Турски военен самолет се разби в Грузия

Турски военно-транспортен самолет C-130, излетял от Азербайджан към Турция, се разби днес в Грузия, съобщи турското Министерство на отбраната, цитирано от турския новинарски сайт „Тюркийе тудей“.

Министерството добави, че са започнати съвместни операции по издирване и спасяване в координация с грузинските власти, предаде БТА.

Към момента не се съобщават повече подробности за инцидента.

‼️The Turkish Defense Ministry reported that a C-130 military transport aircraft, which had taken off from Azerbaijan, crashed in Georgia. pic.twitter.com/04g1T04ilP — NEXTA (@nexta_tv) November 11, 2025