Ако еврото продължи да поскъпва спрямо долара, ЕЦБ ще обмисли ново намаление на лихвите

28 Януари, 2026 11:09 868 12

Досегашните поскъпвания на еврото спрямо долара са били „умерени“ и не са изисквали реакция, но това може да се промени

Ако еврото продължи да поскъпва спрямо долара, ЕЦБ ще обмисли ново намаление на лихвите - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Възможно е да се наложи Европейската централна банка (ЕЦБ) да обмисли ново понижение на лихвите си, ако по-нататъшното поскъпване на еврото започне да оказва натиск върху инфлационните прогнози на институцията. Това заяви Мартин Кохер, управител на австрийската централна банка и член на Управителния съвет на ЕЦБ пред в. „Файненшъл Таймс“, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

Досегашните поскъпвания на еврото спрямо долара са били „умерени“ и не са изисквали реакция, каза Кохер, като предупреди, че по-рязко поскъпване може да понижи прогнозите за инфлацията и да принуди ЕЦБ да предприеме действия.

„Ако еврото продължи да поскъпва още, на определен етап това, разбира се, може да създаде необходимост от реакция по линия на паричната политика“, добави Кохер.

По-скъпото евро би намалило цените на вноса и би подкопало конкурентоспособността спрямо американските конкуренти, каза той.

Кохер посочи, че икономиката на еврозоната е била по-устойчива от очакваното и изрази „предпазлив оптимизъм“ относно икономическия растеж през тази година.

Говорейки преди заседанието на ЕЦБ на 4 февруари, той заяви, че няма непосредствена нужда от промяна на лихвите, но подчерта значението на запазването на „пълна гъвкавост“ предвид несигурността.

Вчера курсът на еврото се повиши до 1,20 долара за първи път от средата на 2021 г., припомня Ройтерс.


  • 1 Зевс

    16 6 Отговор
    Хахаха, не еврото поскъпва, долара пада спрямо останалите валути.

    11:09 28.01.2026

  • 2 верт

    0 1 Отговор
    газа

    11:12 28.01.2026

  • 3 Хеми значи бензин

    6 12 Отговор
    Нека поскъпва. Умните кучуват доларови дъежавни облигации тоест Сащ купуват Американски облигации и после ще има бай бай Чайна.А европейските стоки стават все по малко продаваеми.

    11:13 28.01.2026

  • 4 безделников

    18 4 Отговор
    Рижавия император иска евтин долар защото е добре за тяхната икономика...

    11:13 28.01.2026

  • 5 Копейка

    15 5 Отговор
    Изгубихме и левъ.Последната битка за България!
    Шъ се беся!

    Коментиран от #7

    11:15 28.01.2026

  • 6 Нов мощен удар

    11 10 Отговор
    В зурлите на копейките.

    Коментиран от #10

    11:16 28.01.2026

  • 7 456

    5 3 Отговор

    До коментар #5 от "Копейка":

    По- бързо действай.

    11:20 28.01.2026

  • 8 да питам

    8 2 Отговор
    верно ли в Русия основната лихва е 25%, а в Европа е 1,5% ?

    11:28 28.01.2026

  • 9 Финансово грамотен

    4 0 Отговор
    Флуктуацияат на обменните курсове в определени граници е полезна. Ако излезе от тях страда икономиката. Скъпото евро означава скъп внос в Щатите. Когато на клиентът му е скъпо той търси спасение за парите си - търси по-евтин доставчик или отлага купуването. От това страда нашият производител. Затова не бързайте да се радвате на всеки повей на вятъра.

    11:28 28.01.2026

  • 10 Мурка

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Нов мощен удар":

    пак нещо не разбра------хълтав ауспух---Но и няма как това ум не е дилдокис

    11:53 28.01.2026

  • 11 гоеуеми спецове тука

    0 1 Отговор
    Искат да ни убедят колко беше добре 97ма когато девалвираха лева комунетата. Така сме щели да си продаваме стоката. Аре нема нужда от икономисти с пробити джобове и без грам инвестиции на борсата.

    11:56 28.01.2026

  • 12 ха ха ха

    0 1 Отговор
    Мурзилажките пак сЪ разквичаха. Колоо добре било с 25% лихва.

    11:57 28.01.2026

