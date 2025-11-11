Турски военен самолет се разби в Грузия

Турски военно-транспортен самолет C-130, излетял от Азербайджан към Турция, се разби днес в Грузия, съобщи турското Министерство на отбраната, цитирано от турския новинарски сайт „Тюркийе тудей“.
Министерството добави, че са започнати съвместни операции по издирване и спасяване в координация с грузинските власти, предаде БТА.
Към момента не се съобщават повече подробности за инцидента.
‼️The Turkish Defense Ministry reported that a C-130 military transport aircraft, which had taken off from Azerbaijan, crashed in Georgia. pic.twitter.com/04g1T04ilP— NEXTA (@nexta_tv) November 11, 2025
Оценка 5 от 11 гласа.
1 Роден в НРБ
15:34 11.11.2025
2 Умирам от смях
Коментиран от #10
15:34 11.11.2025
3 БОЛШЕВИК
Коментиран от #5
15:34 11.11.2025
4 Странен
Коментиран от #7
15:37 11.11.2025
5 Д,мин
До коментар #3 от "БОЛШЕВИК":Летели са от Азербайджан през Грузия за Турция. На това от видеото май му казват влизане в спирала.
15:38 11.11.2025
6 койдазнай
15:40 11.11.2025
7 Има и други сайтове
До коментар #4 от "Странен":Самолета е товарен. Не е военен
Коментиран от #19
15:40 11.11.2025
8 Справедлив
15:42 11.11.2025
9 Гориил
15:43 11.11.2025
10 Льольоооо
До коментар #2 от "Умирам от смях":Утре ще си нареден на границата за да си купиш бензин.
15:44 11.11.2025
11 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
15:46 11.11.2025
12 Гориил
Коментиран от #13
15:48 11.11.2025
13 Да те питам
До коментар #12 от "Гориил":Защо си чекна плюс самичък?
15:49 11.11.2025
14 Машината ,
15:52 11.11.2025
15 Ами да, те
15:54 11.11.2025
16 Пампаец
15:54 11.11.2025
17 Величко
15:54 11.11.2025
18 Гориил
15:57 11.11.2025
19 Знаещ
До коментар #7 от "Има и други сайтове":Има товарни военни самолети . С 130 с товароподемност от 20 тона са именно такива . Предназначени са за транспортиране на жива сила, техника и боеприпаси . Българските С 27 J Спартак са такива и са произведени в Италия . Тези С 130 Херкулес са произведени в САЩ.
16:00 11.11.2025