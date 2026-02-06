Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Рекордно малко бракове в Германия. А в ЕС и в България?

Рекордно малко бракове в Германия. А в ЕС и в България?

6 Февруари, 2026 09:32

През 2024 в Германия са били сключени само 350 000 граждански бракове - най-ниският брой от началото на 50-те години насам

Рекордно малко бракове в Германия. А в ЕС и в България? - 1
Снимка: Shutterstock
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

В Германия се сключват все по-малко бракове. През 2024 година броят им е спаднал на най-ниското ниво от 1950-а година насам - откогато се води регистър за сключените бракове. Общо 349 200 са били гражданските бракосъчетания през 2024 г. в Германия, като 3% от тях – между еднополови партньори.

Само половината от германците са семейни

Намалява и делът на семейните хора сред населението. През 1994 година близо 60% от пълнолетните са имали сключен брак, докато напоследък този процент е спаднал до 50%. Според психолози обаче този спад е лесно обясним.

"Лекият спад на женитбите е напълно нормална тенденция за несигурните времена, в които живеем. В подобно време хората не обичат да взимат дългосрочни решения", казва писателят Волфганг Крюгер пред АРД.

Той изтъква, че големият брой бракове през 1950-те години е бил свързан и с липсата на еманципация на жените, които са били почти изцяло финансово зависими и са били принудени да се омъжат, за да не живеят в бедност. Подобна принуда и натиск днес вече не съществуват.

Все по-малко бракове и в България

Макар броят на женитбите в Германия да намалява, той все още е малко над средните стойности за ЕС като цяло. Броят на сключените бракове на 1000 жители е спаднал от 11 през 1950 година на 4,2 през 2024 година. А според статистическата служба на ЕС "Евростат" средното ниво за ЕС през 2023 г. е било 4,0 на хиляда. Най-малко бракове са сключени през 2023 г. в Словения (3,0 на хиляда), Италия (3,1 на хиляда) и България (3,4 на хиляда). Най-много са били сключени в Румъния (5,8), Латвия (5,6) и Унгария (5,2).

Друга тенденция в последните години е, че брачните партньори стават все по-възрастни. През 2024 г. средната възраст на жените за сключване на първи брак е била средно 32,9 години, а при мъжете – 35,3 години.

В същото време прави впечатление, че браковете са станали значително по-трайни спрямо 1990-те години. Продължителността на браковете сега говори за това, че семейството като обществена структура се радва на по-високо одобрение, отколкото преди 10 или 20 години. Партньорите обикновено имат продължителен съвместен живот, преди да сключат брак, така че могат да подложат на изпитание здравината на брачната си връзка.

И църковните бракове намаляват

Броят на църковните бракосъчетания също намалява – и то по-силно, отколкото сред гражданските бракове, отбелязва АРД. Статистическите данни от Германия сочат, че през 2024 г. са регистрирани 22 513 бракосъчетания между католически партньори. Броят им предни десетилетия е бил почти пет пъти по-голям. През 2023 е имало 28 089 бракосъчетания в протестантските църкви, като през 2000-та година те все още са били над 70 000. Това отговаря и на друга тенденция в обществото: да намалява броят на регистрираните членове на двете основни вероизповедания в Германия – католическото и протестантското. Между 2000-та и 2023-а година броят им е намалял с близо 30%.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 5 гласа.
  • 1 Брей, Брей

    16 2 Отговор
    А колко от тях са Гей!

    Коментиран от #27

    09:34 06.02.2026

  • 2 Сила

    22 3 Отговор
    А как бе братчед , сичкото циганин от БГ то се жени там и ражда за помощи !!! Питай Роксана ....

    09:35 06.02.2026

  • 3 хихи

    10 2 Отговор
    еднополови или двуполови

    09:35 06.02.2026

  • 4 Некой

    21 2 Отговор
    С тази война за "полово разнообразие", против природата и семейните ценности резултатите са налице.

    09:38 06.02.2026

  • 5 Асен 🌈 Василев от ПП-ЛГБТ

    11 3 Отговор
    Споко, гей браковете са 3 пъти повече

    Коментиран от #19

    09:38 06.02.2026

  • 6 Тук

    10 1 Отговор
    Ромите сключват много бракове и за това бройката е 3.4 хиляди, иначе щеше да е много ниска.

    09:39 06.02.2026

  • 7 Директора👨‍✈️

    11 2 Отговор
    А колко са ЛГБТ браковете?

    09:39 06.02.2026

  • 8 Тити на Кака

    16 2 Отговор
    Заглавието е подвеждащо - спадът е само при хетеробраковете.
    При еднополовите има един вдъхновяващо висок ръст.
    😂😂😂

    09:40 06.02.2026

  • 9 шаа

    8 0 Отговор
    "да намалява броят на регистрираните членове на двете основни вероизповедания в Германия – католическото и протестантското."

    скоро няма да са основни вероизповедания

    09:40 06.02.2026

  • 10 Пропускате

    8 0 Отговор
    няколко факта, които са валидини не само за Германия: Има доста двойки, които жиеят на семейни начала, без да женени, имат си деца и т.н. и обикновенно са от малко "по-заможните". При останалите е или по любов или по сметка. Несмейните са в най-лошата данъчна категория.

    Коментиран от #30

    09:45 06.02.2026

  • 11 Каквото и да правят еврпейците

    3 0 Отговор
    Трябва да се родят 500-600 нови европейци следващите 50-60 години и сега като са 500 милиона европейци близо един милиард европейци трябва да се отгледат

    09:46 06.02.2026

  • 12 Това е благодарение

    10 2 Отговор
    на натрапения неолиберализъм.

    09:47 06.02.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 9692

    4 1 Отговор
    Средната възраст за сключване на първи брак е 32.9 години, но нещо, което са пропуснали (без да искат) в статията е, че средната възраст за раждане на първо дете е 25-26 години. И това ли е заради липсата на еманципация на жените?

    Коментиран от #21

    09:49 06.02.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Така ще е

    11 2 Отговор
    след като на самотна майка се дава по-висока сума за майчинство да не е луда да се жени. Самотните майки имат преимство за детска градина, плащат половин такса, официалният им доход е нисък и имат право на социални помощи. Лошото е, че се възползват от тази екстра многократно - има многодетни с 8 примерно деца от 8 различни мъже. Така наречените "семейни помощи" ги нарекоха месечни добавки и се дават на майката независимо дали е женена. Това право трябва да е еднократно - малка била, излъгали я.

    09:50 06.02.2026

  • 17 смисълът на брака е

    7 3 Отговор
    да подпомага жената за да отглежда децата. Щом вече жените са с по-висок социален и правен статус от мъжете и дори от кучетата , то мотивацията олеква.

    09:51 06.02.2026

  • 18 И до какво доведоха крайностите

    8 2 Отговор
    в ,, еманципацията на жените”?Преследване на кариера и опити за зачеване след 40 годишна възраст, ама човешката биология не е подчинена на амбиции.И после рев защо прирастът на населението бил отрицателен и се раждат все повече деца с генни мутации.Златната среда е да имаш работа, която позволява да имаш време за себе си и за семейството си,но всичко е въпрос на приоритети.

    Коментиран от #35

    09:52 06.02.2026

  • 19 Абе ти неграмотен

    3 3 Отговор

    До коментар #5 от "Асен 🌈 Василев от ПП-ЛГБТ":

    ли си. Пише го черно на бяло, еднополовите бракове са 3% , останалите 97% са междуполови.

    Коментиран от #32

    09:53 06.02.2026

  • 20 Никой

    9 2 Отговор
    Учат хората на свободни връзки - било модерно. После - що няма деца - ами как да има. когато вещите - автомобил, хладилник и еди-какво си - са ти по-важни.

    Работата е дълбоко изтървана - явно това е модерният свят.

    Накрая - училчните котки ще ни надвишат по численост - там няма при животните един вид - да се замислят особено.

    Коментиран от #22

    09:56 06.02.2026

  • 21 Това е поради

    6 0 Отговор

    До коментар #14 от "9692":

    майки по на 11-12 години от един до болка познат етнос. Тия ги почват и още по-малки, но не забременяват защото не им е дошъл цикъла. Трябва да се издирват забременителите и в затвора за педофилство. Цял свят се занимава с Ъпстейн, а у нас 11г. майки ги дават по телевизията като героини.

    10:00 06.02.2026

  • 22 По принцип

    8 1 Отговор

    До коментар #20 от "Никой":

    човешката популация трябва да се намали и стабилизира около 10млрд. иначе ще изядем и замърсим планетата. Лошото е, че намаляват белите хора които работят и творят всичко ново, а в Африка се плодят като зайци и естествено гладуват защото са и мързеливи. Ето и в Китай започна да намалява населението.

    10:06 06.02.2026

  • 23 Брак идва от бракуван продукт

    5 3 Отговор
    които е за кофата с боклук.
    Вече не е модерно и не носи ползи а само минуси.Първо ви взимат парите за да подпишете после за смешни дрехи след това за ресторанта след това си удряте по един тукат и започвате да делите тогава си плащате солидно и за по един адвокат.
    Брака е схема да ви източат парите и само идиоти биха го направели.
    Как се прави сядате на масата смятате колко ще ви струва примерно 20 000€ вадите ги от единият джоб и ги местите в другия избирате си маршрут за обиколка на света и си правите 1,2 месеца меден месец докато си издухате кеша с кеф.Ако след време не се разбирате чао и всеки си хваща пътя.😀😀😀😀😀😀

    10:09 06.02.2026

  • 24 Хмм

    3 0 Отговор
    гонят кариера, по-високи доходи, по-лек живот или съжителство идеца без брак, за да не плащат за развод

    10:12 06.02.2026

  • 25 Аз бре

    4 0 Отговор
    За какво им е брак като самотните майки са с безброй привилегии, безплатно жилище,евтина детска градина социални помощи кратко и плаващо работно време и още и още.
    "Приятеля" с който живее самотната майка го боли оная работа,че плаща 200€ ергенски данък,за тея пари къде ще намери жилище..
    Като искат бракове да спрат социалните...

    10:12 06.02.2026

  • 26 Хан Крум

    1 0 Отговор
    За гражданските разбираме,а за селските?

    10:14 06.02.2026

  • 27 стоян

    0 4 Отговор

    До коментар #1 от "Брей, Брей":

    До 1 ком - другар в статията пише ама ти за да си първи от гладните за рубли не си прочел от бързане

    Коментиран от #33

    10:17 06.02.2026

  • 28 Накино

    5 0 Отговор
    Всеки известен е с поне втори брак в Холивуд .... американски ценности...

    10:19 06.02.2026

  • 29 Мъжа на урсулЪ

    4 4 Отговор
    Жените искат брак за да има къде да живеят. Иначе при мама. Уж са ,,силни,, и ,,независими,, ма нито една не тегли ипотечен кредит за жилище защото знае че не може да го плаща а и се надява да излъже някой имотен балък. За какво ми е брак??? За да приютя някоя бездомница, която няма 2 евро в джоба но е тунингована и си мисли че е красива защото 2000 ,,ч@к@джии,, в инстаграм й пишат колко е ,,красива,,. Която след 10 години ще отнесе половината ми имущество, когато вече ще е дърта а ,,красотата,, й вече не иска поддръжка а реставрация. Не, благодаря.

    Коментиран от #36

    10:59 06.02.2026

  • 30 Поглед отвътре

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Пропускате":

    Данъчната категория при семейни с двама работещи е същата като при не семейните и това не е определящо в момента. Неприятностите идват при развод където мъжете са принудени да плащат издръжка както на децата, така и на бившата съпруга. Освен това се чака повече от година за развода, законодателството им дава право да опитат отново в рамките на една година. Загуба на време, нерви и пари. Това са основните причини хората да не сключват граждански бракове в Германия.

    11:28 06.02.2026

  • 31 Идилия, брат

    1 1 Отговор
    За съжаление привилегиите от сключването на брак са по-малко от негативите. Както някой спомена, самотните майки са “ подпомагани” от държавата, но всъщност точат пари от социалната им система без да има нужда да работят. Практика е партньора им да е регистриран, че живее на друг адрес като и той точи пари по същия начин за подпомагане. Иначе си живеят заедно без да си дават някакъв зор.

    11:39 06.02.2026

  • 32 Асен 🌈 Василев от ПП-ЛГБТ

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Абе ти неграмотен":

    Не, пе🌈дал съм.

    11:54 06.02.2026

  • 33 Ммнее

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "стоян":

    На теб и Цуца Андреева само ,, Руснаци и рубли" са ви в главата! А това ,че нПО -тата 30 години получавахте пари от Фондацийте Сорос и немо - подобните !

    12:50 06.02.2026

  • 34 Шарена сол

    2 0 Отговор
    Младите българи вече напускат страната, веднага след завършване на образованието си. Бракове има, но не на българи. Малкото, които са тук, едва оцеляват и не се женят. Сватбите станаха пошли, кичозни, дори вулгарни зрелища и разточителство. Никой обикновен човек няма пари за подобни пошлости. Да не говорим, как изглеждат тези тържества в очите на по-скромни, срамежливи или интровертни личности. Духовният аспект е заменен от материални демонстрации. Сватбите са сведени до панаир на суетата и отвращават много хора.
    По-духовните и интелигентни личности, биха предпочели малка, тайна церемония с минимален брой хора. Събитие, което да е по-религиозно ориентирано, отколкото светско и шумно. Събитие, полагащо началото на духовен съюз пред Бог, а не разточителна запивка със скъпи и често пъти смешни дрехи. Върнете се към традициите и фолклора, към Бога и морала!

    13:58 06.02.2026

  • 35 Хммм

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "И до какво доведоха крайностите":

    Не си прав. Когато жената работи, тя се еманципира и не иска брак. Ти, хем искаш истинска жена, хем да работи. Как да стане?!?
    Работи ти, издържай жена си и нека тя си стои у дома. И всичко ще си дойде на мястото.

    Коментиран от #37

    14:02 06.02.2026

  • 36 Дрен

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "Мъжа на урсулЪ":

    Ти по-добре си стой сам и не се въди, направи услуга на целия български народ! Сбъркан ти е мозъкът итвсякъде.

    14:09 06.02.2026

  • 37 Укр@инската посланичка

    0 0 Отговор

    До коментар #35 от "Хммм":

    Остави жена по цял ден затворена с децата и ще полудее да си показва зодник@ в инстаграм. И ще храниш и любовника й

    14:33 06.02.2026

