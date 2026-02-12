Новини
Най-бедните германски градове - магнит за българи и румънци

12 Февруари, 2026 21:38 1 502 26

Гелзенкирхен, Дуисбург, Дортмунд и Есен са сред градовете с най-голям процент на бедност в Германия. Именно те обаче са притегателен център за много българи и румънци, голяма част от тях - роми. Защо?

Най-бедните германски градове - магнит за българи и румънци - 1
Снимка: Shutterstock
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Социалните злоупотреби в Германия нерядко се организират от престъпни банди и безскрупулни "посредници" на гърба на бедни имигранти от Източна Европа - много често роми. Голяма част от жертвите са неграмотни, но пристигат във Федералната република, защото се надяват на по-добър живот.

Без българите животът в Германия днес е немислим

От 1 януари 2014 година гражданите на България ползват правото на свободно придвижване в ЕС, което означава, че могат напълно свободно да избират в коя страна от Общността да си търсят работа. Това право е сред най-големите постижения на европейската интеграция - от него всяка година се възползват и хиляди български граждани.

По официални статистически данни в края на 2024 година в Германия са живели 432 080 български граждани - най-голямата група на граждани от друга държава в ЕС след Румъния, Полша и Италия. Повечето от българите живеят в провинциите Северен Рейн-Вестфалия и Бавария. Сред тях има и множество висшисти с доказани качества и опит.

Редица германски градове и общини извличат големи ползи от чуждата работна ръка. Както отбелязва "Франкфуртер Алегаймене Цайтунг" (ФАЦ), трудно бихме могли да си представим как би изглеждал животът в някои високо развити и успешни градове като Мюнхен, Дюселдорф или Хамбург без квалифицираните специалисти от други държави в ЕС.

Най-бедните германски градове са магнит за мигранти

В същото време от България и Румъния от години пристигат и хора, които влизат в категорията "имигранти по бедност". Те поставят някои общини в Северен Рейн-Вестфалия и най-вече в Рурската област пред огромни предизвикателства - особено силно засегнати са задлъжнели градове като Гелзенкирхен и Дуисбург, където има и значителна бедност. По данни на "Цайт" градове като Гелзенкирхен, Дуисбург, Дортмунд и Есен са сред десетте с най-голям процент на бедност. Именно те обаче са притегателен център за много българи и румънци.

Актуалните статистически данни за имиграцията в Северен Рейн-Вестфалия показват, че в никой друг град в провинцията не живеят толкова много българи и румънци, колкото в Дуисбург. Обществената медия WDR съобщи в края на миналата година, че много от българите и румънците се насочват към Дуисбург-Хохфелд и посочи, че кварталът, който някога е имал силна индустрия, междувременно се е превърнал в "център на социални проблеми и висока безработица".

А "Вестдойче Алгемайне Цайтунг" цитира данни от централния регистър за чужденците в Германия, според които броят на българите и румънците в Дуисбург се е увеличил с 91,7% в рамките само на седем години - между 2014 и 2021 година.

Не е чудно, че тъкмо роми от България и Румъния се насочват особено масово към Германия, притеглени от надеждата за по-добър живот. Известно е, че в родните си страни те са дискриминирани и изолирани, а градовете в Рурската област предлагат голям брой празни жилища и по-ниски наеми в сравнение с други места. Притокът на тези бедни мигранти обаче е сериозно предизвикателство за германските общини.

Основната причина за тези проблеми се крие в самата тъкан на европейското законодателство за свободно придвижване, пояснява ФАЦ. "Защото всеки, който успее да получи работа, дори да става дума за заетост само от пет и половина часа на седмица, получава с това и достъп до социални облаги, а това привлича бедни имигранти от Югоизточна Европа."

Измами в социалната система и злоупотреби с чужденците

Имигрантите получават в Германия достъп до социални помощи, детски надбавки, помощи за плащане на наема и други социални облаги, които им осигуряват по-добър живот от този в родината - достатъчно е само да докажат, че разполагат с някаква, макар и минимална, трудова заетост. А това нерядко отваря врати за злоупотреби и измами.

Има редица случаи, в които мигрантите работят "на черно", като така имат право на по-голяма социална подкрепа, представят фалшив документ за временна трудова заетост или пък получават детски надбавки за деца, които се отглеждат от баби и дядовци в България. ФАЦ посочва в тази връзка, че през 2025 година са били регистрирани почти 1200 подобни измами, като се предполага, че това е само върхът на айсберга.

Мигрантите от Източна Европа нерядко и сами стават жертва на трудова експлоатация и безскрупулни посредници, които взимат от тях огромни суми за квартири с ужасяващи битови условия. Подобни структури често са организирани като банди. В тази връзка ФАЦ апелира за спешни действия срещу подобни форми на организирана престъпност и социалните измами. Всеизвестен факт е, че борбата срещу тях се затруднява от липсата на добра координация между социални и финансови служби, данъчните власти и общинските администрации.

Абсурдно правило?

Освен това е крайно време да се затегнат и законите, препоръчва германското издание. ФАЦ допълва : "Кога най-сетне федералното правителство ще поиска от ЕС да се премахне абсурдното правило пет и половина часа труд в седмицата да дават достъп до облагите на социалната държава? От гледна точка на засегнатите общини свободното придвижване на работна ръка се е превърнало в свободно движение на социални помощи, което застрашава социалния мир и европейската идея."


Германия
Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 6 гласа.
  • 1 Тити

    12 2 Отговор
    Ама нали Боко и Шиши казваха че като сменим лева в евро ще сме богаташи?

    21:41 12.02.2026

  • 2 Тиквуций

    6 0 Отговор
    Кажи му аго ..да му стане драго
    .

    21:48 12.02.2026

  • 3 ДВ как не ви е срам?!

    8 0 Отговор
    Та ние вече сме в клуба на най-богатите!!!

    21:48 12.02.2026

  • 4 Който не отглежда свои деца

    8 0 Отговор
    Отглежда децата на другите
    Войните се печелят от ученическата скамейка
    Ото фон Бисмарк

    21:49 12.02.2026

  • 5 Там, там

    13 0 Отговор
    да стоят, да се научите как се интегрира пaпyac.

    21:49 12.02.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Ха,ха,ха

    11 0 Отговор
    Тия правят ли разлика между роми и източноевропейци

    21:51 12.02.2026

  • 8 Тиквуций

    9 0 Отговор
    Аз съм пр0ст ,вие сте пр0сти....затова се разбираме

    21:52 12.02.2026

  • 9 да, ама не

    10 2 Отговор
    Село без църква и цигани не ми го хвали! Щом няма цигани значи селото е бедно, а циганите не се задържат в бедно село. Е, на всеки може да се случи да сбърка, но се осъзнават много по овреме от другите етноси.

    21:53 12.02.2026

  • 10 Тиквуций

    4 0 Отговор
    Аааа аз съм на Сахер

    21:53 12.02.2026

  • 11 Циганите са като

    18 0 Отговор
    тумор. Залепят ли се някъде, се размножават като ракови образувания и не могат да бъдат заличени...

    21:53 12.02.2026

  • 12 Тиквуций

    1 0 Отговор
    Ами каквото кажат началниците

    21:55 12.02.2026

  • 13 Сатана Z

    6 1 Отговор
    Някога гордостта на Германската тежка промишленост се развиваше точно в тези региони Гелзенкирхен, Дуисбург, Дортмунд и Есен ,които сега са се превърнали в Турски анклав в сърцето на Германия и се управлява по законите на шериата.Бйлгари и Румъни добре ще се впишат в местния фолклор.

    21:55 12.02.2026

  • 14 Хахаха

    3 0 Отговор
    Тия па, заприличали на гето, ама лаят

    22:05 12.02.2026

  • 15 За мързел се плаща

    2 4 Отговор
    Синът на циганката Маруца, Бай Тошо, разви до неузнаваеми висоти комунистическата цигания в България! Някой казваше, че Бай ТОШО бил даже националист. А ето Ви и негови мисли за укротяване на народа български: "Няма значение какви ще живеят в България - българи, тутци илиЦигани, важното е да има социализъм, да държим властта." Ха..Ха...Ха..Ха.. Ако бай ТОШО беше жив сега щеше да направи Българска Национал Социалистическа Партия... но той е вечно жив .. в неговите посадени ПАРТИЙНИ ЦВЕТА - сменят си цвета и миризмата... накъде вятърът повее.

    22:09 12.02.2026

  • 16 Никой

    0 0 Отговор
    Но - тези хора са хора.

    22:11 12.02.2026

  • 17 За мързел се плаща

    1 1 Отговор
    ЦИГАНИТЕ - КУМАНИТЕ СА ПРИДОШЛИ В ЕВРОПА ОТ ЖЪЛТАТА РЕКА В КИТАЙ в 12 ВЕК
    Настаняват се в Унгария, Чехия, Молдавия, Русия, РУМЪНИЯ - (ПЪЛНА ЦИГАНСКА КУМАНИЯ)
    По това време България е била окупирана от Источната Римска империя.
    Ние Българите вдигаме въстание срещу Византия подпомагани от ЦИГАНИТЕ - КУМАНИТЕ при условие, че Жа ни КОМАНДВАТ ТЕ..... по тоя начин започват да ни УПРАВЛЯВАТ ЦИГАНИ - ЖЪЛТА РАСА от ЖЪЛТАТА РЕКА В КИТАЙ

    БАЙ ТОШО - КУМАНИН (КИТАЙСКИ ЦИГАНИН) СЕ ЯВЯВА ПЪЛЕН УНИЩОЖИТЕЛ НА БЪЛГАРИЯ.
    А ТОВА КОЕТО Е СЕГА ..ЧАЛГАТА е... един спомен от КЮЧЕК, КУМАНИТЕ, КОМУНИЗЪМ, КАТУНИТЕ, ОТ КУМУНИТЕ КЪДЕТО ЖИВЕЯТ.

    22:12 12.02.2026

  • 18 За мързел се плаща

    1 0 Отговор
    ПОДГОНЕНИТЕ КУМАНИ - ЦИГАНИ - ОТ МОНГОЛИТЕ НА ЧИНГИС ХАН по пътя си повличат и СЕЛДЖУКСКИТЕ..... става страшна КАКАФОНИЯ - СМЕС ОТ КУMАНИ - ЦИГАНИ, МОНГОЛИ и ЦЕЛДЖУЦИ. ПРИЕМАТ МЮЗЮЛМАНСКАТА РЕЛИГИЯ, УСТАНОВЯВАТ СЕ В МАЛА АЗИЯ. ПОКОРЯВАТ ВИЗАНТИЙСКАТА ИМПЕРИЯ.....и това е съвременна ТУРЦИЯ.
    ЦИГАНИТЕ - КУМАНИТЕ (БЕЗ ПРИМЕС С МОНГОЛИ) настанени на север от България не приемат МЮЗЮЛМАНСТВОТО ....ТЕ СТАВАТ ХРИСТИЯНИ.... в 19 век създадоха държавата РУМЪНИЯ - ВЪВЕДОХА ИЗКУСТВЕННО СЪЗДАДЕНИЯ РУМЪНСКИ ВЗЕК
    По този начин в момента има две ЦИГАНСКИ - КУМАНСКИ ДЪРЖАВИ
    Едната е РУМЪНИЯ - ХРИСТИЯНСКА - където е унищожен КУМАНСКИЯТ ЕЗИК = ТУРСКИЯ
    Другата е ТУРЦИЯ - МЮЗЮЛМАНСКА със запазен КУМАНСКИ ЕЗИК = ТУРСКИ
    А ние БЪЛГАРИТЕ се явяваме по СРЕДАТА, МЕЖДУ КУМАНИТЕ и КУМАНИТЕ (ТУРЦИ)
    В МОМЕНТА ТЕЧЕ ПЪЛЕН ПРОЦЕС НА УНИЩОЖАВАНЕТО НА БЪЛГАРИНА

    22:13 12.02.2026

  • 19 За мързел се плаща

    2 0 Отговор
    Какво е това нещо? Циганите и българите с мюзюлманско съзнание, като са в чужбина се представят за Българи, а като се върнат в България се представят за Цигани и Турци. Единствено на обратно е в Македония. Македонците като идват в България се представят за Българи, а като се върнат обратно в чужбина - в Македония се представят за Македонци, понеже се боят да не ги изколят, ако се нарекат потомци на Българите! Единствено истинските Българи, нямат за кого да гласуват, понеже, всички управляващи в така наречените партии - потомци на БКП са с кръгли шапчици на главата и се кланят на сатаната!

    22:16 12.02.2026

  • 20 За мързел се плаща

    2 2 Отговор
    Така е: От както комунистите дойдоха на власт след 1944г. България няма повече Българско правителство Преди ни управляваха от Москва, сега от Брюксел. Един голям факт е, че по времето на сина на цингурелата Маруца - Тодор Живков развъдиха циганизацията в България до виски висоти. Българският народ работеше робски за да ги изхранва. Нашите български семейства имаха едва по 1 детенце, а тия се размножаваха до неузнаваеми висоти. В нашето градче имахме една Лазарца. тя роди 13 цигански юнака. Народа работеще и им направиха апартаменти. В момента са цял квартал. Така е..... тя и цята Европа стана веке циганска.... Това бе и целта на комунистите - ликвидиране на бялата раса!

    22:19 12.02.2026

  • 21 иван костов

    1 0 Отговор
    Германия има право да получи бг роми, това е нейно право! Разбира се не само в бедните, но и в богатите градове, бг роми ще получат отличен прием и социални помощи! Те трябва да почувстват Германия като своя ПЪРВА родина и да забравят пътят назад!🤥

    22:25 12.02.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 За мързел се плаща

    1 1 Отговор
    Куку....Тия лозунги сме си слушали по време на всяка Петилетка по времето на на така наречения Развит Социализъм... та Един ,циганин у село , открaдна, зaкла, одpа, опeче на шиш и изяде един кaтър, като закопа кокaлите с всички магaрешки почести и ги затрупа с камъни. Циганина забогатя от крaжби на кaтъри. Но времето лети.. Не прощава.. Минали години,.. циганина умрял и го затрупали с камъни до катъра.. След 100 г, учени историци, при исторически разкопки откриват човешки скелет прегърнал скелета на кaтър и една червена петолъчка. Находката я кръщават Кaтър Кoмунист от епохата на рaзврата след епохата на клaтикурeца - Чалгата.

    22:30 12.02.2026

  • 24 За мързел се плаща

    1 0 Отговор
    Кардарашите
    са управляваш Цигански род
    поставен от СеСеСеРеТо
    след 9 септември 1944 г
    да управлява Български наРОД.

    Превръща България в ТеКеЗеСе
    превръща в СТАДО Българските РОДове
    да работят без пари в местното ТеКеЗеСе.
    да изхранват великият КАРДАШКИ РОД
    да се размножава техния ЦИГАНСКИ наРОД.

    Земите Български беха ИЗКОРЕНЕНИ
    Българите беха ОГОЛЕНИ
    ЗЕМИТЕ ИМ ИЗКУПИХА ПРИ ПРЕХОДА
    И СЕГА ЯДАТ НА КАРДАША МЕКИЯ

    В общи линия ПАРТИЙНАТА ЗАДАЧА
    е да накара Българина да се хване
    за кукичката на КОМУН - КАРДАША
    Да гласува за Еврей, Цигани и Гърци
    и сам да си копа ГРОБА ДО ОСНОВИ.

    Може в бъдеще като прогледнем
    от литаргичен сън кат се събудим
    кат счупим оковите на тоз ковчег
    да разберем, че веке сме измрели
    и да заровиме с почит таз МЕЧТА
    която в славни времена я нарекохме
    БЪЛГАРИЯ да се казва ТЯ.

    22:36 12.02.2026

  • 25 За мързел се плаща

    1 0 Отговор
    Пчелите работливи, летят

    от цвят на цвят в тоя райски ад
    докато от работа измрат...
    Работят всеки ден от сутрин до мрак

    доде Загрея горе на небето грее

    и чакат в кошера нов ден да изгрее.

    Събират мед и носят го до в къщи.
    Кошера гъмжи и около кралицата

    всеки ден парад върви.

    Кралицата майка ражда веднъж в живота оплодена,
    неземна с корона от мед надарена...

    А търтеите мързеливи, завистливи

    бръмчат около кошера

    и чакат млада кралица да се роди.

    Да я оплодят и в нов кошер нов живот,

    нов петмез да заври пак....

    Че човекът е гладен, е факт

    и не обръща внимание много на този факт

    и вместо мед, обича да преяжда

    със свински пържоли в ръка с комат хляб .....

    даже в полезрението му да няма

    ни зарзават, ни домат.

    22:43 12.02.2026

  • 26 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Да сравним Германия с България

    23:00 12.02.2026

Новини по държави:
