ЕЦБ поиска обратен стрес тест от банките, геополитическата несигурност нараства

ЕЦБ поиска обратен стрес тест от банките, геополитическата несигурност нараства

22 Януари, 2026 08:01 1 342 52

  • еврозона-
  • ецб-
  • стрес тест-
  • банки-
  • икономика-
  • пари-
  • шарън донъри

Според надзорния орган на ЕЦБ геополитическата несигурност продължава да нараства заради протекционизъм, фрагментация и засилващо се глобално напрежение

ЕЦБ поиска обратен стрес тест от банките, геополитическата несигурност нараства - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Единният надзорен механизъм на Европейската централна банка (ЕЦБ) планира през 2026 г. тематичен стрес тест, при който всяка банка ще изгради собствен геополитически сценарий, съобразен с нейните специфични уязвимости („обратен стрес тест“ или reverse strеss test - бел. ред). Целта е да се провери доколко банките отчитат геополитическия риск в капиталовото си планиране, стрес тестовете, рамките за управление на риска и корпоративното управление, се посочва в блог публикация на члена на Надзорния съвет на ЕЦБ Шарън Донъри и генералния директор „Надзорна политика“ Марио Куалиариело, посветена на стратегическите насоки на европейския банков надзор в условия на нарастваща несигурност, предаде БТА.

Според надзорния орган на ЕЦБ геополитическата несигурност продължава да нараства заради протекционизъм, геоикономическа фрагментация и засилващо се глобално напрежение. Като пример се посочват повишаващи се мита, свързани с търговските политики на САЩ, които могат да нарушат реалната икономика и финансовите пазари. Авторите на публикацията добавят, че при високи публични разходи и фискални ограничения правителствата може да имат по-малък капацитет да смекчават бъдещи икономически шокове.

Европейският банков сектор е „като цяло устойчив“, но „трябва да останем бдителни“, отбелязват още Донъри и Куалиариело.

Надзорните приоритети на ЕЦБ за периода 2026 – 2028 г. са насочени към укрепване на устойчивостта на банките спрямо геополитически рискове и макрофинансова несигурност, както и към повишаване на оперативната устойчивост и ИКТ капацитетите им, включително по отношение на дигиталните стратегии и управлението на рисковете, свързани с изкуствения интелект, допълват авторите на публикацията.

Друг акцент от плана за 2026 – 2028 г. е извършването на тематичен преглед на стандартите за кредитиране с фокус върху новото кредитиране, за да оцени как банките планират да ограничат потенциални кредитни загуби и да запазят качеството на активите при влошаване на средата.

Надзорът ще следи адаптацията към новите изисквания по Регламента за капиталовите изисквания (CRR), включително адекватното прилагане на новите стандартизирани подходи за кредитен и оперативен риск при изчисляването на необходимия капитал.

По линия на климата и устойчивостта надзорът на ЕЦБ отчита, че бедствията зачестяват, а преходните рискове се увеличават, като надзорът постепенно ще премине към „по-обичаен“ режим и ще измести фокуса от коригиращи мерки към подпомагане на банките в планирането на прехода.

В предстоящия тригодишен период ще продължат оценките на управлението на ИКТ риска, с особено внимание към киберсигурността и управлението на риска от трети страни; ЕЦБ очаква бързо прилагане на изискванията по Акта за цифрова оперативна устойчивост (DORA), въведени в началото на 2025 г.

Авторите посочват, че надзорът на ЕЦБ ще разшири фокуса си към генеративния изкуствен интелект, за да оцени отражението му върху рисковите профили и управленските рамки на банките и да оформи бъдещия надзорен подход.

През 2026 г. ЕЦБ ще продължи реформите за по-ефективен и по-рисково насочен надзор, включително рационализиране на процеси и процедури отвъд годишната оценка (Supervisory Review and Evaluation Process - SREP), с цел повече капацитет за реакция при промени и по-ниска административна тежест за банките.

Очакваният резултат е по-голям капацитет за реакция при бързи промени във външната среда, както и намаляване на административната тежест за банките, без това да се отразява на устойчивостта и стабилността на европейската банкова система, се посочва още в публикацията на Донъри и Куалиариело.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
  • 1 Пич

    21 1 Отговор
    ЕС не е лошо нещо , Урсулианците който ръководят ЕС го направиха лошо нещо !!! Най първата работа на европейците трябва да бъде разкарването на тези Урсулианци !!! Още преди да са успявали да раздадат стотици милиарди на Украйна !!! И след това ликвидацията на всички дивотии на Урсулианците !!!

    08:07 22.01.2026

  • 2 Пепи Волгата

    13 3 Отговор
    Обръщайте еврото в друга стабилна валута, докато не е станало късно!

    Коментиран от #10, #11, #12, #23

    08:07 22.01.2026

  • 3 Истината

    22 1 Отговор
    Урсулити Унищожиха Икономиката на ЕС

    08:07 22.01.2026

  • 4 Хаха

    2 18 Отговор
    Смахнатите копейкаджии вече са се събудили и са готови да тролят.

    Коментиран от #41

    08:07 22.01.2026

  • 5 Аз предлагам

    16 2 Отговор
    ЕЦБ да си направи обратен стрес тест срещу урсулите, каите и другите заподозрени за вземаните от тях решения.

    Коментиран от #6

    08:08 22.01.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Фен

    10 1 Отговор
    Новите началници ни почнаха...

    08:12 22.01.2026

  • 8 Какъв по голям стрес за еврото

    14 0 Отговор
    от това да се наливат стотици невъзвращаеми милиарди в пробитата каца със Зеле и переспектива да бъде издържана Украйна с десетилетия?
    С цената на заеми и рецесия?

    08:14 22.01.2026

  • 9 АМАH OT ИДИOTИ

    14 0 Отговор
    И К"ВО ОТ ТОВА?!
    ВАЖНОТО Е ЧЕ СМЕ В КЛУБА НА EБAНИTE.
    HЯМА ТАКИВА ИДИOTИ 😡

    08:15 22.01.2026

  • 10 хихи

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Пепи Волгата":

    Не можеда спачелиш, не можеш да завършиш наравно, не можеш даже да излезнеш от играта...

    Коментиран от #16

    08:16 22.01.2026

  • 11 оня с коня

    4 5 Отговор

    До коментар #2 от "Пепи Волгата":

    Този съвет е същият като Призивите ви да се "спасяваме" през Терминал-2 докато е време, пък Хората на работа в Чужбина масово се връщат?И понеже не споменаваш коя е "стабилна валута" ще те питам:РУБЛАТА например такава ли е?

    Коментиран от #17, #21, #26, #29, #31, #32

    08:18 22.01.2026

  • 12 Ваксан Центаджия

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Пепи Волгата":

    Няма страшно! Вярно има проблеми, но влизането на България в евро-зоната ще оправи нещата.
    Не бързайте още да обменяте!

    08:18 22.01.2026

  • 13 Чичо Дони

    5 0 Отговор
    Паре нема. Действайте!

    08:19 22.01.2026

  • 14 Възмутен

    6 1 Отговор
    А какъв тест ще направят като спрат SWIFT краварите - ще имаме ли пари в картите Виза и Мастър карт които пак са на краварите. Те Урсулиците докараха Европа до стойка Г и добре намазана с вазелин пък сега стрес тест щели да правят. Я по-добре да купи по още 10 бустера за всеки европейски гражданин - там по му разбира.

    08:20 22.01.2026

  • 15 Тома

    6 0 Отговор
    Ама казвайте ги тези работи за да се приготвим на букаи

    08:22 22.01.2026

  • 16 Който ни играи

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "хихи":

    ни пичели!

    08:22 22.01.2026

  • 17 Икономист

    7 1 Отговор

    До коментар #11 от "оня с коня":

    "РУБЛАТА например такава ли е?"

    Не знам колко е стабилна рублата ама за миналата година е най-печелившата валута - 21% приход.

    08:22 22.01.2026

  • 18 си пън

    7 0 Отговор
    кое ви е устойчиво бе длъжници,добре,че беден ганчо ви оправи баланса,кат отмъкнахте милиарди суха пара и злато

    Коментиран от #19

    08:23 22.01.2026

  • 19 Зевзек

    6 1 Отговор

    До коментар #18 от "си пън":

    Е как кое е устойчиво - Европата устойчиво потъва и ние се качихме на потъващия кораб в последния момент - не се притеснявайте вода ще има за всички.

    08:26 22.01.2026

  • 20 А какво

    6 1 Отговор
    става със "зелената сделка"? Ще върнат лин парите банките от инвестициите в перки? Или стресът с тези кредити е голем.

    08:26 22.01.2026

  • 21 Пепи Волгата

    2 2 Отговор

    До коментар #11 от "оня с коня":

    Виждам накъде биеш! И от кои си!:) Омръзнахте ни!

    На въпроса ти: - Разбира се, че не е! Поне за сега!

    Коментиран от #24

    08:27 22.01.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Аз обърнах

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Пепи Волгата":

    Мойте в китайски юани и швейцарски франкове

    08:28 22.01.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Читател

    3 0 Отговор

    До коментар #22 от "Лелее":

    Вие застъпахте ли на работа вече в кол центъра - сега е момента да напраскате минусчета на всички копейки.

    08:29 22.01.2026

  • 26 Коня ти, май ти е

    5 0 Отговор

    До коментар #11 от "оня с коня":

    приложил "обратен тест"!?

    08:30 22.01.2026

  • 27 Сапун Урсулов

    7 0 Отговор
    Как е в клуба на богатите днес - има ли стрес?

    08:31 22.01.2026

  • 28 За информация

    5 0 Отговор
    Изкупувам левове, че ще ни трябват скоро

    08:32 22.01.2026

  • 29 Българин

    7 1 Отговор

    До коментар #11 от "оня с коня":

    "пък Хората на работа в Чужбина масово се връщат"

    Ха ха ха - връща се един пък заминават трима - в България не си ли на държавна хранилка си за мустака - ама за да си на държавна хранилка трябва да си гербаджия или към шиши.

    08:34 22.01.2026

  • 30 Янко Виа

    7 1 Отговор
    Абе кво ви пука нали сме вече в клуба на богатите !

    Коментиран от #34

    08:34 22.01.2026

  • 31 Пепи Волгата

    6 0 Отговор

    До коментар #11 от "оня с коня":

    Виждам, че си издържал "обратния стрес" щом си тук!
    Коня ти поне остана ли доволен?

    08:37 22.01.2026

  • 32 оня с х.я

    6 0 Отговор

    До коментар #11 от "оня с коня":

    Ломски пак се опитваш да мислиш и анализираш, това не са ви силни родови черти ,наблягай на еденьето и ....раньето ,ето там ти е силата .А оня моя е просто клас над вас .

    08:37 22.01.2026

  • 33 Факт

    2 2 Отговор
    Ако Гренландския въпрос не беше димка, този тест щеше да бъде отдавна направен. Необходим е единствено като част от подготовка за война с Русия.

    Коментиран от #35

    08:37 22.01.2026

  • 34 так точно

    0 6 Отговор

    До коментар #30 от "Янко Виа":

    Важното е че едно българско Евро е 100 рублей.

    Коментиран от #36

    08:37 22.01.2026

  • 35 голем смех

    0 3 Отговор

    До коментар #33 от "Факт":

    Не че нещои, ама една Нигерия е 230 милиона срещу 130те милиона руснаци. А ЕС е 550 милиона човека. Къде си тръгнал?

    Коментиран от #42, #49

    08:39 22.01.2026

  • 36 Янко Виа

    6 0 Отговор

    До коментар #34 от "так точно":

    Муцка 👅,на теб ква ти е далаверата ,че едно евро е сто рублей ,че не разбрах 🤣🤣🤣 ?

    Коментиран от #38

    08:43 22.01.2026

  • 37 Уса

    3 1 Отговор
    Това че еврото е по скъпо от долара не означава нищо

    08:43 22.01.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Европеец

    3 1 Отговор
    "ЕС не е лошо нещо , Урсулианците който ръководят ЕС го направиха лошо нещо"

    Много си прав - мечтата на генерал дьо Гол беше "силна, обединена и независима Европа от Атлантика до Урал" - и той това го казва когато съществуваше СССР и източния блок - колко умен е бил като е сложил всички европейски държави включително и Русия обаче не е сложил краварника. Между другото той изкарва Франция от НАТО тогава - също е прозрял че НАТО не го пази а го прави колония на краварите.

    Сега сигурно се върти в гроба си като ни управляват такива наведени като Макарончо, Урсула, Кая, Шолци...

    08:45 22.01.2026

  • 40 Янко Виа

    4 1 Отговор

    До коментар #38 от "голяма ми е далаверата":

    Постни снимка на дбррррцинчето ,ако ми хареса ,може и да помисля муцка 👅.Между другото лакираш ли си ноктите на краката ,не че нещо но е много възбуждащо ?

    Коментиран от #43

    08:49 22.01.2026

  • 41 Ти кво си мислиш бе

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Хаха":

    гольо цървулест, че сте някакъв фактор ли евроgeytаците. Тпъмп, ясно ви показа, че сте едни низши васали и сте ястието на масата, а не фактор на стола около масата. Взе ви Гренландия и гък не можете да му кажете, че ще ви до срине икономически. ЕС ЕС му предстои пълен разпад, а ние сме пак в грешния вагон за 5 та глуа.

    08:49 22.01.2026

  • 42 Антитрол

    3 0 Отговор

    До коментар #35 от "голем смех":

    Кой набива в двете мозъчни клетки на нашите козячета че война между Европа и Русия ще е конвенционална и ще има някакво значение кой колко войници има, кой колко танкове и ракети, кой е по-богат и какво население има.

    Някое козяче ще ми обясни ли кой го увери в това.

    08:50 22.01.2026

  • 43 срещу моето 1 Евро

    0 1 Отговор

    До коментар #40 от "Янко Виа":

    няма значение какво харесваш

    Коментиран от #44, #45, #50

    08:51 22.01.2026

  • 44 Янко Виа

    2 1 Отговор

    До коментар #43 от "срещу моето 1 Евро":

    Димитре -ДиДи-Лили ,вече не си ми интересен муцка 👅, много пъти съм те "харесвал" и си ми скучен ,търся нещо по свежо .

    08:54 22.01.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Зевзек

    2 0 Отговор
    Абе важното е че натотото стана силно и сплотено - нали така бе господа козячета

    Коментиран от #47

    08:56 22.01.2026

  • 47 така излиза

    0 0 Отговор

    До коментар #46 от "Зевзек":

    Излиза че НАТО не е само САЩ. Дори се наложи Тръмп да преговаря с НАТО. Направа да падладейш, ти казвам.

    08:58 22.01.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Статистиката

    1 0 Отговор

    До коментар #35 от "голем смех":

    Я сега кажи и колко полове има европа, па ако можеш обясни какво означава това.

    09:00 22.01.2026

  • 50 Помнещ

    1 0 Отговор

    До коментар #43 от "срещу моето 1 Евро":

    Ти остави еврото ами кажи сега за чл.5 от договора за нато - ако Ердоган си хареса Родопите както Тръмп си хареса Гренландия на кой член ще се позовавате - на дядо Дончовия ли

    09:00 22.01.2026

  • 51 Нормале

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "голяма ми е далаверата":

    Ееех пусти джендъризъм. Добре, че си ти, че напоследък нещо заглъхнахте, щи така?

    09:02 22.01.2026

  • 52 тъй

    0 0 Отговор
    Таман банковата ни система се приобщи към ЕЦБ и ша ни стресират. Е нали банките ни бяха мега-супер стабилни при влизането ни в еврозоната?

    09:02 22.01.2026

