа ще започне да продава американски държавни облигации, което ще им вдигне лихвата и ще свали долара. Тръмп се мисли за велик, но всички знаем колко глупав може да бъде. Това е човек с 6 фалита. Фалира и трите си мега казина - бизнес, който само пълен некадърник може да фалира. Две от тях ги купиха други хора и до ден днешен работят успешно, а третото го събориха.

    Коментиран от #51

    11:08 21.01.2026

  • 45 Който се усети

    7 1 Отговор

    До коментар #38 от "Икономист":

    Купи. Другите диплят шарени хартийки.

    11:09 21.01.2026

  • 46 Кашкавал

    6 7 Отговор

    До коментар #41 от "Сирене":

    Някой да знае евтин и качествен руски продукт, който може да се купи? Май нема.

    11:10 21.01.2026

  • 47 Ахаха

    5 1 Отговор

    До коментар #27 от "Здрасти":

    Урсулът не ми дава, че ше напраа пари

    11:10 21.01.2026

  • 48 Запознат

    6 5 Отговор

    До коментар #30 от "Па нищо":

    "Оди със 100 рубли и пазарувай"

    Ами със 100 рубли ще си купя 2 литра бензин - ти какво ще си купиш с 1 евро.

    Коментиран от #50, #53

    11:11 21.01.2026

  • 49 Ахахаха

    6 5 Отговор

    До коментар #34 от "Дон Корлеоне":

    Русия си набавя злато моето момче.. Знаеш ли къде са трите златни борси и коя (Лондон) затъна до гуша от хартиени (празни) договори? Големи икономисти тука ей, в затвора да беше учил математика за 6ти клас, по-далеч да си стигнал

    11:12 21.01.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Икономист

    3 0 Отговор

    До коментар #44 от "Факти":

    "Казах ви, че Европа ще започне да продава американски държавни облигации, което ще им вдигне лихвата и ще свали долара"

    И кой ще ги купи тези облигации само не каза - те всички ги продават и никой не купува. Русия почти се отърва от тях, Китай от кога се мъчи но той имаше много, Саудитците даже и те се мъчат да ги продават. Каквато и лихва да обещаят никой не се връзва вече ами купуват злато и за това цената му хвръкна в небесата.

    Коментиран от #54

    11:16 21.01.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 ще си купиш 7 литра бензин

    2 7 Отговор

    До коментар #48 от "Запознат":

    Литъра бензин мина 70 рубли. И то ако го има на бензиностанцитята. Иначе на черно е над 100 рубли.

    Коментиран от #56, #62

    11:17 21.01.2026

  • 54 Баце ЕООД

    1 0 Отговор

    До коментар #51 от "Икономист":

    А блекрок в давос вика, да не се купуват облигации на държави.. Мнооооого интересно

    11:17 21.01.2026

  • 55 Факти

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    Веднага ти казвам - акциите на автомобилните компании са надолу с 2-7%, а тези на оръжейните компании са нагоре с 18-28%. Общ ефект - еврото поскъпва спрямо долара.

    11:18 21.01.2026

  • 56 Да е

    3 1 Отговор

    До коментар #53 от "ще си купиш 7 литра бензин":

    Мърмота завива ли шоколада в станиол? Фантазьорче

    11:19 21.01.2026

  • 57 Запознат

    6 4 Отговор

    До коментар #50 от "Оди у Русиа":

    "Дедовият ли ми крепиш в ЕС"

    А ти какво крепиш в ЕС - заминавай в краварника. Няма вечни империи както няма и вечни съюзи - ЕС няма да е вечен въпреки че шепа продажници ни натикаха там против волята на народа.

    11:19 21.01.2026

  • 58 Наведено евроатлантиче

    1 1 Отговор
    А шекелите как вървят защото ако падат ще я закъсаме.

    Коментиран от #64

    11:20 21.01.2026

  • 59 Ъхъ

    1 2 Отговор

    До коментар #3 от "Тръмп е като Путин":

    иван костов е най умен, след него е байТанас!🤥

    11:22 21.01.2026

  • 60 Ха-ха

    2 4 Отговор
    А рублата не става даже и за тоалетна хартиа !😂

    Коментиран от #66, #72

    11:28 21.01.2026

  • 61 Многоходовия стратег Хаяско

    1 4 Отговор
    Благодарение на мен рублата стана световна валута.

    Коментиран от #63

    11:30 21.01.2026

  • 62 Запознат

    3 0 Отговор

    До коментар #53 от "ще си купиш 7 литра бензин":

    "И то ако го има на бензиностанцитята"

    Ами виж сега тя пропагандата е предназначена тъкмо за мал.оу.ни козячета на които можеш да кажеш че Русия е свършила петрола и нямат бензин. Даже ако им кажеш че Русия е пратила танкер да си купи петрол от Венецуела пак вярват защото мисленето е мисия невъзможна при тях. Те и за саудитците да им кажат че купуват петрол от Венецуела пак ще повярват или че и там е свършил бензина.

    Коментиран от #73

    11:33 21.01.2026

  • 63 Икономист

    2 2 Отговор

    До коментар #61 от "Многоходовия стратег Хаяско":

    "рублата стана световна валута"

    Ами колкото и да не им се вярва на козячетата стана - международните разплащания в долари са намалели с 59% а разплащанията в национални валути вървят нагоре.

    Коментиран от #65

    11:36 21.01.2026

  • 64 огаzeно русямилчи

    1 1 Отговор

    До коментар #58 от "Наведено евроатлантиче":

    ами сега?

    11:38 21.01.2026

  • 65 па вечер ми викаш

    0 2 Отговор

    До коментар #63 от "Икономист":

    дай ойро и слагай презервоара

    Коментиран от #67

    11:39 21.01.2026

  • 66 Антитрол

    3 0 Отговор

    До коментар #60 от "Ха-ха":

    "А рублата не става даже и за тоалетна хартиа !"

    Разменям долари за рубли - 1 долар за 200 рубли - нали така обещавахте да стане. Давай рубли нали не ставали и за тоалетна хартия.

    11:39 21.01.2026

  • 67 Икономист

    2 1 Отговор

    До коментар #65 от "па вечер ми викаш":

    Ми нямам нищо против цените да са в рубли ама както в Русия - сигурен съм и че ти няма да имаш нищо против бензина ти да струва толкова пък ако ще и в рубли да е.

    Пък ако имаш нещо против специално за нашите козячета може да има бензиностанции в евро на европейски цени - те като по-велики ще си зареждат от там.

    11:43 21.01.2026

  • 68 Бих Купил

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Здрасти":

    Но няма предлагане.

    11:46 21.01.2026

  • 69 Факти

    0 1 Отговор

    До коментар #18 от "Я кажи":

    Рублата поскъпна не защото е силна, а заради няколко парадокса - огромният основен лихвен % от 16-20 пункта и огромната лихва по руските държавни облигации от 14-16% направи инвестициите в рубли примамливи. Драстичният спад на вноса заради и санкции и обедняване сви търсенето на валута и тя поевтиня. Още нещо - рублата не се търгува на западните пазари. Тя няма пазарен курс срещу еврото или долара. Курсът е какъвто Путин го напише с цял пропаганда. Рублата се търгува само в Китай, Индия и ОАЕ и там курсът спрямо съответните валути е различен от този на московската борса. Рублата в момента има два курса - вътрешен и външен и те се различават с 5% спрямо юана например. Последно - рублата поскъпна през 2025 г. и спрямо юана с 15-20% заради посочените горе фактори. Нали не искаш да кажеш, че икономиката на китайска губерния Русия се справя по-добре от тази на самия господар Китай?

    Коментиран от #71

    11:48 21.01.2026

  • 70 За Това Ли ?

    1 1 Отговор
    За Това Ли ?

    Цените станаха Двойни !

    И Огоре !

    От 130 лева !

    На 180-200 Евро !

    11:48 21.01.2026

  • 71 Антитрол

    2 0 Отговор

    До коментар #69 от "Факти":

    "Още нещо - рублата не се търгува на западните пазари. Тя няма пазарен курс срещу еврото или долара. Курсът е какъвто Путин го напише с цял пропаганда"

    Ти освен да лъжеш друго можеш ли - за един приятел питам.

    Господарите ти като купуват газ от Ямал и ни го продават на нас като "демократичен" в какво мислиш плащат - нали Путин каза че газът се продава единствено в рубли. И от къде си набавят господарите ти рубли за да купят газ - печата ли ги. Ами и урана се продава в рубли и никела и медта. Те санкциите са само за наведените евроатлантици още от самото начало - стокооборота между Русия и САЩ се е увеличил 250% от началото на СВО.

    Но ти си много упорит и продължаваш да ръсиш плоски лъжи които са лесно опровержими само с едно търсене в интернет.

    11:56 21.01.2026

  • 72 Като Не ти Стижа Акъла !

    2 0 Отговор

    До коментар #60 от "Ха-ха":

    Като Не ти Стижа Акъла !

    Сигурно !

    За Това Не стаа !Ама май !

    Главата Ти !

    Не става За !

    Нищо !

    11:59 21.01.2026

  • 73 Факти

    0 0 Отговор

    До коментар #62 от "Запознат":

    Аз вярвам на безбройните видеа с километрични опашки към бензиностанциите в Русия и коментарите на руснаците, които обикновено са саркастични. Тонът е - имаме толкова много нефт, а на бензиностанциите няма гориво. Хората толкова са свикнали на подобни мизерии в Русия, че вече нямат сили да са депресирани и го обръщат на хумор. Затова и Русия скоро няма да се оправи. Там манталитетът е робски. Те в цялата си история са имали демокрация за много кратко през 90-те и свързват този период с глад. Те не осъзнават, че не беше демокрацията виновна за глада, а комунизмът, който закономерно фалира и ги докара до просешка тояга. Затова руснаците не искат демокрация и ще търпят Путин до гроб - въпреки милионите, които изби, осакати и прогони в чужбина, въпреки дефицита на гориво и други стоки, въпреки огромната инфлация, въпреки всичко. Те няма да скочат срещу Путин защото ги е страх да не се върне глада от 90-те. Изобщо не разбират, че това е невъзможно, защото шоковата терапия отдавна мина и вече имат пазарна икономика.

    12:01 21.01.2026

  • 74 И Кво Ся ?

    1 0 Отговор
    И Кво Ся ?

    Кат Смениха !

    Хартиите !

    Смятат !

    Че Акъла !

    Ще Им Дойде !

    Трябваше !

    Да Си Сменят !

    Главите !

    Не Хартиите !

    12:04 21.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания