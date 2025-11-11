Новини
Турски военен самолет се разби в Грузия

Турски военен самолет се разби в Грузия

11 Ноември, 2025 15:32 756 19

  • самолетна катастрофа-
  • грузия-
  • самолет-
  • турция-
  • военен самолет-
  • c-130

Самолетът C-130 е излетял от Азербайджан към Турция

Турски военен самолет се разби в Грузия - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Турски военно-транспортен самолет C-130, излетял от Азербайджан към Турция, се разби днес в Грузия, съобщи турското Министерство на отбраната, цитирано от турския новинарски сайт „Тюркийе тудей“.

Министерството добави, че са започнати съвместни операции по издирване и спасяване в координация с грузинските власти, предаде БТА.

Към момента не се съобщават повече подробности за инцидента.


Грузия
Оценка 5 от 11 гласа.
Оценка 5 от 11 гласа.
  • 1 Роден в НРБ

    4 7 Отговор
    Супер. Дано по-често има новини като тази.

    15:34 11.11.2025

  • 2 Умирам от смях

    5 6 Отговор
    Добрия турчин е студен и бездиханен

    Коментиран от #10

    15:34 11.11.2025

  • 3 БОЛШЕВИК

    4 4 Отговор
    Какво търсят турчолята в Грузия?

    Коментиран от #5

    15:34 11.11.2025

  • 4 Странен

    5 1 Отговор
    полет на военния самолет .

    Коментиран от #7

    15:37 11.11.2025

  • 5 Д,мин

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "БОЛШЕВИК":

    Летели са от Азербайджан през Грузия за Турция. На това от видеото май му казват влизане в спирала.

    15:38 11.11.2025

  • 6 койдазнай

    5 0 Отговор
    Като му падне опашката, така се получава. Може би е имало някой стружка във въздуха, или метеорит. В тоя район често им атакива случаи.

    15:40 11.11.2025

  • 7 Има и други сайтове

    4 2 Отговор

    До коментар #4 от "Странен":

    Самолета е товарен. Не е военен

    Коментиран от #19

    15:40 11.11.2025

  • 8 Справедлив

    5 4 Отговор
    Айде, хаерлия да е!

    15:42 11.11.2025

  • 9 Гориил

    4 3 Отговор
    Това е така, защото бързате . Турция няма ресурси и потенциал да пише история. Това е привилегия на великите държави и народи.

    15:43 11.11.2025

  • 10 Льольоооо

    5 2 Отговор

    До коментар #2 от "Умирам от смях":

    Утре ще си нареден на границата за да си купиш бензин.

    15:44 11.11.2025

  • 11 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    4 2 Отговор
    Самолетите на Локхийд така си падат още от едно време...

    15:46 11.11.2025

  • 12 Гориил

    3 1 Отговор
    Европейският комисар по разширяването Марта Кос не покани представители на грузинското правителство на Форума за разширяване на ЕС в Брюксел на 18 ноември. Не бързайте и не ставайте обект на подигравки и клюки.

    Коментиран от #13

    15:48 11.11.2025

  • 13 Да те питам

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Гориил":

    Защо си чекна плюс самичък?

    15:49 11.11.2025

  • 14 Машината ,

    1 0 Отговор
    С -130 , е на Турската армия .

    15:52 11.11.2025

  • 15 Ами да, те

    1 0 Отговор
    така правят самолетите, падат и се разбиват...

    15:54 11.11.2025

  • 16 Пампаец

    0 0 Отговор
    Чети внимателно. Самолетът е бил в Азербайджан и е излетял от там . Прелитал е над територията на Грузия където и е паднал . Ако видеото е вярно , самолетът се е разпаднал във въздуха . С 130 е товарен военен самолет с товароподемност около 20 тона . Може да е пренасял взривоопасни материали , например боеприпаси , които са се взривили във въздуха . Ако тези азербейджански боеприпаси са били предназначени за Украйна , нищо чудно там да се потърси дългата ръка на Петров и Баширов. ;-))))

    15:54 11.11.2025

  • 17 Величко

    2 1 Отговор
    Оффф ... , случайно минавах оттам и видях как лично руския президент свали въпросния самолет с харпун ... ! Лош е тоя дедя Вова , лош ...

    15:54 11.11.2025

  • 18 Гориил

    2 0 Отговор
    Утре в Москва президентът Токаев тържествено ще положи клетва за вярност на Москва и ще обяви Казахстан за вечен съюзник и приятел. И със сигурност това не е Турция, която отчаяно се опитва да спечели симпатиите на Централна Азия. Русия е най-голямата азиатска страна. А Азия, в този случай, е за азиатците.

    15:57 11.11.2025

  • 19 Знаещ

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Има и други сайтове":

    Има товарни военни самолети . С 130 с товароподемност от 20 тона са именно такива . Предназначени са за транспортиране на жива сила, техника и боеприпаси . Българските С 27 J Спартак са такива и са произведени в Италия . Тези С 130 Херкулес са произведени в САЩ.

    16:00 11.11.2025