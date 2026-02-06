Рекордно малко бракове в Германия. А в ЕС и в България?

В Германия се сключват все по-малко бракове. През 2024 година броят им е спаднал на най-ниското ниво от 1950-а година насам - откогато се води регистър за сключените бракове. Общо 349 200 са били гражданските бракосъчетания през 2024 г. в Германия, като 3% от тях – между еднополови партньори.
Само половината от германците са семейни
Намалява и делът на семейните хора сред населението. През 1994 година близо 60% от пълнолетните са имали сключен брак, докато напоследък този процент е спаднал до 50%. Според психолози обаче този спад е лесно обясним.
"Лекият спад на женитбите е напълно нормална тенденция за несигурните времена, в които живеем. В подобно време хората не обичат да взимат дългосрочни решения", казва писателят Волфганг Крюгер пред АРД.
Той изтъква, че големият брой бракове през 1950-те години е бил свързан и с липсата на еманципация на жените, които са били почти изцяло финансово зависими и са били принудени да се омъжат, за да не живеят в бедност. Подобна принуда и натиск днес вече не съществуват.
Все по-малко бракове и в България
Макар броят на женитбите в Германия да намалява, той все още е малко над средните стойности за ЕС като цяло. Броят на сключените бракове на 1000 жители е спаднал от 11 през 1950 година на 4,2 през 2024 година. А според статистическата служба на ЕС "Евростат" средното ниво за ЕС през 2023 г. е било 4,0 на хиляда. Най-малко бракове са сключени през 2023 г. в Словения (3,0 на хиляда), Италия (3,1 на хиляда) и България (3,4 на хиляда). Най-много са били сключени в Румъния (5,8), Латвия (5,6) и Унгария (5,2).
Друга тенденция в последните години е, че брачните партньори стават все по-възрастни. През 2024 г. средната възраст на жените за сключване на първи брак е била средно 32,9 години, а при мъжете – 35,3 години.
В същото време прави впечатление, че браковете са станали значително по-трайни спрямо 1990-те години. Продължителността на браковете сега говори за това, че семейството като обществена структура се радва на по-високо одобрение, отколкото преди 10 или 20 години. Партньорите обикновено имат продължителен съвместен живот, преди да сключат брак, така че могат да подложат на изпитание здравината на брачната си връзка.
И църковните бракове намаляват
Броят на църковните бракосъчетания също намалява – и то по-силно, отколкото сред гражданските бракове, отбелязва АРД. Статистическите данни от Германия сочат, че през 2024 г. са регистрирани 22 513 бракосъчетания между католически партньори. Броят им предни десетилетия е бил почти пет пъти по-голям. През 2023 е имало 28 089 бракосъчетания в протестантските църкви, като през 2000-та година те все още са били над 70 000. Това отговаря и на друга тенденция в обществото: да намалява броят на регистрираните членове на двете основни вероизповедания в Германия – католическото и протестантското. Между 2000-та и 2023-а година броят им е намалял с близо 30%.
