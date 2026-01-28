Ако еврото продължи да поскъпва спрямо долара, ЕЦБ ще обмисли ново намаление на лихвите

Възможно е да се наложи Европейската централна банка (ЕЦБ) да обмисли ново понижение на лихвите си, ако по-нататъшното поскъпване на еврото започне да оказва натиск върху инфлационните прогнози на институцията. Това заяви Мартин Кохер, управител на австрийската централна банка и член на Управителния съвет на ЕЦБ пред в. „Файненшъл Таймс“, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

Досегашните поскъпвания на еврото спрямо долара са били „умерени“ и не са изисквали реакция, каза Кохер, като предупреди, че по-рязко поскъпване може да понижи прогнозите за инфлацията и да принуди ЕЦБ да предприеме действия.

„Ако еврото продължи да поскъпва още, на определен етап това, разбира се, може да създаде необходимост от реакция по линия на паричната политика“, добави Кохер.

По-скъпото евро би намалило цените на вноса и би подкопало конкурентоспособността спрямо американските конкуренти, каза той.

Кохер посочи, че икономиката на еврозоната е била по-устойчива от очакваното и изрази „предпазлив оптимизъм“ относно икономическия растеж през тази година.

Говорейки преди заседанието на ЕЦБ на 4 февруари, той заяви, че няма непосредствена нужда от промяна на лихвите, но подчерта значението на запазването на „пълна гъвкавост“ предвид несигурността.

Вчера курсът на еврото се повиши до 1,20 долара за първи път от средата на 2021 г., припомня Ройтерс.